Мои заказы

Все грани Иордании: древние города, песчаные дюны, Красное и Мёртвое моря

Пожить в пустыне в необычном глэмпинге, посмотреть шоу в Петре и исследовать подводный мир
Я проведу вас по Иордании так, чтобы вы смогли её прочувствовать: от огней Аммана и античных городов Декаполиса до мистической Петры, которая ночью вспыхнет тысячами свечей, марсианских пейзажей Вади-Рам с
читать дальшеуменьшить

рассветами над дюнами и звёздным небом без границ. Мы пройдёмся по каньону Сик, поднимемся к монастырю Ад-Дейр. Вы искупаетесь в тёплом Красном море и исследуете подводный мир.

Испытаете невесомость Мёртвого моря — самой низкой точки планеты — на отдых здесь будет отведён целый день.

Мы поговорим об истории и археологических находках Джераша и Гадары, Мадабы и неолитической деревни Бейда. Вы научитесь готовить блюда местной кухни и попробуете свои силы в катании на доске по песку.

Следы древних цивилизаций, пустыня, море и тишина как части пазла сложатся в цельный опыт, после которого возвращаются другими.

Все грани Иордании: древние города, песчаные дюны, Красное и Мёртвое моря
Все грани Иордании: древние города, песчаные дюны, Красное и Мёртвое моря
Все грани Иордании: древние города, песчаные дюны, Красное и Мёртвое моря

Описание тура

Организационные детали

Перед началом тура создаётся общий чат участников.
Все участники заранее получают методичку с полной информацией по туру.
Позавтракав, мы выселимся из отеля и отправимся трансфером в аэропорт. Попрощаемся, обнимемся и разъедемся, завершив путешествие.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, отдых в отеле, кулинарный мастер-класс

Встретимся в аэропорту имени королевы Алии в Аммане. Познакомимся, обнимемся и решим первые бытовые вопросы: приобретём сим-карты и обменяем валюту. После поедем в отель, бассейн и спа-зона в котором помогут скоротать время, пока будут прибывать остальные участники группы.

Когда все соберутся, мы отправимся на ужин-знакомство, который приготовим самостоятельно на кулинарном мастер-классе в центре города Заджал. Обсудим ожидания от поездки и настроимся на предстоящие дни. Ночевать будем в Аммане.

Встреча, отдых в отеле, кулинарный мастер-классВстреча, отдых в отеле, кулинарный мастер-классВстреча, отдых в отеле, кулинарный мастер-класс
2 день

Римский урбанизм Джераша, Гадара

После завтрака направимся в Джераш — город, расположенный на равнине среди холмов, лесов и водоёмов, который сегодня считается одним из наиболее хорошо сохранившихся римских провинциальных городов в мире. Мы познакомимся с римским урбанизмом: увидим мощёные улицы с колоннадами, храмы на вершинах холмов, театры, просторные площади, бани, фонтаны и городские стены с башнями и воротами. За греко-римским обликом Джераша скрывается тонкое переплетение Востока и Запада — в архитектуре, религии и языках здесь отразилось сосуществование средиземноморской греко-римской культуры и традиций Арабского Востока.

После заедем на обед и продолжим путь. Следующей остановкой станет Гадара — место библейского чуда с гадаринской свиньёй и бывший культурный центр, где жили поэты и философы, включая Теодора, основателя риторической школы в Риме. Один из поэтов называл Гадару новыми Афинами. С вершины холма нам откроется впечатляющий вид на долину реки Иордан и Галилейское море. Здесь же мы поужинаем, наслаждаясь панорамой с террасы ресторана. Вечером вернёмся в отель в Аммане.

Римский урбанизм Джераша, ГадараРимский урбанизм Джераша, ГадараРимский урбанизм Джераша, ГадараРимский урбанизм Джераша, Гадара
3 день

Экскурсия по Амману, Мадаба, гора Небо и ночь в Петре с шоу

Позавтракав, выселимся из отеля и отправимся исследовать Амман, столицу Иорданского Хашимитского королевства, который в древности был известен как Филадельфия. Аммониты, греки, римляне, византийцы и мусульмане оставили здесь свои следы. С вершины Цитадели, одного из самых высоких холмов, нам откроется панорама Старого города. Мы заглянем в археологический музей, Римский театр и старый рынок.

Затем мы отправимся вглубь страны. Всего в 30 километрах от Аммана расположена Мадаба. Здесь находится знаменитая мозаичная карта Иерусалима и Святой земли 6 века, выложенная из более чем двух миллионов цветных каменных фрагментов. Эта карта украшает пол греческой православной церкви Святого Георгия, возведённой на фундаменте византийского храма.

Далее мы поднимемся на гору Небо — одно из самых почитаемых святых мест Иордании, где, согласно преданию, был похоронен Моисей. Ранние христиане возвели здесь небольшую церковь, со временем превратившуюся в крупный архитектурный комплекс. По пути к финальной точке дня заедем в Карак — древнюю крепость крестоносцев на высоте 900 метров. Её внушительный силуэт сразу даёт понять, почему на протяжении тысячелетий именно здесь решались судьбы царей и народов.

Вечером мы заселимся в необычные номера-пузыри с собственными гидромассажными ваннами. Поужинаем в отеле, а затем отправимся на шоу «Ночная Петра». Под покровом темноты пройдём по малому каньону Сик к сокровищнице, освещённой более чем тысячей свечей. Иорданская музыка в исполнении бедуинов станет сопровождением этой ночи. Ночь в Петре.

Экскурсия по Амману, Мадаба, гора Небо и ночь в Петре с шоуЭкскурсия по Амману, Мадаба, гора Небо и ночь в Петре с шоуЭкскурсия по Амману, Мадаба, гора Небо и ночь в Петре с шоуЭкскурсия по Амману, Мадаба, гора Небо и ночь в Петре с шоуЭкскурсия по Амману, Мадаба, гора Небо и ночь в Петре с шоуЭкскурсия по Амману, Мадаба, гора Небо и ночь в Петре с шоуЭкскурсия по Амману, Мадаба, гора Небо и ночь в Петре с шоу
4 день

Экскурсия по Петре

Этот день посвятим Петре — главному сокровищу Иордании. Этот огромный город был высечен в отвесных скалах набатеями более 2000 лет назад и стал важнейшим узлом торговых путей, связывавших Китай, Индию и Аравию с Египтом, Сирией, Грецией и Римом. Попасть в Петру можно только через узкое ущелье Сик длиной более километра, по обеим сторонам которого поднимаются скалы высотой до 80 метров. Уже сама прогулка по Сику впечатляет разнообразием форм и оттенков камня.

Далее нас ждут сотни гробниц с резьбой, огромный театр в набатейском стиле на 3000 зрителей, обелиски, храмы, жертвенные алтари и улицы с колоннадами. Высоко над городом расположен монастырь Ад-Дейр, к которому ведут около 800 ступеней, высеченных в скале. Обедать будем здесь же. Вечером вернёмся в отель, поужинаем и отдохнём.

Экскурсия по ПетреЭкскурсия по ПетреЭкскурсия по ПетреЭкскурсия по ПетреЭкскурсия по Петре
5 день

Деревня Бейда, пустыня Вади-Рам

Сегодня едем дальше. Первая остановка — неолитическая деревня Бейда. Это уникальный археологический памятник, позволяющий представить жизнь людей 10 000 лет назад, в конце каменного века, когда начинались земледелие, одомашнивание животных и переход к осёдлому образу жизни.

Далее нас ждёт пустыня Вади-Рам — практически нетронутое временем пространство, где силы природы создали величественные скальные формы. После обеда мы пересядем в джипы и отправимся исследовать самые живописные уголки долины. Вечером заселимся в комфортабельный кемпинг, поужинаем и при желании встретим закат среди марсианских пейзажей. А ночью нас ждёт звёздное небо пустыни.

Деревня Бейда, пустыня Вади-РамДеревня Бейда, пустыня Вади-РамДеревня Бейда, пустыня Вади-РамДеревня Бейда, пустыня Вади-РамДеревня Бейда, пустыня Вади-Рам
6 день

Рассвет в пустыне, сэндбординг, отдых в Акабе

День начнём со встречи рассвета. Прогуляемся по дюнам, сделаем утреннюю зарядку и попробуем сэндбординг — катание на доске по песку. По желанию, за доплату, возможен полёт на воздушном шаре над пустыней Вади-Рам. После возвращения в кемпинг позавтракаем и продолжим путь.

Отправимся в Акабу — курортный город на берегу Красного моря, центр снорклинга, дайвинга и беспошлинной торговли. Вторая половина дня будет посвящена отдыху у моря или у бассейна.

Рассвет в пустыне, сэндбординг, отдых в АкабеРассвет в пустыне, сэндбординг, отдых в АкабеРассвет в пустыне, сэндбординг, отдых в АкабеРассвет в пустыне, сэндбординг, отдых в Акабе
7 день

Водная прогулка, Мёртвое море

Утром отправимся на морскую прогулку. Желающие смогут заняться снорклингом и исследовать подводный мир Красного моря, а тем, кто останется на борту, его покажут через прозрачное дно лодки. Для опытных дайверов возможен дайвинг. После активностей нас ждёт обед на воде.

Во второй половине дня мы направимся к Мёртвому морю — уникальному природному объекту Иорданской рифтовой долины, расположенному на 400 метров ниже уровня Мирового океана. Высокая солёность и богатство минералов сделали эти воды известными с древности: здесь бывали и царь Ирод Великий, и царица Клеопатра. Мы заселимся в отель на побережье, после чего будет свободное время для отдыха у бассейна. Обед и ужин пройдут в отеле. Ночёвка состоится на Мёртвом море — в самой низкой точке суши на Земле.

Водная прогулка, Мёртвое мореВодная прогулка, Мёртвое мореВодная прогулка, Мёртвое море
8 день

Отдых на Мёртвом море

После завтрака — свободный день на Мёртвом море. Купаемся, загораем, отдыхаем. Обед и ужин пройдут в отеле. По желанию можно организовать поездку в Вифанию — место, упоминаемое в Новом Завете как родной город Лазаря, Марии и Марфы, где Иисус Христос пребывал перед входом в Иерусалим.

Отдых на Мёртвом мореОтдых на Мёртвом мореОтдых на Мёртвом мореОтдых на Мёртвом море
9 день

Завершение тура, отъезд

Позавтракав, мы выселимся из отеля и отправимся в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание$3340
1-местное проживание$4315
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, 7 ужинов
  • Трансферы по маршруту, включая индивидуальную встречу в аэропорту и групповой трансфер в аэропорт
  • Входные билеты во все посещаемые достопримечательности
  • Сэндбординг
  • Кулинарный мастер-класс
  • Круиз по Красному морю
  • Шоу «Ночная Петра»
  • Оформление визы
  • Услуги местных гидов
  • Сопровождение 24/7
  • Информационная поддержка и помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт в Амман и обратно - от $600
  • Обеды, 1 ужин - $40-80 в день
  • Полёт на воздушном шаре в пустыне Вади-Рам (стоимость по запросу)
  • Доплата за 1-местное проживание - $975
Место начала и завершения?
Амман, возможно любое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваш гид в Аммане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Привет, я Артём, пионер авторских туров. Организовываю путешествия по планете Земля с 2014 года, и за моими плечами уже более 250 успешно проведенных поездок! Мои приоритеты — уникальность маршрутов и
читать дальшеуменьшить

наполненность программы, приключенческий туризм, культурно-историческая и красивая составляющая. А ещё я за тотальный отдых для вас и мою заботу 24/7, когда всё продумано до мелочей. При расставании вы забываете нажать кнопку лифта, потому что даже это делали за вас. Осторожно! Мои путешествия вызывают зависимость:)

Тур входит в следующие категории Аммана

Похожие туры на «Все грани Иордании: древние города, песчаные дюны, Красное и Мёртвое моря»

Путешествие мечты по Иордании
10 дней
-
15%
Путешествие мечты по Иордании
Вся Иордания за 10 дней
25 сен в 10:00
9 окт в 10:00
от 138 431 ₽162 902 ₽ за человека
Иордания: пески времени и воды жизни
10 дней
-
15%
Иордания: пески времени и воды жизни
Загадочные, самые секретные места космической Иордании
23 окт в 10:00
от 146 699 ₽172 571 ₽ за человека
Иордания на максималках: все отели - 5 и 4 звезды
9 дней
Иордания на максималках: все отели - 5 и 4 звезды
Иордания - земля культуры, красоты и поразительных контрастов
7 ноя в 10:00
от 197 363 ₽ за человека
Иордания на максималках. Полное погружение за 7 дней
8 дней
-
11%
Иордания на максималках. Полное погружение за 7 дней
В наш тур включено всё кроме перелёта прямые рейсы из Москвы
1 ноя в 10:00
13 окт в 10:00
от 155 182 ₽174 106 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Аммане
Все туры из Аммана
$3340 за человека