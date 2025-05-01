читать дальше фактов, всё больше разговор не о чем, просто поговорить и это за 300$.

Экскурсия, которая должна была длиться 6 часов, закончилась через 4 часа.

По возвращению домой, мы посмотрели несколько документальных фильмов, было интересно узнать историю этого прекрасного места.

Не рекомендую никому данного экскурсовода, поскольку, на мой взгляд, он не компетентен.

Добрый день.Вместо ожидаемого экскурсовода Таира, пришел другой человек, назвавшийся «лицензированным экскурсоводом», мы не стали возражать, т к, на сколько мне известно, подобная практика не редкость.Экскурсия была не интересной, мало исторических