Полезная информация о Тегеране
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Местное время в Тегеране
00:0321
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇷 Иран
|Название города
|Тегеран
|По-английски
|Tehran
|Это столица
|Тегеран является столицей Ирана
|Население города
|7 153 309 чел.
|Аэропорты
|Тегеран THR, Имам Хомейни IKA
|Часовой пояс
|Asia/Tehran
|Средняя высота
|1 178 м. от уровня моря
Где находится Тегеран на карте
Тегеран
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