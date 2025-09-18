К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса
Путешествие по живописным местам Коста-Бланки: Бенисса, Кальпе и Алтея. Узнайте о традициях, кухне и жизни региона в дружеской атмосфере
Коста-Бланка открывает свои сокровища: дикие пляжи Бениссы, старинный Кальпе и идиллическая Алтея.
Прогулка по узким улочкам, где царит дух мавританской эпохи, посещение природного заповедника и купание в тёплых водах.
знакомство с визитными карточками города: скала Ифач, розовое озеро Салинас и улица Флагов. В Алтее - виды на горные вершины и крепостные стены. Возможность попробовать свежие морепродукты и приобрести сувениры ручной работы
Живописная Бенисса. Мы прогуляемся по узеньким, увитым зеленью и цветами дорожкам города, основанного ещё во времена владычества мавров. Выйдем на берег, который был свидетелем множества морских сражений, а сейчас это природный заповедник. В тёплое время года вы сможете искупаться.
Курортный Кальпе. Я покажу вам его визитные карточки: скалу-заповедник Ифач, розовое озеро Салинас, где живут фламинго, и набережную принца Астурии. На прогулке по центру вы увидите улицу Флагов, древние сторожевые башни, собор 14 века. Я расскажу местные легенды и сказки, а также подскажу, где можно насладиться свежими морепродуктами.
Белоснежная Алтея — древняя столица богемы, художников и людей искусства Коста-Бланки. Со смотровых площадок вы полюбуетесь видами на прибрежные города и горные вершины. Затем посетите сказочный центр Алтеи с крепостными стенами, мощёными улочками и храмом, который называют «куполом Средиземноморья». Я покажу, где можно купить сувениры ручной работы и мороженое, приготовленное по рецепту 19 века.
Организационные детали
В Кальпе у вас будет возможность попробовать свежие морепродукты в одном из недорогих ресторанчиков города
В зависимости от количества людей экскурсия проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito или легковом автомобиле Skoda Octavia
Если вы живёте в районах Бенидорма, Вила Хойосе, Ла Кала или Финестрат мы можем забрать вас от места проживания бесплатно
По запросу за доплату мы можем встретить вас в близлежащих городах. Подробности в переписке с гидом.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Melia
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Аликанте
Провела экскурсии для 147 туристов
Всем добрый день! Меня зовут Валерия. Я лицензированный гид с опытом работы с 2010 года. Обожаю Испанию и стараюсь делать все экскурсии интересными, яркими и без сухих фактов. Буду очень рада познакомить вас с удивительным миром Коста-Бланки. Чего здесь только нет: древние и современные города, замки и крепости, дикие пляжи и экотропы, винодельни и сыроварни. Жду вас!
д
дмитрий
18 сен 2025
Все отлично!
Анна
30 авг 2025
Спасибо, Валерии за чудесную экскурсию. Всё очень понравилось.
J
Jelena
25 авг 2025
Экскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественный православный храм Михаила Архангела – место, которое поражает своей красотой и атмосферой. Затем нас
ждала встреча с фламинго и освежающее купание в Бениссе с прекрасными морскими видами.
Прогулка по Кальпе запомнилась не только пейзажами, но и гастрономическими открытиями – мы попробовали свежие морепродукты и необычную сангрию с клубникой и манго. В Алтее по-настоящему ощущается дух Испании: живые улочки, колоритные смотровые площадки, уютная атмосфера. Единственное, хотелось бы чуть больше времени на сувенирные лавочки в Алтее.
Огромная благодарность нашему гиду Валерии за её внимание, заботу, интересные рассказы и прекрасную организацию поездки. Экскурсия получилась насыщенной, лёгкой и незабываемой!
Ольга
22 авг 2025
Валерия провела нам насыщенную экскурсию по Алтея и Гуадалест. Завела нас в местечки с чудесным видом. Рассказала много интересного.