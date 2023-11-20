Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии

Побывать в любимом месте дублинцев, насладиться видами залива и погрузиться в историю городка

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Гавань Дан Лири в 10 км к югу от Дублина — место, куда приезжают дублинцы, чтобы размять ноги на прогулке вдоль пирса, послушать шум волн, скрип мачт и крики чаек. А ещё в этом районе сразу несколько удобных купален и шикарный пляж неподалțку.

Со мной вы не только полюбуетесь морскими видами и портовой архитектурой, но и обнаружите интересные истории на каждом шагу!
Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
Ближайшие даты:
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дан Лири — чем особенно это место?

Самая большая рукотворная гавань Европы, жизнь которой всегда была и будет связана с морем и кораблями. Вы узнаете, как в 19 веке строили порты, запускали железные дороги и спасали корабли в шторм. Камни этой гавани хранят память о былом величии викторианской эпохи города-курорта, о кораблекрушениях, забытых героях, моряках, учёных и их изобретениях, которые изменили мир, — об этом всём обязательно поговорим.

Кому подойдёт эта экскурсия

Эта программа — фаворит у местных жителей, которые считают Дан Лири своим домом и стремятся больше узнать о месте, в котором живут. Прогулка также подойдёт путешественникам, которые хотят сменить шумный город на тихий романтичный пригород и увидеть другой Дублин и дублинцев. Спросите меня, какие активности можно добавить к поездке в Дан Лири и получите план развлечений на весь день.

Организационные детали

Вам нужно самостоятельно добраться до Дан Лири. Это легко сделать на личном или общественном транспорте. Напишите мне, и я поделюсь деталями.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной Дан Лири
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Летние
Выездные
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