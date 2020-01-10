4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с грандиозными архитектурными и природными памятники древнего города

Таер
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Таер – представитель гидов
Однодневная экскурсия по Петре дарит возможность увидеть самые знаменитые и популярные достопримечательности страны — гигантские красные скалы и высеченные в них храмы, монастыри и склепы, образующие легендарный «Розовый город» — и познакомиться с историей этих мест.
100 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
4
Обзорная экскурсия по Петре
Обзорная экскурсия по Петре

Петра — одно из величайших творений человечества, с 2007 года входит в список «Новых Семи Чудес Света». По городу регулярно проводятся экскурсии и выехать сюда можно практически из любого города Иордании.

Этот огромный по высоте и протяженности древний комплекс — уникальный в своем роде. Прямо в скалах Петру вырубили набайтейцы — трудолюбивое арабское племя, осевшее в ущелье более двух тысяч лет назад и превратившее это место в стратегически важный центр на пересечении торговых путей, соединявших Индию, Китай, южные арабские государства с Египтом, Римом, Грецией и Сирией. Именно здесь проходил Великий шелковый путь и длинные караваны везли специи на запад.

Что вас ожидает

Экскурсия начинается с дороги, проложенной вдоль узкого ущелья Сик, протяженность которого — более километра. Пеший путь по ущелью можно с уверенностью назвать отдельным приключением: с обеих сторон дороги возвышаются скалы, поражающие воображение своим необыкновенным цветом и очертаниями.

Потрясающий вид на дворец Аль-Хазна — открывается в конце ущелья. Высеченный в скале массивный фасад — ни с чем не сравнимое зрелище, вызывает благоговейный трепет. Немудрено почувствовать себя карликом перед древним сооружением высотой 43 метра.

Этот дворец в Петре был построен еще на заре I века нашей эры для набатейского правителя — в качестве царской усыпальницы. А в наши дни это сооружение воплощает в себе гениальность инженерной мысли древнего народа, создавшего уникальный памятник зодчества, без которого невозможно представить путешествие в Иорданию.

За время экскурсии в Петру вы узнаете немало других интересных фактов о древнем городе и своими глазами увидите грандиозные архитектурные памятники, не имеющие аналогов в мире.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • транспорт — от 1 до 3 человек — 170$;
  • входной билет в город — 71$ с человека;
  • если вы путешествуете из Израиля, стоимость билета 130$ с человека;
  • также если вы путешествуете из Израиля, вам понадобится виза — 60$ с человека.
Обзорная экскурсия по Петре
Обзорная экскурсия по Петре
Обзорная экскурсия по Петре
Обзорная экскурсия по Петре
Обзорная экскурсия по Петре
Обзорная экскурсия по Петре
Обзорная экскурсия по Петре
Обзорная экскурсия по Петре
Обзорная экскурсия по Петре
Обзорная экскурсия по Петре
Обзорная экскурсия по Петре
Обзорная экскурсия по Петре
Обзорная экскурсия по Петре
Обзорная экскурсия по Петре
Обзорная экскурсия по Петре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Таер
Таер
Приветствую вас, гости солнечной страны — Иордании! Меня зовут Таер, я представляю команду профессиональных частных гидов в Иордании. Все наши гиды хорошо владеют русским, английским и арабским языками. Организовываю незабываемые экскурсионные программы по индивидуальному запросу с учетом всех пожеланий заказчика. Если вы хотите посетить Иорданию, но не знаете с чего начать, свяжитесь со мной, и я вас проконсультирую по всем вопросам. Я расскажу вам все, что мне известнo
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 января 2020
Гид очень непрофессиональный. Он грубо разговаривает и ничего не объясняет. Все время короткой экскурсии он шёл впереди нас и разговаривал по телефону. Остановился три раза чтобы рассказать факты из истории. Видно, что он не заинтересован в клиентах, а ведёт какой-то свой бизнес по телефону. же пытается закончить экскурсию, после 20 минут сообщил нам, что он закончил и мы можем платить другим, чтобы продолжать. Деньги он взял в начале, что тоже неприлично. Я бы Вам советовала его больше не рекомендовать никому, так как он позорит вашу серьёзную организацию. Он подверг нашу жизнь опасности передав нас подгонщикам ослов, которым мы заплатили как за вторую экскурсию и они везли нас над обрывами по скалам и привезли не в то место где нас ждал водитель и оставили под проливным дождём. При этом они вылудили у нас дополнительные деньги, угрожая нам. Мы были в горах, одни и очень их боялись.
12 декабря 2019
Отличная поездка! Все четко по времени, без перегруза лишней информации, позитивно и по делу!
Светлана
29 ноября 2018
Прекрасно организованная экскурсия! Комфортабельный автомобиль, Таер учёл все наши пожелания и скорректировал поездку согласно нашим предпочтениям, так как мы были с двумя детьми!
7 января 2018
Экскурсию для нас по Амману и Петре проводил Муни. В Петре, к сожалению, шел дождь и это очень опасное путешествие, очень не рекомендую спускаться в Петру в дождь, узкий каньон по колено в быстрой воде. Но и собственно сокровищница, истрич про набатеев, римлян - удивительная, как и сам затерянный город Петра. Можно сравнить с Анкор Ватом, так же мистично и неожиданно.
Но и кроме Петры вокруг Аммана есть много интригующих мест - опускаю место крещения Иисуса (место святое), но и гора Моисея, и чудесная церковь с коллекцией первоклассных романских мозаик, и церковь св.Георгия с мозаичной картой святой земли, и церковь девы Марии - как об’единение разных эпох с очень эротичными римскими мозаиками, и замки крестоносцев - уникальный исторический ландшафт! Наш экскурсовод был не только прекрасным нидом, но и помощником - как лучше организать маршрут, знакомый со многими местными ответственными лицами дал нам возможность оптимально распределить время. Очень советую.

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