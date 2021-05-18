Полезная информация о Багдаде
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Местное время в Багдаде
23:3432
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇶 Ирак
|Название города
|Багдад
|По-английски
|Baghdad
|Это столица
|Багдад является столицей Ирака
|Население города
|7 216 000 чел.
|Аэропорт
|Эль-Мутана BGW
|Часовой пояс
|Asia/Baghdad
|Средняя высота
|41 м. от уровня моря
Где находится Багдад на карте
Багдад