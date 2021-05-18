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Полезная информация о Багдаде

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Местное время в Багдаде
23:3432
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇶 Ирак
Название городаБагдад
По-английскиBaghdad
Это столицаБагдад является столицей Ирака
Население города7 216 000 чел.
АэропортЭль-Мутана BGW
Часовой поясAsia/Baghdad
Средняя высота41 м. от уровня моря

Где находится Багдад на карте

Багдад фото города
Багдад

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