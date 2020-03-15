33 отзыва оставили туристы

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Групповой тур в сказочный Монтсеррат из Барселоны

Узнать тайны Черной Мадонны, пройтись по священной тропе и полюбоваться Каталонией с вершины горы

5
33 отзыва
Кирилл
Кирилл – Гид из Барселоны
Монастырь Монтсеррат — самое загадочное место региона.

Я поделюсь секретами этого необычного сооружения: вы услышите легенду о Черной Мадонне и узнаете, как с религиозной обителью связан один из первых правителей Барселоны.

Проникнетесь историей 📖 и мифами горы ⛰️ Монтсеррат и полюбуетесь Каталонией с высоты.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €54 за человека

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Групповой тур в сказочный Монтсеррат из Барселоны
Групповой тур в сказочный Монтсеррат из Барселоны

Что вас ожидает

Черная Мадонна и летопись монастыря
Дева Монтсерратская, или, как любовно называют ее каталонцы, Смугляночка — реликвия, которую жаждут увидеть тысячи паломников со всего света. Я расскажу, как, согласно легенде, местные обнаружили фигурку Черной Мадонны и после решили построить здесь религиозное сооружение. Вы услышите, как поет хор мальчиков, учащихся в школе при монастыре. Обязательно загадаете желание, ведь Дева Монтсерратская исполняет сокровенные мечты. Тысячелетняя история 📖 обители, тайна человека по имени Жоан Гаро и связь монастыря с одним из первых правителей Барселоны — вы узнаете увлекательнейшие детали о судьбе сооружения.

Гора Монтсеррат и захватывающие каталонские виды
По священной тропе мы поднимемся к кресту Святого Михаила. Вас поразит необычный рельеф горы ⛰️, а я расскажу, какие причудливые названия для её скал придумали каталонцы. Объясню, как переводится с местного Монтсеррат, и мы обсудим, кого, кроме Антонио Гауди, вдохновляла на творчество знаменитая гора. А под занавес прогулки на вершине сказочной горы вы полюбуетесь видом на прекрасную Каталонию.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Наше путешествие пройдёт на комфортабельном минивэне. Есть детские автокресла.
  • Дорога из Барселоны в Монтсеррат занимает примерно один час

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительные расходы (по желанию): напитки и обед, фуникулер 🚠 для поднятия на вершину — 9 евро с человека

Дополнительная опция
Экскурсию ⛳ также можно провести в индивидуальном формате. Стоимость составит 299€ за 1-3 человек или €89 за человека, если вас больше. Подробности уточняйте в переписке до оформления заказа.

Начало и место завершения
🚩 — Passeig de Gracia
Групповой тур в сказочный Монтсеррат из Барселоны
Групповой тур в сказочный Монтсеррат из Барселоны
Групповой тур в сказочный Монтсеррат из Барселоны
Групповой тур в сказочный Монтсеррат из Барселоны
Групповой тур в сказочный Монтсеррат из Барселоны
Групповой тур в сказочный Монтсеррат из Барселоны
Групповой тур в сказочный Монтсеррат из Барселоны
Групповой тур в сказочный Монтсеррат из Барселоны
Групповой тур в сказочный Монтсеррат из Барселоны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Кирилл
Кирилл
Я провожу экскурсии по Барселоне и Каталунии уже 4 года, хотя стараюсь называть их не экскурсиями, а прогулками. Я не буду засыпать вас сухими фактами и датами (только по вашему желанию). Я покажу вам Барселону такой, в какую влюбился сам: древнюю и современную, тихую и шумную. Вам понравится!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

33 отзыва оставили туристы

Yury
15 марта 2020
В то время, когда по всему миру нарастала истерия с короновирусом это был не просто глоток свежего воздуха, а возможность открыть для себя целый пласт каталунской и испанской истории. Возможность приобщиться к одной из главных святынь Каталунии: Черной деве из Монтсеррат. Возможность послушать прекрасный хор мальчиков. Возможность сделать множество видовых фото на фоне горы Монтсеррат, ее окрестностей и самого монастыря. Возможность продегустировать до 10 сортов прекрасного фермерского сыра и запить это красным вином. На мой взгляд: лучшей экскурсии в Монтсеррат Вы не найдете. Но можете пробовать. Рекомендую.
13 марта 2020
Были с Кириллом на экскурсии 4 марта. Сказать что понравилось, это очень мало!!! Самая лучшая поездка, информативно, легко, познавательно и очень душевно. Гид Кирил очень доходчиво и интересно провёл экскурсию, заинтересовав при этом детей и главное это было не навязчиво. Обязательно проедьте на фуникулере, открывается шикарный вид сверху. Рекомендую поездку с гидом Кириллом. Спасибо)))
12 марта 2020
Экскурсия на Монтсеррат очень понравилась, грамотно разработана, все удалось посмотреть, включая хор мальчиков, спасибо, будем всем рекомендовать. Сыры от фермеров просто сказка!.
12 марта 2020
Замечательная экскурсия всем рекомендую правильно построенная экскурсия. спасибо большое Кирил
6 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. Гид, Кирилл, очень интересно и со знанием дела рассказывал нам о прекрасной горе, монастыре и самой Мадонне. Несомненно, это одна из самых незабываемых экскурсий, которую я посетила в Испании, и с удовольствием при возможности повторю её. Спасибо Кирилл за такие яркие впечатления)
3 марта 2020
Тур с Кириллом был как в кругу старых друзей, уютно, по доброму, без стресса при шикарной кулисе - Монтсеррат !
9 февраля 2020
Экскурсия вышла замечательная! Огромное спасибо нашему гиду, Кириллу, за прекрасное путешествие. Помимо отличной организации поездки был очень интересный рассказ об истории и связанных с монастырем легендах и интересных фактах. Также много было рассказано об истории Каталонии и Барселоне. Честно говоря, я получила даже больше, чем ожидала, это не банальное сухое сопровождение, а рассказ действительно увлечённого этим регионом человека, крайне доброжелательное отношение к своей группе. Мы посетили монастырь, поднялись на смотровую площадку горы Монтсеррат, попробовали сыры, которые производятся в окрестностях монастыря, послушали монастырский хор, прикоснулись к Монтсерратской деве, одним словом, масса впечатлений за полдня! При этом, совершенно не утомительно, вполне по силам и людям в возрасте, и компании с детьми (начиная лет с 7). Да, и рекомендую зимнее время посещения, прекрасная тёплая погода, немного туристов, минимум очередей.
7 февраля 2020
Экскурсия нам понравилась. Кирилл хорошо разбирается в теме не только Монтсеррата, но и вообще жизни в Барселоне. Можно задать вопросы и получить ответы на любые интересующие темы. Что касается самой экскурсии - всё отлично. Экскурсия не утомительная, виды потрясающие. Так же очень хорошо продумана доставка на место и дорога назад. Всем кто хочет посмотреть Монтсеррат - рекомендую именно эту экскурсию. Кирилл спасибо.
27 января 2020
Сегодня вернулись с экскурсию в монастырь Монсеррат. Большое спасибо Кириллу за организацию и проведение поездки. Начиная с того, что он забрал и доставил нас назад к самому дому и до всех мелочей, из которых складывается удачная поездка. Интересный рассказчик, харизматичный человек, тонко понимает запрос публики. Советуем всем, кто хочет совершить экскурсию в небольшой компании и с комфортом. Большое спасибо, Кирилл.
21 января 2020
Кто планирует или хотя бы в перспективе держит в голове поездку в Барселону, очень рекомендую нашего гида! Нас сегодня возил на Монсеррат Кирилл. Мы в восторге от него! Интеллегентный, умный, сразу считал группу и интересы. Вся поездуа была в очень комфортном ритме, складывалось впечатление, что мы старые друзья. Отвечает на любые вопросы, интересуется нами)) т. е. это гид, который запоминается на всю жизнь! Добавляйтесь к нему в друзья, сохраняйте контакт, чтобы знать к кому обращаться, когда соберетесь в Барселону! У Кирилла много других экскурсий.
13 января 2020
Очень понравилась экскурсия! Поездка в монастырь была на комфортабельном мини-автобусе. Кирилл проводит интересную экскурсию, я слушала все время буквально разинув рот, обошли весь монастырь, побывали в самых укромных уголках, получили массу положительных эмоций. Спасибо большое Кириллу за поездку!
4 декабря 2019
Все прошло замечательно, время распределено очень хорошо, можно неспеша насладится прекрасными видами. Так как не сезон, толп людей нигде небыло. Что очень радовало. Кирилл рассказал много интересного о месте.
3 декабря 2019
Спасибо большое за содержательную и комфортную экскурсию! я однозначно рекомендую ехать на Монсеррат с Кириллом! Надеюсь еще туда вернуться!
26 ноября 2019
Все было замечательно. Гид Кирилл рассказывал интересные истории, очень легко и интересно. Поднялись на чудесную гору, побывали в монастыре, загадали делания, поели вкусного козьего сыра. Спасибо!
5 ноября 2019
Очень понравилась гора Монсеррат! На минивене быстро и удобно. Было очень интересно послушать про историю этого места. Кирилл прекрасный рассказчик. Вниз спускались на канатной дороге - потрясающие виды. Не планируйте по Монсеррат экскурсий, чтоб не волноваться, что не успеете: могут быть пробки на дороге и очереди к Деве. Достаточно долго идти в гору, берите воду и насчитывайте силы. Рекомендую экскурсию!
Ещё 18 отзывов

Кирилл проводит ещё 4 экскурсии

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