Религиозные экскурсии по святым местам Петры

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Петре на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Обзорная экскурсия по Петре
На машине
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Петре
Знакомство с грандиозными архитектурными и природными памятники древнего города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€300 за всё до 3 чел.
По следам «Индианы Джонс» в Петре
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам «Индианы Джонс» в Петре
Пройти по местам съёмок знаменитого фильма в компании местного жителя-бедуина
Начало: У туристического центра
«На выходе из каньона вам откроется потрясающий вид на главный символ Петры — знаменитый храм Эль-Хазне, фигурирующий в «Индиане Джонс»»
Завтра в 08:00
11 мар в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Классическая экскурсия по Петре
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Классическая экскурсия по Петре
Пройти несложным маршрутом, познакомиться с историей города и увидеть его знаковые места
Начало: У туристического центра
«Она знаменита древними храмами, амфитеатрами и гробницами, высеченными в скалах из розового песчаника»
Завтра в 08:00
11 мар в 08:00
€150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    14 декабря 2024
    Обзорная экскурсия по Петре
    Огромное спасибо гиду Таеру Самуди и Туроператору Jordan Classical Tours за отлично проведённую работу по организации всего нашего индивидуального тура
    читать дальше

    для меня и моей супруги по прекрасной стране - Иордании. Таер до поездки всегда оперативно был на связи, предлагал наилучшие варианты отелей и маршрутов передвижения, сразу забронировал все понравившиеся нам отели на Мёртвом море, в Петре, пустыне Вади-Рам и на побережье Акабы - и они были действительно наилучшими! Встреча в аэропорту, помощь с получением визы и прохождением паспортного контроля, все переезды на новых и комфортных машинах и минивенах, посещение аутентичных ресторанов и самых красивых мест на экскурсиях - всё это было организовано Таером на самом высоком уровне! Оплата постфактум также была для нас очень удобной - все расчёты на месте с гидом, без бронирований заранее и оплат онлайн. Таер, спасибо Вам огромное за то что показали вашу прекрасную страну со всех сторон и отнеслись к нам как к самым дорогим гостям. Успехов Вам и процветания!!

  • Г
    Гаяна
    12 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Петре
    Я-опытный путешественник, но Иордания меня покорила в самое сердце. Петра и Вади Рам-это одни самых красивых мест мира! Мою поездку сопровождал
    читать дальше

    гид Марван. Русскоязычный араб, 24 года проживший в Москве. Невероятное комбо. Внимательный, образованный, знающий ответ на любой вопрос и стремящийся выполнить любое пожелание. Марван может проводить экскурсии по всей стране, а значит может рассказать вообще про все! . Я в восторге от страны с богатейшей культурой, красивейшей природой и веуснейшей кухней и от моих организаторов в лице Марвана. Искренне рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Петре в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петре
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Петре
  2. По следам «Индианы Джонс» в Петре
  3. Классическая экскурсия по Петре
Какие места ещё посмотреть в Петре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Петра
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Петре в марте 2025
Сейчас в Петре в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 300. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Экскурсии на русском языке в Петре (Иордания 🇯🇴) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Святые места», 14 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Иордании. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май