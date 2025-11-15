Мои заказы

Тур в Исландию для молодых и жаждущих приключений: ледники, вулканы, водопады и киты (мини-группа)

Посетить место съёмок «Игры престолов», увидеть свежую лаву, марсианские пейзажи и нереальные фьорды
Едем не просто смотреть красоты Исландии, а ощущать эту удивительную страну каждой клеточкой: когда отправимся в морской круиз в поисках китов, увидим лаву, которая ещё недавно стекала по склонам вулкана,
услышим рёв водопадов и ощутим масштаб ледников.

Гарантируем полную свободу: если вы увидели красивое место и захотели остановиться — мы всегда за! Тем более делать кадры здесь хочется на каждом шагу: вот мы побывали в локациях «Игры престолов», а затем вдруг оказались на Марсе.

Даже от самых приятных приключений захочется отдохнуть — это мы тоже предусмотрели и включили в стоимость посещение термальных бассейнов, чтобы расслабиться.

Поехали с нами, если хотите увидеть, почувствовать и запечатлеть всё и ещё чуть-чуть, да ещё и в компании таких же молодых путешественников с горящими глазами.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников: 21-39 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Добро пожаловать в Исландию! Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель в Рейкьявике.

2 день

Озеро в кратере вулкана, гейзеры, живописные водопады и место съёмок «Игры престолов»

Будем знакомиться с окрестностями Рейкьявика. Первая остановка — вулканическое озеро в кратере, затем отправимся в геотермальную долину. Увидим гейзеры, включая Строккур, который будет извергаться каждые 5 минут на высоту до 30 метров.

Далее нас ждёт водопад, который исландцы считают самым красивым на острове. Осмотрим его с разных сторон, после чего поедем в национальный парк «Тингвеллир». Пройдёмся по ущельям, увидим небольшие водопады и поднимемся на смотровую площадку, где снимали сцены «Игры престолов».

Вечером вернёмся в Рейкьявик.

3 день

Лавовый водопад, ферма, релакс к термальном бассейне и прибытие в Акюрейри

После завтрака поедем в Акюрейри. По пути остановимся у лавового водопада шириной около 900 метров, затем подъедем к необычной церкви с современной архитектурой. Перекусим и отправимся на ферму с домиками, покрытыми травой. Здесь узнаем, как жили исландцы в прошлом.

Дальше вас ждёт отдых в термальном бассейне под открытым небом с нереальными видами. Освежившись, поедем через горы к Акюрейри, где на улицах вместо обычных светофоров — светофоры с сердечками.

Ночуем рядом с Акюрейри.

4 день

Водопад Богов, геотермальная зона, релакс в термах и круиз в поисках китов

Утром прогуляемся по Акюрейри, затем поедем к водопаду Богов, где сделаем яркие фотографии. Следующая остановка — геотермальная зона, где мы почувствуем запах серы, увидим пар от горячих источников, а ещё пройдём через дымящиеся поля.

Далее отправимся отдыхать в природные термальные источники. После купания направимся в Хусавик, в китовую столицу Исландии. Если повезёт, то и мы увидим этих удивительных животных во время круиза. Шансы на встречу очень высокие.

Ночуем в Хусавике.

5 день

Базальтовые колонны, живописные фьорды, прогулка среди тёмных дюн

С утра отправимся к самому мощному и громкому водопаду Европы. Посетим каньон с базальтовыми колоннами, а затем продолжим путь по восточным фьордам — живописной дороге, которая считается одной из красивейших в стране. По пути заедем в укромное место на вершине, поднимемся на смотровую точку и прогуляемся по мху, пружинящему под ногами.

После спустимся и пройдёмся среди тёмных дюн. Если позволит погода, сможем выйти к воде и прогуляться вдоль берега.

Ночуем в районе городка Хёбн.

6 день

Ледник, лососевая ферма, скалы Пальцы тролля и закат у мыса с маяком

Утром выедем в сторону крупнейшего ледника Европы. По пути остановимся у лагуны, попробуем лёд на вкус и понаблюдаем, как океан выносит глыбы на берег с чёрным песком. Далее подойдём к леднику, который сползает в озеро. Посетим небольшую лососевую ферму, где радушный исландский фермер коптит рыбу по традиционным рецептам.

Затем отправимся к чёрным пляжам и сделаем снимки у знаменитой скалы Пальцы тролля. Поднимемся к церкви, стоящей на вершине над деревушкой Вик. На закате заедем на мыс с маяком — отличное место для финального фотосета дня на фоне чёрного песка и высоких скал.

Ночуем в районе водопада Скогафосс.

7 день

Водопады, действующий вулкан и лёгкий хайк

Сегодня отправимся к водопадам, ставшим символами Исландии. Первым увидим мощный поток воды, падающий с высоты 60 метров. Подойдём совсем близко, чтобы прочувствовать его силу. Затем прогуляемся к спрятанному за скалой водопаду на реке Сел — укромному и атмосферному месту.

После направимся к действующему вулкану. Если доступ будет открыт, совершим лёгкий часовой хайк и увидим, как из застывшей лавы всё ещё поднимается пар.

Вечером вернёмся в Рейкьявик.

8 день

Прогулка по Рейкьявику: зал «Харпа», церковь Хадльгримскиркья, панорама города

Проведём заключительный день в самой северной столице мира. Заглянем в концертный зал «Харпа» — здание в современном скандинавском стиле, фасад которого напоминает пчелиный улей. Прогуляемся по центральной улице Лёйгавегур и увидим церковь Хадльгримскиркья. Поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается панорама Рейкьявика и окрестностей.

Затем отправимся на рынок, где желающие смогут попробовать исландский деликатес — ферментированное мясо акулы. Если останется время, искупаемся в бассейне под открытым небом.

Вечером доставим вас в аэропорт. Наш тур завершён, до новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2970
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Входные билеты
  • Посещение термальных бассейнов, закрытого полуострова Стокснес и Голубой лагуны
  • Круиз к китам
  • Фотографии
  • Помощь с поиском билетов
Что не входит в цену
  • Билеты до Кеблавика и обратно
  • Обеды и ужины - $40-80 в день
  • Виза
  • Доплата за 1-местное размещение - €700
  • Возможно проведение тура в индивидуальном формате
Место начала и завершения?
Аэропорт Кеблавика, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Рейкьявике
Провёл экскурсии для 34 туристов
Я опытный путешественник с количеством посещённых стран, перевалившим за 30, среди которых есть Штаты, Исландия, Норвегия. Моя цель — объединить интересных путешественников возрастом от 18 до 38 лет, которым надоели
пакетные и тюленьи направления, тех, кому нужен драйв, новые классные знакомства и захватывающие приключения. Со мной можно отправиться в Исландию, США, на о. Мадейра, Тенерифе и Бали, в Марокко, ЮАР, Мадагаскар.

Тур входит в следующие категории Рейкьявика

