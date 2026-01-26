Позавтракав, выселимся из отеля и отправимся исследовать Амман, столицу Иорданского Хашимитского королевства, который в древности был известен как Филадельфия. Аммониты, греки, римляне, византийцы и мусульмане оставили здесь свои следы. С вершины Цитадели, одного из самых высоких холмов, нам откроется панорама Старого города. Мы заглянем в археологический музей, Римский театр и старый рынок.

Затем мы отправимся вглубь страны. Всего в 30 километрах от Аммана расположена Мадаба. Здесь находится знаменитая мозаичная карта Иерусалима и Святой земли 6 века, выложенная из более чем двух миллионов цветных каменных фрагментов. Эта карта украшает пол греческой православной церкви Святого Георгия, возведённой на фундаменте византийского храма.

Далее мы поднимемся на гору Небо — одно из самых почитаемых святых мест Иордании, где, согласно преданию, был похоронен Моисей. Ранние христиане возвели здесь небольшую церковь, со временем превратившуюся в крупный архитектурный комплекс. По пути к финальной точке дня заедем в Карак — древнюю крепость крестоносцев на высоте 900 метров. Её внушительный силуэт сразу даёт понять, почему на протяжении тысячелетий именно здесь решались судьбы царей и народов.

Вечером мы заселимся в необычные номера-пузыри с собственными гидромассажными ваннами. Поужинаем в отеле, а затем отправимся на шоу «Ночная Петра». Под покровом темноты пройдём по малому каньону Сик к сокровищнице, освещённой более чем тысячей свечей. Иорданская музыка в исполнении бедуинов станет сопровождением этой ночи. Ночь в Петре.