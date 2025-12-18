Профессиональная футбольная тренировка с тренером высшей категории

Эта уникальная возможность предлагает тренировки с профессиональным тренером, имеющим опыт работы в ведущих футбольных академиях. Программа проводится на свежем воздухе и сочетает физическую подготовку с изучением профессиональных техник.

Профессиональный подход

Тренировки проводит Marcelo Nery Moraes — преподаватель тренерского состава академий FC Barcelona, RCD Espanyol, Real Madrid, а также специалист в области спортивной психологии. Вы познакомитесь с методиками подготовки известных футболистов.

Практические занятия

Тренировка проходит на пляже Барселоны и включает отработку технических элементов, которые используют профессиональные игроки. Вы сможете оценить свой уровень и получить рекомендации по дальнейшему развитию. Важная информация: Возьмите с собой спортивную форму и воду.