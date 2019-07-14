4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Аутентичный городок Алтеа, мыс Пеньон Дифач в Кальпе и вдохновляющие морские пейзажи

Maria
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Maria – ваш гид
Это путешествие познакомит вас с двумя главными символами побережья Коста Бланка: голубыми куполами, венчающими городок Алтеа, и мысом Пеньон Дифач в Кальпе.

Вы проникнитесь колоритом рыбацкого городка, пройдетесь по местным лавкам и мощеным улочкам.

Полюбуетесь отвесными берегами мыса, врезающегося в море, и отдохнете в ботаническом саду с чашечкой ароматного чая.

А если повезет – встретите изящных розовых фламинго, облюбовавших соляные озера!
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Символы побережья Коста Бланка
Символы побережья Коста Бланка

Что вас ожидает

Колоритные улочки Алтеи
Городок Алтеа, примостившийся на склоне горы, сохранил свою аутентичную привлекательность рыбацкой деревушки. Все дома старого города выкрашены в белый цвет, а окна и порталы домов украшены цветами. Мы прогуляемся по узким мощеным улочкам к главной площади города, полюбуемся замечательным видом на побережье и рассмотрим красивую церковь Nuestra Señora del Consuelo, бело-голубой купол которой венчает город. А еще обязательно заглянем в многочисленные местные лавочки, где мастера Алтеи предлагают свои работы: украшения, одежду, картины и многое другое.

Живописный мыс Пеньон Дифач
Затем вы очутитесь в прибрежном Кальпе, который может похвастаться удивительной природой и пейзажами. Здесь мы увидим символ всего побережья – мыс Пеньон Дифач с отвесными скалистыми берегами, окруженный множеством шумных чаек. Многие путешественники, включая Эрнеста Хемингуэя, считают это место самым красивым на побережье! За городом мы осмотрим соляные озера, которые существуют в Кальпе с древних времен. Это место отдыха перелетных птиц, в том числе и розовых фламинго, которые слетаются сюда полакомиться водорослями. Возможно, нам доведется увидеть этих прекрасный птиц!

Ботанический сад или храм Архангела Михаила
Также мы включим в маршрут одну из достопримечательностей: храм Архангела Михаила, первый православный храм на испанской земле, расположенный недалеко от Алтеи, или необычный ботанический сад по пути в Кальпе, где можно забыть о суете города, наслаждаясь природой и покоем, а также отдохнуть за чашечкой чая со сладостями. Выбор за вами!

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии указана с учетом трансфера. Экскурсию также возможно провести на вашем автомобиле: в таком случае стоимость экскурсии составит 85 евро за 1-3 человек.
  • Автомобиль седан Volvo s40
  • Во время поездки предусмотрена остановка на обед в городе Алтея, в одном из ресторанов на площади у церкви. Обед в стоимость не входит.
  • По вашему желанию мы можем заменить прогулку у подножья мыса или осмотр соляных озер частичным подъёмом на гору. Подъем со спуском займут примерно 1,5 часа, маршрут пройдет по пешеходной тропе среди сосен и лаванды. Отсюда открываются замечательные виды на бухты, пляжи и сам город.
  • Вход в ботанический сад платный – 7,5 евро с человека. В стоимость входят чай и десерт (чаще это кусочек торта).
  • Сад открыт: с 1 мая до 31 октября – со вторника по воскресенье с 16 до 22 часов; с 1 ноября до 30 апреля – с пятницы по воскресенье с 11 до 20 часов.
  • Важный момент! Так как идея создания сада – наслаждение уединением, природой и тишиной, сюда не разрешают приходить с детьми до 15 лет.
Символы побережья Коста Бланка
Символы побережья Коста Бланка
Символы побережья Коста Бланка
Символы побережья Коста Бланка
Символы побережья Коста Бланка
Символы побережья Коста Бланка
Символы побережья Коста Бланка
Символы побережья Коста Бланка
Символы побережья Коста Бланка
Символы побережья Коста Бланка
Символы побережья Коста Бланка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maria
Maria
Меня зовут Мария, и мне 40 лет. Последние 3 года я живу в Аликанте. Для меня это настоящий рай! Теплое море, песчаные пляжи и окружающие горы, по которым так интересно гулять. А если добавить к этому богатую культуру региона, вкусную пищу и дружелюбных местных жителей — вы поймете, почему мне здесь так нравится. К сожалению, путешественники, приезжающие отдыхать на побережье Коста Бланка, не всегда знают о всех богатствах провинции. Мне хочется показать вам всю прелесть региона. Уверена, вам захочется сюда вернуться. И не один раз!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 июля 2019
В июле 2019 года мы заказали экскурсии в Кальпе и Альтеа с гидом Марией через Трипстер. Поездки были очень интересными и познавательными. Мария увлеченный и знающий гид, даёт ответы на любые вопросы. Два городка Кальпе и Альтеа очень разные, стоит посетить оба и сравнить жизнь в разных местах Испании. Мы рекомендуем эти путешествия с Марией всем, кто любит познавательные экскурсии, всем, кто интересуется историей и готов к новым впечатления.
17 марта 2019
Отличная экскурсия, в которой сочетается и красота города Альтеа и природа Кальпе. Ездили на экскурсию в сопровождении водителя. Все прекрасно в общении, сопровождении. Спасибо огромное Марии за рекомендацию посетить Валенсию. Мы были очарованы городом))) Самые искренние рекоммендации
14 марта 2019
Я осталась в восторге от экскурсии по Альтее и Кальпе, организованной Марией и ее помощником! Много впечатлений, полезной информации, красивых видов и фото) Очень комфортное и позитивное общение, юмор, знания истории и быта испанцев) В общем, рекомендую всем, кто хочет отлично провести время, сделать волшебные фото на фоне сумасшедше красивых видов, вкусно поесть, зарядиться новыми знаниями и эмоциями! От души рекомендую! Мария, браво и спасибо!)
Галина
13 января 2019
Отлично покатались, душевно и познавательно

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