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Авторский тур
3 дня
Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
Погулять по пляжу с чёрным песком, увидеть дыхание гейзера и постоять с обратной стороны водопада
Начало: Рейкьявик, утро
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€1 650 за человека
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10%
Авторский тур
6 дней
Базальтовые колонны, гейзеры и айсберги: путешествие по невероятной Исландии
Посетить места съёмок «Игры престолов» и понаблюдать за тупиками и тюленями в дикой природе
Начало: Рейкьявик, точное место встречи - по договорённост...
14 июля в 19:00
2290€2 061 за человека
Авторский тур
5 дней
Гейзеры, водопады и ледники: всё самое-самое в Исландии
Погулять по нацпаркам и необычным пляжам и увидеть главные локации южного берега и Золотого кольца
Начало: Рейкьявик, любое удобное время
7 июля в 10:00
8 сен в 10:00
€1 590 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «На машине»
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