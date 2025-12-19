Описание экскурсииПутешествие на Монтсеррат-одно из самых красивых и запоминающихся! Нас ждут: 📍Фантастические формы скал и монастыря, множество живописных троп 📍Чудотворная Черная Мадонна, которая исполняет самые сокровенные желания, проверено на себе и на многочисленных туристах 📍Ангельские голоса старейшего в Европе хора Мальчиков 📍Восхождение на одну из смотровых площадок, с головокружительными пейзажами от которых дух захватывает 📍Монастырская ярмарка фермерских сыров Это и многое другое вас ожидает в монастыре Монтсеррат. В монастырь мы отправимся на поезде/автобусе. Оплата проезда на общественном транспорте -28€/ч в обе стороны. Проезд оплачивается в том числе и гиду. Дополнительно оплачиваются ваши билеты к Чёрной Мадонне-11€/ч Хор Мальчиков-11€/ч Гиду билет в монастырь не нужен. По вашему желанию, возможен проезд на автомобиле. Все делали обговариваются индивидуально для каждого путешественника. Мы можем вместе с вами добраться из Барселоны или встретиться на горе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Базилику монастыря Монастырь
- Горный массив Монсеррат
- Черную Мадонну
- Хор Мальчиков
- Смотровые площадки
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд на общественном транспорте-28€/ч в обе стороны (оплата проезда гиду в том числе) Ваш билет к Черной Мадонне-11€/ч, билеты в музей
Место начала и завершения?
Барселона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
