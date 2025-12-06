Откройте для себя три яркие грани Коста-Бланки в одной экскурсии.
Купайтесь на заповедных пляжах Бениссы, наблюдайте за дикими фламинго в Кальпе и гуляйте по белоснежным улочкам творческой Алтеи. Море, скалы, панорамные виды и миндальное мороженое — всё, что нужно для идеального дня.
Описание экскурсииОдна из самых красивых и живописных экскурсий, во время которой мы посетим заповедный пляж города Бенисса и полюбуемся на скалы, бухты, прогуляемся по эко-тропе вдоль моря и у Вас будет возможность искупаться в море и познакомиться с разнообразным животным миром, который обитает буквально рядом с берегом. Берите с собой купальники, полотенца, тапочки против камней. Вторая часть экскурсии посвящена знакомству с древним городком Кальпе. Мы посетим озеро-салинас, где познакомимся с колонией фламинго, которые живут в дикой природе, увидим старинную крепость с башней Пека, улицу Испанского Флага и улицу рыбаков, Собор Девы Марии Снежной и многое другое. Третья часть экскурсии – белоснежная богемная Алтея. Город музыкантов, скульпторов, художников. Мы прогуляемся по историческому центру, увидим крепостные стены, центральную городскую площадь и собор, чей купол считается Купол Средиземноморья, панорамные площадки с фантастическими видами на море и окружающие город горы, а в конце экскурсии у Вас будет возможность продегустировать местное миндальное мороженое, приготовленное по древним рецептам или отведать местные напитки на крыше одного из местных кафе. Важная информация: Выезд возможен из Бенидорма, Финестрата, Аликанте, Кальпе, Алтея, Альбир, Вила Хойоса.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Экскурсии, описанные в программе
Что не входит в цену
- Входные билеты в некоторые музеи, природные достопримечательности и замки (1-6 евро/человек)
Место начала и завершения?
По договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Выезд возможен из Бенидорма
- Финестрата
- Аликанте
- Кальпе
- Алтея
- Альбир
- Вила Хойоса
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
