Индивидуальный джип-тур по Исландии: Золотое кольцо и южный берег

Увидеть 3 водопада и Долину гейзеров, полюбоваться ледником и айсбергами, посетить чёрные пляжи
На новом премиальном внедорожнике отправимся смотреть главное в Исландии.

Мы восхитимся мощью грандиозного тектонического разлома в нацпарке «Тингведлир» и понаблюдаем, как в Долине гейзеров земля дышит паром.

Побываем на чёрном пляже Рейнисфьяра,
где базальт застыл причудливыми колоннами, а песок сверкает так, будто на нём рассыпаны бриллианты.

Полюбуемся укрытым мхом каньоном Фьядрарглюйфур и создающими мириады брызг водопадами Гюдльфосс, Сельяландсфосс и Скоугафосс.

Увидим и застывшие тонны воды — ледник Ватнайёкюдль, айсберги в лагуне Йёкюльсарлон и расколовшиеся глыбы на Алмазном пляже.

А также посетим секретные точки, которых нет в путеводителях, чтобы узнать страну такой, какой её любят местные жители.

Описание тура

Организационные детали

Погода в Исландии переменчива: за один день может быть солнце, дождь и ветер. Обязательно берите тёплую куртку, шапку и удобную обувь. Основные переезды проходят на автомобиле, но на локациях возможны короткие прогулки — выбирайте комфортную одежду для движения.

Программа тура по дням

1 день

Золотое кольцо: нацпарк «Тингведлир», Долина гейзеров, водопад Гюдльфосс

Этот день посвятим знакомству с Золотым кольцом Исландии — маршрутом с самыми знаковыми локациями. Мы посетим национальный парк «Тингведлир», где расходятся тектонические плиты и зародился древнейший парламент Европы. Побываем в Долине гейзеров, где кипящая вода и пар вырываются из-под земли. А также увидим одну из визитных карточек страны, водопад Гюдльфосс.

2 день

Водопады Сельяландсфосс и Скоугафосс, чёрный пляж Рейнисфьяра

Продолжим знакомиться с природными чудесами Исландии. Сегодня доберёмся к водопаду Сельяландсфосс, за которым можно пройти. Также полюбуемся радугой, образующейся у подножия Скоугафосса, и задержимся у ревущего океана на чёрном пляже Рейнисфьяра с базальтовыми колоннами.

3 день

Южное побережье: каньон Фьядрарглюйфур, ледник Ватнайёкюдль, лагуна Йёкюльсарлон, Алмазный пляж

Впереди — самые впечатляющие локации южного побережья, где вы прочувствуете масштаб Исландии во всём его величии. Мы увидим Фьядрарглюйфур — извилистый речной каньон с зелёными стенами. Окажемся среди инопланетных лавовых полей и мховых просторов, восхитимся мощью крупнейшего в Европе ледника Ватнайёкюдль, занимающего почти 10% островной страны. Посетим лагуну Йёкюльсарлон с айсбергами и сверкающий Алмазный пляж, где прозрачные куски льда блестят на чёрном песке, словно бриллианты.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€900
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Вода и перекусы в дороге
  • Все трансферы по маршруту на новом премиальном автомобиле с полным страхованием
  • Услуги лицензированного гида-водителя
  • Экскурсии по программе
  • Планирование маршрута, сопровождение на протяжении всей поездки, забота о вашем комфорте и безопасности
Что не входит в цену
  • Билеты в Рейкьявик и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рейкьявик, место по договорённости, 10:00
Завершение: Рейкьявик, место по договорённости, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Рейкьявике
Провели экскурсии для 55 туристов
Я — Анна, лицензированный частный гид в Исландии. Работаю в туризме более 10 лет. Мои индивидуальные экскурсии проводятся на новом автомобиле Lexus, а все путешественники полностью застрахованы. Добро пожаловать в мир Исландии, где комфорт, безопасность и уникальные впечатления идут рука об руку!

