1 отзыв оставили туристы

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По закоулкам Темпл Бара

Прогулка по самому атмосферному и веселому району в сердце Дублина!

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 4 человек
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125 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Андрей
Задать вопросОбычно отвечает за 18 ч.
Андрей – Гид в Дублине
Ирландцы – народ веселый и радушный, и их национальный характер отлично отражен в районе Темпл Бар, куда мы отправимся для первого знакомства с Дублином.

Наша прогулка 👣 охватит историю 📖 города, кельтские церквушки и средневековые замки 🏰, самые уютные магазинчики и аутентичные пабы, а также связанные с Темпл Баром интересные события и исторических персонажей.

В результате вы научитесь ориентироваться в центре Дублина, разведаете его лучшие местечки и проникнетесь духом Ирландии!
По закоулкам Темпл Бара
По закоулкам Темпл Бара

Что вас ожидает

Главные места Дублина и его история
Вы пройдете по закоулкам веселого и колоритного Темпл Бара – района, куда первым делом стоит отправиться в Дублине! Мы поговорим об эпохе викингов, рассмотрим атмосферные соборы и церкви, островки кельтской архитектуры. Вы погрузитесь в историю города и увидите его самые значимые постройки: живописный мост Халпенни над рекой Лиффи, главный университет Ирландии Тринити Колледж, Национальную библиотеку, в которую направлялся герой джойсовского «Улисса», мэрию, Дублинский замок и еще многое другое!

Сориентироваться в дублинских пабах
По дороге я порекомендую вам магазинчики, где можно купить сувениры, подскажу, что еще обязательно нужно посмотреть в Дублине, и покажу самые примечательные пабы, куда стоит отправиться за лучшим пивом. К концу нашей прогулки вы будете знать, где можно согреться и переждать непогоду за пинтой «Гинесса» под звуки ирландских народных песен, а где – хорошенько повеселиться или посмотреть регбийный матч.

Организационный детали

  • Погода в Ирландии переменчива: будьте готовы, что в городе может быть дождливо или ветрено, и одевайтесь соответственно.
  • Также на каблуках будет не очень удобно ходить по мощеным улицам ;)
По закоулкам Темпл Бара
По закоулкам Темпл Бара
По закоулкам Темпл Бара
По закоулкам Темпл Бара
По закоулкам Темпл Бара
По закоулкам Темпл Бара

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Живу и работаю в Дублине уже 4 с лишним года - неплохо знаю эту страну, ее культуру и обычаи. Принято считать, что в Дублин стоит ехать только на день Св. Патрика, я же покажу тот район, где праздник не прекращается никогда ;) С охотой отвечу на любые вопросы про этот город и страну.
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1 отзыв оставили туристы

3 сентября 2018
Очень комфортно, просто дружеская прогулка, 3 часа пролетели незаметно, хочется вернуться

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