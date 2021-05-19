Всё о Тегеране

Полезная информация о Тегеране

Что нужно знать о Тегеране: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ и название аэропортов, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Тегеране
00:0321
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇷 Иран
Название городаТегеран
По-английскиTehran
Это столицаТегеран является столицей Ирана
Население города7 153 309 чел.
АэропортыТегеран THR, Имам Хомейни IKA
Часовой поясAsia/Tehran
Средняя высота1 178 м. от уровня моря

Где находится Тегеран на карте

Тегеран фото города
Тегеран

Популярные экскурсии в Тегеране

Неизвестный Тегеран
Неизвестный Тегеран
75
за чел.
Насыщенная обзорная прогулка по одному из самых больших и самобытных мегаполисов Азии

Когда лучше лететь в Тегеран

Расписание авиа-рейсов