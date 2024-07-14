Сегодня отправимся по популярному туристическому маршруту — Золотому кольцу Исландии. Первым посетим кратер вулкана Керид, в котором образовалось озеро.

Задержимся в национальном парке Тингведлир, охраняемом ЮНЕСКО. Он известен не только впечатляющими пейзажами, но и тем, что здесь зародился местный парламент (альтинг), один из старейших в мире.

Заедем в долину Хёйкадалюр, где разбросаны многочисленные гейзеры. Последним посетим водопад Гюдльфосс, один из самых впечатляющих в стране.