Мои заказы

К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса

Путешествие по живописным местам Коста-Бланки: Бенисса, Кальпе и Алтея. Узнайте о традициях, кухне и жизни региона в дружеской атмосфере
Коста-Бланка открывает свои сокровища: дикие пляжи Бениссы, старинный Кальпе и идиллическая Алтея.

Прогулка по узким улочкам, где царит дух мавританской эпохи, посещение природного заповедника и купание в тёплых водах.

В Кальпе -
читать дальше

знакомство с визитными карточками города: скала Ифач, розовое озеро Салинас и улица Флагов. В Алтее - виды на горные вершины и крепостные стены. Возможность попробовать свежие морепродукты и приобрести сувениры ручной работы

5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏖️ Живописные пляжи Бениссы
  • 🏰 Исторические улочки Кальпе
  • 🎨 Богемная атмосфера Алтеи
  • 🍤 Свежие морепродукты
  • 🚌 Комфортный транспорт
  • 🎁 Уникальные сувениры
К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса© Валерия
К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса© Валерия
К сокровищам Коста-Бланки из Аликанте: Алтея, Кальпе и Бенисса© Валерия
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 15:00

Что можно увидеть

  • Скала Ифач
  • Розовое озеро Салинас
  • Улица Флагов
  • Крепостные стены Алтеи

Описание экскурсии

Живописная Бенисса. Мы прогуляемся по узеньким, увитым зеленью и цветами дорожкам города, основанного ещё во времена владычества мавров. Выйдем на берег, который был свидетелем множества морских сражений, а сейчас это природный заповедник. В тёплое время года вы сможете искупаться.

Курортный Кальпе. Я покажу вам его визитные карточки: скалу-заповедник Ифач, розовое озеро Салинас, где живут фламинго, и набережную принца Астурии. На прогулке по центру вы увидите улицу Флагов, древние сторожевые башни, собор 14 века. Я расскажу местные легенды и сказки, а также подскажу, где можно насладиться свежими морепродуктами.

Белоснежная Алтея — древняя столица богемы, художников и людей искусства Коста-Бланки. Со смотровых площадок вы полюбуетесь видами на прибрежные города и горные вершины. Затем посетите сказочный центр Алтеи с крепостными стенами, мощёными улочками и храмом, который называют «куполом Средиземноморья». Я покажу, где можно купить сувениры ручной работы и мороженое, приготовленное по рецепту 19 века.

Организационные детали

  • В Кальпе у вас будет возможность попробовать свежие морепродукты в одном из недорогих ресторанчиков города
  • В зависимости от количества людей экскурсия проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito или легковом автомобиле Skoda Octavia
  • Если вы живёте в районах Бенидорма, Вила Хойосе, Ла Кала или Финестрат мы можем забрать вас от места проживания бесплатно
  • По запросу за доплату мы можем встретить вас в близлежащих городах. Подробности в переписке с гидом.

ежедневно в 15:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€85
Дети до 16 лет€65
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля Melia
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваш гид в Аликанте
Провела экскурсии для 147 туристов
Всем добрый день! Меня зовут Валерия. Я лицензированный гид с опытом работы с 2010 года. Обожаю Испанию и стараюсь делать все экскурсии интересными, яркими и без сухих фактов. Буду очень рада познакомить вас с удивительным миром Коста-Бланки. Чего здесь только нет: древние и современные города, замки и крепости, дикие пляжи и экотропы, винодельни и сыроварни. Жду вас!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
д
дмитрий
18 сен 2025
Все отлично!
Анна
Анна
30 авг 2025
Спасибо, Валерии за чудесную экскурсию. Всё очень понравилось.
Спасибо, Валерии за чудесную экскурсию. Всё очень понравилось.Спасибо, Валерии за чудесную экскурсию. Всё очень понравилось.
J
Jelena
25 авг 2025
Экскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественный православный храм Михаила Архангела – место, которое поражает своей красотой и атмосферой. Затем нас
читать дальше

ждала встреча с фламинго и освежающее купание в Бениссе с прекрасными морскими видами.

Прогулка по Кальпе запомнилась не только пейзажами, но и гастрономическими открытиями – мы попробовали свежие морепродукты и необычную сангрию с клубникой и манго. В Алтее по-настоящему ощущается дух Испании: живые улочки, колоритные смотровые площадки, уютная атмосфера. Единственное, хотелось бы чуть больше времени на сувенирные лавочки в Алтее.

Огромная благодарность нашему гиду Валерии за её внимание, заботу, интересные рассказы и прекрасную организацию поездки. Экскурсия получилась насыщенной, лёгкой и незабываемой!

Экскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественныйЭкскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественныйЭкскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественныйЭкскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественныйЭкскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественныйЭкскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественныйЭкскурсия «К сокровищам Коста-Бланки» с нашим гидом Валерией оставила самые яркие впечатления! Сначала мы посетили величественный
Ольга
Ольга
22 авг 2025
Валерия провела нам насыщенную экскурсию по Алтея и Гуадалест.
Завела нас в местечки с чудесным видом. Рассказала много интересного.
Валерия провела нам насыщенную экскурсию по Алтея и Гуадалест.Валерия провела нам насыщенную экскурсию по Алтея и Гуадалест.Валерия провела нам насыщенную экскурсию по Алтея и Гуадалест.Валерия провела нам насыщенную экскурсию по Алтея и Гуадалест.

Входит в следующие категории Аликанте

Похожие экскурсии из Аликанте

Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
На машине
На микроавтобусе
7 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Гуадалест и водопады Альгара: история и природа
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив замок Гуадалест и водопады Альгара. Откройте для себя историю и природные чудеса Коста-Бланки в мини-группе
Начало: У отеля Melia
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
11 ноя в 09:15
€79 за человека
Аликанте. Обзорная экскурсия
Пешая
4 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Аликанте. Обзорная экскурсия - история и культура города
Насыщенная история Аликанте создала уникальное смешение культур и архитектурных стилей. Во время экскурсии вас ждут интересные рассказы и удивительные виды
Начало: крыльцо центрального рынка (Mercado central)
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€150 за всё до 8 чел.
Магия вечернего Аликанте
Пешая
3 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечернего Аликанте: замки, набережные и местные традиции
Прогулка по вечернему Аликанте с посещением замка Санта Барбара, старинных районов и дегустацией тапас. Ощутите ритм и атмосферу города
Начало: На площади Puerta del Mar
Завтра в 09:00
12 ноя в 18:00
от €110 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Аликанте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Аликанте