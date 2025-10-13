-
10%
Навстречу айсбергам и китам: впечатляющие ландшафты и обитатели Исландии
Увидеть водопады, чёрные пляжи и дома викингов, искупаться в горячих термах и покататься на лошадях
Начало: Аэропорт Рейкьявика, до 14:00
13 окт в 12:00
22 июн в 11:30
€2970
€3300 за человека
-
15%
Лёд и пламя: природные соĸровища южного и западного побережий Исландии и Золотого кольца
Увидеть впечатляющие водопады и ледники, посмотреть на тюленей и лошадей и заглянуть в Музей акул
Начало: Рейкьявик, 9:00
2 окт в 08:00
3 окт в 08:00
€3230
€3800 за человека
-
10%
Тур в Исландию для молодых и жаждущих приключений: ледники, вулканы, водопады и киты (мини-группа)
Посетить место съёмок «Игры престолов», увидеть свежую лаву, марсианские пейзажи и нереальные фьорды
Начало: Аэропорт Кеблавика, 19:00
16 апр в 08:00
30 апр в 08:00
€2970
€3300 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Скидки»
Самые популярные туры этой рубрики в Рейкьявике
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Рейкьявике в сентябре 2025
Сейчас в Рейкьявике в категории "Скидки" можно забронировать 3 тура от 2970 до 3230 со скидкой до 15%.
Скидки в Рейкьявике на экскурсионные туры — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 15%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Исландии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2025