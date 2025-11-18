Бенидорм - один из самых ярких и дружелюбных городов побережья Коста Бланки, несмотря на современный облик, город имеет впечатляющую историю.
Во время экскурсии мы изучим самые красивые и известные достопримечательности, полюбуемся городом с обзорных площадок, рассмотрим и новые кварталы с фантастическими зданиями будущего, услышим все городские истории и легенды и загадаем желание, которое обязательно исполнится.
Описание экскурсииНаша экскурсия состоит из нескольких частей. Первая часть - автобусная, во время которой мы проедем через самые известные кварталы города: Леванте, Пониенте, услышим о современной истории города, который становится столицей туризма Средиземноморья благодаря мэру Педро Сарагоса, полюбуемся на фантастические новостройки: Интемпо, Гран Отель Бали, Нигури, Нагано и завершим подъёмом к смотровым площадкам города Тоссаль и у Креста. После мы проедем по окружной дороге и рассмотрим горные массивы, примыкающие к городу: Пуиш Кампана, Сьерра Картина и Сьерра Гелада. Следующая часть экскурсии будет посвящена знакомству с историческим центром города, мы прогуляемся по старинным узеньким улочкам, с арками и живописными фасадами домов, полюбуемся на самые таинственные места Старого Города, обязательно заглянем в храм святого Иоакима и святой Анны, услышим истории Балкона Средиземноморья и оттуда полюбуемся видами на город. В нашу экскурсию входит посещение фабрики шоколада Валор. Важная информация: Выезд возможен из Бенидорма, Финестрата, Аликанте, Кальпе, Алтея, Альбир, Вила Хойоса.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Обзорная площадка Крест
- Иберийское укрепление Тоссаль де ла Кала
- Балкон Средиземноморья
- Парк Эльче
- Собор св Иоакима и св Анны
- Улицу Кошек
- Пляж Маль Пас
- Пляж Леванте
- Пляж Пониенте
- Ринкон
- Здание Интемпо и Гранд Отель Бали
- Финестрат
- Фабрика шоколада Валор
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Экскурсии, описанные в программе
Что не входит в цену
- Входные билеты оплачиваются дополнительно (1-6 евро/чел)
Место начала и завершения?
C. del Alcalde Jose Such Ortega, 03501, Benidorm
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Выезд возможен из Бенидорма
- Финестрата
- Аликанте
- Кальпе
- Алтея
- Альбир
- Вила Хойоса
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
