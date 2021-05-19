Всё о Ширазе

Полезная информация о Ширазе

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Местное время в Ширазе
01:0526
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇷 Иран
Название городаШираз
По-английскиShiraz
Столица регионаШираз является столицей региона
Население города1 249 942 чел.
АэропортШираз SYZ
Часовой поясAsia/Tehran
Средняя высота1 545 м. от уровня моря

Где находится Шираз на карте

Шираз фото города
Шираз

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