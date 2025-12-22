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Экскурсии в Барселоне

Найдено 434 экскурсии в Барселоне на русском языке, цены от €12, скидки до 29%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Добро пожаловать в Барселону
Пешая
4 часа
442 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Барселону
Обзорная прогулка от Готического квартала до Саграды Фамилии и других творений Гауди
Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €185 за всё до 5 чел.
Пешком по Барселоне
Пешая
6 часов
545 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешком по Барселоне
Ощутите Барселону, гуляя по её улочкам, наслаждаясь архитектурой и вкусами. Узнайте историю города и откройте для себя его секреты
Начало: площадь Каталонии
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €260 за всё до 4 чел.
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
На машине
5 часов
86 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
Узнать тайны Черной Мадонны, пройтись по священной тропе и полюбоваться Каталонией с вершины горы
Начало: Passeig de Gracia
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
от €337 за всё до 3 чел.
Пешеходная Готика и секреты маркетинга
Пешая
3 часа
-
10%
37 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешеходная Готика и секреты маркетинга
Окунуться в историю и узнать неожиданные подробности из жизни старого района Барселоны
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
от €90€100 за всё до 3 чел.
Ваш идеальный день в Барселоне
Пешая
4 часа
213 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Барселоне
Экскурсия-конструктор: места вашей мечты, захватывающие истории и город глазами местных
Начало: На площади Каталонии
11 авг в 15:00
17 авг в 09:00
от €199 за всё до 4 чел.
По самым интересным местам Барселоны
Пешая
3 часа
254 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
По самым интересным местам Барселоны
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Avinguda de Gaudí
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за человека
Барселона за 1 день
На машине
5 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Барселона за 1 день
Откройте для себя уникальные уголки Барселоны, включая шедевры Гауди и исторический Готический квартал
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €375 за всё до 4 чел.
Истории старой Барселоны
Пешая
2.5 часа
141 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Истории старой Барселоны
Пройти по узким улочкам и проследить историю города от римлян до католических королей
Начало: На Passeig de Gracia
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €154 за всё до 5 чел.
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
Вас ждёт путешествие по живописным местам Коста-Брава. Насладитесь видами, историей и культурой региона, посетив уникальные природные и архитектурные объекты
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €380 за всё до 6 чел.
Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны
Пешая
3 часа
-
10%
32 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны
Полюбоваться главными точками притяжения города и его недооценёнными жемчужинами
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
от €90€100 за всё до 3 чел.
Атмосферная фотосессия в Барселоне
Пешая
1.5 часа
17 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Атмосферная фотосессия в Барселоне
Исследуйте красоту Барселоны и запечатлейте лучшие моменты с помощью профессионального фотографа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
На машине
10 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Исследуйте мир Дали в Каталонии! Театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь откроют тайны гения и его музы. Уникальная экскурсия для ценителей искусства
Начало: В районе метро Passeig de Gracia
Завтра в 18:30
10 авг в 00:30
от €399 за всё до 3 чел.
Фотосессия на улицах Барселоны
Пешая
2 часа
11 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотосессия на улицах Барселоны
Ощутите атмосферу Барселоны через объектив камеры. Выберите локации и получите живые кадры, полные эмоций и впечатлений
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €100 за всё до 3 чел.
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
Пешая
4 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €200 за всё до 6 чел.
Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей)
1.5 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей)
Изучить вместе с архитектором невероятное творение Гауди и не тратить время на покупку билетов
Начало: У Саграда Фамилия
Сегодня в 08:30
Завтра в 10:30
от €244 за всё до 2 чел.
Вся Барселона за 1 день
Пешая
6 часов
159 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вся Барселона за 1 день
Обзорная экскурсия по самым впечатляющим местам города
Начало: На площади Каталонии
15 авг в 00:00
16 авг в 00:00
от €420 за всё до 3 чел.
Театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе глазами искусствоведа
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе глазами искусствоведа
Откройте тайны Дали в Фигерасе с искусствоведом. Уникальная экскурсия по залам музея, где каждый уголок хранит секреты гения
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €237 за всё до 3 чел.
Тайны Саграда Фамилия
Пешая
1 час
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны Саграда Фамилия
Погрузиться во вселенную Гауди и прочитать истории Библии в камне
Начало: У фасада Рождества
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €77 за всё до 6 чел.
Всё о Гауди
Пешая
3 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Всё о Гауди
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди в Барселоне, создайте уникальный мозаичный сувенир своими руками на мастер-классе
Начало: У театра Лисео
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €214 за всё до 7 чел.
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
На машине
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €417 за всё до 4 чел.
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
Пешая
2.5 часа
100 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
Прогулка по Барселоне с фотосессией: площадь Каталонии, Рамбла, Готический квартал. Узнайте интересные факты и получите уникальные фотографии
Начало: На площади Каталония
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €240 за всё до 5 чел.
Барселона: еда, шопинг и вкус города
Пешая
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Барселона: еда, шопинг и вкус города
Продегустировать самое аутентичное: тапас, туррон и чуррос, заглянуть к ювелиру и в винтажные бутики
Начало: Возле скульптуры El Gato de Botero
Завтра в 13:00
10 авг в 13:00
от €154 за всё до 8 чел.
Каталония: история, традиции, праздники
Пешая
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Каталония: история, традиции, праздники
Погрузитесь в уникальную каталонскую культуру, посетив знаковые места Барселоны. Узнайте о местных традициях и любимых праздниках жителей
Начало: На улице Рамбла (Las Ramblas)
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €80 за всё до 5 чел.
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Пешая
8 часов
54 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Достучаться до небес на магической горе Монтсеррат
Погрузитесь в атмосферу мистики и истории на Монтсеррате. Узнайте о Черной Мадонне, монастыре и насладитесь местными лакомствами
Начало: На площади Испании
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от €199 за всё до 4 чел.
«Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
Пешая
3 часа
12 отзывов
Квест
до 8 чел.
«Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
Путешествие по Готическому кварталу, полное загадок и тайн. Разгадайте шифры, узнайте истории любви и окунитесь в атмосферу Средневековья
Начало: Pla de la Seu
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 5 чел.
Барселона под особым углом, или О чём молчат путеводители
Пешая
4 часа
129 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Барселона под особым углом, или О чём молчат путеводители
Знакомство с «закулисной» Барселоной для самых пытливых - обзорная экскурсия с необычными деталями
Сегодня в 09:30
11 авг в 09:00
от €180 за всё до 6 чел.
Вкусная Барселона
Пешая
3.5 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вкусная Барселона
Погрузитесь в мир вкусов Барселоны с экскурсией, где каждое блюдо расскажет свою уникальную историю. Вас ждет настоящее кулинарное приключение
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от €230 за всё до 2 чел.
Гауди - один день наедине с гением
Пешая
6 часов
-
10%
73 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Гауди - один день наедине с гением
Погрузитесь в мир Гауди: от первых работ до Саграда Фамилия, с увлекательными рассказами и каталонским обедом
Начало: На площади Каталония
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от €180€199 за всё до 4 чел.
Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
Пешая
3 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
Разобрать знаковые работы каталонского гения и заглянуть в гости к местному Вилли Вонке
Начало: В районе метро Драсанес
11 авг в 15:00
17 авг в 10:00
от €170 за всё до 4 чел.
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
10 часов
99 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
Узнайте о жизни и творчестве Сальвадора Дали, посетив его театр-музей в Фигерасе, а затем прогуляйтесь по историческим улочкам Жироны
Начало: Passeig de Gracia
Завтра в 15:00
10 авг в 00:00
от €439 за всё до 3 чел.

Что посмотреть в Барселоне на экскурсиях?

Барселона как туристическое направление предлагает так много для любого путешественника. От дневных прогулок по красочной Лас-Рамблас и восхищения безупречным дизайном Гауди храма Святого Семейства до погружения в изысканную испанскую кухню и наслаждения сангрией во второй половине дня на пляже — вам здесь точно понравится

Местные экскурсоводы

В Барселоне и за её пределами есть множество достопримечательностей и развлечений, организовать поездку самостоятельно не всегда удобно, поэтому в нашем каталоге вы можете забронировать туры и экскурсии, чтобы наилучшим образом организовать ваше знакомство с этим потрясающим городом

Последние отзывы на экскурсии

М
Обзорная Барселона: детская версия
Дата посещения: 13 дек 2025
У нас была 4 часовая экскурсия по Барселоне с Евгением. Для моего ребенка 7 лет это была его первая большая
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экскурсия и благодаря интересному, адаптированному для него рассказу, она прошла очень познавательно. Евгений предоставляет наушники, профессиональную аудиогид-систему, зарядку для телефона. У ребенка осталась масса впечатлений, он с радостью вспоминает этот день. Больше спасибо Евгению.

У нас была 4 часовая экскурсия по Барселоне с Евгением. Для моего ребенка 7 лет это
У нас была 4 часовая экскурсия по Барселоне с Евгением. Для моего ребенка 7 лет это
У нас была 4 часовая экскурсия по Барселоне с Евгением. Для моего ребенка 7 лет это
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A
Каталония: история, традиции, праздники
Дата посещения: 14 мая 2025
Спасибо Екатерине за увлекательную экскурсию. Екатерина легко и непринужденно вовлекает в историю Барселоны, слушать ее доставляет одно удовольствие. Вы пройдётесь
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не только по старинным улочкам города, но и насладитесь вкусным кофе в небольшом кафе, спрятавшемся в одном из переулков, попробуете классический каталонский десерт чучо в богемном кафе средневекового квартала. Присоединяйтесь и наслаждайтесь, не пожалеете.

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Катя
Пешеходная Готика и секреты маркетинга
Потрясающая экскурсия! Вся наша семья осталась в полном восторге. Я уже порекомендовала Александра своим друзьям:)
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O
Саграда Фамилия: путешествие по храму с лицензированным гидом
Экскурсовод Наталия - это настоящий профессионал на 5 баллов: обаятельная, умная, эрудированная, погруженная в свой предмет, с прекрасной речью и поставленным голосом, да ещё чуткая и отзывчивая. Рекомендую всем 100 процентов!!
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М
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
Экскурсия позволяет узнать историю города, прикоснуться к древним зданиям, пройти по старинным улочкам и увидеть потрясающие творения Гауди.
Нели замечательно ведет
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экскурсию, отвечает на вопросы, помогает при покупке сувениров и подсказывает где лучше пообедать.
Мы были с детьми и наша экскурсия заняла больше запланированного времени, но весь маршрут мы прошли до конца. От души рекомендую! Каждый раз снова влюбляюсь в этот город!

Экскурсия позволяет узнать историю города, прикоснуться к древним зданиям, пройти по старинным улочкам и увидеть потрясающие творения Гауди.
Экскурсия позволяет узнать историю города, прикоснуться к древним зданиям, пройти по старинным улочкам и увидеть потрясающие творения Гауди.
Экскурсия позволяет узнать историю города, прикоснуться к древним зданиям, пройти по старинным улочкам и увидеть потрясающие творения Гауди.
Экскурсия позволяет узнать историю города, прикоснуться к древним зданиям, пройти по старинным улочкам и увидеть потрясающие творения Гауди.+4
Экскурсия позволяет узнать историю города, прикоснуться к древним зданиям, пройти по старинным улочкам и увидеть потрясающие творения Гауди.
Экскурсия позволяет узнать историю города, прикоснуться к древним зданиям, пройти по старинным улочкам и увидеть потрясающие творения Гауди.
Экскурсия позволяет узнать историю города, прикоснуться к древним зданиям, пройти по старинным улочкам и увидеть потрясающие творения Гауди.
Экскурсия позволяет узнать историю города, прикоснуться к древним зданиям, пройти по старинным улочкам и увидеть потрясающие творения Гауди.
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О
Барселона двух гениев - Гауди и Пикассо
После двух дней прогулки с Лилией по центру Барселоны остались исключительно положительные эмоции! Лилия такая яркая и солнечная, как сама Барселона!
❤️
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Ksenia
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
Вадим замечательный рассказчик, легко располагающий к себе человек - для нас это очень важно, знает огромное количество исторических фактов и житейских историй.
Целый день с ним пролетел очень быстро, обязательно буду рекомендовать друзьям эту программу!
Большое спасибо за эмоции - и фотографии)
Вадим замечательный рассказчик, легко располагающий к себе человек - для нас это очень важно, знает огромное
Вадим замечательный рассказчик, легко располагающий к себе человек - для нас это очень важно, знает огромное
Вадим замечательный рассказчик, легко располагающий к себе человек - для нас это очень важно, знает огромное
Вадим замечательный рассказчик, легко располагающий к себе человек - для нас это очень важно, знает огромное+1
Вадим замечательный рассказчик, легко располагающий к себе человек - для нас это очень важно, знает огромное
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А
Из Барселоны в Сант-Садурни - путешествие с винно-гастрономическим акцентом
Этот день войдёт в копилку моих самых счастливых дней! 😍❤️🔥Вероника - прекрасный человек, супер рассказчик и проводник!!! Сант-Садурни не оставит
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равнодушным людей, интересующихся вином и не только! Гулять по улочкам, где почти в каждом доме есть своя винодельня, а сами улицы наполнены ароматом горячего шоколада с фабрики, куда мы тоже зашли и увезли с собой домой сладкие сувениры. Ну а всем любителям кавы сюда просто захочется переехать!!! 😄 Спасибо большое! Это было восхитительно!!! Обязательно вернёмся ещё!!!! 🥰

Этот день войдёт в копилку моих самых счастливых дней! 😍❤️🔥Вероника - прекрасный человек, супер рассказчик и
Этот день войдёт в копилку моих самых счастливых дней! 😍❤️🔥Вероника - прекрасный человек, супер рассказчик и
Этот день войдёт в копилку моих самых счастливых дней! 😍❤️🔥Вероника - прекрасный человек, супер рассказчик и
Этот день войдёт в копилку моих самых счастливых дней! 😍❤️🔥Вероника - прекрасный человек, супер рассказчик и+2
Этот день войдёт в копилку моих самых счастливых дней! 😍❤️🔥Вероника - прекрасный человек, супер рассказчик и
Этот день войдёт в копилку моих самых счастливых дней! 😍❤️🔥Вероника - прекрасный человек, супер рассказчик и
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А
Барселона без будильника
Отличная экскурсия по историческому центру, пока нигде нет толп туристов!
Юлия провела по знаковым местам района, рассказала много интересных историй, и поделилась лайфхаками для дальнейшего нашего пребывания. Спасибо большое!!!
Отличная экскурсия по историческому центру, пока нигде нет толп туристов!
Отличная экскурсия по историческому центру, пока нигде нет толп туристов!
Отличная экскурсия по историческому центру, пока нигде нет толп туристов!
Отличная экскурсия по историческому центру, пока нигде нет толп туристов!
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Галия
Пешеходная Готика и секреты маркетинга
замечательная экскурсия! я уже раньше и сама и с гидом гуляла по похожему маршруту, а сегодня вот снова с семьёй
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прогулялись и нам всем очень понравилось. Александр включил в программу наши пожелания, дал кучу полезных советов, рассказал много занимательных фактов. было интересно и взрослым и детям - поэтому лучше сразу озвучивать, что вам бы хотелось посмотреть. Александр внимательный гид, всегда следил, чтобы никто не потерялся в толпе и не отстал от группы. мы остались очень довольны и даже не смотря на жару, остались еще полны энергией! большое спасибо Александру за чудесную прогулку!

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Всего 8643 отзыва в Барселоне

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Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне

Самые популярные экскурсии в Барселоне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Добро пожаловать в Барселону;
  2. Пешком по Барселоне;
  3. В сказочный Монтсеррат - из Барселоны;
  4. Пешеходная Готика и секреты маркетинга;
  5. Ваш идеальный день в Барселоне.
Что посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Саграда Фамилия;
  2. Старый город;
  3. Дом Бальо;
  4. Парк Гуэль;
  5. Рамбла;
  6. Площадь Каталонии;
  7. Музей Дали;
  8. Тибидабо;
  9. Триумфальная арка;
  10. Рынок Бокерия.
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в августе 2026
Сейчас в Барселоне можно забронировать 434 экскурсии от 12 до 1200 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 8643 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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