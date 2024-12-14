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для меня и моей супруги по прекрасной стране - Иордании. Таер до поездки всегда оперативно был на связи, предлагал наилучшие варианты отелей и маршрутов передвижения, сразу забронировал все понравившиеся нам отели на Мёртвом море, в Петре, пустыне Вади-Рам и на побережье Акабы - и они были действительно наилучшими! Встреча в аэропорту, помощь с получением визы и прохождением паспортного контроля, все переезды на новых и комфортных машинах и минивенах, посещение аутентичных ресторанов и самых красивых мест на экскурсиях - всё это было организовано Таером на самом высоком уровне! Оплата постфактум также была для нас очень удобной - все расчёты на месте с гидом, без бронирований заранее и оплат онлайн. Таер, спасибо Вам огромное за то что показали вашу прекрасную страну со всех сторон и отнеслись к нам как к самым дорогим гостям. Успехов Вам и процветания!!