Базальтовые колонны, гейзеры и айсберги: путешествие по невероятной Исландии

Посетить места съёмок «Игры престолов» и понаблюдать за тупиками и тюленями в дикой природе
Отправляемся исследовать удивительную страну — Исландию.

Вы посетите долину взмывающих ввысь гейзеров, полюбуетесь базальтовыми колоннами на чёрном пляже и величественными ледниками и айсбергами, увидите места, где зародился один из старейших в мире парламентов и где частично снимали «Игру престолов».

А также сможете понаблюдать за тупиками и тюленями в естественной среде обитания и узнать, как выращивают исландских лошадей на ферме.
Базальтовые колонны, гейзеры и айсберги: путешествие по невероятной Исландии
Базальтовые колонны, гейзеры и айсберги: путешествие по невероятной Исландии
Базальтовые колонны, гейзеры и айсберги: путешествие по невероятной Исландии
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 10+

Проживание. Двух- или трёхместное размещение в отелях и апартаментах.

Питание. Не включено в стоимость тура.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Виза. Шенген.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Рейкьявик

Наше путешествие начнётся в сердце Исландии — Рейкьявике. Вечером мы соберёмся всей группой в ресторане, познакомимся, поужинаем и обсудим предстоящую поездку.

Прибытие в РейкьявикПрибытие в РейкьявикПрибытие в РейкьявикПрибытие в Рейкьявик
2 день

Золотое кольцо Исландии: кратер вулкана, национальный парк, долина гейзеров, водопад

Сегодня отправимся по популярному туристическому маршруту — Золотому кольцу Исландии. Первым посетим кратер вулкана Керид, в котором образовалось озеро.

Задержимся в национальном парке Тингведлир, охраняемом ЮНЕСКО. Он известен не только впечатляющими пейзажами, но и тем, что здесь зародился местный парламент (альтинг), один из старейших в мире.

Заедем в долину Хёйкадалюр, где разбросаны многочисленные гейзеры. Последним посетим водопад Гюдльфосс, один из самых впечатляющих в стране.

Золотое кольцо Исландии: кратер вулкана, национальный парк, долина гейзеров, водопадЗолотое кольцо Исландии: кратер вулкана, национальный парк, долина гейзеров, водопадЗолотое кольцо Исландии: кратер вулкана, национальный парк, долина гейзеров, водопадЗолотое кольцо Исландии: кратер вулкана, национальный парк, долина гейзеров, водопад
3 день

Южное побережье: чёрные пляжи, водопады, места съемок «Игры престолов». Наблюдение за тупиками и лошадями тупиками

В планах на сегодня — осмотр южного побережья острова. Увидим чёрные пляжи с базальтовыми колоннами, отвесные скалы, полюбуемся водопадами и океаном. Понаблюдаем за очаровательными тупиками и посетим места съёмок некоторых эпизодов сериала «Игра престолов».

Пообедаем в аутентичном ресторане, где подают традиционные блюда. Далее заедем на ферму, где разводят исландских лошадей, и сделаем с питомцами милые фото.

Южное побережье: чёрные пляжи, водопады, места съемок «Игры престолов». Наблюдение за тупиками и лошадями тупикамиЮжное побережье: чёрные пляжи, водопады, места съемок «Игры престолов». Наблюдение за тупиками и лошадями тупикамиЮжное побережье: чёрные пляжи, водопады, места съемок «Игры престолов». Наблюдение за тупиками и лошадями тупикамиЮжное побережье: чёрные пляжи, водопады, места съемок «Игры престолов». Наблюдение за тупиками и лошадями тупиками
4 день

Ледниковая лагуна, айсберги, чёрный пляж, каньон

Этот день мы посвятим льду. Осмотрим самый большой ледник страны, побываем в ледниковой лагуне, увидим айсберги. Прогуляемся по чёрному пляжу и древнему каньону. Попробуем местный фастфуд — пылсу (хот-доги).

Ледниковая лагуна, айсберги, чёрный пляж, каньонЛедниковая лагуна, айсберги, чёрный пляж, каньонЛедниковая лагуна, айсберги, чёрный пляж, каньонЛедниковая лагуна, айсберги, чёрный пляж, каньон
5 день

Западная Исландия: скалы, ущелье, птичьи базары и тюленья колония

Исследуем полуостров Снайфедльснес в западной части Исландии. Посетим музей хаукартля — национального блюда из протухшей акулы. Услышим рассказ о ловле акул, увидим, как готовят этот деликатес, а самые смелые смогут его попробовать.

Затем полюбуемся горой Киркьюфедль и аркой Гатклеттур, увидим птичьи базары. Потом нас ждёт настоящее приключение: мы преодолеем скалы и пройдём по воде, чтобы добраться до удивительной красоты ущелья Раудфельдсгья.

Далее посетим пляж, где живёт колония милых тюленей. Понаблюдаем за животными и сделаем фото.

Западная Исландия: скалы, ущелье, птичьи базары и тюленья колонияЗападная Исландия: скалы, ущелье, птичьи базары и тюленья колонияЗападная Исландия: скалы, ущелье, птичьи базары и тюленья колонияЗападная Исландия: скалы, ущелье, птичьи базары и тюленья колония
6 день

Завершающий день

Сегодня вернёмся в Рейкьявик. Если вам позволит время перед обратным рейсом, вы сможете самостоятельно погулять по городу, приобрести сувениры, отправиться на китовое сафари или посетить термальные бассейны Голубой лагуны (при повышенной вулканической активности можно заменить на источники Небесной лагуны).

Завершающий деньЗавершающий деньЗавершающий деньЗавершающий день

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2 061
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на автомобиле
  • Проживание
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Фотоотчёт
  • Входные билеты в национальные парки
  • Посещение конной фермы
Что не входит в цену
  • Перелёт в Рейкьявик и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Питание - от € 70 в день на человека
  • Шенгенская виза
  • Медицинская страховка
  • Китовое сафари - от € 120
  • Посещение Голубой лагуны - от € 70
  • Посещение музея хаукартля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рейкьявик, точное место встречи - по договорённости, 19:00
Завершение: Рейкьявик, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Рейкьявика

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыПрирода и пейзажи

Похожие туры из Рейкьявика

В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
Искупаться в горячей реке, увидеть «пальцы тролля» и узнать легенду об озёрном чудовище
Начало: Международный аэропорт Кеблавик, 18:00
26 июля в 10:00
$2 490 за человека
Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
Погулять по пляжу с чёрным песком, увидеть дыхание гейзера и постоять с обратной стороны водопада
Начало: Рейкьявик, утро
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
1 650 за человека
Гейзеры, водопады и ледники: всё самое-самое в Исландии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Гейзеры, водопады и ледники: всё самое-самое в Исландии
Погулять по нацпаркам и необычным пляжам и увидеть главные локации южного берега и Золотого кольца
Начало: Рейкьявик, любое удобное время
7 июля в 10:00
8 сен в 10:00
1 590 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Рейкьявике
Все туры из Рейкьявика
ХорошоТам