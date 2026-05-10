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Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии

Гавань Дан Лири в 10 км от Дублина - идеальное место для прогулок вдоль пирса, наслаждения морскими видами и открытия интересных историй
Гавань Дан Лири, расположенная всего в 10 км к югу от Дублина, привлекает местных жителей и туристов своими живописными видами и богатой историей.

Здесь можно прогуляться вдоль пирса, послушать шум волн
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и крики чаек, а также узнать о строительстве портов в 19 веке, запуске железных дорог и спасении кораблей в шторм. В этом районе находятся удобные купальни и шикарный пляж.

Программа экскурсии подходит как для местных жителей, так и для путешественников, желающих увидеть другой Дублин и его окрестности

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Прогулка вдоль пирса
  • 🏖️ Шикарный пляж
  • 📜 Истории викторианской эпохи
  • 🚂 Узнайте о запуске железных дорог
  • 🛳️ Спасение кораблей в шторм

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения порта Дан Лири - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками вдоль пирса и купанием в море.
Сейчас август — это идеальное время.
Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии

Что можно увидеть

  • Гавань Дан Лири
  • Пирс
  • Купальни
  • Пляж

Описание экскурсии

Дан Лири — чем особенно это место?

Самая большая рукотворная гавань Европы, жизнь которой всегда была и будет связана с морем и кораблями. Вы узнаете, как в 19 веке строили порты, запускали железные дороги и спасали корабли в шторм. Камни этой гавани хранят память о былом величии викторианской эпохи города-курорта, о кораблекрушениях, забытых героях, моряках, учёных и их изобретениях, которые изменили мир, — об этом всём обязательно поговорим.

Кому подойдёт эта экскурсия

Эта программа — фаворит у местных жителей, которые считают Дан Лири своим домом и стремятся больше узнать о месте, в котором живут. Прогулка также подойдёт путешественникам, которые хотят сменить шумный город на тихий романтичный пригород и увидеть другой Дублин и дублинцев. Спросите меня, какие активности можно добавить к поездке в Дан Лири, и получите план развлечений на весь день.

Организационные детали

Вам нужно самостоятельно добраться до Дан Лири. Это легко сделать на личном или общественном транспорте. Напишите мне, и я поделюсь деталями.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Дан Лири
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юнона
Юнона — ваш гид в Дублине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провела экскурсии для 41 туриста
Я полюбила Дублин с первого дня, когда приехала сюда в 2018 году. Тяга исследовать новый для меня город привела в потайные места, где живут удивительные истории, а прошлое неразрывно связано с настоящим. Я вожу экскурсии по Дублину уже больше трёх лет, каждый день продолжаю его изучать и хочу открыть вам его секреты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
А
Юнона - прекрасный рассказчик, который отлично ориентируется в истории Ирландии. 3 часа пролетели незаметно. Несомненно рекомендую
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