4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Колоритные улочки Алтеи

Городок Алтеа, примостившийся на склоне горы, сохранил свою аутентичную привлекательность рыбацкой деревушки. Все дома старого города выкрашены в белый цвет, а окна и порталы домов украшены цветами. Мы прогуляемся по узким мощеным улочкам к главной площади города, полюбуемся замечательным видом на побережье и рассмотрим красивую церковь Nuestra Señora del Consuelo, бело-голубой купол которой венчает город. А еще обязательно заглянем в многочисленные местные лавочки, где мастера Алтеи предлагают свои работы: украшения, одежду, картины и многое другое.

Живописный мыс Пеньон Дифач

Затем вы очутитесь в прибрежном Кальпе, который может похвастаться удивительной природой и пейзажами. Здесь мы увидим символ всего побережья – мыс Пеньон Дифач с отвесными скалистыми берегами, окруженный множеством шумных чаек. Многие путешественники, включая Эрнеста Хемингуэя, считают это место самым красивым на побережье! За городом мы осмотрим соляные озера, которые существуют в Кальпе с древних времен. Это место отдыха перелетных птиц, в том числе и розовых фламинго, которые слетаются сюда полакомиться водорослями. Возможно, нам доведется увидеть этих прекрасный птиц!

Ботанический сад или храм Архангела Михаила

Также мы включим в маршрут одну из достопримечательностей: храм Архангела Михаила, первый православный храм на испанской земле, расположенный недалеко от Алтеи, или необычный ботанический сад по пути в Кальпе, где можно забыть о суете города, наслаждаясь природой и покоем, а также отдохнуть за чашечкой чая со сладостями. Выбор за вами!