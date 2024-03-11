4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В Алтее вы прогуляетесь по узким улочкам, полюбуетесь бело-голубым куполом
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные природные пейзажи
- 🏛 Аутентичная архитектура Алтеи
- 🦩 Возможность увидеть розовых фламинго
- 🌿 Отдых в ботаническом саду
- 🚗 Индивидуальный трансфер
Что можно увидеть
- Голубые купола Алтеи
- Мыс Пеньон Дифач
- Соляные озера
- Ботанический сад
- Храм Архангела Михаила
Описание экскурсии
Колоритные улочки Алтеи
Городок Алтеа, примостившийся на склоне горы, сохранил свою аутентичную привлекательность рыбацкой деревушки. Все дома старого города выкрашены в белый цвет, а окна и порталы домов украшены цветами. Мы прогуляемся по узким мощеным улочкам к главной площади города, полюбуемся замечательным видом на побережье и рассмотрим красивую церковь Nuestra Señora del Consuelo, бело-голубой купол которой венчает город. А еще обязательно заглянем в многочисленные местные лавочки, где мастера Алтеи предлагают свои работы: украшения, одежду, картины и многое другое.
Живописный мыс Пеньон Дифач
Затем вы очутитесь в прибрежном Кальпе, который может похвастаться удивительной природой и пейзажами. Здесь мы увидим символ всего побережья – мыс Пеньон Дифач с отвесными скалистыми берегами, окруженный множеством шумных чаек. Многие путешественники, включая Эрнеста Хемингуэя, считают это место самым красивым на побережье! За городом мы осмотрим соляные озера, которые существуют в Кальпе с древних времен. Это место отдыха перелетных птиц, в том числе и розовых фламинго, которые слетаются сюда полакомиться водорослями. Мы обязательно увидим этих прекрасный птиц!
Счастливый город — Вильяхойоса
Так переводится название этого уютного рыбацкого городка с яркими домиками, тихими пляжами и по-настоящему «сладкой» атмосферой. В местных шоколадницах можно отведать шоколад фабрики Valor и отдохнуть за чашечкой чая со сладостями. Прогуливаясь по узким мощёным улочкам, мы прикоснёмся к истории, уходящей вглубь веков: от времён Римской империи до пиратских набегов, от средневековых укреплений до уличного искусства на морские темы.
Средиземноморский Манхэттен
Прогулка по Бенидорму — это история о смелой мечте, которая превратила рыбацкую деревню в Манхэттен Средиземноморья. Среди улочек старого города мы выйдем к Балкону Средиземноморья, откуда открываются потрясающие виды на море, пляжи и выросшие из песка небоскребы.
Я расскажу вам удивительную историю о мэре, который сделал Бенидорм символом туризма и свободы. Именно здесь впервые в Испании было официально разрешено бикини, а Бенидорм стал не просто курортом, но и символом перемен. И по сей день это один из самых посещаемых городов на Испании.
Храм Архангела Михаила
По желанию мы можем включить в маршрут посещение храма Архангела Михаила — первый православный храм на испанской земле, расположенный недалеко от Алтеи.
Организационные детали
- Стоимость экскурсии указана с учётом трансфера на Toyota Verso из Аликанте, Бенидорма или Кампельо
- Экскурсию также можно провести на вашем автомобиле: в таком случае стоимость составит €150 за 1-3 чел.
- Во время поездки предусмотрена остановка на обед в городе Алтея, в одном из ресторанов на площади у церкви или в порту Кальпе. Оплачивается дополнительно
- По вашему желанию мы можем заменить прогулку у подножья мыса или осмотр соляных озер частичным подъёмом на гору. Подъём со спуском займут примерно 1,5 часа, маршрут пройдёт по пешеходной тропе среди сосен и лаванды. Отсюда открываются замечательные виды на бухты, пляжи и сам город
- Если вы захотите провести на побережье больше времени, экскурсия может быть продлена. Дополнительный час — €50
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