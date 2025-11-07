Петра — визитная карточка Иордании. Она знаменита древними храмами, амфитеатрами и гробницами, высеченными в скалах из розового песчаника. Всё это вы увидите! А также узнаете, когда и кем был основан город, столицей каких государств он был, почему его забыли на несколько веков и какие фильмы здесь снимали.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Это комфортный лёгкий маршрут, охватывающий главные достопримечательности Петры. В программе:

Каньон Сик

Храм Эль-Хазне

Амфитеатр

Королевские гробницы

Улицы колоннад и фасадов

Я расшифрую устройство города и расскажу, каким он был раньше, как он был потерян, кто и когда нашёл его. И многое-многое другое.

Организационные детали

Входные билеты в Петру не включены в стоимость — 71$ за чел (130$, если вы приехали на 1 день из Израиля).