Полезная информация об Исландии
Что нужно знать об Исландии: 2 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, площадь страны, а так же 7 экскурсий
Флаг Исландии
|Название
|Исландия
|Эмодзи флаг
|🇮🇸
|Полное название
|Республика Исландия
|По-английски
|Iceland
|Столица
|Рейкьявик
|Статья о стране
|Статья об Исландии
|Города
|Список городов
|Фотографии
|48 фото
|Валюта
|Исландская крона
|Площадь
|103 000 км²
|Население
|332 529 чел.
|Телефонный код
|+354
|Код ISO
|IS
|Основной домен
|.IS
Подробная статья
Все об Исландии – где находится на карте, фото, достопримечательности, факты
Исландия – набирающая популярность страна среди путешественников. Остров популярен красивой нетронутой природой, древними водопадами, ледниками, горами и вулканами, доброжелательностью исландцев, аутентичностью, так же примечают красоту жителей, в том числе девушек. Давайте вместе разбираться чем ценна Исландия для туриста, подробная информация с отличными фото и видео
Где находится Исландия на карте
Чем заняться
Популярные экскурсии в Исландии
€
400
за чел.
4.9
20 отзывов
от
€
320
за чел.
Посетить самые знаменитые природные и исторические уголки острова
5
2 отзыва
от
€
200
за чел.
Знакомство с самыми интересными достопримечательностями исландской столицы на автопрогулке
5
1 отзыв
от
€
240
за чел.
Насладиться инопланетными пейзажами одного из самых необычных мест на Земле
от
€
280
за чел.
Исследовать фантастические ландшафты геотермальной столицы Исландии