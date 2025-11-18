Звёздный путь: авторская экскурсия по Петре + съёмка с дрона
Встретить рассвет, подняться на скальный храм и сделать атмосферные кадры на фоне древнего города
Это не просто экскурсия, а волшебное путешествие под звёздным небом — с рассветом над Петрой и видом на древний город с крыши монастыря, когда вокруг ещё тихо и безлюдно.
Я расскажу, откуда взялось название, как здесь жили и кто строил этот удивительный город, — будет много неожиданных и живых деталей.
Описание экскурсии
Наше путешествие начнётся до рассвета, когда все ещё спят. На машине мы отправимся в сторону Маленькой Петры, а затем начнём пеший подъём к монастырю Ад-Дэйр (путь займёт около 40–50 минут). Небо над головой будет усыпано звёздами, а на горизонте начнёт медленно загораться рассвет.
Вы увидите Петру такой, какой её почти никто не видит: горные цепи в утреннем тумане, едва различимую линию границы с Израилем, легендарную могилу пророка Аарона. У монастыря сделаем остановку — немного отдыха, горячий чай, и — поднимаемся на крышу.
С высоты открывается головокружительный вид: древний город, безмолвный и залитый розовым светом, раскинулся у ваших ног. Именно здесь сделаем атмосферные кадры с дрона — вы останетесь наедине с вечностью, и это будет только ваш момент.
У подножия монастыря мы также сделаем фото и видео. Контент вы получите сразу — ничего не нужно ждать. После спуска вы продолжите маршрут уже по основному туристическому пути — как раз в то время, когда остальные только начинают свой день в Петре.
Организационные детали
Трансфер входит в стоимость экскурсии
Вам понадобится удобная обувь, одежда, головной убор, защита от солнца и вода
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таир — ваш гид в Петре
Провёл экскурсии для 23 туристов
Приветствую вас, друзья! Меня зовут Таир. Я местный бедуин и единственный лицензированный русскоговорящий гид в Петре и пустыне Вади-Рам. Курировал съёмки «Орла и Решки», проводил экскурсии для знаменитостей. Родился и читать дальше
вырос здесь, среди розовых скал. Ещё мальчишкой играл на этой земле. А теперь готов показать вам всю красоту своей родины. Мои маршруты по Петре уникальны, составлены лично мной и продуманы до мелочей.