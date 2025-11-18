Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Бенидорм - один из самых ярких и дружелюбных городов побережья Коста Бланки, несмотря на современный облик, город имеет впечатляющую историю.



Во время экскурсии мы изучим самые красивые и известные достопримечательности, полюбуемся городом с обзорных площадок, рассмотрим и новые кварталы с фантастическими зданиями будущего, услышим все городские истории и легенды и загадаем желание, которое обязательно исполнится.

Валерия Ваш гид в Аликанте Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-8 человек €55 за человека

Описание экскурсии Наша экскурсия состоит из нескольких частей. Первая часть - автобусная, во время которой мы проедем через самые известные кварталы города: Леванте, Пониенте, услышим о современной истории города, который становится столицей туризма Средиземноморья благодаря мэру Педро Сарагоса, полюбуемся на фантастические новостройки: Интемпо, Гран Отель Бали, Нигури, Нагано и завершим подъёмом к смотровым площадкам города Тоссаль и у Креста. После мы проедем по окружной дороге и рассмотрим горные массивы, примыкающие к городу: Пуиш Кампана, Сьерра Картина и Сьерра Гелада. Следующая часть экскурсии будет посвящена знакомству с историческим центром города, мы прогуляемся по старинным узеньким улочкам, с арками и живописными фасадами домов, полюбуемся на самые таинственные места Старого Города, обязательно заглянем в храм святого Иоакима и святой Анны, услышим истории Балкона Средиземноморья и оттуда полюбуемся видами на город. В нашу экскурсию входит посещение фабрики шоколада Валор. Важная информация: Выезд возможен из Бенидорма, Финестрата, Аликанте, Кальпе, Алтея, Альбир, Вила Хойоса.

