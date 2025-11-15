Будем знакомиться с окрестностями Рейкьявика. Первая остановка — вулканическое озеро в кратере, затем отправимся в геотермальную долину. Увидим гейзеры, включая Строккур, который будет извергаться каждые 5 минут на высоту до 30 метров.

Далее нас ждёт водопад, который исландцы считают самым красивым на острове. Осмотрим его с разных сторон, после чего поедем в национальный парк «Тингвеллир». Пройдёмся по ущельям, увидим небольшие водопады и поднимемся на смотровую площадку, где снимали сцены «Игры престолов».

Вечером вернёмся в Рейкьявик.