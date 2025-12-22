читать дальше уменьшить прогулялись и нам всем очень понравилось. Александр включил в программу наши пожелания, дал кучу полезных советов, рассказал много занимательных фактов. было интересно и взрослым и детям - поэтому лучше сразу озвучивать, что вам бы хотелось посмотреть. Александр внимательный гид, всегда следил, чтобы никто не потерялся в толпе и не отстал от группы. мы остались очень довольны и даже не смотря на жару, остались еще полны энергией! большое спасибо Александру за чудесную прогулку!

замечательная экскурсия! я уже раньше и сама и с гидом гуляла по похожему маршруту, а сегодня вот снова с семьёй