Петра — визитная карточка Иордании.
Она знаменита древними храмами, амфитеатрами и гробницами, высеченными в скалах из розового песчаника.
Всё это вы увидите! А также узнаете, когда и кем был основан город, столицей каких государств он был, почему его забыли на несколько веков и какие фильмы здесь снимали.
Она знаменита древними храмами, амфитеатрами и гробницами, высеченными в скалах из розового песчаника.
Всё это вы увидите! А также узнаете, когда и кем был основан город, столицей каких государств он был, почему его забыли на несколько веков и какие фильмы здесь снимали.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Это комфортный лёгкий маршрут, охватывающий главные достопримечательности Петры. В программе:
- Каньон Сик
- Храм Эль-Хазне
- Амфитеатр
- Королевские гробницы
- Улицы колоннад и фасадов
Я расшифрую устройство города и расскажу, каким он был раньше, как он был потерян, кто и когда нашёл его. И многое-многое другое.
Организационные детали
Входные билеты в Петру не включены в стоимость — 71$ за чел (130$, если вы приехали на 1 день из Израиля).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У туристического центра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таир — ваш гид в Петре
Провёл экскурсии для 22 туристов
Приветствую вас, друзья! Меня зовут Таир. Я местный бедуин и единственный лицензированный русскоговорящий гид в Петре и пустыне Вади-Рам. Курировал съёмки «Орла и Решки», проводил экскурсии для знаменитостей. Родился иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
7 ноя 2025
Все было отлично!
А
Андрей
27 окт 2025
Экскурсия прошла отлично. Прекрасный гид- всей нашей семье очень понравились его рассказы о прекрасной Петре. На все наши вопросы о городе получены ответы. Однозначно рекомендую. Спасибо.
Е
Елена
15 апр 2025
Петра была моей главной целью в путешествии в Иорданию в марте 2025 г. Вообще я туда собиралась раз 15 поехать из Египта одним днем, но не сложилось, и я думаю
Похожие экскурсии из Петры
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Петре
Знакомство с грандиозными архитектурными и природными памятники древнего города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам «Индианы Джонс» в Петре
Пройти по местам съёмок знаменитого фильма в компании местного жителя-бедуина
Начало: У туристического центра
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Звёздный путь: авторская экскурсия по Петре + съёмка с дрона
Встретить рассвет, подняться на скальный храм и сделать атмосферные кадры на фоне древнего города
Завтра в 04:30
11 ноя в 04:30
от €700 за всё до 4 чел.