Всё об Исландии

Полезная информация об Исландии

Что нужно знать об Исландии: 2 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, площадь страны, а так же 7 экскурсий
Флаг Исландии
Флаг Исландии
НазваниеИсландия
Эмодзи флаг🇮🇸
Полное названиеРеспублика Исландия
По-английскиIceland
СтолицаРейкьявик
Статья о странеСтатья об Исландии
ГородаСписок городов
Фотографии48 фото
ВалютаИсландская крона
Площадь103 000 км²
Население332 529 чел.
Телефонный код+354
Код ISOIS
Основной домен.IS

Подробная статья

Исландия
Все об Исландии – где находится на карте, фото, достопримечательности, факты
Исландия – набирающая популярность страна среди путешественников. Остров популярен красивой нетронутой природой, древними водопадами, ледниками, горами и вулканами, доброжелательностью исландцев, аутентичностью, так же примечают красоту жителей, в том числе девушек. Давайте вместе разбираться чем ценна Исландия для туриста, подробная информация с отличными фото и видео

Где находится Исландия на карте

Чем заняться

10 красивых водопадов Исландии

Популярные экскурсии в Исландии

Золотое Кольцо Исландии
Золотое Кольцо Исландии
400
за чел.
Рейкьявик
Золотое кольцо Исландии
Золотое кольцо Исландии
4.9
20 отзывов
от
320
за чел.
Посетить самые знаменитые природные и исторические уголки острова
Рейкьявик
Весь Рейкьявик за один день
Весь Рейкьявик за один день
5
2 отзыва
от
200
за чел.
Знакомство с самыми интересными достопримечательностями исландской столицы на автопрогулке
Рейкьявик
Марсианские просторы полуострова Рейкьянес
Марсианские просторы полуострова Рейкьянес
5
1 отзыв
от
240
за чел.
Насладиться инопланетными пейзажами одного из самых необычных мест на Земле
Рейкьявик
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
от
280
за чел.
Исследовать фантастические ландшафты геотермальной столицы Исландии
Рейкьявик
Все экскурсии Рейкьявика

Фотографии

Водопад Гульфосс
Литланесфосс
Хенгифосс
Скоугафосс
Хундафосс
Свартифосс
Водопад Годафосс на фоне северного сияния
Годафосс
48

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