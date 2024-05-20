Я объединила в своём рассказе исторические факты и местные легенды, приправив всё красотой локации.
Вы услышите историю монастыря и Каталонии, прокатитесь на необычной дороге — кремальере, подниметесь на макушку горы и попробуете местные сыры на ярмарке.
Узнаете о священной горе, об истоках ордена иезуитов и мистических тайнах, витающих в ущельях Монтсеррат.
Вы услышите историю монастыря и Каталонии, прокатитесь на необычной дороге — кремальере, подниметесь на макушку горы и попробуете местные сыры на ярмарке.
Узнаете о священной горе, об истоках ордена иезуитов и мистических тайнах, витающих в ущельях Монтсеррат.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:15
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Монтсеррат, или Распиленная гора
Мы заберёмся на одну из самых футуристичных гор на нашей планете. Она славится наравне с сакральными Мачу-Пикчу и Шамбалой. Причудливые формы породили легенду об ангелах, выпиливающих камни пилами.
Это треккинговый маршрут, но мы можем воспользоваться фуникулёром. А ещё на горе есть необычная дорога — кремальера. Это зубчатая железная дорога, у которой не два, а целых три рельса. По желанию прокатимся по ней.
Монастырь с Чёрной Мадонной
Люди приходили сюда со своими молитвами начиная с 9 века. Я подробно расскажу об этом месте и о необычной скульптуре Мадонны, которая исполняет желания. Если повезёт — услышим хор мальчиков Эсколания.
Также зайдём на местную ярмарку — вы продегустируете вкуснейшие домашние сыры, а я подскажу, где их можно выгодно купить.
Вы узнаете:
- Какая именитая уроженка Барселоны венчалась в церкви Санта-Мария де Монтсеррат
- Почему к Монтсеррат пристально приглядывались нацисты и что здесь искал Гиммлер
- Зачем каждый месяц 11-го числа на горе встречаются уфологи
Организационные детали
- Мы встретимся у монастыря Монтсеррат, добраться до него можно на общественном транспорте или на машине
- По запросу можем начать экскурсию в Барселоне на моём автомобиле — подробности уточняйте в переписке
- Подъём на фуникулёре не входит в стоимость экскурсии (около €14)
- Это треккинговый маршрут, пожалуйста, рассчитывайте свои силы
ежедневно в 10:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У монастыря Монсеррат
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:15
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Барселоне
Пойдём со мной! Если жажда жизни вас мучает, а природную любознательность не утолить никакими фактами, я берусь развлечь вас в Барселоне — ярко, информативно, незабываемо. Я экскурсовод, историк, владелица агентстваЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Veslava
20 мая 2024
Огромное спасибо, Марина, за прекрасную экскурсию, душевность и профессионализм. Было ощущение, что гуляешь с давно знакомым и близким человеком.
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