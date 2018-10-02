Отправьтесь в увлекательное путешествие по пригородам Аликанте на велосипеде! Во время этой экскурсии можно увидеть древние фруктовые сады, монастырь Санта Фас с нерукотворным изображением Иисуса Христа и живописный пляж Сан Хуан. Прогулка подходит для всех, кто умеет ездить на велосипеде, и не требует специальной подготовки. В стоимость входит аренда велосипеда, а дополнительные услуги можно обсудить с гидом

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Фруктовые сады Аликанте

Оседлав велосипеды, мы проедем по территории бывших фруктовых садов и виноградников, которые существуют здесь со времен древних римлян. Сады окружены старинными дозорными башнями, которые веками охраняли плодородные земли от нашествий пиратов. По проселочным дорожкам мы доберемся к монастырю Санта Фас – месту паломничества тысяч местных жителей. Здесь хранится нерукотворное изображение Иисуса Христа, появившееся на платке, который святая Вероника подала Христу, когда тот нёс свой крест на Голгофу. Около монастыря мы сделаем небольшую остановку, чтобы отдохнуть, выпить кофе или сока.

Морские пейзажи пляжа Сан Хуан

После остановки мы прокатимся к морю, на пляж Сан Хуан: это один из красивейших пляжей города, а также любимое место прогулок местных жителей! С берега открывается великолепный вид на бескрайнее море и горные вершины, а вдоль пляжа тянется набережная с уютными кафе, барами и ресторанчиками. Рядом находится станция легкого метро, где вы сможете сдать велосипеды, а затем самостоятельно прогуляться по пляжу и вернуться в центр Аликанте.

Кому подойдёт эта прогулка

Прогулка не требует специальной физической подготовки и рассчитана на любого путешественника от 10 лет, который умеет ездить на велосипеде. По ходу прогулки предусмотрены остановки.

Организационные детали