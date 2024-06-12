Всего одна поездка, и ваша лента заполнена нереально крутыми фото и видео. Мы провезём вас по провинции Аликанте, покажем Гуадалест — город с незабываемым видом на долину и озеро, богемную столицу побережья Алтею, Бенидорм — испанский Майями и самый греховный город на Коста-Бланка. Главное в этой поездке — живописные городские и природные пейзажи, но интересные истории тоже будут!

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Данил и Яна Ваш гид в Аликанте

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Гуадалест — жемчужина провинции Аликанте, городок-рекордсмен по количеству музеев на душу населения. Славится незабываемым видом на одноимённую долину с озером изумрудного цвета.

— жемчужина провинции Аликанте, городок-рекордсмен по количеству музеев на душу населения. Славится незабываемым видом на одноимённую долину с озером изумрудного цвета. Алтея — её называют городом художников и богемной столицей побережья. Светлая, праздничная, она располагает к отдыху и творчеству.

— её называют городом художников и богемной столицей побережья. Светлая, праздничная, она располагает к отдыху и творчеству. Бенидорм — испанский Майами, который встретит вас высочайшими небоскрёбами в Испании. По совместительству это самый греховный город Коста-Бланка, об этом мы расскажем отдельно;)

Во всех локациях мы поможем сделать вам эффектные фото. Также во время поездки вы узнаете историю возникновения замка Сан Хосе в Гуадалесте и об уникальных реформаторских идеях Педро Сарагосы, которые позволили превратить Бенидорм из рыбацкого посёлка в центр европейского туризма.

Организационные детали

Путешествие проходит на микроавтобусе Mercedes Vito или на легковом авто Toyota Prius в зависимости от кол-ва участников.