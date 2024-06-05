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Квест
2 часа
Сюрреалистический квест в Барселоне: Прогулка с Сальвадором Дали
Погрузитесь в мир фантазий Сальвадора Дали, исследуя Готический квартал Барселоны с увлекательными заданиями и перформансами
Начало: У кафе «Els 4 gats» (Четыре Кота)
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€199 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Первый раз в Барселоне»: от Гауди до Готического квартала
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны с эксклюзивной экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты каталонской столицы
Завтра в 12:00
10 июня в 08:30
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Приготовьте свою каву на винодельне Каталонии: незабываемый опыт
Погрузитесь в мир каталонского виноделия, создайте уникальную каву и заберите домой лучший сувенир из Барселоны
Начало: На винодельне
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
от €230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс в Барселоне: живопись, вино и уроки от Пикассо
Вдохновляющий мастер-класс в сердце Барселоны. Создайте уникальную картину, погрузитесь в мир кубизма и насладитесь атмосферой творчества
Начало: У метро Vallcarca
Завтра в 14:30
10 июня в 14:00
от €90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дружеская прогулка по уникальным районам Барселоны
Познакомьтесь с неизведанными уголками Барселоны: от винтажных магазинов до исторических лавок в компании местного гида
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 10:00
10 июня в 11:00
от €95 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гении и злодеи - герои Барселоны
Прогуляться по улочкам Старого города и открыть для себя историю Барселоны через судьбы её жителей
Начало: pla de la Seu
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от €85 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Барселону: Саграда Фамилия и шедевры Гауди
Погрузитесь в волшебный мир Барселоны: от Саграда Фамилия до Готического квартала, открывая секреты Гауди и исторические районы
Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
167€134 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная Барселона: детская версия - путешествие по сказочным местам
Приглашаем юных путешественников и их родителей на увлекательное путешествие по волшебным уголкам Барселоны
Сегодня в 08:30
11 июня в 06:30
€134 за всё до 6 чел.
Круиз
4 часа
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
Проведите 4 часа в Барселоне: шедевры Гауди, виды с Монтжуика и ключевые достопримечательности. Узнайте всё о жизни города на индивидуальном круизе
Сегодня в 12:00
10 июня в 07:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды старинной и современной Барселоны: путешествие в сердце города
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, где каждый шаг рассказывает историю. От средневековых улиц до современных достопримечательностей
Начало: Площадь Каталунии
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:30
€133 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
Прогулка по Барселоне с фотосессией: площадь Каталонии, Рамбла, Готический квартал. Узнайте интересные факты и получите уникальные фотографии
Начало: На площади Каталония
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мастер-класс Всё о Гауди: от парка Гуэль до Саграды Фамилии
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди в Барселоне, создайте уникальный мозаичный сувенир своими руками на мастер-классе
Начало: У театра Лисео
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€184 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гауди за один день: индивидуальное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди: от первых работ до Саграда Фамилия, с увлекательными рассказами и каталонским обедом
Начало: На площади Каталония
Сегодня в 09:30
17 июня в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 13:00
€165 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, сеньорита Барселона
Открыть всё самое главное в Барселоне за 4 часа
Начало: Площадь Ангела (placa de l’Angel)
12 июня в 12:30
13 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Ла Рамбла, Парк Гуэль
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны, прогуливаясь по её историческим улицам, вкушая местные деликатесы и восхищаясь архитектурой
Начало: Площадь Каталонии
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Барселона - путешествие во времени: от Средневековья до модернизма
Познакомьтесь с историческими районами Барселоны, узнайте тайны Саграды Фамилии и насладитесь каталонской кухней
Начало: У Кафедрального собора
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€187 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Погрузитесь в атмосферу мистики и истории на Монтсеррате. Узнайте о Черной Мадонне, монастыре и насладитесь местными лакомствами
Начало: На площади Испании
Сегодня в 09:00
17 июня в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Вкусная Барселона: гастрономическое путешествие по каталонской кухне
Погрузитесь в мир вкусов Барселоны с экскурсией, где каждое блюдо расскажет свою уникальную историю. Вас ждет настоящее кулинарное приключение
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
€187 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие на вершину Тибидабо: Храм Святого Сердца и не только
Вас ждет захватывающее путешествие на самую высокую точку Барселоны, где красота и история сливаются в единое целое
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 08:00
12 июня в 12:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
Познакомьтесь с великолепием архитектуры Барселоны, открывая тайны Гауди и его современников в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Площадь Каталонии
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Вся Барселона за один день
Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть все главные достопримечательности Барселоны за один день. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Каталонии
12 июня в 12:30
14 июня в 08:30
от €267 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
В Монсеррат из Барселоны: путешествие к монастырю у самого неба
Погрузитесь в атмосферу тысячелетней истории и культуры, посетив монастырь Монсеррат. Откройте для себя его тайны и насладитесь великолепными видами
Начало: На площади Испании
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€184 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Секретные бары Барселоны: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в ночную жизнь Барселоны, посетив уникальные бары, где отдыхали знаменитости и которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: В Готическом квартале
11 июня в 20:30
19 июня в 20:30
от €100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
Погрузитесь в мир Антонио Гауди и узнайте тайны храма Саграда Фамилия. Рассмотрите библейские сюжеты и фантастические архитектурные детали
Завтра в 08:00
15 июня в 15:00
€85 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экотур в каталонских горах: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в историю и красоту каталонских гор во время эксклюзивного экотура. Познакомьтесь с древними памятниками и уникальной природой
Начало: В деревне Aiguafreda
Завтра в 19:30
10 июня в 10:30
€80 за человека
Индивидуальная
4 часа
Восхитительный модерн Барселоны: путешествие по архитектурным шедеврам
Погрузитесь в мир архитектуры модерна, прогуливаясь по Золотому квадрату Барселоны и открывая секреты знаменитых зданий
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Многоликая Барселона: Путешествие по Готике, Равалю и Борну
Погрузитесь в историю трех уникальных кварталов Барселоны. Легенды, архитектура и неповторимая атмосфера ждут вас
Начало: Площадь Каталонии
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город Мёртвых. Кладбище Монтжуик
Величественная архитектура, ритуалы барселонцев и мистические легенды
Начало: У входа на кладбище Монтжуик
Сегодня в 08:30
12 июня в 13:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поездка в музей Дали и Жирону: сюрреализм и история в одном путешествии
Погрузитесь в мир великого Сальвадора Дали, посетив его музей в Фигерасе, и продолжите путешествие по улочкам старинной Жироны
Начало: Passeig de Gracia
Завтра в 01:30
10 июня в 00:30
€389 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Истории Старой Барселоны: путешествие в прошлое с нумизматом
Откройте тайны Барселоны, пройдитесь по следам великих эпох и узнайте символику древних монет
Начало: Встречаемся возле Aplle Store, Passeig de Gracia, ...
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
205€154 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пять районов Барселоны за три часа
Познакомьтесь с самыми яркими районами Барселоны за три часа. Узнайте о каталонском модерне, истории Арагона и реликвиях готического храма
Начало: Возле Дома Бальо на Пасео-де-Грасия
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на гору Монтсеррат и посещение монастыря Санта Мария
Погрузитесь в атмосферу святыни Каталонии - горы Монтсеррат. Узнайте историю монастыря Санта Мария де Монтсеррат и насладитесь уникальными пейзажами
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€263 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шедевры модерна Барселоны: Гауди, Пикассо и архитектурные чудеса
Погрузитесь в мир каталонского модерна, исследуя великолепие Пасео-де-Грасия и вдохновляющую Саграду Фамилию в компании опытного гида
Начало: У Кафедрального собора Барселоны
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€117 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
По крышам и террасам Барселоны: панорамы, легенды и архитектура
Погрузитесь в магию Барселоны, наслаждаясь её красотой с высоты лучших террас. Идеальные локации для фото и неповторимые истории ждут вас
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Старый город Барселоны: истории, драконы и волшебный кот
Погрузитесь в мир средневековых легенд и тайн Барселоны. Готический квартал, Лас Рамблас и многое другое ждут вас в этой уникальной прогулке
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Монтсеррат: экскурсия к покровительнице Каталонии из Барселоны
Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, архитектурные шедевры и Святая пещера
Начало: на площади Испании
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
€196 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Самый лучший день в Барселоне
9 часов на то, чтобы навсегда влюбиться в город
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €400 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Готический квартал в деталях
Расшифровать старинные вывески, фрески и мозаики на стенах исторического района Барселоны
Начало: На Площади Каталонии
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Модерн и готика: два лица Барселоны - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, открывая тайны готических кварталов и великолепие модернистской архитектуры
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €143 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Гауди за 5 часов: эксклюзивное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди с уникальной экскурсией по Барселоне. Откройте для себя все шедевры великого мастера за один день
Начало: На улице Рамбла
12 июня в 12:00
14 июня в 08:00
от €267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таинственные лабиринты Готического квартала
Прогулка по знаменитым местам одного из самых красивых районов Барселоны
Начало: Площадь Каталонии
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны: индивидуальный тур
Погрузитесь в мистическую атмосферу Монтсеррата, узнайте историю Черной Мадонны и насладитесь каталонскими пейзажами
Начало: Passeig de Gracia
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
€279 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парк Гуэль в компании Гауди: не просто прогулка, а путешествие в искусство
Встреча с Гауди в Парке Гуэль - это не только экскурсия, но и погружение в историю и творчество великого мастера
Начало: В Парке Гуэль
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€237 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Барселоны
Добраться до отеля с профессиональным водителем по выгодной цене
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
€60 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Очень приятно, когда экскурсовод не просто эксперт с глубокими знаниями на тему, но и фанат своего дела. Спасибо Виталию за
- ЛЛюдмила5 июня 2024Потрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошли неспешным шагом и остановками
- MMATILDA2 июня 2024Возвращаюсь с экскурсии с Марией в полном восторге. Отличная нескучная прогулка по исторической части Барселоны Готическому кварталу, все было невероятно интересно! Виды просто потрясающие. Жду теперь фотографий. Уже хочу ещё!
- ЕЕлена2 июня 2024Благодарим Кирилла за прекрасный день и экскурсию в Монсеррат. Однозначно рекомендуем. в следующий раз когда будем в Барселоне опять воспользуемся помощью Кирилла и домчим на устричные фермы.
- ЮЮлия2 июня 2024Провели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересно.
- ДДенис1 июня 2024Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах за городом. Исторические справки
- AAnton1 июня 2024Чудесная экскурсия. Потрясающий гид. Все рекомендуем.
- SSalome31 мая 2024Замечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. Спасибо.
- ММария30 мая 2024Прогулка в компании Дали вышла волшебная, как и ожидалось) мы не стали говорить детям как именно будет проходить экскурсия, поэтому
- ААндрей28 мая 2024Отличная экскурсия, Ирина молодец, настоящий профессионал. Удалось попасть внутрь, спасибо Ирине!
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Индивидуальные»
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