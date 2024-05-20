Я объединила в своём рассказе исторические факты и местные легенды, приправив всё красотой локации. Вы услышите историю монастыря и Каталонии, прокатитесь на необычной дороге — кремальере, подниметесь на макушку горы и попробуете местные сыры на ярмарке. Узнаете о священной горе, об истоках ордена иезуитов и мистических тайнах, витающих в ущельях Монтсеррат.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Монтсеррат, или Распиленная гора

Мы заберёмся на одну из самых футуристичных гор на нашей планете. Она славится наравне с сакральными Мачу-Пикчу и Шамбалой. Причудливые формы породили легенду об ангелах, выпиливающих камни пилами.

Это треккинговый маршрут, но мы можем воспользоваться фуникулёром. А ещё на горе есть необычная дорога — кремальера. Это зубчатая железная дорога, у которой не два, а целых три рельса. По желанию прокатимся по ней.

Монастырь с Чёрной Мадонной

Люди приходили сюда со своими молитвами начиная с 9 века. Я подробно расскажу об этом месте и о необычной скульптуре Мадонны, которая исполняет желания. Если повезёт — услышим хор мальчиков Эсколания.

Также зайдём на местную ярмарку — вы продегустируете вкуснейшие домашние сыры, а я подскажу, где их можно выгодно купить.

Вы узнаете:

Какая именитая уроженка Барселоны венчалась в церкви Санта-Мария де Монтсеррат

Почему к Монтсеррат пристально приглядывались нацисты и что здесь искал Гиммлер

Зачем каждый месяц 11-го числа на горе встречаются уфологи

Организационные детали