1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Экотур в каталонских горах: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в историю и красоту каталонских гор во время эксклюзивного экотура. Познакомьтесь с древними памятниками и уникальной природой
Начало: В деревне Aiguafreda
Завтра в 19:30
10 июня в 10:30
€80 за человека
Групповая
2.5 часа
Велосипедный тур по Барселоне: от Триумфальной арки до Саграда Фамилия
Откройте для себя красоту Барселоны, катаясь на велосипеде по её знаменитым улицам и паркам в компании опытного гида
Начало: Возле нашего офиса
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
€23 за человека
Индивидуальная
10 часов
Древней дорогой Айгвафреда: треккинг
Серьёзный подъём к средневековому городку Эль Бруль в горах Монтсени
Начало: В деревне Aiguafreda
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€160 за человека
Индивидуальная
6 часов
Треккинг на вершину горы Тагаманент
Древняя крепость, пикник на вершине горы и восхитительные пейзажи горной Каталонии
Начало: В деревне Aiguafreda
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€100 за человека
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная рыбалка в Барселоне: тунец, кальмар, марлин
Исследуйте морские глубины Барселоны, поймайте крупную рыбу и насладитесь мастер-классом по приготовлению свежего улова
Начало: В морском порту
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €1 000 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna7 июня 2024Прекрасно провели время на экскурсии. Несложный, но очень живописный маршрут. Большое спасибо Никите за помощь по любым вопросам и интересный рассказ!
- ДДиана11 мая 2024Приехали к выбранному времени, но в группу не попали. На входе была толпа народа, с каждым заключали договор, оплата, т
- ККсения5 мая 2024Экскурсия в горы была абсолютно незабываемой и интересной! Никита очень эрудированный и любящий Испанию. Только самые лучшие рекомендации!! Браво)
- ААнна29 апреля 2024Замечательное однодневное путешествие! Никита, большое спасибо! Мне очень понравилось, что вы меня встретили на платформе, а после окончания экскурсии проводили
- IInga20 марта 2024Очень рады и благодарны за такую чудесную экскурсию! К нашему счастью, Никита оказался не только очень знающим, мудрым и светлым гидом,
- IInna25 февраля 2024We had a nice ride around the city, visiting multiple attractions. They was a tour guide leading the group, telling
- AAgata17 февраля 2024Отметила свой день рождения на этой экскурсии 🎁🎂🎉 Никита очень заботливый, аккуратный гид, который все знает о местности, где живет
- VVadims13 февраля 2024Хороший тур. Позволяет увидеть много основных мест быстро и наслаждаясь поездкой на велосипеде.
- ММарина8 ноября 2023Мы с дочкой получили огромное удовольствие - от природы, рассказа, пикника! После нескончаемой толпы в Барселоне - бальзам на душу. Все было прекрасно, спасибо Никите.
- ССалам13 июня 2023Прекрасная прогулка! Точнее даже путешествие. 10 часов по прекрасной природе, посетили самые разные локации, от укромных мест "только для местных" до Мишленовского ресторана.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Активный отдых»
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