Полезная информация о Сулеймании
Что нужно знать о Сулеймании: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Сулеймания, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сулеймании
20:5921
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇶 Ирак
|Название города
|Сулеймания
|По-английски
|As Sulaymaniyah
|Столица региона
|Сулеймания является столицей региона
|Население города
|723 170 чел.
|Аэропорт
|Сулеймания ISU
|Часовой пояс
|Asia/Baghdad
|Средняя высота
|847 м. от уровня моря
Где находится Сулеймания на карте
Сулеймания