Всё об Акюрейри

Полезная информация об Акюрейри

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Местное время в Акюрейри
19:3339
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇸 Исландия
Название городаАкюрейри
По-английскиAkureyri
Столица регионаАкюрейри является столицей региона
Население города17 693 чел.
АэропортАкюрейри AEY
Часовой поясAtlantic/Reykjavik
Средняя высота-9999 м. от уровня моря

Где находится Акюрейри на карте

Акюрейри фото города
Акюрейри

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