Вы знали, что в 1989 году в Петре проходили съёмки третьей части легендарного фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход»? Я проведу вас тропами его героев — они лежат за пределами массовых туристических маршрутов и позволят вам полюбоваться Петрой без толпы людей. А ещё поделюсь личными воспоминаниями, ведь я родился и вырос здесь, среди этих розовых скал.
- Мы начнём путешествие по древнему городу с прогулки по тропе над каньоном Сик. Она проходит между разноцветных скал из песчаника
- На выходе из каньона вам откроется потрясающий вид на главный символ Петры — знаменитый храм Эль-Хазне, фигурирующий в «Индиане Джонс». Он был построен в 70 году до н. э. и посвящён умершей жене набатейского царя
- Мы поднимемся к Королевским гробницам, зайдём внутрь и увидим знаменитые разноцветные пещеры. Я поделюсь историей их происхождения
- Вы побываете на известных и секретных смотровых площадках с прекрасными видами на древний город и его достопримечательности
- Я расскажу и покажу, как выглядел старинный водопровод в Петре, почему город долгое время был потерян и кто его нашёл. А также другие интересные факты, легенды и истории
Входные билеты в Петру не включены в стоимость — 71$ за чел (130$, если вы приехали на 1 день из Израиля).
У туристического центра
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таир — ваш гид в Петре
Провёл экскурсии для 22 туристов
Приветствую вас, друзья! Меня зовут Таир. Я местный бедуин и единственный лицензированный русскоговорящий гид в Петре и пустыне Вади-Рам. Курировал съёмки «Орла и Решки», проводил экскурсии для знаменитостей. Родился и
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывах
Гульнара
1 мая 2025
Добрый день.
Вместо ожидаемого экскурсовода Таира, пришел другой человек, назвавшийся «лицензированным экскурсоводом», мы не стали возражать, т к, на сколько мне известно, подобная практика не редкость.
Н
Надежда
22 апр 2025
Экскурсия превосходная, гид - профессионал! Остались очень довольны. Спасибо!
