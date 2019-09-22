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Прокатиться по живописным фруктовым садам к монастырю Санта Фас и пляжу Сан Хуан

Maria
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Maria – ваш гид
Вам предстоит отправиться за пределы исторического центра Аликанте и познакомиться с его живописными пригородами! Во время нашей велопрогулки вы осмотрите фруктовые сады, помнящие древних римлян, монастырь Санта Фас, притягивающий паломников со всего мира, а также любимый пляж местных жителей с потрясающей морской панорамой.

Отличная возможность совместить веселый активный отдых и погружение в местную культуру!
45 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На велосипеде
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча станция метро
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У этой экскурсии16 отзывов
4.94
Велопрогулка по пригородам Аликанте
Велопрогулка по пригородам Аликанте

Что вас ожидает

Фруктовые сады Аликанте
Оседлав велосипеды, мы проедем по территории бывших фруктовых садов и виноградников, которые существуют здесь со времен древних римлян. Сады окружены старинными дозорными башнями, которые веками охраняли плодородные земли от нашествий пиратов. По проселочным дорожкам мы доберемся к монастырю Санта Фас – месту паломничества тысяч местных жителей. Здесь хранится нерукотворное изображение Иисуса Христа, появившееся на платке, который святая Вероника подала Христу, когда тот нёс свой крест на Голгофу. Около монастыря мы сделаем небольшую остановку, чтобы отдохнуть, выпить кофе или сока.

Морские пейзажи пляжа Сан Хуан
После остановки мы прокатимся к морю, на пляж Сан Хуан: это один из красивейших пляжей города, а также любимое место прогулок местных жителей! С берега открывается великолепный вид на бескрайнее море и горные вершины, а вдоль пляжа тянется набережная с уютными кафе, барами и ресторанчиками. Рядом находится станция легкого метро, где вы сможете сдать велосипеды, а затем самостоятельно прогуляться по пляжу и вернуться в центр Аликанте.

Кому подойдет эта прогулка

Прогулка не требует специальной физической подготовки и рассчитана на любого путешественника от 10 лет, который умеет ездить на велосипеде. По ходу прогулки предусмотрены остановки.

Организационные детали

  • Длительность маршрута – 10-12 км. Передвигаемся по велосипедным дорожкам или проселочные дороги в стороне от оживленного автомобильного движения.
  • В стоимость входит аренда велосипеда. По желанию можно за отдельную плату арендовать каску, но её наличие на данном маршруте не требуется.
  • Для прогулки выберите удобную одежду и обувь, а также возьмите с собой воду.
Велопрогулка по пригородам Аликанте
Велопрогулка по пригородам Аликанте
Велопрогулка по пригородам Аликанте
Велопрогулка по пригородам Аликанте
Велопрогулка по пригородам Аликанте
Велопрогулка по пригородам Аликанте
Велопрогулка по пригородам Аликанте
Велопрогулка по пригородам Аликанте
Велопрогулка по пригородам Аликанте
Велопрогулка по пригородам Аликанте
Велопрогулка по пригородам Аликанте

Экскурсия проводится в понедельник и среду в 10:30 и 15:30, в пятницу в 10:00 и 15:30, в субботу в 17:30, в воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура станция метро.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Maria
Maria
Меня зовут Мария, и мне 40 лет. Последние 3 года я живу в Аликанте. Для меня это настоящий рай! Теплое море, песчаные пляжи и окружающие горы, по которым так интересно гулять. А если добавить к этому богатую культуру региона, вкусную пищу и дружелюбных местных жителей — вы поймете, почему мне здесь так нравится. К сожалению, путешественники, приезжающие отдыхать на побережье Коста Бланка, не всегда знают о всех богатствах провинции. Мне хочется показать вам всю прелесть региона. Уверена, вам захочется сюда вернуться. И не один раз!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 сентября 2019
Мы были на вело прогулке 21 сентября вечером, прекрасно, получили массу удовольствия, хороший маршрут, спокойно без напряжения по красивым местам. Мария такая умничка, интересная экскурсия,рекомендуем.
Евгений
17 июля 2019
Прекрасная прогулка на велосипеде. Подойдёт всем, кто умеет кататься на велосипеде.
16 июля 2019
Спасибо Марии. Мария создаёт обстановку как встречу старых друзей, это круто.
Супер экскурсия, было очень интересно, весело и познавательно)))
8 июля 2019
Приятная прогулка в окрестностях Аликанте. Мария - замечательный гид и с удовольствием отвечает на все вопросы. Экскурсия подойдет всем, кто умеет кататься на велосипеде :)
14 апреля 2019
Нам очень понравилась велопрогулка с Марией и Хосе. Отличная погода, солнце, велики и безопасный маршрут по Аликанте. Ребёнок в восторге, взрослые тоже! Спасибо за прекрасное и познавательное путешествие. Всем рекомендую Марию, как гида! Прекрасный рассказчик, с чувством юмора и большой любовью к стране о которой она рассказывает!
16 марта 2019
Первый раз заказали велоэкскурсию. Процесс перемещения очень грамотно контролировался, в основном перемещались по велодорожкам. Гид ответила на все наши вопросы, как по теме экскурсии, так и просто о жизни в Испании. Все очень понравилось, т.к. никогда бы мы не долбрались в такие места самостоятельно.
17 января 2019
Я провела со своей дочерью не забываемые дни в Аликанте,благодаря Марии,светлый человек, велоэкскурсия незабываемая,когда мы подьезжали обратно к месту прибытия пляжу Сан Хуан я прослезилась,так как за последние десять лет не было такого яркого и лучшего события в моей жизни,дай Бог здоровья Марии и всего наилучшего,она знает своё дело,прекрасно ненавязчиво подает исторические события,и вообще она лучшая
2 октября 2018
Мы были на велоэкскурсии в сентябре 2018 года.
Покататься по Аликанте на велосипеде очень прикольно. Экскурсия удобно продуманна, маршрут безопасный. На протяжении всей экскурсии едешь по велодорожкам.
Мы жили в центре Аликанте и я немного опасался, что на улицах города довольно бойко и ехать на велосипеде будет невозможно. Оказалось что экскурсия проходит не совсем в центре и это хорошо, т.к мы посмотрели такие места куда самостоятельно не добрались бы.
Мы довольны этой экскурсией, искренне всем рекомендуем.
Мария прекрасный гид и интересный собеседник.
Густо (помощник Марии) сделал для нас много фотографий с этой экскурсии.
Ставим отлично!
10 сентября 2018
Спасибо Марии, вся экскурсия понравилась.
19 августа 2018
Для тех кто сомневается - не сомневайтесь!! Я только вернулась из Аликанте. На велопрогулке с Марией была 14.08.2018. Велопрогулка была замечательной, на мой взгляд, альтернативы такому времяпровождению просто нет. Вы потратите пешком целый день, чтобы увидеть то, что на велосипеде можно увидеть за 2-3 часа. Приятные места для остановки, гид Мария может оценить ваши велоспособности и скорректировать маршрут под вас. Полезно для здоровья, интересно и красиво (а что еще надо?). Если вы неуверенный велосипедист, то это шанс улучшить свои навыки в приятной атмосфере, если опытный - то сам Бог велел испытать новый маршрут. Рекомендую эту экскурсию и этого гида!! Желаю приятной прогулки с ветерком!!
Ещё 6 отзывов

Maria проводит ещё 1 экскурсию

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