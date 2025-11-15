Описание тура
Организационные детали
Возраст участников: 21-39 лет.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Добро пожаловать в Исландию! Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель в Рейкьявике.
Озеро в кратере вулкана, гейзеры, живописные водопады и место съёмок «Игры престолов»
Будем знакомиться с окрестностями Рейкьявика. Первая остановка — вулканическое озеро в кратере, затем отправимся в геотермальную долину. Увидим гейзеры, включая Строккур, который будет извергаться каждые 5 минут на высоту до 30 метров.
Далее нас ждёт водопад, который исландцы считают самым красивым на острове. Осмотрим его с разных сторон, после чего поедем в национальный парк «Тингвеллир». Пройдёмся по ущельям, увидим небольшие водопады и поднимемся на смотровую площадку, где снимали сцены «Игры престолов».
Вечером вернёмся в Рейкьявик.
Лавовый водопад, ферма, релакс к термальном бассейне и прибытие в Акюрейри
После завтрака поедем в Акюрейри. По пути остановимся у лавового водопада шириной около 900 метров, затем подъедем к необычной церкви с современной архитектурой. Перекусим и отправимся на ферму с домиками, покрытыми травой. Здесь узнаем, как жили исландцы в прошлом.
Дальше вас ждёт отдых в термальном бассейне под открытым небом с нереальными видами. Освежившись, поедем через горы к Акюрейри, где на улицах вместо обычных светофоров — светофоры с сердечками.
Ночуем рядом с Акюрейри.
Водопад Богов, геотермальная зона, релакс в термах и круиз в поисках китов
Утром прогуляемся по Акюрейри, затем поедем к водопаду Богов, где сделаем яркие фотографии. Следующая остановка — геотермальная зона, где мы почувствуем запах серы, увидим пар от горячих источников, а ещё пройдём через дымящиеся поля.
Далее отправимся отдыхать в природные термальные источники. После купания направимся в Хусавик, в китовую столицу Исландии. Если повезёт, то и мы увидим этих удивительных животных во время круиза. Шансы на встречу очень высокие.
Ночуем в Хусавике.
Базальтовые колонны, живописные фьорды, прогулка среди тёмных дюн
С утра отправимся к самому мощному и громкому водопаду Европы. Посетим каньон с базальтовыми колоннами, а затем продолжим путь по восточным фьордам — живописной дороге, которая считается одной из красивейших в стране. По пути заедем в укромное место на вершине, поднимемся на смотровую точку и прогуляемся по мху, пружинящему под ногами.
После спустимся и пройдёмся среди тёмных дюн. Если позволит погода, сможем выйти к воде и прогуляться вдоль берега.
Ночуем в районе городка Хёбн.
Ледник, лососевая ферма, скалы Пальцы тролля и закат у мыса с маяком
Утром выедем в сторону крупнейшего ледника Европы. По пути остановимся у лагуны, попробуем лёд на вкус и понаблюдаем, как океан выносит глыбы на берег с чёрным песком. Далее подойдём к леднику, который сползает в озеро. Посетим небольшую лососевую ферму, где радушный исландский фермер коптит рыбу по традиционным рецептам.
Затем отправимся к чёрным пляжам и сделаем снимки у знаменитой скалы Пальцы тролля. Поднимемся к церкви, стоящей на вершине над деревушкой Вик. На закате заедем на мыс с маяком — отличное место для финального фотосета дня на фоне чёрного песка и высоких скал.
Ночуем в районе водопада Скогафосс.
Водопады, действующий вулкан и лёгкий хайк
Сегодня отправимся к водопадам, ставшим символами Исландии. Первым увидим мощный поток воды, падающий с высоты 60 метров. Подойдём совсем близко, чтобы прочувствовать его силу. Затем прогуляемся к спрятанному за скалой водопаду на реке Сел — укромному и атмосферному месту.
После направимся к действующему вулкану. Если доступ будет открыт, совершим лёгкий часовой хайк и увидим, как из застывшей лавы всё ещё поднимается пар.
Вечером вернёмся в Рейкьявик.
Прогулка по Рейкьявику: зал «Харпа», церковь Хадльгримскиркья, панорама города
Проведём заключительный день в самой северной столице мира. Заглянем в концертный зал «Харпа» — здание в современном скандинавском стиле, фасад которого напоминает пчелиный улей. Прогуляемся по центральной улице Лёйгавегур и увидим церковь Хадльгримскиркья. Поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается панорама Рейкьявика и окрестностей.
Затем отправимся на рынок, где желающие смогут попробовать исландский деликатес — ферментированное мясо акулы. Если останется время, искупаемся в бассейне под открытым небом.
Вечером доставим вас в аэропорт. Наш тур завершён, до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2970
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Входные билеты
- Посещение термальных бассейнов, закрытого полуострова Стокснес и Голубой лагуны
- Круиз к китам
- Фотографии
- Помощь с поиском билетов
Что не входит в цену
- Билеты до Кеблавика и обратно
- Обеды и ужины - $40-80 в день
- Виза
- Доплата за 1-местное размещение - €700
- Возможно проведение тура в индивидуальном формате