1 отзыв оставили туристы

Главные места Дублина и его история Вы пройдете по закоулкам веселого и колоритного Темпл Бара – района, куда первым делом стоит отправиться в Дублине! Мы поговорим об эпохе викингов, рассмотрим атмосферные соборы и церкви, островки кельтской архитектуры. Вы погрузитесь в историю города и увидите его самые значимые постройки: живописный мост Халпенни над рекой Лиффи, главный университет Ирландии Тринити Колледж, Национальную библиотеку, в которую направлялся герой джойсовского «Улисса», мэрию, Дублинский замок и еще многое другое!
Сориентироваться в дублинских пабах По дороге я порекомендую вам магазинчики, где можно купить сувениры, подскажу, что еще обязательно нужно посмотреть в Дублине, и покажу самые примечательные пабы, куда стоит отправиться за лучшим пивом. К концу нашей прогулки вы будете знать, где можно согреться и переждать непогоду за пинтой «Гинесса» под звуки ирландских народных песен, а где – хорошенько повеселиться или посмотреть регбийный матч.
Организационный детали
Погода в Ирландии переменчива: будьте готовы, что в городе может быть дождливо или ветрено, и одевайтесь соответственно.
Также на каблуках будет не очень удобно ходить по мощеным улицам ;)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Живу и работаю в Дублине уже 4 с лишним года - неплохо знаю эту страну, ее культуру и обычаи. Принято считать, что в Дублин стоит ехать только на день Св. Патрика, я же покажу тот район, где праздник не прекращается никогда ;)
С охотой отвечу на любые вопросы про этот город и страну.
Главные достопримечательности и секретные уголки города на дружеской обзорной экскурсии
Вы увидите все значимые места ирландской столицы и ощутите, как органично сочетаются в ней история и современность. Я расскажу о местных культурных особенностях, традициях, менталитете и помогу по-настоящему полюбить неспешный и прекрасный Дублин!
Главные достопримечательности и скрытые уголки Старого города на обзорной экскурсии
Дублин не похож на большинство столиц мира. Малоэтажный, доброжелательный, уютный и провинциальный, он раскрывает свою красоту постепенно. Вы узнаете, как складывалась история этого города, увидите его самые интересные места и узнаете, как живут веселые и общительные ирландцы.