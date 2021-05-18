Полезная информация об Акюрейри
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Местное время в Акюрейри
19:3339
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇸 Исландия
|Название города
|Акюрейри
|По-английски
|Akureyri
|Столица региона
|Акюрейри является столицей региона
|Население города
|17 693 чел.
|Аэропорт
|Акюрейри AEY
|Часовой пояс
|Atlantic/Reykjavik
|Средняя высота
|-9999 м. от уровня моря
Где находится Акюрейри на карте
Акюрейри