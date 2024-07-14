Вы посетите долину взмывающих ввысь гейзеров, полюбуетесь базальтовыми колоннами на чёрном пляже и величественными ледниками и айсбергами, увидите места, где зародился один из старейших в мире парламентов и где частично снимали «Игру престолов».
А также сможете понаблюдать за тупиками и тюленями в естественной среде обитания и узнать, как выращивают исландских лошадей на ферме.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 10+
Проживание. Двух- или трёхместное размещение в отелях и апартаментах.
Питание. Не включено в стоимость тура.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Виза. Шенген.
Программа тура по дням
Прибытие в Рейкьявик
Наше путешествие начнётся в сердце Исландии — Рейкьявике. Вечером мы соберёмся всей группой в ресторане, познакомимся, поужинаем и обсудим предстоящую поездку.
Золотое кольцо Исландии: кратер вулкана, национальный парк, долина гейзеров, водопад
Сегодня отправимся по популярному туристическому маршруту — Золотому кольцу Исландии. Первым посетим кратер вулкана Керид, в котором образовалось озеро.
Задержимся в национальном парке Тингведлир, охраняемом ЮНЕСКО. Он известен не только впечатляющими пейзажами, но и тем, что здесь зародился местный парламент (альтинг), один из старейших в мире.
Заедем в долину Хёйкадалюр, где разбросаны многочисленные гейзеры. Последним посетим водопад Гюдльфосс, один из самых впечатляющих в стране.
Южное побережье: чёрные пляжи, водопады, места съемок «Игры престолов». Наблюдение за тупиками и лошадями тупиками
В планах на сегодня — осмотр южного побережья острова. Увидим чёрные пляжи с базальтовыми колоннами, отвесные скалы, полюбуемся водопадами и океаном. Понаблюдаем за очаровательными тупиками и посетим места съёмок некоторых эпизодов сериала «Игра престолов».
Пообедаем в аутентичном ресторане, где подают традиционные блюда. Далее заедем на ферму, где разводят исландских лошадей, и сделаем с питомцами милые фото.
Ледниковая лагуна, айсберги, чёрный пляж, каньон
Этот день мы посвятим льду. Осмотрим самый большой ледник страны, побываем в ледниковой лагуне, увидим айсберги. Прогуляемся по чёрному пляжу и древнему каньону. Попробуем местный фастфуд — пылсу (хот-доги).
Западная Исландия: скалы, ущелье, птичьи базары и тюленья колония
Исследуем полуостров Снайфедльснес в западной части Исландии. Посетим музей хаукартля — национального блюда из протухшей акулы. Услышим рассказ о ловле акул, увидим, как готовят этот деликатес, а самые смелые смогут его попробовать.
Затем полюбуемся горой Киркьюфедль и аркой Гатклеттур, увидим птичьи базары. Потом нас ждёт настоящее приключение: мы преодолеем скалы и пройдём по воде, чтобы добраться до удивительной красоты ущелья Раудфельдсгья.
Далее посетим пляж, где живёт колония милых тюленей. Понаблюдаем за животными и сделаем фото.
Завершающий день
Сегодня вернёмся в Рейкьявик. Если вам позволит время перед обратным рейсом, вы сможете самостоятельно погулять по городу, приобрести сувениры, отправиться на китовое сафари или посетить термальные бассейны Голубой лагуны (при повышенной вулканической активности можно заменить на источники Небесной лагуны).
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2 061
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Что включено
- Трансферы по маршруту на автомобиле
- Проживание
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Фотоотчёт
- Входные билеты в национальные парки
- Посещение конной фермы
Что не входит в цену
- Перелёт в Рейкьявик и обратно
- Трансфер от/до аэропорта
- Питание - от € 70 в день на человека
- Шенгенская виза
- Медицинская страховка
- Китовое сафари - от € 120
- Посещение Голубой лагуны - от € 70
- Посещение музея хаукартля