1 отзыв оставили туристы

Ирландцы – народ весёлый и радушный, и их яркий характер отлично отражён в центре Дублина, куда мы отправимся для первого знакомства с городом.Наша прогулка охватит историю города, кельтские церквушки и

средневековые замки, самые уютные магазинчики и аутентичные пабы, а также связанные с ними интересные события и исторических персонажей. В результате вы научитесь ориентироваться в центре Дублина, разведаете его лучшие местечки и проникнетесь духом Ирландии!

Описание экскурсии

Главные места Дублина и его история

Вы пройдете по закоулкам веселого и колоритного Темпл Бара – района, куда первым делом стоит отправиться в Дублине! Мы поговорим об эпохе викингов, рассмотрим атмосферные соборы и церкви, островки кельтской архитектуры. Вы погрузитесь в историю города и увидите его самые значимые постройки: живописный мост Халпенни над рекой Лиффи, главный университет Ирландии Тринити Колледж, Национальную библиотеку, в которую направлялся герой джойсовского «Улисса», мэрию, Дублинский замок и ещё многое другое!

Сориентироваться в дублинских пабах

По дороге я порекомендую вам магазинчики, где можно купить сувениры, подскажу, что еще обязательно нужно посмотреть в Дублине, и покажу самые примечательные пабы, куда стоит отправиться за лучшим пивом. К концу нашей прогулки вы будете знать, где можно согреться и переждать непогоду за пинтой «Гинесса» под звуки ирландских народных песен, а где – хорошенько повеселиться или посмотреть регбийный матч.

Организационные детали