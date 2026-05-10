Лучшие месяцы для посещения порта Дан Лири - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками вдоль пирса и купанием в море.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Гавань Дан Лири
Пирс
Купальни
Пляж
Описание экскурсии
Дан Лири — чем особенно это место?
Самая большая рукотворная гавань Европы, жизнь которой всегда была и будет связана с морем и кораблями. Вы узнаете, как в 19 веке строили порты, запускали железные дороги и спасали корабли в шторм. Камни этой гавани хранят память о былом величии викторианской эпохи города-курорта, о кораблекрушениях, забытых героях, моряках, учёных и их изобретениях, которые изменили мир, — об этом всём обязательно поговорим.
Кому подойдёт эта экскурсия
Эта программа — фаворит у местных жителей, которые считают Дан Лири своим домом и стремятся больше узнать о месте, в котором живут. Прогулка также подойдёт путешественникам, которые хотят сменить шумный город на тихий романтичный пригород и увидеть другой Дублин и дублинцев. Спросите меня, какие активности можно добавить к поездке в Дан Лири, и получите план развлечений на весь день.
Организационные детали
Вам нужно самостоятельно добраться до Дан Лири. Это легко сделать на личном или общественном транспорте. Напишите мне, и я поделюсь деталями.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Дан Лири
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юнона — ваш гид в Дублине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провела экскурсии для 41 туриста
Я полюбила Дублин с первого дня, когда приехала сюда в 2018 году. Тяга исследовать новый для меня город привела в потайные места, где живут удивительные истории, а прошлое неразрывно связано с настоящим. Я вожу экскурсии по Дублину уже больше трёх лет, каждый день продолжаю его изучать и хочу открыть вам его секреты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Алена
Юнона - прекрасный рассказчик, который отлично ориентируется в истории Ирландии. 3 часа пролетели незаметно. Несомненно рекомендую
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