Купайтесь на заповедных пляжах Бениссы, наблюдайте за дикими фламинго в Кальпе и гуляйте по белоснежным улочкам творческой Алтеи. Море, скалы, панорамные виды и миндальное мороженое — всё, что нужно для идеального дня.

Описание экскурсии Одна из самых красивых и живописных экскурсий, во время которой мы посетим заповедный пляж города Бенисса и полюбуемся на скалы, бухты, прогуляемся по эко-тропе вдоль моря и у Вас будет возможность искупаться в море и познакомиться с разнообразным животным миром, который обитает буквально рядом с берегом. Берите с собой купальники, полотенца, тапочки против камней. Вторая часть экскурсии посвящена знакомству с древним городком Кальпе. Мы посетим озеро-салинас, где познакомимся с колонией фламинго, которые живут в дикой природе, увидим старинную крепость с башней Пека, улицу Испанского Флага и улицу рыбаков, Собор Девы Марии Снежной и многое другое. Третья часть экскурсии – белоснежная богемная Алтея. Город музыкантов, скульпторов, художников. Мы прогуляемся по историческому центру, увидим крепостные стены, центральную городскую площадь и собор, чей купол считается Купол Средиземноморья, панорамные площадки с фантастическими видами на море и окружающие город горы, а в конце экскурсии у Вас будет возможность продегустировать местное миндальное мороженое, приготовленное по древним рецептам или отведать местные напитки на крыше одного из местных кафе. Важная информация: Выезд возможен из Бенидорма, Финестрата, Аликанте, Кальпе, Алтея, Альбир, Вила Хойоса.

