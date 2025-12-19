Описание Ответы на вопросы

Описание экскурсии Путешествие на Монтсеррат-одно из самых красивых и запоминающихся! Нас ждут: 📍Фантастические формы скал и монастыря, множество живописных троп 📍Чудотворная Черная Мадонна, которая исполняет самые сокровенные желания, проверено на себе и на многочисленных туристах 📍Ангельские голоса старейшего в Европе хора Мальчиков 📍Восхождение на одну из смотровых площадок, с головокружительными пейзажами от которых дух захватывает 📍Монастырская ярмарка фермерских сыров Это и многое другое вас ожидает в монастыре Монтсеррат. В монастырь мы отправимся на поезде/автобусе. Оплата проезда на общественном транспорте -28€/ч в обе стороны. Проезд оплачивается в том числе и гиду. Дополнительно оплачиваются ваши билеты к Чёрной Мадонне-11€/ч Хор Мальчиков-11€/ч Гиду билет в монастырь не нужен. По вашему желанию, возможен проезд на автомобиле. Все делали обговариваются индивидуально для каждого путешественника. Мы можем вместе с вами добраться из Барселоны или встретиться на горе.

