Здесь вулканы соседствуют с ледниками, среди лавовых полей скрываются горячие источники, в небо устремляются мощные гейзеры, а водопады поражают воображение своей высотой.Исландия привлекает не только путешественников, но и режиссёров —

здесь снимались клипы и даже сериал «Игра престолов». Поехали с нами, чтобы увидеть всё своими глазами! Вместе с компанией единомышленников, жаждущих приключений, вы погуляете по чёрному песку, если повезёт, понаблюдаете за морскими котиками, заглянете в кратер потухшего вулкана с озером внутри, станете свидетелями извержения гейзера. А ещё побываете в цветных риолитовых горах, посетите самую северную столицу Европы — Рейкьявик, исследуете огромный ледник и искупаетесь в живописном SPA-комплексе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Авиабилеты вам необходимо приобрести самостоятельно. Мы подскажем, на какие рейсы покупать билеты, и, если нужно, поможем купить билеты онлайн или оффлайн.

Какая ожидается погода?

Средняя температура воздуха в Исландии с мая днем ориентировочно +9… +13, ночью +2. В июле +15 днём, ночью +7.

Стоит понимать, что погода в Исландии весьма переменчива, и в течение дня можно застать несколько стихий.

После подтверждения участия вы получите чек-лист со всей информацией о вещах, которые стоит взять в путешествие, а также будете добавлены в чат, где будут все участники группы, и получите анкету-опрос, чтобы лучше познакомиться с вами и вашими ожиданиями.