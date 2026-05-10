Лучшие месяцы для посещения порта Дан Лири - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками вдоль пирса и купанием в море.

Гавань Дан Лири, расположенная всего в 10 км к югу от Дублина, привлекает местных жителей и туристов своими живописными видами и богатой историей.Здесь можно прогуляться вдоль пирса, послушать шум волн

и крики чаек, а также узнать о строительстве портов в 19 веке, запуске железных дорог и спасении кораблей в шторм. В этом районе находятся удобные купальни и шикарный пляж. Программа экскурсии подходит как для местных жителей, так и для путешественников, желающих увидеть другой Дублин и его окрестности

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дан Лири — чем особенно это место?

Самая большая рукотворная гавань Европы, жизнь которой всегда была и будет связана с морем и кораблями. Вы узнаете, как в 19 веке строили порты, запускали железные дороги и спасали корабли в шторм. Камни этой гавани хранят память о былом величии викторианской эпохи города-курорта, о кораблекрушениях, забытых героях, моряках, учёных и их изобретениях, которые изменили мир, — об этом всём обязательно поговорим.

Кому подойдёт эта экскурсия

Эта программа — фаворит у местных жителей, которые считают Дан Лири своим домом и стремятся больше узнать о месте, в котором живут. Прогулка также подойдёт путешественникам, которые хотят сменить шумный город на тихий романтичный пригород и увидеть другой Дублин и дублинцев. Спросите меня, какие активности можно добавить к поездке в Дан Лири, и получите план развлечений на весь день.

Организационные детали

Вам нужно самостоятельно добраться до Дан Лири. Это легко сделать на личном или общественном транспорте. Напишите мне, и я поделюсь деталями.