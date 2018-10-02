Отправьтесь на велопрогулку по живописным пригородам Аликанте, осмотрите монастырь Санта Фас, древние фруктовые сады и пляж Сан Хуан. Отличный активный отдых
Отправьтесь в увлекательное путешествие по пригородам Аликанте на велосипеде! Во время этой экскурсии можно увидеть древние фруктовые сады, монастырь Санта Фас с нерукотворным изображением Иисуса Христа и живописный пляж Сан Хуан. Прогулка подходит для всех, кто умеет ездить на велосипеде, и не требует специальной подготовки. В стоимость входит аренда велосипеда, а дополнительные услуги можно обсудить с гидом
Оседлав велосипеды, мы проедем по территории бывших фруктовых садов и виноградников, которые существуют здесь со времен древних римлян. Сады окружены старинными дозорными башнями, которые веками охраняли плодородные земли от нашествий пиратов. По проселочным дорожкам мы доберемся к монастырю Санта Фас – месту паломничества тысяч местных жителей. Здесь хранится нерукотворное изображение Иисуса Христа, появившееся на платке, который святая Вероника подала Христу, когда тот нёс свой крест на Голгофу. Около монастыря мы сделаем небольшую остановку, чтобы отдохнуть, выпить кофе или сока.
Морские пейзажи пляжа Сан Хуан
После остановки мы прокатимся к морю, на пляж Сан Хуан: это один из красивейших пляжей города, а также любимое место прогулок местных жителей! С берега открывается великолепный вид на бескрайнее море и горные вершины, а вдоль пляжа тянется набережная с уютными кафе, барами и ресторанчиками. Рядом находится станция легкого метро, где вы сможете сдать велосипеды, а затем самостоятельно прогуляться по пляжу и вернуться в центр Аликанте.
Кому подойдёт эта прогулка
Прогулка не требует специальной физической подготовки и рассчитана на любого путешественника от 10 лет, который умеет ездить на велосипеде. По ходу прогулки предусмотрены остановки.
Организационные детали
Аренда велосипеда включена с стоимость. По желанию можно за отдельную плату арендовать каску, но её наличие на данном маршруте не требуется.
Длительность маршрута 10–12 км. Передвигаемся по велосипедным дорожкам или просёлочной дороге в стороне от оживлённого автомобильного движения
Для прогулки выберите удобную одежду и обувь, а также возьмите с собой воду
По согласованию с гидом возможно проведение экскурсии для большего количества участников — €40 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Аликанте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 522 туристов
Добро пожаловать в удивительный край — Валенсийское автономное сообщество. Меня зовут Мария, я официальный гид по Испании. С 2014 года живу в Аликанте. Для меня это настоящий рай! Теплое море, читать дальшеуменьшить
песчаные пляжи и окружающие горы, по которым так интересно гулять. А если добавить к этому богатую культуру региона, вкусную пищу и дружелюбных местных жителей — вы поймете, почему мне здесь так нравится. К сожалению, путешественники, приезжающие отдыхать на побережье Коста Бланка, не всегда знают о всех богатствах провинции. Приглашаю вас увидеть, узнать, попробовать и почувствовать эти прекрасные места. Уверена, вам захочется сюда вернуться. И не один раз!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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sergei
Мы были на велоэкскурсии в сентябре 2018 года. Покататься по Аликанте на велосипеде очень прикольно. Экскурсия удобно продуманна, маршрут безопасный. На протяжении всей экскурсии едешь по велодорожкам. Мы жили в центре Аликанте читать дальшеуменьшить
и я немного опасался, что на улицах города довольно бойко и ехать на велосипеде будет невозможно. Оказалось что экскурсия проходит не совсем в центре и это хорошо, т. к мы посмотрели такие места куда самостоятельно не добрались бы. Мы довольны этой экскурсией, искренне всем рекомендуем. Мария прекрасный гид и интересный собеседник. Густо (помощник Марии) сделал для нас много фотографий с этой экскурсии. Ставим отлично!
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В
Влада
Для тех кто сомневается - не сомневайтесь!! Я только вернулась из Аликанте. На велопрогулке с Марией была 14.08.2018. Велопрогулка была замечательной, на мой взгляд, альтернативы такому времяпровождению просто нет. Вы читать дальшеуменьшить
потратите пешком целый день, чтобы увидеть то, что на велосипеде можно увидеть за 2-3 часа. Приятные места для остановки, гид Мария может оценить ваши велоспособности и скорректировать маршрут под вас. Полезно для здоровья, интересно и красиво (а что еще надо?). Если вы неуверенный велосипедист, то это шанс улучшить свои навыки в приятной атмосфере, если опытный - то сам Бог велел испытать новый маршрут. Рекомендую эту экскурсию и этого гида!! Желаю приятной прогулки с ветерком!!
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Е
Елена
Спасибо Марии, и нашему замечательному сопровождающему Карлосу. Интересная экскурсия, проходит в тех местах, куда сам никогда не доберешься. Интересный, легкий и приятный маршрут. Экскурсия подойдет для любого путешественника, хоть немного владеющего велосипедом. Сумасшедшие запахи садов и оливковых рощ, это просто великолепно. Пляж Сан Хуан это невероятная красотища. Muchas gracias por una gran caminata.
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Е
Елена
Я провела со своей дочерью не забываемые дни в Аликанте,благодаря Марии,светлый человек, велоэкскурсия незабываемая,когда мы подьезжали обратно к месту прибытия пляжу Сан Хуан я прослезилась,так как за последние десять лет не было такого яркого и лучшего события в моей жизни,дай Бог здоровья Марии и всего наилучшего,она знает своё дело,прекрасно ненавязчиво подает исторические события,и вообще она лучшая
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Любовь
Велопрогулка очень понравилась! Мария и Хусто(сопровождающий) очень милые! Сделали вместе много красивых фотографий! В общей сложности мы проехали 14км,путешествие было легким и комфортным в плане езды,на утро ничего не болело😉 Сама экскурсия познавательная. Очень понравился необыкновенный ресторан в башне и конечно поездка дала возможность насладить восхитительной природой Испании!
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Maria
Нам очень понравилась велопрогулка с Марией и Хосе. Отличная погода, солнце, велики и безопасный маршрут по Аликанте. Ребёнок в восторге, взрослые тоже! Спасибо за прекрасное и познавательное путешествие. Всем рекомендую Марию, как гида! Прекрасный рассказчик, с чувством юмора и большой любовью к стране о которой она рассказывает!
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