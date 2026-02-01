Индивидуальный джип-тур по Исландии: Золотое кольцо и южный берег
Увидеть 3 водопада и Долину гейзеров, полюбоваться ледником и айсбергами, посетить чёрные пляжи
Начало: Рейкьявик, место по договорённости, 10:00
Завтра в 08:00
26 фев в 08:00
€900 за человека
-
10%
В мини-группе по Исландии: неспешные прогулки и завораживающие виды
Увидеть Алмазный пляж, походить по вулканическому песку, потрогать ледник и искупаться в термах
Начало: Рейкьявик, 18:00
1 мар в 19:00
8 мар в 19:00
€1980
€2200 за человека
Лёд и пламя: природные соĸровища южного и западного побережий Исландии и Золотого кольца
Увидеть впечатляющие водопады и ледники, посмотреть на тюленей и лошадей и заглянуть в Музей акул
Начало: Рейкьявик, 9:00
28 фев в 08:00
3 мар в 08:00
€3800 за человека
