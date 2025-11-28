Исландия привлекает не только путешественников, но и режиссёров —
Описание тура
Организационные детали
Авиабилеты вам необходимо приобрести самостоятельно. Мы подскажем, на какие рейсы покупать билеты, и, если нужно, поможем купить билеты онлайн или оффлайн.
Какая ожидается погода?
Средняя температура воздуха в Исландии с мая днем ориентировочно +9… +13, ночью +2. В июле +15 днём, ночью +7.
Стоит понимать, что погода в Исландии весьма переменчива, и в течение дня можно застать несколько стихий.
После подтверждения участия вы получите чек-лист со всей информацией о вещах, которые стоит взять в путешествие, а также будете добавлены в чат, где будут все участники группы, и получите анкету-опрос, чтобы лучше познакомиться с вами и вашими ожиданиями.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту и доставим в отель неподалёку.
Полуостров Снайфедльснес, морские котики, ледники и вулкан
Сегодня отправимся на запад страны, к живописному полуострову Снайфедльснес, который называют «Исландией в миниатюре». Здесь вы увидите ледники и вулкан, лавовые поля, водопады, гейзеры и каменистые скалы. Мы прогуляемся вдоль побережья и, если повезёт, понаблюдаем за морскими котиками на одном из диких пляжей.
Золотое кольцо Исландии и нацпарк «Тингведлир»
Будем исследовать знаменитое Золотое кольцо — один из самых впечатляющих маршрутов страны. Нас ждёт встреча с мощью исландской природы: мы увидим величественные водопады, заглянем в кратер потухшего вулкана с озером внутри и станем свидетелями извержения гейзера. Также посетим национальный парк «Тингведлир» — уникальное место, где проходит тектонический разлом между Евразийской и Североамериканской плитами.
Водопады Сельяландсфосс, Глюфрабуи и Скогафосс, мыс Дирхоулей и пляж с чёрным песком
Сегодня увидим Сельяландсфосс — 60-метровый водопад, за которым можно пройти по тропе. Кстати, здесь Джастин Бибер снял свой клип! Рядом скрывается Глюфрабуи — водопад-призрак, спрятанный внутри расщелины скалы. Затем отправимся к Скогафоссу. При хорошей погоде пройдём пешком по долине водопадов — тропа поднимается вверх и ведёт вдоль множества каскадов.
После направимся к мысу Дирхоулей — «острову на холме», где возвышается естественная каменная арка. В скалах обитают тупики — очаровательные морские птицы, которых можно увидеть вблизи.
Завершим день на пляже Рейнисфьяра с чёрным вулканическим песком, где возвышаются базальтовые колонны и торчат из воды скалы-«когти дракона».
Каньон Фьядрарглйуфур, дрейфующие айсберги, алмазный пляж и хайкинг по леднику
Утро начнётся с прогулки по каньону Фьядрарглйуфур. Его извилистые формы и моховые склоны создают кинематографичный пейзаж — здесь, кстати, снимали сцены для «Игры престолов». Далее мы отправимся к ледниковой лагуне, чтобы понаблюдать за тем, как от массивного ледника откалываются айсберги и медленно дрейфуют по озеру к океану.
Затем побываем на алмазном пляже (Diamond Beach) — побережье, где чёрный песок усыпан прозрачными ледяными глыбами, сверкающими на солнце, словно драгоценности.
Завершим день захватывающим ледниковым хайкингом. Под руководством местного гида-инструктора мы отправимся в пешее путешествие по одному из ледников. Всем участникам выдадут необходимое снаряжение: шлемы, ботинки с шипами, ледорубы. Продолжительность маршрута — 3–4 часа, уровень сложности — ниже среднего. Активность — за доплату.
Долина Ландманналаугар и цветные горы
Отправляемся в долину Ландманналаугар, добраться до которой можно лишь по бездорожью, через горы и реки. Мы увидим риолитовые горы — разноцветные склоны, переливающиеся оттенками охры, зелени и серого. Погуляем по одному из маршрутов, чтобы поближе рассмотреть эту природную палитру. А в завершение дня расслабимся в натуральных термальных источниках, наслаждаясь теплом воды и панорамой гор вокруг.
Прогулка по Рейкьявику и активности по желанию
Направимся в Рейкьявик — самую северную столицу Европы. Осмотрим церковь Хадльгримскиркья, архитектура которой напоминает молот Тора рукояткой вверх. Зайдём в одно из местных кафе, чтобы попробовать хаукарль — вяленое мясо гренландской акулы, прошедшее процесс естественного разложения. Погуляем по уютным улочкам, зайдём в музей фаллосов, заглянем в сувенирные лавки.
Если позволяет время и желание, можно отправиться на морскую прогулку в поисках китов. Экскурсия доступна утром 6-го или 7-го дня.
Завершим путешествие в Blue Lagoon — термальном комплексе под открытым небом, окружённом лавовыми полями. Здесь можно понежиться в бирюзовых водах с целебными свойствами, заглянуть в бар прямо в бассейне, заказать спа-процедуры.
Полуостров Рейкьянес и завершение тура
Позавтракаем, выселимся из отеля и отправимся в аэропорт Кефлавик. По пути сделаем небольшую остановку на полуострове Рейкьянес — районе с суровыми лавовыми полями и следами недавнего извержения вулкана.
Затем прибудем в аэропорт и попрощаемся с Исландией. Спасибо за доверие и до скорых встреч в новых путешествиях!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1665
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 5 завтраков и 4 ужина, маленькие перекусы
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Аренда транспортного средства со страховым покрытием, топливо на весь маршрут, платные парковки
- Подбор рейсов, помощь в бронировании
- Сопровождение турлидером с опытом работы более 4-х лет
- Входные билеты по программе
- Посещение Blue Lagoon
Что не входит в цену
- Билеты до Кефлавика и обратно
- Питание вне программы - €150-200
- Фотоохота на китов - €80-140
- Хайкинг на ледник - €115
- Туристическая страховка на срок путешествия
- Виза