Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Барселону
Обзорная прогулка от Готического квартала до Саграды Фамилии и других творений Гауди
Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €185 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешком по Барселоне
Ощутите Барселону, гуляя по её улочкам, наслаждаясь архитектурой и вкусами. Узнайте историю города и откройте для себя его секреты
Начало: площадь Каталонии
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
Узнать тайны Черной Мадонны, пройтись по священной тропе и полюбоваться Каталонией с вершины горы
Начало: Passeig de Gracia
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
от €337 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешеходная Готика и секреты маркетинга
Окунуться в историю и узнать неожиданные подробности из жизни старого района Барселоны
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
от €90
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Барселоне
Экскурсия-конструктор: места вашей мечты, захватывающие истории и город глазами местных
Начало: На площади Каталонии
11 авг в 15:00
17 авг в 09:00
от €199 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
По самым интересным местам Барселоны
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Avinguda de Gaudí
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Барселона за 1 день
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Истории старой Барселоны
Пройти по узким улочкам и проследить историю города от римлян до католических королей
Начало: На Passeig de Gracia
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €154 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
Вас ждёт путешествие по живописным местам Коста-Брава. Насладитесь видами, историей и культурой региона, посетив уникальные природные и архитектурные объекты
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €380 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны
Полюбоваться главными точками притяжения города и его недооценёнными жемчужинами
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
от €90
€100 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Атмосферная фотосессия в Барселоне
Исследуйте красоту Барселоны и запечатлейте лучшие моменты с помощью профессионального фотографа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Исследуйте мир Дали в Каталонии! Театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь откроют тайны гения и его музы. Уникальная экскурсия для ценителей искусства
Начало: В районе метро Passeig de Gracia
Завтра в 18:30
10 авг в 00:30
от €399 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотосессия на улицах Барселоны
Ощутите атмосферу Барселоны через объектив камеры. Выберите локации и получите живые кадры, полные эмоций и впечатлений
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей)
Изучить вместе с архитектором невероятное творение Гауди и не тратить время на покупку билетов
Начало: У Саграда Фамилия
Сегодня в 08:30
Завтра в 10:30
от €244 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вся Барселона за 1 день
Обзорная экскурсия по самым впечатляющим местам города
Начало: На площади Каталонии
15 авг в 00:00
16 авг в 00:00
от €420 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе глазами искусствоведа
Откройте тайны Дали в Фигерасе с искусствоведом. Уникальная экскурсия по залам музея, где каждый уголок хранит секреты гения
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €237 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны Саграда Фамилия
Погрузиться во вселенную Гауди и прочитать истории Библии в камне
Начало: У фасада Рождества
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €77 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Всё о Гауди
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди в Барселоне, создайте уникальный мозаичный сувенир своими руками на мастер-классе
Начало: У театра Лисео
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €214 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €417 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
Прогулка по Барселоне с фотосессией: площадь Каталонии, Рамбла, Готический квартал. Узнайте интересные факты и получите уникальные фотографии
Начало: На площади Каталония
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €240 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Барселона: еда, шопинг и вкус города
Продегустировать самое аутентичное: тапас, туррон и чуррос, заглянуть к ювелиру и в винтажные бутики
Начало: Возле скульптуры El Gato de Botero
Завтра в 13:00
10 авг в 13:00
от €154 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Каталония: история, традиции, праздники
Погрузитесь в уникальную каталонскую культуру, посетив знаковые места Барселоны. Узнайте о местных традициях и любимых праздниках жителей
Начало: На улице Рамбла (Las Ramblas)
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Погрузитесь в атмосферу мистики и истории на Монтсеррате. Узнайте о Черной Мадонне, монастыре и насладитесь местными лакомствами
Начало: На площади Испании
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от €199 за всё до 4 чел.
Квест
до 8 чел.
«Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
Путешествие по Готическому кварталу, полное загадок и тайн. Разгадайте шифры, узнайте истории любви и окунитесь в атмосферу Средневековья
Начало: Pla de la Seu
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Барселона под особым углом, или О чём молчат путеводители
Знакомство с «закулисной» Барселоной для самых пытливых - обзорная экскурсия с необычными деталями
Сегодня в 09:30
11 авг в 09:00
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вкусная Барселона
Погрузитесь в мир вкусов Барселоны с экскурсией, где каждое блюдо расскажет свою уникальную историю. Вас ждет настоящее кулинарное приключение
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от €230 за всё до 2 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Гауди - один день наедине с гением
Погрузитесь в мир Гауди: от первых работ до Саграда Фамилия, с увлекательными рассказами и каталонским обедом
Начало: На площади Каталония
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от €180
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
Разобрать знаковые работы каталонского гения и заглянуть в гости к местному Вилли Вонке
Начало: В районе метро Драсанес
11 авг в 15:00
17 авг в 10:00
от €170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Узнайте о жизни и творчестве Сальвадора Дали, посетив его театр-музей в Фигерасе, а затем прогуляйтесь по историческим улочкам Жироны
Начало: Passeig de Gracia
Завтра в 15:00
10 авг в 00:00
от €439 за всё до 3 чел.
Барселона как туристическое направление предлагает так много для любого путешественника. От дневных прогулок по красочной Лас-Рамблас и восхищения безупречным дизайном Гауди храма Святого Семейства до погружения в изысканную испанскую кухню и наслаждения сангрией во второй половине дня на пляже — вам здесь точно понравится
В Барселоне и за её пределами есть множество достопримечательностей и развлечений, организовать поездку самостоятельно не всегда удобно, поэтому в нашем каталоге вы можете забронировать туры и экскурсии, чтобы наилучшим образом организовать ваше знакомство с этим потрясающим городом
Последние отзывы на экскурсии
М
Дата посещения: 13 дек 2025
У нас была 4 часовая экскурсия по Барселоне с Евгением. Для моего ребенка 7 лет это была его первая большая
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A
Дата посещения: 14 мая 2025
Спасибо Екатерине за увлекательную экскурсию. Екатерина легко и непринужденно вовлекает в историю Барселоны, слушать ее доставляет одно удовольствие. Вы пройдётесь
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Потрясающая экскурсия! Вся наша семья осталась в полном восторге. Я уже порекомендовала Александра своим друзьям:)
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O
Экскурсовод Наталия - это настоящий профессионал на 5 баллов: обаятельная, умная, эрудированная, погруженная в свой предмет, с прекрасной речью и поставленным голосом, да ещё чуткая и отзывчивая. Рекомендую всем 100 процентов!!
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М
Экскурсия позволяет узнать историю города, прикоснуться к древним зданиям, пройти по старинным улочкам и увидеть потрясающие творения Гауди.
Нели замечательно ведет
Нели замечательно ведет
+4
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О
После двух дней прогулки с Лилией по центру Барселоны остались исключительно положительные эмоции! Лилия такая яркая и солнечная, как сама Барселона!
❤️
❤️
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Вадим замечательный рассказчик, легко располагающий к себе человек - для нас это очень важно, знает огромное количество исторических фактов и житейских историй.
Целый день с ним пролетел очень быстро, обязательно буду рекомендовать друзьям эту программу!
Большое спасибо за эмоции - и фотографии)
Целый день с ним пролетел очень быстро, обязательно буду рекомендовать друзьям эту программу!
Большое спасибо за эмоции - и фотографии)
+1
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А
Этот день войдёт в копилку моих самых счастливых дней! 😍❤️🔥Вероника - прекрасный человек, супер рассказчик и проводник!!! Сант-Садурни не оставит
+2
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А
Отличная экскурсия по историческому центру, пока нигде нет толп туристов!
Юлия провела по знаковым местам района, рассказала много интересных историй, и поделилась лайфхаками для дальнейшего нашего пребывания. Спасибо большое!!!
Юлия провела по знаковым местам района, рассказала много интересных историй, и поделилась лайфхаками для дальнейшего нашего пребывания. Спасибо большое!!!
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замечательная экскурсия! я уже раньше и сама и с гидом гуляла по похожему маршруту, а сегодня вот снова с семьёй
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Всего 8643 отзыва в Барселоне
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Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне
Самые популярные экскурсии в Барселоне
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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в августе 2026
Сейчас в Барселоне можно забронировать 434 экскурсии от 12 до 1200 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 8643 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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