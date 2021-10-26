Все экскурсии в Барселоне
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Барселоне – доступно 279 экскурсий на 2021 год, 4457 ⭐ отзывов, цены от €13, посетите достопримечательности: Старый город, Рынок Бокерия, Тибидабо, Парк Гуэль, Саграда Фамилия, Музей Дали, Кафедральный собор. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Барселоне почти всё
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2ч
€15
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Готический квартал и Рамблас в мини-группе
Готический квартал - это сердце Барселоны, с него начинался город
среда в 17:00, воскресенье в 15:00, вторник и пятница в 10:00 и 16:00
3ч 30м
€35
за 1 чел.
Автобусная обзорная экскурсия «Панорамная Барселона» в мини-группе
Выбирайте автобусную обзорную экскурсию, если хотите за один раз увидеть все достопримечательности...
По воскресеньям в 10:00, по четвергам - 15:00
3ч
€30
за 1 чел.
По самым интересным местам Барселоны
Погулять по Старому городу, уловить колоритный дух на его улицах и восхититься творениями Гауди
ежедневно в 10:00
3ч
€45
за 1 чел.
Алкотур по Барселоне
Мы отправимся в алкотур по старинному центру Барселоны, ведь в Испании - стране с давними винными и...
Пн, ср, пт в 16:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
130€65
за 1-3 чел.
Добро пожаловать в Барселону!
Обзорная прогулка от Готического квартала до Саграды Фамилии и других творений Гауди
Индивидуальная экскурсия
6ч
€140
за 1-5 чел.
Увидеть в Барселоне всё за один день - большая обзорная на автомобиле
На этой экскурсии вы не только увидите знаменитый храм Саграда Фамилия
каждый день в удобное для Вас время
Индивидуальная экскурсия
6ч
€130
за 1-10 чел.
Пешком по Барселоне
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
3ч
€40
за 1 чел.
Барселона римская, средневековая, модернистская
Барселона - это город, переживший три совершенно разных эпохи, каждая из которых привнесла в сюда...
вт, чт, в 10:00, в вс. в 16:00
2ч
19€17
за 1 чел.
Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
Прогулка по городу античному, средневековому и современному под увлекательные истории о нём
в понедельник и воскресенье в 16:30 и 18:30, во вторник, среду, четверг и субботу в 16:30, в пятницу... ещё
9ч
€70
за 1 чел.
Автобусная экскурсия «Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона»
На комфортабельном автобусе вы отправитесь в театр-музей сюрреализма Сальвадора Дали в Фигерасе, а...
По вторникам и пятницам в 9:00
2ч
€13
за 1 чел.
Готическая Барселона вечером
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
в понедельник в 18:00, в пятницу в 19:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€76
за 1-10 чел.
Гении и злодеи Барселоны
Меня зовут Людмила, я живу в Барселоне, работаю сценаристом на Первом канале, а также являюсь профессиональным...
Индивидуальная экскурсия
3ч
€65
за 1-3 чел.
Пять районов Барселоны за три часа
Эшампле, Раваль, Готический квартал, Борн и Барселонета — раскрыть все карты каталонской столицы!
Индивидуальный тур
2ч
€120
за 1-5 чел.
Туристам вход запрещен - тур по районам барселонской элиты
Вы пройдетесь по самым роскошным улицам Барселоны, жителей которых вряд ли могли бы встретить в набитом...
кажды день с 12:00
6ч
€70
за 1 чел.
Священная гора Монсеррат
Живописная природа, бенедектинский монастырь, старые легенды и местные угощения
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€100
за 1-7 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне с фотосопровождением
В рамках экскурсии я познакомлю вас с городом и покажу его лучшие места
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€63
за 1-8 чел.
Шедевры модерна от Гауди и других гениев
Рассмотреть в деталях роскошные здания Барселоны и узнать истории их владельцев
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-5 чел.
Вкусный тур-гурмэ по тапас-барам Барселоны
На нашей прогулке вы побываете в нескольких тапас-барах и попробуете всевозможные вариации этого легендарного...
Каждый день кроме после 12:00, кроме понедельника и воскресенья
Индивидуальная экскурсия
2ч
€65
за 1-10 чел.
Гении и злодеи — герои Барселоны
Прогуляться по улочкам Старого города и открыть для себя историю Барселоны через судьбы её жителей
1д
€13.5
за 1 чел.
Барселона: билет в обе стороны на канатную дорогу Монтжуик
С канатной дороги Монтжуик вам откроются уникальные виды побережья Барселоны
с 11.00 до 18.00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€130
за 1-8 чел.
Тайны Готического квартала. Полная версия
Популярные и недооцененные тропы самого романтичного района Барселоны
1д
€30
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Барселоне на двухэтажном автобусе
Вас ждет обзорная экскурсия по Барселоне на двухэтажном автобусе Hip-on, Hip-Off
Ежедневно с 9:00 до 20:00 (до 19:00 зимой), интервал 5-25 минут
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-6 чел.
Обзорная Барселона: детская версия
Волшебное прочтение Барселоны для детей и их родителей
Индивидуальная экскурсия
4ч
€80
за 1 чел.
Знакомство с горным массивом Монтсень
Я провожу людям экскурсии по горам уже на протяжение 3 лет
Каждый день, рекомендую начинать не позднее 11:30.
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Последние отзывы «Экскурсии Барселоны»
- Отзыв на: Пешком по БарселонеССветлана26 октября 2021Очень понравилась экскурсия! Много интересной информации! Помимо основной программы Дарья ответила на все наши вопросы, порекомендовала нам интересные и вкусные места и была с нами на связи, что очень ценно для впервые приехавших в страну! Спасибо огромное!
- KKeti25 октября 2021Это легкая и приятная прогулка, лайфстайл-экскурия, где гид не грузит историей, но может ответить на вопросы. Отдельно отмечу, что Александр хорошо знает современную Барселону и ее тайны и особенности. Своим друзьям я, несомненно, порекомендую именно его.
- Отзыв на: В Монсеррат — монастырь у самого небаККсения25 октября 2021Очень понравилась экскурсия в Монсеррат. Пикник в горах, гид Людмила прям все объяснила рассказала, завораживающая экскурсия. Нам все очень понравилось!
- ТТатьяна25 октября 2021Еще не закончилось время экскурсии, но мне уже захотелось написать отзыв. Нам оооочень понравилось. Много интересной и познавательной информации, коммуникабельный.
- ССергей24 октября 2021Все отлично, рекомендую!
- Отзыв на: Шедевры модерна от Гауди и других гениевААнна24 октября 2021Нам ОЧЕНЬ понравилась экскурсия с Людмилой, без нее впечатления от Барселоны были бы менее яркими и запоминающимися. Людмила прекрасный рассказчик с хорошо поставленной речью и интересной подачей материала. Особая благодарность за терпение к нашим многочисленным запросам и за то, что смогли адаптировать и продлить экскурсию по нашим просьбам. Если ищете хорошего гида в Барселоне, то вы его нашли. Людмилу однозначно рекомендуем всей семьей.
- Отзыв на: Вкусная БарселонаЕЕлена24 октября 2021Прекрасная Даша! Знает и любит Барселону. Очень позитивная и живая экскурсия! Нагулялись, напробовались, наговорились про всё! Прекрасный был день и напитки и хамон и Гауди)))! Даша, спасибо!
- ААлла23 октября 2021Интересная и увлекательная экскурсия! Прикоснулись к истории, понравилось детям!
- Отзыв на: Шедевры модерна от Гауди и других гениевТТатьяна23 октября 2021Очаровательная прогулка познакомила с прекрасными видами Барселоны, мне понравилось легкое изложение содержания, исторические факты и события были украшены историческими же анекдотами. Спасибо гиду Люсии!
- JJulia22 октября 2021Замечателтная экскурсия! Алина просто отличный гид. Глубокие интересные знания обо всей Испании, живой ум, приветливая, с чувством юмора! Были в незатасканных местечках, двориках, богемном квартале. Три часа пролетели, как с хорошим другом. Спасибо!