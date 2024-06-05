Индивидуальные экскурсии в Барселоне с личным гидом

Найдено 208 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Барселоне на русском языке, цены от €15, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
48 отзывов
Сюрреалистический квест в Барселоне: Прогулка с Сальвадором Дали
Погрузитесь в мир фантазий Сальвадора Дали, исследуя Готический квартал Барселоны с увлекательными заданиями и перформансами
Начало: У кафе «Els 4 gats» (Четыре Кота)
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
199 за всё до 10 чел.
Первый раз в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Первый раз в Барселоне»: от Гауди до Готического квартала
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны с эксклюзивной экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты каталонской столицы
Завтра в 12:00
10 июня в 08:30
140 за всё до 4 чел.
Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Приготовьте свою каву на винодельне Каталонии: незабываемый опыт
Погрузитесь в мир каталонского виноделия, создайте уникальную каву и заберите домой лучший сувенир из Барселоны
Начало: На винодельне
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
от 230 за всё до 4 чел.
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Мастер-класс в Барселоне: живопись, вино и уроки от Пикассо
Вдохновляющий мастер-класс в сердце Барселоны. Создайте уникальную картину, погрузитесь в мир кубизма и насладитесь атмосферой творчества
Начало: У метро Vallcarca
Завтра в 14:30
10 июня в 14:00
от 90 за всё до 8 чел.
Дружеская прогулка по Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Дружеская прогулка по уникальным районам Барселоны
Познакомьтесь с неизведанными уголками Барселоны: от винтажных магазинов до исторических лавок в компании местного гида
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 10:00
10 июня в 11:00
от 95 за всё до 6 чел.
Гении и злодеи - герои Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Гении и злодеи - герои Барселоны
Прогуляться по улочкам Старого города и открыть для себя историю Барселоны через судьбы её жителей
Начало: pla de la Seu
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 85 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Барселону
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
322 отзыва
Добро пожаловать в Барселону: Саграда Фамилия и шедевры Гауди
Погрузитесь в волшебный мир Барселоны: от Саграда Фамилия до Готического квартала, открывая секреты Гауди и исторические районы
Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
167134 за всё до 3 чел.
Обзорная Барселона: детская версия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
280 отзывов
Обзорная Барселона: детская версия - путешествие по сказочным местам
Приглашаем юных путешественников и их родителей на увлекательное путешествие по волшебным уголкам Барселоны
Сегодня в 08:30
11 июня в 06:30
134 за всё до 6 чел.
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Круиз
4 часа
24 отзыва
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
Проведите 4 часа в Барселоне: шедевры Гауди, виды с Монтжуика и ключевые достопримечательности. Узнайте всё о жизни города на индивидуальном круизе
Сегодня в 12:00
10 июня в 07:00
250 за всё до 6 чел.
Легенды старинной и современной Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
84 отзыва
Легенды старинной и современной Барселоны: путешествие в сердце города
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, где каждый шаг рассказывает историю. От средневековых улиц до современных достопримечательностей
Начало: Площадь Каталунии
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:30
133 за всё до 10 чел.
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
87 отзывов
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
Прогулка по Барселоне с фотосессией: площадь Каталонии, Рамбла, Готический квартал. Узнайте интересные факты и получите уникальные фотографии
Начало: На площади Каталония
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
120 за всё до 4 чел.
Всё о Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
46 отзывов
Мастер-класс Всё о Гауди: от парка Гуэль до Саграды Фамилии
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди в Барселоне, создайте уникальный мозаичный сувенир своими руками на мастер-классе
Начало: У театра Лисео
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
184 за всё до 7 чел.
Гауди - один день наедине с гением
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
53 отзыва
Гауди за один день: индивидуальное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди: от первых работ до Саграда Фамилия, с увлекательными рассказами и каталонским обедом
Начало: На площади Каталония
Сегодня в 09:30
17 июня в 09:30
180 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 13:00
165 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, сеньорита Барселона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
212 отзывов
Знакомьтесь, сеньорита Барселона
Открыть всё самое главное в Барселоне за 4 часа
Начало: Площадь Ангела (placa de l’Angel)
12 июня в 12:30
13 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Пешком по Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
465 отзывов
Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Ла Рамбла, Парк Гуэль
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны, прогуливаясь по её историческим улицам, вкушая местные деликатесы и восхищаясь архитектурой
Начало: Площадь Каталонии
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
200 за всё до 4 чел.
Барселона - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
53 отзыва
Барселона - путешествие во времени: от Средневековья до модернизма
Познакомьтесь с историческими районами Барселоны, узнайте тайны Саграды Фамилии и насладитесь каталонской кухней
Начало: У Кафедрального собора
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
187 за всё до 8 чел.
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Погрузитесь в атмосферу мистики и истории на Монтсеррате. Узнайте о Черной Мадонне, монастыре и насладитесь местными лакомствами
Начало: На площади Испании
Сегодня в 09:00
17 июня в 09:00
170 за всё до 6 чел.
Вкусная Барселона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
54 отзыва
Вкусная Барселона: гастрономическое путешествие по каталонской кухне
Погрузитесь в мир вкусов Барселоны с экскурсией, где каждое блюдо расскажет свою уникальную историю. Вас ждет настоящее кулинарное приключение
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
187 за всё до 2 чел.
Священная гора Тибидабо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
63 отзыва
Путешествие на вершину Тибидабо: Храм Святого Сердца и не только
Вас ждет захватывающее путешествие на самую высокую точку Барселоны, где красота и история сливаются в единое целое
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 08:00
12 июня в 12:00
от 134 за всё до 10 чел.
Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
Познакомьтесь с великолепием архитектуры Барселоны, открывая тайны Гауди и его современников в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Площадь Каталонии
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
160 за всё до 4 чел.
Вся Барселона за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
133 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Вся Барселона за один день
Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть все главные достопримечательности Барселоны за один день. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Каталонии
12 июня в 12:30
14 июня в 08:30
от 267 за всё до 10 чел.
В Монтсеррат - монастырь у самого неба
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
В Монсеррат из Барселоны: путешествие к монастырю у самого неба
Погрузитесь в атмосферу тысячелетней истории и культуры, посетив монастырь Монсеррат. Откройте для себя его тайны и насладитесь великолепными видами
Начало: На площади Испании
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
184 за всё до 5 чел.
Уникальные бары Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Секретные бары Барселоны: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в ночную жизнь Барселоны, посетив уникальные бары, где отдыхали знаменитости и которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: В Готическом квартале
11 июня в 20:30
19 июня в 20:30
от 100 за всё до 5 чел.
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
37 отзывов
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
Погрузитесь в мир Антонио Гауди и узнайте тайны храма Саграда Фамилия. Рассмотрите библейские сюжеты и фантастические архитектурные детали
Завтра в 08:00
15 июня в 15:00
85 за всё до 6 чел.
Экотур в каталонских горах
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Экотур в каталонских горах: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в историю и красоту каталонских гор во время эксклюзивного экотура. Познакомьтесь с древними памятниками и уникальной природой
Начало: В деревне Aiguafreda
Завтра в 19:30
10 июня в 10:30
80 за человека
Восхитительный модерн Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Восхитительный модерн Барселоны: путешествие по архитектурным шедеврам
Погрузитесь в мир архитектуры модерна, прогуливаясь по Золотому квадрату Барселоны и открывая секреты знаменитых зданий
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
135 за всё до 6 чел.
Многоликая Барселона: Готика, Раваль и Борн
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Многоликая Барселона: Путешествие по Готике, Равалю и Борну
Погрузитесь в историю трех уникальных кварталов Барселоны. Легенды, архитектура и неповторимая атмосфера ждут вас
Начало: Площадь Каталонии
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Город Мёртвых. Кладбище Монтжуик
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Город Мёртвых. Кладбище Монтжуик
Величественная архитектура, ритуалы барселонцев и мистические легенды
Начало: У входа на кладбище Монтжуик
Сегодня в 08:30
12 июня в 13:00
от 134 за всё до 10 чел.
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
77 отзывов
Поездка в музей Дали и Жирону: сюрреализм и история в одном путешествии
Погрузитесь в мир великого Сальвадора Дали, посетив его музей в Фигерасе, и продолжите путешествие по улочкам старинной Жироны
Начало: Passeig de Gracia
Завтра в 01:30
10 июня в 00:30
389 за всё до 3 чел.
Истории Старой Барселоны
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
127 отзывов
Истории Старой Барселоны: путешествие в прошлое с нумизматом
Откройте тайны Барселоны, пройдитесь по следам великих эпох и узнайте символику древних монет
Начало: Встречаемся возле Aplle Store, Passeig de Gracia, ...
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
205154 за всё до 3 чел.
Пять районов Барселоны за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Пять районов Барселоны за три часа
Познакомьтесь с самыми яркими районами Барселоны за три часа. Узнайте о каталонском модерне, истории Арагона и реликвиях готического храма
Начало: Возле Дома Бальо на Пасео-де-Грасия
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
100 за всё до 3 чел.
Гора Монтсеррат
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Путешествие на гору Монтсеррат и посещение монастыря Санта Мария
Погрузитесь в атмосферу святыни Каталонии - горы Монтсеррат. Узнайте историю монастыря Санта Мария де Монтсеррат и насладитесь уникальными пейзажами
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
263 за всё до 3 чел.
Шедевры модерна от Гауди и других гениев
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Шедевры модерна Барселоны: Гауди, Пикассо и архитектурные чудеса
Погрузитесь в мир каталонского модерна, исследуя великолепие Пасео-де-Грасия и вдохновляющую Саграду Фамилию в компании опытного гида
Начало: У Кафедрального собора Барселоны
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
117 за всё до 7 чел.
По крышам и террасам Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
По крышам и террасам Барселоны: панорамы, легенды и архитектура
Погрузитесь в магию Барселоны, наслаждаясь её красотой с высоты лучших террас. Идеальные локации для фото и неповторимые истории ждут вас
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
190 за всё до 3 чел.
Старый город, или Тысяча драконов и один кот
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
47 отзывов
Старый город Барселоны: истории, драконы и волшебный кот
Погрузитесь в мир средневековых легенд и тайн Барселоны. Готический квартал, Лас Рамблас и многое другое ждут вас в этой уникальной прогулке
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Монтсеррат - в горы к главной покровительнице Каталонии
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Монтсеррат: экскурсия к покровительнице Каталонии из Барселоны
Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, архитектурные шедевры и Святая пещера
Начало: на площади Испании
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
196 за всё до 4 чел.
Самый лучший день в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Самый лучший день в Барселоне
9 часов на то, чтобы навсегда влюбиться в город
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 400 за всё до 20 чел.
Готический квартал в деталях
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Готический квартал в деталях
Расшифровать старинные вывески, фрески и мозаики на стенах исторического района Барселоны
Начало: На Площади Каталонии
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
130 за всё до 5 чел.
Модерн и готика: два лица Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Модерн и готика: два лица Барселоны - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, открывая тайны готических кварталов и великолепие модернистской архитектуры
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 143 за всё до 10 чел.
Один день с Антони Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
28 отзывов
Весь Гауди за 5 часов: эксклюзивное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди с уникальной экскурсией по Барселоне. Откройте для себя все шедевры великого мастера за один день
Начало: На улице Рамбла
12 июня в 12:00
14 июня в 08:00
от 267 за всё до 5 чел.
Таинственные лабиринты Готического квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Таинственные лабиринты Готического квартала
Прогулка по знаменитым местам одного из самых красивых районов Барселоны
Начало: Площадь Каталонии
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
52 отзыва
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны: индивидуальный тур
Погрузитесь в мистическую атмосферу Монтсеррата, узнайте историю Черной Мадонны и насладитесь каталонскими пейзажами
Начало: Passeig de Gracia
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
279 за всё до 3 чел.
Парк Гуэль в компании Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Парк Гуэль в компании Гауди: не просто прогулка, а путешествие в искусство
Встреча с Гауди в Парке Гуэль - это не только экскурсия, но и погружение в историю и творчество великого мастера
Начало: В Парке Гуэль
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
237 за всё до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Барселоны
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер из аэропорта Барселоны
Добраться до отеля с профессиональным водителем по выгодной цене
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
60 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
    Очень приятно, когда экскурсовод не просто эксперт с глубокими знаниями на тему, но и фанат своего дела. Спасибо Виталию за
    читать дальше

    интересную прогулку по одному из самых невероятных мест в мире, за любовь к своему делу, к Саграда Фамилиа, за уважение к труду всех художников и архитекторов. Мы все почувствовали на экскурсии как неравнодушен наш гид к этому удивительному сооружению.

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Пешком по Барселоне
    Потрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошли неспешным шагом и остановками
    читать дальше

    на перекусы в атмосферных ресторанчиках до дома Гуэля и Саграды Фамилия. Дарья чудесный рассказчик, профессионал своего дела! С огромной любовью и воодушевлением нас перенесла в атмосферу Барселоны и влюбила в этот город! Рекомендую!

    Потрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошлиПотрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошлиПотрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошлиПотрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошли
  • M
    MATILDA
    2 июня 2024
    Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия
    Возвращаюсь с экскурсии с Марией в полном восторге. Отличная нескучная прогулка по исторической части Барселоны Готическому кварталу, все было невероятно интересно! Виды просто потрясающие. Жду теперь фотографий. Уже хочу ещё!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
    Благодарим Кирилла за прекрасный день и экскурсию в Монсеррат. Однозначно рекомендуем. в следующий раз когда будем в Барселоне опять воспользуемся помощью Кирилла и домчим на устричные фермы.
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Барселона - путешествие во времени
    Провели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересно.
    Провели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересноПровели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересноПровели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересноПровели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересноПровели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересно
  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
    Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах за городом. Исторические справки
    читать дальше

    и любопытные детали от Антона об особенностях местных виноделен и сортов винограда. Прекрасные виды, цветочные ароматы и, конечно, само вино, которое очень удачно дополняет происходящее. А еще улыбки, восхищенные взгляды и удивлённые лица прохожих. И, пусть все они обращены, прежде всего, на мотоцикл, тоже чувствуешь себя немного звездой:-) Таким запомнился нам этот удивительный и незабываемый день с Антоном и его Уралом! Спасибо, отличная была поездка!

    Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулахНеординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулахНеординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулахНеординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах
  • A
    Anton
    1 июня 2024
    Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
    Чудесная экскурсия. Потрясающий гид. Все рекомендуем.
  • S
    Salome
    31 мая 2024
    Застывшее Средневековье: из Барселоны - в Рупит, Бесалу и Эль-Фар
    Замечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. Спасибо.
    Замечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. СпасибоЗамечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. СпасибоЗамечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. СпасибоЗамечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. СпасибоЗамечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. СпасибоЗамечательная экскурсия. Хотелось посмотреть что-то новое, так как Барселону смотрела много раз. Красиво, вкусно и очень интересно. Спасибо
  • М
    Мария
    30 мая 2024
    Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
    Прогулка в компании Дали вышла волшебная, как и ожидалось) мы не стали говорить детям как именно будет проходить экскурсия, поэтому
    читать дальше

    они шли на нее без особого воодушевления. Какого было их удивление, когда появился Арсений! И завертелось…! Полный восторг! Два часа пролетели незаметно и очень интересно. Спасибо!

  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Храм Святого Семейства (без очередей)
    Отличная экскурсия, Ирина молодец, настоящий профессионал. Удалось попасть внутрь, спасибо Ирине!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
  2. Первый раз в Барселоне
  3. Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
  4. Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
  5. Дружеская прогулка по Барселоне
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Индивидуальные" можно забронировать 208 экскурсий и билетов от 15 до 1 000 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 4059 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Барселоне? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке
ХорошоТам