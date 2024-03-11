4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Символы побережья Коста Бланка

Путешествие по побережью Коста Бланка познакомит вас с голубыми куполами Алтеи и мысом Пеньон Дифач. Откройте для себя красоту и колорит Испании
Экскурсия по побережью Коста Бланка познакомит вас с двумя его главными символами: голубыми куполами Алтеи и мысом Пеньон Дифач в Кальпе.

В Алтее вы прогуляетесь по узким улочкам, полюбуетесь бело-голубым куполом
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церкви и заглянете в местные лавочки.

В Кальпе вас ждут отвесные берега мыса Пеньон Дифач и соляные озера, где можно встретить розовых фламинго.

Вы также сможете выбрать между посещением ботанического сада или храма Архангела Михаила, наслаждаясь природой и покоем

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные природные пейзажи
  • 🏛 Аутентичная архитектура Алтеи
  • 🦩 Возможность увидеть розовых фламинго
  • 🌿 Отдых в ботаническом саду
  • 🚗 Индивидуальный трансфер
Символы побережья Коста Бланка
Символы побережья Коста Бланка
Символы побережья Коста Бланка

Что можно увидеть

  • Голубые купола Алтеи
  • Мыс Пеньон Дифач
  • Соляные озера
  • Ботанический сад
  • Храм Архангела Михаила

Описание экскурсии

Колоритные улочки Алтеи

Городок Алтеа, примостившийся на склоне горы, сохранил свою аутентичную привлекательность рыбацкой деревушки. Все дома старого города выкрашены в белый цвет, а окна и порталы домов украшены цветами. Мы прогуляемся по узким мощеным улочкам к главной площади города, полюбуемся замечательным видом на побережье и рассмотрим красивую церковь Nuestra Señora del Consuelo, бело-голубой купол которой венчает город. А еще обязательно заглянем в многочисленные местные лавочки, где мастера Алтеи предлагают свои работы: украшения, одежду, картины и многое другое.

Живописный мыс Пеньон Дифач

Затем вы очутитесь в прибрежном Кальпе, который может похвастаться удивительной природой и пейзажами. Здесь мы увидим символ всего побережья – мыс Пеньон Дифач с отвесными скалистыми берегами, окруженный множеством шумных чаек. Многие путешественники, включая Эрнеста Хемингуэя, считают это место самым красивым на побережье! За городом мы осмотрим соляные озера, которые существуют в Кальпе с древних времен. Это место отдыха перелетных птиц, в том числе и розовых фламинго, которые слетаются сюда полакомиться водорослями. Мы обязательно увидим этих прекрасный птиц!

Счастливый город — Вильяхойоса

Так переводится название этого уютного рыбацкого городка с яркими домиками, тихими пляжами и по-настоящему «сладкой» атмосферой. В местных шоколадницах можно отведать шоколад фабрики Valor и отдохнуть за чашечкой чая со сладостями. Прогуливаясь по узким мощёным улочкам, мы прикоснёмся к истории, уходящей вглубь веков: от времён Римской империи до пиратских набегов, от средневековых укреплений до уличного искусства на морские темы.

Средиземноморский Манхэттен

Прогулка по Бенидорму — это история о смелой мечте, которая превратила рыбацкую деревню в Манхэттен Средиземноморья. Среди улочек старого города мы выйдем к Балкону Средиземноморья, откуда открываются потрясающие виды на море, пляжи и выросшие из песка небоскребы.

Я расскажу вам удивительную историю о мэре, который сделал Бенидорм символом туризма и свободы. Именно здесь впервые в Испании было официально разрешено бикини, а Бенидорм стал не просто курортом, но и символом перемен. И по сей день это один из самых посещаемых городов на Испании.

Храм Архангела Михаила

По желанию мы можем включить в маршрут посещение храма Архангела Михаила — первый православный храм на испанской земле, расположенный недалеко от Алтеи.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии указана с учётом трансфера на Toyota Verso из Аликанте, Бенидорма или Кампельо
  • Экскурсию также можно провести на вашем автомобиле: в таком случае стоимость составит €150 за 1-3 чел.
  • Во время поездки предусмотрена остановка на обед в городе Алтея, в одном из ресторанов на площади у церкви или в порту Кальпе. Оплачивается дополнительно
  • По вашему желанию мы можем заменить прогулку у подножья мыса или осмотр соляных озер частичным подъёмом на гору. Подъём со спуском займут примерно 1,5 часа, маршрут пройдёт по пешеходной тропе среди сосен и лаванды. Отсюда открываются замечательные виды на бухты, пляжи и сам город
  • Если вы захотите провести на побережье больше времени, экскурсия может быть продлена. Дополнительный час — €50

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Аликанте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 522 туристов
Добро пожаловать в удивительный край — Валенсийское автономное сообщество. Меня зовут Мария, я официальный гид по Испании. С 2014 года живу в Аликанте. Для меня это настоящий рай! Теплое море,
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песчаные пляжи и окружающие горы, по которым так интересно гулять. А если добавить к этому богатую культуру региона, вкусную пищу и дружелюбных местных жителей — вы поймете, почему мне здесь так нравится. К сожалению, путешественники, приезжающие отдыхать на побережье Коста Бланка, не всегда знают о всех богатствах провинции. Приглашаю вас увидеть, узнать, попробовать и почувствовать эти прекрасные места. Уверена, вам захочется сюда вернуться. И не один раз!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
О
Мария - прекрасный гид, который понимает туриста и идет ему на встречу.
Экскурсия проходила в темпе, который был комфортным для всех участников и акцентированием внимания на местах и достопримечательностях, которые больше
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всего нас заинтересовали.
Материал подавался интересно, с множеством деталей, фактов, исторических баек.
Мы легко переходили с темы на темы и общались все время, которое провели вместе.
Сделали много красивых фото на память, попробовали традиционный испанский завтрак и диковинные фрукты, которые называют испанской грушей.
Логистика построена хорошо.

Рекомендую!

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Е
Я осталась в восторге от экскурсии по Альтее и Кальпе, организованной Марией и ее помощником! Много впечатлений, полезной информации, красивых видов и фото) Очень комфортное и позитивное общение, юмор, знания
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истории и быта испанцев) В общем, рекомендую всем, кто хочет отлично провести время, сделать волшебные фото на фоне сумасшедше красивых видов, вкусно поесть, зарядиться новыми знаниями и эмоциями! От души рекомендую! Мария, браво и спасибо!)

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Н
В июле 2019 года мы заказали экскурсии в Кальпе и Альтеа с гидом Марией через Трипстер. Поездки были очень интересными и познавательными. Мария увлеченный и знающий гид, даёт ответы на
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любые вопросы. Два городка Кальпе и Альтеа очень разные, стоит посетить оба и сравнить жизнь в разных местах Испании. Мы рекомендуем эти путешествия с Марией всем, кто любит познавательные экскурсии, всем, кто интересуется историей и готов к новым впечатления.

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i
Отличная экскурсия, в которой сочетается и красота города Альтеа и природа Кальпе. Ездили на экскурсию в сопровождении водителя. Все прекрасно в общении, сопровождении. Спасибо огромное Марии за рекомендацию посетить Валенсию. Мы были очарованы городом))) Самые искренние рекоммендации
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Галина
Отлично покатались, душевно и познавательно
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