Футбольные тренировки с профессиональным тренером на пляже Барселоны.
Вы познакомитесь с методиками подготовки футболистов высшего уровня и получите персональные рекомендации по совершенствованию техники.
Описание экскурсии
Профессиональная футбольная тренировка с тренером высшей категории
Эта уникальная возможность предлагает тренировки с профессиональным тренером, имеющим опыт работы в ведущих футбольных академиях. Программа проводится на свежем воздухе и сочетает физическую подготовку с изучением профессиональных техник.
Профессиональный подход
Тренировки проводит Marcelo Nery Moraes — преподаватель тренерского состава академий FC Barcelona, RCD Espanyol, Real Madrid, а также специалист в области спортивной психологии. Вы познакомитесь с методиками подготовки известных футболистов.
Практические занятия
Тренировка проходит на пляже Барселоны и включает отработку технических элементов, которые используют профессиональные игроки. Вы сможете оценить свой уровень и получить рекомендации по дальнейшему развитию. Важная информация: Возьмите с собой спортивную форму и воду.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги тренера
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.