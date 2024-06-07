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п. Когда до нас дошла очередь (20-25 мин), группа с русскоязычным гидом уже уходила. Я сказала, что нам принципиально на русском и договорилась о переносе на след время. Не сказать, что это было нам удобно и кроме того никто не посчитал должным извиниться. Надо понимать формат правильно: велопрогулка ровно на 10км за 2,5часа - т е в оч размеренном темпе, от гида самая базовая информация о каждой локации. Вопросов гиду лучше не задавать, чтобы не ставить в тупик. В целом, мне больше знаний и не надо. Ну и в целом, проще найти ребят в инэте и забукать у них напрямую