Мои заказы

Классическая экскурсия по Петре

Пройти несложным маршрутом, познакомиться с историей города и увидеть его знаковые места
Петра — визитная карточка Иордании.

Она знаменита древними храмами, амфитеатрами и гробницами, высеченными в скалах из розового песчаника.

Всё это вы увидите! А также узнаете, когда и кем был основан город, столицей каких государств он был, почему его забыли на несколько веков и какие фильмы здесь снимали.
5
3 отзыва
Классическая экскурсия по Петре© Таир
Классическая экскурсия по Петре© Таир
Классическая экскурсия по Петре© Таир
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Это комфортный лёгкий маршрут, охватывающий главные достопримечательности Петры. В программе:

  • Каньон Сик
  • Храм Эль-Хазне
  • Амфитеатр
  • Королевские гробницы
  • Улицы колоннад и фасадов

Я расшифрую устройство города и расскажу, каким он был раньше, как он был потерян, кто и когда нашёл его. И многое-многое другое.

Организационные детали

Входные билеты в Петру не включены в стоимость — 71$ за чел (130$, если вы приехали на 1 день из Израиля).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У туристического центра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таир
Таир — ваш гид в Петре
Провёл экскурсии для 22 туристов
Приветствую вас, друзья! Меня зовут Таир. Я местный бедуин и единственный лицензированный русскоговорящий гид в Петре и пустыне Вади-Рам. Курировал съёмки «Орла и Решки», проводил экскурсии для знаменитостей. Родился и
читать дальше

вырос здесь, среди розовых скал. Ещё мальчишкой играл на этой земле. А теперь готов показать вам всю красоту своей родины. Мои маршруты по Петре уникальны, составлены лично мной и продуманы до мелочей.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
Галина
7 ноя 2025
Все было отлично!
Все было отлично!
А
Андрей
27 окт 2025
Экскурсия прошла отлично. Прекрасный гид- всей нашей семье очень понравились его рассказы о прекрасной Петре. На все наши вопросы о городе получены ответы. Однозначно рекомендую. Спасибо.
Е
Елена
15 апр 2025
Петра была моей главной целью в путешествии в Иорданию в марте 2025 г. Вообще я туда собиралась раз 15 поехать из Египта одним днем, но не сложилось, и я думаю
читать дальше

к лучшему. Если кто-то сомневается - ехать, однозначно. Да, добираться довольно долго, от Аммана на машине около 3х часов через пустыню. Но никакие рассказы других людей не сравнятся с живыми впечатлениями от этого места. Потрясающий образец смешения всех античных стилей, вырезанный прямо в розовых скалах, удивляющий современными для того времени инженерными системами. И конечно же большое спасибо нашему гиду Таиру, он сам из этих мест и знает об этом городе практически все. Таир организовал нам и трансфер, и погружение в мир истории, и все это искренне и с юмором, мне кажется, он сам очень любит это место. Посоветовал вкусный ресторан, где пообедать после экскурсии. Большое спасибо!
Приезжайте туда чем раньше, тем лучше, прямо к открытию, так как около 12 ч в каньон набивается уже очень много народу. В марте прохладно, берите куртки.

Петра была моей главной целью в путешествии в Иорданию в марте 2025 г. Вообще я тудаПетра была моей главной целью в путешествии в Иорданию в марте 2025 г. Вообще я тудаПетра была моей главной целью в путешествии в Иорданию в марте 2025 г. Вообще я туда

Похожие экскурсии из Петры

Обзорная экскурсия по Петре
На машине
4 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Петре
Знакомство с грандиозными архитектурными и природными памятники древнего города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
€300 за всё до 3 чел.
По следам «Индианы Джонс» в Петре
Пешая
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам «Индианы Джонс» в Петре
Пройти по местам съёмок знаменитого фильма в компании местного жителя-бедуина
Начало: У туристического центра
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Звёздный путь: авторская экскурсия по Петре + съёмка с дрона
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Звёздный путь: авторская экскурсия по Петре + съёмка с дрона
Встретить рассвет, подняться на скальный храм и сделать атмосферные кадры на фоне древнего города
Завтра в 04:30
11 ноя в 04:30
от €700 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Петре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Петре