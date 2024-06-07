🚶 Пешая Квест 2 часа 48 отзывов Сюрреалистический квест в Барселоне: Прогулка с Сальвадором Дали Погрузитесь в мир фантазий Сальвадора Дали, исследуя Готический квартал Барселоны с увлекательными заданиями и перформансами Начало: У кафе «Els 4 gats» (Четыре Кота) € 199 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 112 отзывов Индивидуальная экскурсия «Первый раз в Барселоне»: от Гауди до Готического квартала Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны с эксклюзивной экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты каталонской столицы € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 32 отзыва Барселона: путешествие от старинных улиц до фешенебельных районов Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На площади Каталунии Расписание: в будние дни в 10:00 и 19:30 € 36 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 31 отзыв Мастер-класс в Барселоне: живопись, вино и уроки от Пикассо Вдохновляющий мастер-класс в сердце Барселоны. Создайте уникальную картину, погрузитесь в мир кубизма и насладитесь атмосферой творчества Начало: У метро Vallcarca от € 90 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 26 отзывов Дружеская прогулка по уникальным районам Барселоны Познакомьтесь с неизведанными уголками Барселоны: от винтажных магазинов до исторических лавок в компании местного гида Начало: На площади Каталонии от € 95 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 44 отзыва Гении и злодеи - герои Барселоны Прогуляться по улочкам Старого города и открыть для себя историю Барселоны через судьбы её жителей Начало: pla de la Seu от € 85 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 322 отзыва Добро пожаловать в Барселону: Саграда Фамилия и шедевры Гауди Погрузитесь в волшебный мир Барселоны: от Саграда Фамилия до Готического квартала, открывая секреты Гауди и исторические районы Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s 167 € 134 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 280 отзывов Обзорная Барселона: детская версия - путешествие по сказочным местам Приглашаем юных путешественников и их родителей на увлекательное путешествие по волшебным уголкам Барселоны € 134 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 19 отзывов Вечерняя прогулка по Готическому кварталу Совершить путешествие во времени в самом сердце каталонской столицы Начало: На площади Каталонии € 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 84 отзыва Легенды старинной и современной Барселоны: путешествие в сердце города Погрузитесь в атмосферу Барселоны, где каждый шаг рассказывает историю. От средневековых улиц до современных достопримечательностей Начало: Площадь Каталунии € 133 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 87 отзывов Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне Прогулка по Барселоне с фотосессией: площадь Каталонии, Рамбла, Готический квартал. Узнайте интересные факты и получите уникальные фотографии Начало: На площади Каталония € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 46 отзывов Мастер-класс Всё о Гауди: от парка Гуэль до Саграды Фамилии Погрузитесь в мир архитектуры Гауди в Барселоне, создайте уникальный мозаичный сувенир своими руками на мастер-классе Начало: У театра Лисео € 184 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 53 отзыва Гауди за один день: индивидуальное путешествие по Барселоне Погрузитесь в мир Гауди: от первых работ до Саграда Фамилия, с увлекательными рассказами и каталонским обедом Начало: На площади Каталония € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 89 отзывов Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне» Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения Начало: На площади Каталонии € 165 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 212 отзывов Знакомьтесь, сеньорита Барселона Открыть всё самое главное в Барселоне за 4 часа Начало: Площадь Ангела (placa de l’Angel) € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 465 отзывов Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Ла Рамбла, Парк Гуэль Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны, прогуливаясь по её историческим улицам, вкушая местные деликатесы и восхищаясь архитектурой Начало: Площадь Каталонии € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 289 отзывов Готическая Барселона вечером Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города Начало: Площадь Каталонии Расписание: в понедельник в 19:00, в среду в 20:00, в пятницу в 18:00 € 27 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 191 отзыв Путешествие по самым интересным местам Барселоны: от классики до секретов Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На улице Avinguda de Gaudí Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00 € 60 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 53 отзыва Барселона - путешествие во времени: от Средневековья до модернизма Познакомьтесь с историческими районами Барселоны, узнайте тайны Саграды Фамилии и насладитесь каталонской кухней Начало: У Кафедрального собора € 187 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 34 отзыва Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат Погрузитесь в атмосферу мистики и истории на Монтсеррате. Узнайте о Черной Мадонне, монастыре и насладитесь местными лакомствами Начало: На площади Испании € 170 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 54 отзыва Вкусная Барселона: гастрономическое путешествие по каталонской кухне Погрузитесь в мир вкусов Барселоны с экскурсией, где каждое блюдо расскажет свою уникальную историю. Вас ждет настоящее кулинарное приключение Начало: На площади Каталонии € 187 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 63 отзыва Путешествие на вершину Тибидабо: Храм Святого Сердца и не только Вас ждет захватывающее путешествие на самую высокую точку Барселоны, где красота и история сливаются в единое целое Начало: На площади Каталонии от € 134 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 39 отзывов Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только Познакомьтесь с великолепием архитектуры Барселоны, открывая тайны Гауди и его современников в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: Площадь Каталонии € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 133 отзыва Индивидуальная экскурсия: Вся Барселона за один день Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть все главные достопримечательности Барселоны за один день. Узнайте историю города и насладитесь его красотой Начало: На площади Каталонии от € 267 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 23 отзыва Секретные бары Барселоны: экскурсия по историческим местам Погрузитесь в ночную жизнь Барселоны, посетив уникальные бары, где отдыхали знаменитости и которые скрыты от глаз обычных туристов Начало: В Готическом квартале от € 100 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 37 отзывов Храм Саграда Фамилия: библия в камне Погрузитесь в мир Антонио Гауди и узнайте тайны храма Саграда Фамилия. Рассмотрите библейские сюжеты и фантастические архитектурные детали € 85 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 45 отзывов Экотур в каталонских горах: путешествие сквозь века и природу Погрузитесь в историю и красоту каталонских гор во время эксклюзивного экотура. Познакомьтесь с древними памятниками и уникальной природой Начало: В деревне Aiguafreda € 80 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 19 отзывов Восхитительный модерн Барселоны: путешествие по архитектурным шедеврам Погрузитесь в мир архитектуры модерна, прогуливаясь по Золотому квадрату Барселоны и открывая секреты знаменитых зданий € 135 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 31 отзыв Многоликая Барселона: Путешествие по Готике, Равалю и Борну Погрузитесь в историю трех уникальных кварталов Барселоны. Легенды, архитектура и неповторимая атмосфера ждут вас Начало: Площадь Каталонии € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Город Мёртвых. Кладбище Монтжуик Величественная архитектура, ритуалы барселонцев и мистические легенды Начало: У входа на кладбище Монтжуик от € 134 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2.5 часа 127 отзывов Истории Старой Барселоны: путешествие в прошлое с нумизматом Откройте тайны Барселоны, пройдитесь по следам великих эпох и узнайте символику древних монет Начало: Встречаемся возле Aplle Store, Passeig de Gracia, ... 205 € 154 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 61 отзыв Пять районов Барселоны за три часа Познакомьтесь с самыми яркими районами Барселоны за три часа. Узнайте о каталонском модерне, истории Арагона и реликвиях готического храма Начало: Возле Дома Бальо на Пасео-де-Грасия € 100 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 28 отзывов Шедевры модерна Барселоны: Гауди, Пикассо и архитектурные чудеса Погрузитесь в мир каталонского модерна, исследуя великолепие Пасео-де-Грасия и вдохновляющую Саграду Фамилию в компании опытного гида Начало: У Кафедрального собора Барселоны € 117 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 31 отзыв По крышам и террасам Барселоны: панорамы, легенды и архитектура Погрузитесь в магию Барселоны, наслаждаясь её красотой с высоты лучших террас. Идеальные локации для фото и неповторимые истории ждут вас Начало: На площади Каталонии € 190 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 47 отзывов Старый город Барселоны: истории, драконы и волшебный кот Погрузитесь в мир средневековых легенд и тайн Барселоны. Готический квартал, Лас Рамблас и многое другое ждут вас в этой уникальной прогулке Начало: На площади Каталонии € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 20 отзывов Монтсеррат: экскурсия к покровительнице Каталонии из Барселоны Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, архитектурные шедевры и Святая пещера Начало: на площади Испании € 196 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 14 отзывов Самый лучший день в Барселоне 9 часов на то, чтобы навсегда влюбиться в город Начало: По договоренности от € 400 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Готический квартал в деталях Расшифровать старинные вывески, фрески и мозаики на стенах исторического района Барселоны Начало: На Площади Каталонии € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 35 отзывов Модерн и готика: два лица Барселоны - путешествие в историю Погрузитесь в атмосферу Барселоны, открывая тайны готических кварталов и великолепие модернистской архитектуры от € 143 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 28 отзывов Весь Гауди за 5 часов: эксклюзивное путешествие по Барселоне Погрузитесь в мир Гауди с уникальной экскурсией по Барселоне. Откройте для себя все шедевры великого мастера за один день Начало: На улице Рамбла от € 267 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 35 отзывов Таинственные лабиринты Готического квартала Прогулка по знаменитым местам одного из самых красивых районов Барселоны Начало: Площадь Каталонии € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 196 отзывов Ежедневная прогулка по Барселоне Узнать и полюбить город за 2 часа Начало: у монумента Колумбу Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Парк Гуэль в компании Гауди: не просто прогулка, а путешествие в искусство Встреча с Гауди в Парке Гуэль - это не только экскурсия, но и погружение в историю и творчество великого мастера Начало: В Парке Гуэль € 237 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 4 отзыва Барселона для начинающих (в мини-группе) Пройти по знаковым местам города и погрузиться в его традиции, характеры, моменты печали и счастья Начало: У храма Святого Семейства Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00 € 45 за человека