Мои заказы

По следам «Индианы Джонс» в Петре

Пройти по местам съёмок знаменитого фильма в компании местного жителя-бедуина
Вы знали, что в 1989 году в Петре проходили съёмки третьей части легендарного фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход»? Я проведу вас тропами его героев — они лежат за пределами массовых туристических маршрутов и позволят вам полюбоваться Петрой без толпы людей. А ещё поделюсь личными воспоминаниями, ведь я родился и вырос здесь, среди этих розовых скал.
3.5
2 отзыва
По следам «Индианы Джонс» в Петре© Таир
По следам «Индианы Джонс» в Петре© Таир
По следам «Индианы Джонс» в Петре© Таир
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

  • Мы начнём путешествие по древнему городу с прогулки по тропе над каньоном Сик. Она проходит между разноцветных скал из песчаника
  • На выходе из каньона вам откроется потрясающий вид на главный символ Петры — знаменитый храм Эль-Хазне, фигурирующий в «Индиане Джонс». Он был построен в 70 году до н. э. и посвящён умершей жене набатейского царя
  • Мы поднимемся к Королевским гробницам, зайдём внутрь и увидим знаменитые разноцветные пещеры. Я поделюсь историей их происхождения
  • Вы побываете на известных и секретных смотровых площадках с прекрасными видами на древний город и его достопримечательности
  • Я расскажу и покажу, как выглядел старинный водопровод в Петре, почему город долгое время был потерян и кто его нашёл. А также другие интересные факты, легенды и истории

Организационные детали

Входные билеты в Петру не включены в стоимость — 71$ за чел (130$, если вы приехали на 1 день из Израиля).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У туристического центра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таир
Таир — ваш гид в Петре
Провёл экскурсии для 22 туристов
Приветствую вас, друзья! Меня зовут Таир. Я местный бедуин и единственный лицензированный русскоговорящий гид в Петре и пустыне Вади-Рам. Курировал съёмки «Орла и Решки», проводил экскурсии для знаменитостей. Родился и
читать дальше

вырос здесь, среди розовых скал. Ещё мальчишкой играл на этой земле. А теперь готов показать вам всю красоту своей родины. Мои маршруты по Петре уникальны, составлены лично мной и продуманы до мелочей.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
Гульнара
Гульнара
1 мая 2025
Добрый день.
Вместо ожидаемого экскурсовода Таира, пришел другой человек, назвавшийся «лицензированным экскурсоводом», мы не стали возражать, т к, на сколько мне известно, подобная практика не редкость.
Экскурсия была не интересной, мало исторических
читать дальше

фактов, всё больше разговор не о чем, просто поговорить и это за 300$.
Экскурсия, которая должна была длиться 6 часов, закончилась через 4 часа.
По возвращению домой, мы посмотрели несколько документальных фильмов, было интересно узнать историю этого прекрасного места.
Не рекомендую никому данного экскурсовода, поскольку, на мой взгляд, он не компетентен.

Н
Надежда
22 апр 2025
Экскурсия превосходная, гид - профессионал! Остались очень довольны. Спасибо!

Похожие экскурсии из Петры

Классическая экскурсия по Петре
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Классическая экскурсия по Петре
Пройти несложным маршрутом, познакомиться с историей города и увидеть его знаковые места
Начало: У туристического центра
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
€150 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Петре
На машине
4 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Петре
Знакомство с грандиозными архитектурными и природными памятники древнего города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
€300 за всё до 3 чел.
Звёздный путь: авторская экскурсия по Петре + съёмка с дрона
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Звёздный путь: авторская экскурсия по Петре + съёмка с дрона
Встретить рассвет, подняться на скальный храм и сделать атмосферные кадры на фоне древнего города
Завтра в 04:30
11 ноя в 04:30
от €700 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Петре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Петре