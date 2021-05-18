Полезная информация о Басре
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Местное время в Басре
22:3252
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇶 Ирак
|Название города
|Басра
|По-английски
|Basrah
|Столица региона
|Басра является столицей региона
|Население города
|2 600 000 чел.
|Аэропорт
|Басра BSR
|Часовой пояс
|Asia/Baghdad
|Средняя высота
|4 м. от уровня моря
Где находится Басра на карте
Басра
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