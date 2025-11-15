4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Однодневная экскурсия по Петре дарит возможность увидеть самые знаменитые и популярные достопримечательности страны — гигантские красные скалы и высеченные в них храмы, монастыри и склепы, образующие легендарный «Розовый город» — и познакомиться с историей этих мест.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-50 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Петра — одно из величайших творений человечества, с 2007 года входит в список «Новых Семи Чудес Света». По городу регулярно проводятся экскурсии и выехать сюда можно практически из любого города Иордании.

Этот огромный по высоте и протяженности древний комплекс — уникальный в своем роде. Прямо в скалах Петру вырубили набайтейцы — трудолюбивое арабское племя, осевшее в ущелье более двух тысяч лет назад и превратившее это место в стратегически важный центр на пересечении торговых путей, соединявших Индию, Китай, южные арабские государства с Египтом, Римом, Грецией и Сирией. Именно здесь проходил Великий шелковый путь и длинные караваны везли специи на запад.

Что вас ожидает

Экскурсия начинается с дороги, проложенной вдоль узкого ущелья Сик, протяженность которого — более километра. Пеший путь по ущелью можно с уверенностью назвать отдельным приключением: с обеих сторон дороги возвышаются скалы, поражающие воображение своим необыкновенным цветом и очертаниями.

Потрясающий вид на дворец Аль-Хазна — открывается в конце ущелья. Высеченный в скале массивный фасад — ни с чем не сравнимое зрелище, вызывает благоговейный трепет. Немудрено почувствовать себя карликом перед древним сооружением высотой 43 метра.

Этот дворец в Петре был построен еще на заре I века нашей эры для набатейского правителя — в качестве царской усыпальницы. А в наши дни это сооружение воплощает в себе гениальность инженерной мысли древнего народа, создавшего уникальный памятник зодчества, без которого невозможно представить путешествие в Иорданию.

За время экскурсии в Петру вы узнаете немало других интересных фактов о древнем городе и своими глазами увидите грандиозные архитектурные памятники, не имеющие аналогов в мире.

Организационные детали

В стоимость входят только услуги гида.

Дополнительные расходы

транспорт — от 1 до 3 человек — 170$

входной билет в город — 71$ с человека

Если вы путешествуете из Израиля: