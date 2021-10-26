Отзыв на: Пешком по Барселоне С Светлана 5 Очень понравилась экскурсия! Много интересной информации! Помимо основной программы Дарья ответила на все наши вопросы, порекомендовала нам интересные и вкусные места и была с нами на связи, что очень ценно для впервые приехавших в страну! Спасибо огромное!

Отзыв на: Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века K Keti 5 Это легкая и приятная прогулка, лайфстайл-экскурия, где гид не грузит историей, но может ответить на вопросы. Отдельно отмечу, что Александр хорошо знает современную Барселону и ее тайны и особенности. Своим друзьям я, несомненно, порекомендую именно его.

Отзыв на: В Монсеррат — монастырь у самого неба К Ксения 5 Очень понравилась экскурсия в Монсеррат. Пикник в горах, гид Людмила прям все объяснила рассказала, завораживающая экскурсия. Нам все очень понравилось!

Отзыв на: Добро пожаловать в Барселону! Т Татьяна 5 Еще не закончилось время экскурсии, но мне уже захотелось написать отзыв. Нам оооочень понравилось. Много интересной и познавательной информации, коммуникабельный.

Отзыв на: Добро пожаловать в Барселону! С Сергей 5 Все отлично, рекомендую!

Отзыв на: Шедевры модерна от Гауди и других гениев А Анна 5 Нам ОЧЕНЬ понравилась экскурсия с Людмилой, без нее впечатления от Барселоны были бы менее яркими и запоминающимися. Людмила прекрасный рассказчик с хорошо поставленной речью и интересной подачей материала. Особая благодарность за терпение к нашим многочисленным запросам и за то, что смогли адаптировать и продлить экскурсию по нашим просьбам. Если ищете хорошего гида в Барселоне, то вы его нашли. Людмилу однозначно рекомендуем всей семьей.

Отзыв на: Вкусная Барселона Е Елена 5 Прекрасная Даша! Знает и любит Барселону. Очень позитивная и живая экскурсия! Нагулялись, напробовались, наговорились про всё! Прекрасный был день и напитки и хамон и Гауди)))! Даша, спасибо!

Отзыв на: Добро пожаловать в Барселону! А Алла 5 Интересная и увлекательная экскурсия! Прикоснулись к истории, понравилось детям!

Отзыв на: Шедевры модерна от Гауди и других гениев Т Татьяна 5 Очаровательная прогулка познакомила с прекрасными видами Барселоны, мне понравилось легкое изложение содержания, исторические факты и события были украшены историческими же анекдотами. Спасибо гиду Люсии!