Описание тура
Организационные детали
Перед началом тура создаётся общий чат участников.
Все участники заранее получают методичку с полной информацией по туру.
Позавтракав, мы выселимся из отеля и отправимся трансфером в аэропорт. Попрощаемся, обнимемся и разъедемся, завершив путешествие.
Программа тура по дням
Встреча, отдых в отеле, кулинарный мастер-класс
Встретимся в аэропорту имени королевы Алии в Аммане. Познакомимся, обнимемся и решим первые бытовые вопросы: приобретём сим-карты и обменяем валюту. После поедем в отель, бассейн и спа-зона в котором помогут скоротать время, пока будут прибывать остальные участники группы.
Когда все соберутся, мы отправимся на ужин-знакомство, который приготовим самостоятельно на кулинарном мастер-классе в центре города Заджал. Обсудим ожидания от поездки и настроимся на предстоящие дни. Ночевать будем в Аммане.
Римский урбанизм Джераша, Гадара
После завтрака направимся в Джераш — город, расположенный на равнине среди холмов, лесов и водоёмов, который сегодня считается одним из наиболее хорошо сохранившихся римских провинциальных городов в мире. Мы познакомимся с римским урбанизмом: увидим мощёные улицы с колоннадами, храмы на вершинах холмов, театры, просторные площади, бани, фонтаны и городские стены с башнями и воротами. За греко-римским обликом Джераша скрывается тонкое переплетение Востока и Запада — в архитектуре, религии и языках здесь отразилось сосуществование средиземноморской греко-римской культуры и традиций Арабского Востока.
После заедем на обед и продолжим путь. Следующей остановкой станет Гадара — место библейского чуда с гадаринской свиньёй и бывший культурный центр, где жили поэты и философы, включая Теодора, основателя риторической школы в Риме. Один из поэтов называл Гадару новыми Афинами. С вершины холма нам откроется впечатляющий вид на долину реки Иордан и Галилейское море. Здесь же мы поужинаем, наслаждаясь панорамой с террасы ресторана. Вечером вернёмся в отель в Аммане.
Экскурсия по Амману, Мадаба, гора Небо и ночь в Петре с шоу
Позавтракав, выселимся из отеля и отправимся исследовать Амман, столицу Иорданского Хашимитского королевства, который в древности был известен как Филадельфия. Аммониты, греки, римляне, византийцы и мусульмане оставили здесь свои следы. С вершины Цитадели, одного из самых высоких холмов, нам откроется панорама Старого города. Мы заглянем в археологический музей, Римский театр и старый рынок.
Затем мы отправимся вглубь страны. Всего в 30 километрах от Аммана расположена Мадаба. Здесь находится знаменитая мозаичная карта Иерусалима и Святой земли 6 века, выложенная из более чем двух миллионов цветных каменных фрагментов. Эта карта украшает пол греческой православной церкви Святого Георгия, возведённой на фундаменте византийского храма.
Далее мы поднимемся на гору Небо — одно из самых почитаемых святых мест Иордании, где, согласно преданию, был похоронен Моисей. Ранние христиане возвели здесь небольшую церковь, со временем превратившуюся в крупный архитектурный комплекс. По пути к финальной точке дня заедем в Карак — древнюю крепость крестоносцев на высоте 900 метров. Её внушительный силуэт сразу даёт понять, почему на протяжении тысячелетий именно здесь решались судьбы царей и народов.
Вечером мы заселимся в необычные номера-пузыри с собственными гидромассажными ваннами. Поужинаем в отеле, а затем отправимся на шоу «Ночная Петра». Под покровом темноты пройдём по малому каньону Сик к сокровищнице, освещённой более чем тысячей свечей. Иорданская музыка в исполнении бедуинов станет сопровождением этой ночи. Ночь в Петре.
Экскурсия по Петре
Этот день посвятим Петре — главному сокровищу Иордании. Этот огромный город был высечен в отвесных скалах набатеями более 2000 лет назад и стал важнейшим узлом торговых путей, связывавших Китай, Индию и Аравию с Египтом, Сирией, Грецией и Римом. Попасть в Петру можно только через узкое ущелье Сик длиной более километра, по обеим сторонам которого поднимаются скалы высотой до 80 метров. Уже сама прогулка по Сику впечатляет разнообразием форм и оттенков камня.
Далее нас ждут сотни гробниц с резьбой, огромный театр в набатейском стиле на 3000 зрителей, обелиски, храмы, жертвенные алтари и улицы с колоннадами. Высоко над городом расположен монастырь Ад-Дейр, к которому ведут около 800 ступеней, высеченных в скале. Обедать будем здесь же. Вечером вернёмся в отель, поужинаем и отдохнём.
Деревня Бейда, пустыня Вади-Рам
Сегодня едем дальше. Первая остановка — неолитическая деревня Бейда. Это уникальный археологический памятник, позволяющий представить жизнь людей 10 000 лет назад, в конце каменного века, когда начинались земледелие, одомашнивание животных и переход к осёдлому образу жизни.
Далее нас ждёт пустыня Вади-Рам — практически нетронутое временем пространство, где силы природы создали величественные скальные формы. После обеда мы пересядем в джипы и отправимся исследовать самые живописные уголки долины. Вечером заселимся в комфортабельный кемпинг, поужинаем и при желании встретим закат среди марсианских пейзажей. А ночью нас ждёт звёздное небо пустыни.
Рассвет в пустыне, сэндбординг, отдых в Акабе
День начнём со встречи рассвета. Прогуляемся по дюнам, сделаем утреннюю зарядку и попробуем сэндбординг — катание на доске по песку. По желанию, за доплату, возможен полёт на воздушном шаре над пустыней Вади-Рам. После возвращения в кемпинг позавтракаем и продолжим путь.
Отправимся в Акабу — курортный город на берегу Красного моря, центр снорклинга, дайвинга и беспошлинной торговли. Вторая половина дня будет посвящена отдыху у моря или у бассейна.
Водная прогулка, Мёртвое море
Утром отправимся на морскую прогулку. Желающие смогут заняться снорклингом и исследовать подводный мир Красного моря, а тем, кто останется на борту, его покажут через прозрачное дно лодки. Для опытных дайверов возможен дайвинг. После активностей нас ждёт обед на воде.
Во второй половине дня мы направимся к Мёртвому морю — уникальному природному объекту Иорданской рифтовой долины, расположенному на 400 метров ниже уровня Мирового океана. Высокая солёность и богатство минералов сделали эти воды известными с древности: здесь бывали и царь Ирод Великий, и царица Клеопатра. Мы заселимся в отель на побережье, после чего будет свободное время для отдыха у бассейна. Обед и ужин пройдут в отеле. Ночёвка состоится на Мёртвом море — в самой низкой точке суши на Земле.
Отдых на Мёртвом море
После завтрака — свободный день на Мёртвом море. Купаемся, загораем, отдыхаем. Обед и ужин пройдут в отеле. По желанию можно организовать поездку в Вифанию — место, упоминаемое в Новом Завете как родной город Лазаря, Марии и Марфы, где Иисус Христос пребывал перед входом в Иерусалим.
Завершение тура, отъезд
Позавтракав, мы выселимся из отеля и отправимся в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание
|$3340
|1-местное проживание
|$4315
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки, 7 ужинов
- Трансферы по маршруту, включая индивидуальную встречу в аэропорту и групповой трансфер в аэропорт
- Входные билеты во все посещаемые достопримечательности
- Сэндбординг
- Кулинарный мастер-класс
- Круиз по Красному морю
- Шоу «Ночная Петра»
- Оформление визы
- Услуги местных гидов
- Сопровождение 24/7
- Информационная поддержка и помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиаперелёт в Амман и обратно - от $600
- Обеды, 1 ужин - $40-80 в день
- Полёт на воздушном шаре в пустыне Вади-Рам (стоимость по запросу)
- Доплата за 1-местное проживание - $975