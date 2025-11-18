Звёздный путь: авторская экскурсия по Петре + съёмка с дрона

Это не просто экскурсия, а волшебное путешествие под звёздным небом — с рассветом над Петрой и видом на древний город с крыши монастыря, когда вокруг ещё тихо и безлюдно. Я расскажу, откуда взялось название, как здесь жили и кто строил этот удивительный город, — будет много неожиданных и живых деталей.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

за 1–2 человек или €250 за человека, если вас больше

от €700 за 1–2 человек или €250 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Наше путешествие начнётся до рассвета, когда все ещё спят. На машине мы отправимся в сторону Маленькой Петры, а затем начнём пеший подъём к монастырю Ад-Дэйр (путь займёт около 40–50 минут). Небо над головой будет усыпано звёздами, а на горизонте начнёт медленно загораться рассвет.

Вы увидите Петру такой, какой её почти никто не видит: горные цепи в утреннем тумане, едва различимую линию границы с Израилем, легендарную могилу пророка Аарона. У монастыря сделаем остановку — немного отдыха, горячий чай, и — поднимаемся на крышу.

С высоты открывается головокружительный вид: древний город, безмолвный и залитый розовым светом, раскинулся у ваших ног. Именно здесь сделаем атмосферные кадры с дрона — вы останетесь наедине с вечностью, и это будет только ваш момент.

У подножия монастыря мы также сделаем фото и видео. Контент вы получите сразу — ничего не нужно ждать. После спуска вы продолжите маршрут уже по основному туристическому пути — как раз в то время, когда остальные только начинают свой день в Петре.

Организационные детали