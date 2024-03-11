4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по побережью Коста Бланка познакомит вас с двумя его главными символами: голубыми куполами Алтеи и мысом Пеньон Дифач в Кальпе.В Алтее вы прогуляетесь по узким улочкам, полюбуетесь бело-голубым куполом

церкви и заглянете в местные лавочки. В Кальпе вас ждут отвесные берега мыса Пеньон Дифач и соляные озера, где можно встретить розовых фламинго. Вы также сможете выбрать между посещением ботанического сада или храма Архангела Михаила, наслаждаясь природой и покоем

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Колоритные улочки Алтеи

Городок Алтеа, примостившийся на склоне горы, сохранил свою аутентичную привлекательность рыбацкой деревушки. Все дома старого города выкрашены в белый цвет, а окна и порталы домов украшены цветами. Мы прогуляемся по узким мощеным улочкам к главной площади города, полюбуемся замечательным видом на побережье и рассмотрим красивую церковь Nuestra Señora del Consuelo, бело-голубой купол которой венчает город. А еще обязательно заглянем в многочисленные местные лавочки, где мастера Алтеи предлагают свои работы: украшения, одежду, картины и многое другое.

Живописный мыс Пеньон Дифач

Затем вы очутитесь в прибрежном Кальпе, который может похвастаться удивительной природой и пейзажами. Здесь мы увидим символ всего побережья – мыс Пеньон Дифач с отвесными скалистыми берегами, окруженный множеством шумных чаек. Многие путешественники, включая Эрнеста Хемингуэя, считают это место самым красивым на побережье! За городом мы осмотрим соляные озера, которые существуют в Кальпе с древних времен. Это место отдыха перелетных птиц, в том числе и розовых фламинго, которые слетаются сюда полакомиться водорослями. Мы обязательно увидим этих прекрасный птиц!

Счастливый город — Вильяхойоса

Так переводится название этого уютного рыбацкого городка с яркими домиками, тихими пляжами и по-настоящему «сладкой» атмосферой. В местных шоколадницах можно отведать шоколад фабрики Valor и отдохнуть за чашечкой чая со сладостями. Прогуливаясь по узким мощёным улочкам, мы прикоснёмся к истории, уходящей вглубь веков: от времён Римской империи до пиратских набегов, от средневековых укреплений до уличного искусства на морские темы.

Средиземноморский Манхэттен

Прогулка по Бенидорму — это история о смелой мечте, которая превратила рыбацкую деревню в Манхэттен Средиземноморья. Среди улочек старого города мы выйдем к Балкону Средиземноморья, откуда открываются потрясающие виды на море, пляжи и выросшие из песка небоскребы.

Я расскажу вам удивительную историю о мэре, который сделал Бенидорм символом туризма и свободы. Именно здесь впервые в Испании было официально разрешено бикини, а Бенидорм стал не просто курортом, но и символом перемен. И по сей день это один из самых посещаемых городов на Испании.

Храм Архангела Михаила

По желанию мы можем включить в маршрут посещение храма Архангела Михаила — первый православный храм на испанской земле, расположенный недалеко от Алтеи.

Организационные детали