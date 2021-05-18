Всё о Сулеймании

Полезная информация о Сулеймании

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Местное время в Сулеймании
20:5921
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇶 Ирак
Название городаСулеймания
По-английскиAs Sulaymaniyah
Столица регионаСулеймания является столицей региона
Население города723 170 чел.
АэропортСулеймания ISU
Часовой поясAsia/Baghdad
Средняя высота847 м. от уровня моря

Где находится Сулеймания на карте

Сулеймания фото города
Сулеймания

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