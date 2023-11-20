Побывать в любимом месте дублинцев, насладиться видами залива и погрузиться в историю городка
Со мной вы не только полюбуетесь морскими видами и портовой архитектурой, но и обнаружите интересные истории на каждом шагу!
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Описание
Что вас ожидает
Дан Лири — чем особенно это место?
Самая большая рукотворная гавань Европы, жизнь которой всегда была и будет связана с морем и кораблями. Вы узнаете, как в 19 веке строили порты, запускали железные дороги и спасали корабли в шторм. Камни этой гавани хранят память о былом величии викторианской эпохи города-курорта, о кораблекрушениях, забытых героях, моряках, учёных и их изобретениях, которые изменили мир, — об этом всём обязательно поговорим.
Кому подойдёт эта экскурсия
Эта программа — фаворит у местных жителей, которые считают Дан Лири своим домом и стремятся больше узнать о месте, в котором живут. Прогулка также подойдёт путешественникам, которые хотят сменить шумный город на тихий романтичный пригород и увидеть другой Дублин и дублинцев. Спросите меня, какие активности можно добавить к поездке в Дан Лири и получите план развлечений на весь день.
Организационные детали
Вам нужно самостоятельно добраться до Дан Лири. Это легко сделать на личном или общественном транспорте. Напишите мне, и я поделюсь деталями.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на набережной Дан Лири
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.