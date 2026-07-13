1 отзыв оставили туристы

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По закоулкам Дублина

Прогуляться по атмосферному и весёлому сердцу Дублина
Ирландцы – народ весёлый и радушный, и их яркий характер отлично отражён в центре Дублина, куда мы отправимся для первого знакомства с городом.

Наша прогулка охватит историю города, кельтские церквушки и
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средневековые замки, самые уютные магазинчики и аутентичные пабы, а также связанные с ними интересные события и исторических персонажей.

В результате вы научитесь ориентироваться в центре Дублина, разведаете его лучшие местечки и проникнетесь духом Ирландии!

5
11 отзывов
По закоулкам Дублина
По закоулкам Дублина
По закоулкам Дублина

Описание экскурсии

Главные места Дублина и его история

Вы пройдете по закоулкам веселого и колоритного Темпл Бара – района, куда первым делом стоит отправиться в Дублине! Мы поговорим об эпохе викингов, рассмотрим атмосферные соборы и церкви, островки кельтской архитектуры. Вы погрузитесь в историю города и увидите его самые значимые постройки: живописный мост Халпенни над рекой Лиффи, главный университет Ирландии Тринити Колледж, Национальную библиотеку, в которую направлялся герой джойсовского «Улисса», мэрию, Дублинский замок и ещё многое другое!

Сориентироваться в дублинских пабах

По дороге я порекомендую вам магазинчики, где можно купить сувениры, подскажу, что еще обязательно нужно посмотреть в Дублине, и покажу самые примечательные пабы, куда стоит отправиться за лучшим пивом. К концу нашей прогулки вы будете знать, где можно согреться и переждать непогоду за пинтой «Гинесса» под звуки ирландских народных песен, а где – хорошенько повеселиться или посмотреть регбийный матч.

Организационные детали

  • Погода в Ирландии переменчива, поэтому рекомендуем взять с собой непромокаемую куртку или зонт и одеться по погоде
  • Для прогулки лучше выбрать удобную обувь без каблуков — часть маршрута проходит по мощёным улицам

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Saint Stephens Green
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Дублине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 143 туристов
Живу и работаю в Дублине уже 4 с лишним года - неплохо знаю эту страну, ее культуру и обычаи. Принято считать, что в Дублин стоит ехать только на день Св. Патрика, я же покажу тот район, где праздник не прекращается никогда;) С охотой отвечу на любые вопросы про этот город и страну.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Благодарим Андрея за интересную и содержательную экскурсию! Мы получили достаточно полное и подробное представление о главных достопримечательностях Дублина и истории города. Андрей также интересно рассказал об особенностях менталитета местных жителей, их увлечениях, традициях и способах проведения досуга.
Благодарим Андрея за интересную и содержательную экскурсию! Мы получили достаточно полное и подробное представление о главных
Благодарим Андрея за интересную и содержательную экскурсию! Мы получили достаточно полное и подробное представление о главных
Благодарим Андрея за интересную и содержательную экскурсию! Мы получили достаточно полное и подробное представление о главных
Благодарим Андрея за интересную и содержательную экскурсию! Мы получили достаточно полное и подробное представление о главных
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О
чудесный человек, но не профессиональный гид
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T
Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование искурси, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Андрей, мы очень в восторге от видов и информации об Темпл Бара!
Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование искурси, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо
Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование искурси, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо
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А
Очень грамотно, профессионально и качественно рассказано. Всем советую! Гид был топ! + помог купить билеты на ирландские танцы!
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Л
Андрей представил ясную картину истории Ирландии и Дублина ориентируясь на нашу способность воспринимать материал и наши интересы. 🧐📚🇮🇪 Расслабленная и комфортная атмосфера при общении. 😊🗣️😉
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Наталия
Экскурсия была очень содержательная. Андрей прошел с нами по главным достопримечательностям города, познакомил нас с прошлым и настоящим страны и города, ответил на все интересующие нас вопросы, подсказал, куда пойти, что посмотреть. Очень советую 😊
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