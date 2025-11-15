4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Знакомство с грандиозными архитектурными и природными памятники древнего города
Однодневная экскурсия по Петре дарит возможность увидеть самые знаменитые и популярные достопримечательности страны — гигантские красные скалы и высеченные в них храмы, монастыри и склепы, образующие легендарный «Розовый город» — и познакомиться с историей этих мест.
Петра — одно из величайших творений человечества, с 2007 года входит в список «Новых Семи Чудес Света». По городу регулярно проводятся экскурсии и выехать сюда можно практически из любого города Иордании.
Этот огромный по высоте и протяженности древний комплекс — уникальный в своем роде. Прямо в скалах Петру вырубили набайтейцы — трудолюбивое арабское племя, осевшее в ущелье более двух тысяч лет назад и превратившее это место в стратегически важный центр на пересечении торговых путей, соединявших Индию, Китай, южные арабские государства с Египтом, Римом, Грецией и Сирией. Именно здесь проходил Великий шелковый путь и длинные караваны везли специи на запад.
Что вас ожидает
Экскурсия начинается с дороги, проложенной вдоль узкого ущелья Сик, протяженность которого — более километра. Пеший путь по ущелью можно с уверенностью назвать отдельным приключением: с обеих сторон дороги возвышаются скалы, поражающие воображение своим необыкновенным цветом и очертаниями.
Потрясающий вид на дворец Аль-Хазна — открывается в конце ущелья. Высеченный в скале массивный фасад — ни с чем не сравнимое зрелище, вызывает благоговейный трепет. Немудрено почувствовать себя карликом перед древним сооружением высотой 43 метра.
Этот дворец в Петре был построен еще на заре I века нашей эры для набатейского правителя — в качестве царской усыпальницы. А в наши дни это сооружение воплощает в себе гениальность инженерной мысли древнего народа, создавшего уникальный памятник зодчества, без которого невозможно представить путешествие в Иорданию.
За время экскурсии в Петру вы узнаете немало других интересных фактов о древнем городе и своими глазами увидите грандиозные архитектурные памятники, не имеющие аналогов в мире.
Организационные детали
В стоимость входят только услуги гида.
Дополнительные расходы
транспорт — от 1 до 3 человек — 170$
входной билет в город — 71$ с человека
Если вы путешествуете из Израиля:
Для вас стоимость билета в город — 130$ с человека
Также вам понадобится виза — 60$ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таер — ваша команда гидов в Петре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 174 туристов
Приветствую вас, гости солнечной страны — Иордании! Я представляю команду профессиональных частных гидов в Иордании. Все наши гиды хорошо владеют русским, английским и арабским языками.
Организовываем экскурсионные программы по индивидуальному запросу с учётом всех пожеланий заказчика.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Поездка в Петру с гидом Саидом стала настоящим открытием! Великолепная организация, интересные рассказы и дружелюбная атмосфера сделали день unforgettable. Отдельная благодарность Саиду за невероятно профессиональные фото и видео — благодаря им у нас останутся потрясающие воспоминания о путешествии. Рекомендую всем!
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Ю
Юлия
Однозначно рекомендуем! Таер ждал нас в отеле, сразу предложил несколько вариантов маршрутов. Рассказывал интересно и отвечал на все наши вопросы, в том числе ни по теме. Без проблем нас фотографировал. Все прошло замечательно!
Таер
Ответ организатора:
Спасибо вам за отзыв Надеюсь еще встретимся
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Елена
Огромная благодарность Таеру! Очень содержательная экскурсия, Таер обладает глубокими знаниями, очень доступно и интересно рассказывал нам о Петре. Следил, чтобы мы всё посмотрели, всё е услышали, всё поняли. Очень ответственный и порядочный. Спасибо за прекрасный день, экскурсия прошла на одном дыхании, вышла за заранее обговоренные лимиты, но Таер нам ни разу об этом не напомнил.
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Е
Екатерина
Заказывали экскурсию, чтобы посетить основные достопримечательности Иордании за время стоянки круизного лайнера в порту Акабы. Попросили забрать нас из порта - без проблем. Попросили добавить поездку в вади рам - читать дальшеуменьшить
без проблем. Организовал нам потрясающую поездку в Петру и Вади Рам, катание на джипе по пустыне, верблюдов для детей, все отлично, удобно, комфортное авто, потрясающий гид Мухамед, отлично говорит на русском, очень приятный человек. Учли все наши пожелания и сделали наш день незабываемым. Спасибо 💕
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Олег
Отлично было.
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A
Aleksei
Все понравилось, встреча, сама экскурсия, подача материала, ответы на вопросы…
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