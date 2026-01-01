Найдено 4 тура в категории « Природа и пейзажи » в Аммане на русском языке, цены от 3340 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

1 чел. По популярности 9 дней Иордания на максималках: все отели - 5 и 4 звезды Иордания - земля культуры, красоты и поразительных контрастов «Этот Аджлунский замок (Калат-ар-Рабад), расположенный на вершине горы, был построен в 1184 году одним из генералов Cаладина, с целью охраны железных рудников и защиты города от нападений» от 212 200 ₽ за человека 10 дней 15% Иордания: пески времени и воды жизни Загадочные, самые секретные места космической Иордании «Пустыня Вади Рам - 12 среди природных направлений мира» от 159 175 ₽ 187 248 ₽ за человека 10 дней 15% Путешествие мечты по Иордании Вся Иордания за 10 дней «Наш авторский тур позволит увидеть самые интересные места Иордании за 9 дней: легендарная Петра, старинные Амман и Джераш, природный заповедник, конечно же, знаменитое Мертвое Море» от 149 528 ₽ 175 961 ₽ за человека На машине 9 дней Все грани Иордании: древние города, песчаные дюны, Красное и Мёртвое моря Пожить в пустыне в необычном глэмпинге, посмотреть шоу в Петре и исследовать подводный мир Начало: Амман, возможно любое время по договорённости «Далее нас ждёт пустыня Вади-Рам — практически нетронутое временем пространство, где силы природы создали величественные скальные формы» $3340 за человека Все туры Аммана

Туры на русском языке в Аммане (Иордания 🇯🇴) – у нас можно купить 4 тура на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», цены от 3340₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Иордании. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель