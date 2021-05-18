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Полезная информация о Басре

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Местное время в Басре
22:3252
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇶 Ирак
Название городаБасра
По-английскиBasrah
Столица регионаБасра является столицей региона
Население города2 600 000 чел.
АэропортБасра BSR
Часовой поясAsia/Baghdad
Средняя высота4 м. от уровня моря

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Басра

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