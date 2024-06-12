Всего одна поездка, и ваша лента заполнена нереально крутыми фото и видео.
Мы провезём вас по провинции Аликанте, покажем Гуадалест — город с незабываемым видом на долину и озеро, богемную столицу побережья Алтею, Бенидорм — испанский Майями и самый греховный город на Коста-Бланка.
Главное в этой поездке — живописные городские и природные пейзажи, но интересные истории тоже будут!
Мы провезём вас по провинции Аликанте, покажем Гуадалест — город с незабываемым видом на долину и озеро, богемную столицу побережья Алтею, Бенидорм — испанский Майями и самый греховный город на Коста-Бланка.
Главное в этой поездке — живописные городские и природные пейзажи, но интересные истории тоже будут!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Гуадалест — жемчужина провинции Аликанте, городок-рекордсмен по количеству музеев на душу населения. Славится незабываемым видом на одноимённую долину с озером изумрудного цвета.
- Алтея — её называют городом художников и богемной столицей побережья. Светлая, праздничная, она располагает к отдыху и творчеству.
- Бенидорм — испанский Майами, который встретит вас высочайшими небоскрёбами в Испании. По совместительству это самый греховный город Коста-Бланка, об этом мы расскажем отдельно;)
Во всех локациях мы поможем сделать вам эффектные фото. Также во время поездки вы узнаете историю возникновения замка Сан Хосе в Гуадалесте и об уникальных реформаторских идеях Педро Сарагосы, которые позволили превратить Бенидорм из рыбацкого посёлка в центр европейского туризма.
Организационные детали
Путешествие проходит на микроавтобусе Mercedes Vito или на легковом авто Toyota Prius в зависимости от кол-ва участников.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Археологического музея Аликанте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил и Яна — ваш гид в Аликанте
Мы Данил и Яна, вместе проводим туры по Испании, в которую безнадёжно влюблены. Нас окружает огромное количество невероятных мест, которые мы хотим вам показать. Величественные горы и стремительные водопады, уютные морские бухты и средневековые крепости, семейные ресторанчики в старом городе и лучшие видовые rooftop-бары мегаполиса. Расскажите нам, что вам нравится, и мы организуем для вас идеальный отдых на Costa Blanca!Задать вопрос
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