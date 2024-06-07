Активный отдых в Барселоне

Найдено 5 экскурсий в категории «Активный отдых» в Барселоне на русском языке, цены от €23. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экотур в каталонских горах
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Экотур в каталонских горах: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в историю и красоту каталонских гор во время эксклюзивного экотура. Познакомьтесь с древними памятниками и уникальной природой
Начало: В деревне Aiguafreda
Завтра в 19:30
10 июня в 10:30
80 за человека
По Барселоне - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Групповая
2.5 часа
13 отзывов
Велосипедный тур по Барселоне: от Триумфальной арки до Саграда Фамилия
Откройте для себя красоту Барселоны, катаясь на велосипеде по её знаменитым улицам и паркам в компании опытного гида
Начало: Возле нашего офиса
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
23 за человека
Древней дорогой Айгвафреда: треккинг
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Древней дорогой Айгвафреда: треккинг
Серьёзный подъём к средневековому городку Эль Бруль в горах Монтсени
Начало: В деревне Aiguafreda
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
160 за человека
Треккинг на вершину горы Тагаманент
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Треккинг на вершину горы Тагаманент
Древняя крепость, пикник на вершине горы и восхитительные пейзажи горной Каталонии
Начало: В деревне Aiguafreda
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
100 за человека
Рыбалка в Барселоне - на тунца, кальмара, марлина
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная рыбалка в Барселоне: тунец, кальмар, марлин
Исследуйте морские глубины Барселоны, поймайте крупную рыбу и насладитесь мастер-классом по приготовлению свежего улова
Начало: В морском порту
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 1 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    7 июня 2024
    Экотур в каталонских горах
    Прекрасно провели время на экскурсии. Несложный, но очень живописный маршрут. Большое спасибо Никите за помощь по любым вопросам и интересный рассказ!
  • Д
    Диана
    11 мая 2024
    По Барселоне - на велосипеде
    Приехали к выбранному времени, но в группу не попали. На входе была толпа народа, с каждым заключали договор, оплата, т
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    п. Когда до нас дошла очередь (20-25 мин), группа с русскоязычным гидом уже уходила. Я сказала, что нам принципиально на русском и договорилась о переносе на след время. Не сказать, что это было нам удобно и кроме того никто не посчитал должным извиниться. Надо понимать формат правильно: велопрогулка ровно на 10км за 2,5часа - т е в оч размеренном темпе, от гида самая базовая информация о каждой локации. Вопросов гиду лучше не задавать, чтобы не ставить в тупик. В целом, мне больше знаний и не надо. Ну и в целом, проще найти ребят в инэте и забукать у них напрямую

  • К
    Ксения
    5 мая 2024
    Треккинг на вершину горы Тагаманент
    Экскурсия в горы была абсолютно незабываемой и интересной! Никита очень эрудированный и любящий Испанию. Только самые лучшие рекомендации!! Браво)
  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Треккинг на вершину горы Тагаманент
    Замечательное однодневное путешествие! Никита, большое спасибо! Мне очень понравилось, что вы меня встретили на платформе, а после окончания экскурсии проводили
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    на поезд. Подъем на гору комфортный, пикник на вершине незабываемый. Друзья, рекомендую экскурсию! Никита, как местный житель, с любовью рассказывает о растениях и животных, встречающихся в горах. О том, как живут в испанской деревне и хранят древние традиции. Отлично подойдет любителям активного отдыха!

    Замечательное однодневное путешествие! Никита, большое спасибо! Мне очень понравилось, что вы меня встретили на платформе, а
  • I
    Inga
    20 марта 2024
    Экотур в каталонских горах
    Очень рады и благодарны за такую чудесную экскурсию! К нашему счастью, Никита оказался не только очень знающим, мудрым и светлым гидом,
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    а также был открыт поменять тур, прислушавшись к нашему желанию посетить Дольмены. Всем сердцем рекомендуем экскурсию по Дольменам с Никитой! Вы наполнитесь не только целебной энергией этих фантастических мест, но и сердечным счастьем, познакомившись с таким добродушным человеком. К сожалению эту экскурсию вы не найдёте на Трипстере, поэтому обратитесь с запросом к администрации сайта. Они помогут. Порадуйте своё сердце!:)

  • I
    Inna
    25 февраля 2024
    По Барселоне - на велосипеде
    We had a nice ride around the city, visiting multiple attractions. They was a tour guide leading the group, telling
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    everyone about the place when we stopped there, we got to walk around and everything and overall had an amazing time. Highly recommend Мы приятно покатались по городу, посетив множество достопримечательностей. Они были гидом, возглавлявшим группу, рассказывая всем об этом месте, когда мы там остановились, нам пришлось прогуляться, и все, и в целом мы прекрасно провели время. Настоятельно рекомендую

  • A
    Agata
    17 февраля 2024
    Треккинг на вершину горы Тагаманент
    Отметила свой день рождения на этой экскурсии 🎁🎂🎉 Никита очень заботливый, аккуратный гид, который все знает о местности, где живет
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    и о природе вокруг. Может прочесть любые следы животных на дороге, рассказать о каждом камушке или деревце. Очень приятно, что детально объяснили куда и как добираться. Сам маршрут доступный для всех, лучше одевать удобную спортивную или хайкинговую обувь. Подьем около 650 метров. На высоте открывается красивый вид на окрестности. Очень был вкусный обед на высоте, с хамоном, сыром и фруктами! Очень было интересно послушать про особенности жизни, населения, менталитет, культуру и историю! PS - спасибо большое за открытку к дню рождения, Никита! ❤️

    Отметила свой день рождения на этой экскурсии 🎁🎂🎉 Никита очень заботливый, аккуратный гид, который все знаетОтметила свой день рождения на этой экскурсии 🎁🎂🎉 Никита очень заботливый, аккуратный гид, который все знаетОтметила свой день рождения на этой экскурсии 🎁🎂🎉 Никита очень заботливый, аккуратный гид, который все знаетОтметила свой день рождения на этой экскурсии 🎁🎂🎉 Никита очень заботливый, аккуратный гид, который все знаетОтметила свой день рождения на этой экскурсии 🎁🎂🎉 Никита очень заботливый, аккуратный гид, который все знает
  • V
    Vadims
    13 февраля 2024
    По Барселоне - на велосипеде
    Хороший тур. Позволяет увидеть много основных мест быстро и наслаждаясь поездкой на велосипеде.
  • М
    Марина
    8 ноября 2023
    Экотур в каталонских горах
    Мы с дочкой получили огромное удовольствие - от природы, рассказа, пикника! После нескончаемой толпы в Барселоне - бальзам на душу. Все было прекрасно, спасибо Никите.
    Мы с дочкой получили огромное удовольствие - от природы, рассказа, пикника! После нескончаемой толпы в БарселонеМы с дочкой получили огромное удовольствие - от природы, рассказа, пикника! После нескончаемой толпы в БарселонеМы с дочкой получили огромное удовольствие - от природы, рассказа, пикника! После нескончаемой толпы в Барселоне
  • С
    Салам
    13 июня 2023
    Древней дорогой Айгвафреда: треккинг
    Прекрасная прогулка! Точнее даже путешествие. 10 часов по прекрасной природе, посетили самые разные локации, от укромных мест "только для местных" до Мишленовского ресторана.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Активный отдых»

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  3. Древней дорогой Айгвафреда: треккинг
  4. Треккинг на вершину горы Тагаманент
  5. Рыбалка в Барселоне - на тунца, кальмара, марлина
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  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Активный отдых" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 23 до 1 000. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Активный отдых», 72 ⭐ отзыва, цены от €23. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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