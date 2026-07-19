33 отзыва оставили туристы

Узнать тайны Черной Мадонны, пройтись по священной тропе и полюбоваться Каталонией с вершины горы
Монастырь Монтсеррат — самое загадочное место региона.
Я поделюсь секретами этого необычного сооружения: вы услышите легенду о Черной Мадонне и узнаете, как с религиозной обителью связан один из первых правителей Барселоны. Проникнетесь историей и мифами горы Монтсеррат и полюбуетесь Каталонией с высоты.
Дева Монтсерратская, или, как любовно называют ее каталонцы, Смугляночка — реликвия, которую жаждут увидеть тысячи паломников со всего света. Я расскажу, как, согласно легенде, местные обнаружили фигурку Черной Мадонны и после решили построить здесь религиозное сооружение. Вы услышите, как поет хор мальчиков, учащихся в школе при монастыре. Обязательно загадаете желание, ведь Дева Монтсерратская исполняет сокровенные мечты. Тысячелетняя история обители, тайна человека по имени Жоан Гаро и связь монастыря с одним из первых правителей Барселоны — вы узнаете увлекательнейшие детали о судьбе сооружения.
Гора Монтсеррат и захватывающие каталонские виды
По священной тропе мы поднимемся к кресту Святого Михаила. Вас поразит необычный рельеф горы, а я расскажу, какие причудливые названия для её скал придумали каталонцы. Объясню, как переводится с местного Монтсеррат, и мы обсудим, кого, кроме Антонио Гауди, вдохновляла на творчество знаменитая гора. А под занавес прогулки на вершине сказочной горы вы полюбуетесь видом на прекрасную Каталонию.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Наше путешествие пройдёт на комфортабельном минивэне. Есть детские автокресла.
Дорога из Барселоны в Монтсеррат занимает примерно один час
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспортные расходы включены в стоимость
Билеты в монастырь Монтсерра оплачиваются отдельно — €8-23 с чел. Пожалуйста, бронируйте экскурсию заранее, чтобы гарантировать наличие билетов на нужную дату
Хор мальчиков — €12 с чел. (+ билет для гида)
Дополнительные расходы (по желанию): напитки и обед, фуникулер для поднятия на вершину — €9 чел.
Дополнительная опция
Экскурсию также можно провести для большего количества человек. Стоимость составит €390 за 4-8 человек. Подробности уточняйте в переписке до оформления заказа.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Passeig de Gracia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1782 туристов
Я провожу экскурсии по Барселоне и Каталунии с 2016 года, хотя стараюсь называть их не экскурсиями, а прогулками. Не будет сухих фактов и дат (только по вашему желанию). Я покажу вам Барселону такой, в какую влюбился сам: древнюю и современную, тихую и шумную. Вам понравится!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 86 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Илья
Очень понравилась экскурсия! Организация была на высоком уровне, гид интересно рассказывал, отвечал на все вопросы и создавал приятную атмосферу. Узнал много нового и получил массу положительных впечатлений. Однозначно рекомендую!
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Евгения
Кирилл супер-гид, влюблённый в свою работу и Монсеррат. Все показал, рассказал, объяснил, пошутил)) Всё сделал как надо, а общем. Мы много путешествуем и берём много экскурсий, это 100% была льна из лучших, рекомендую!
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О
Ольга
Знакомство с Кириллом началось с экскурсии в Монсеррат, до самого Монсеррата он доставил нас на комфортном авто. Дорога прошла на одном дыхании, Кирилл прирожденный оратор, он сумел раскрыть нам и читать дальшеуменьшить
исторические аспекты и особенности испанской жизни без занудных речей, а весело и захватывающе! Он с удовольствием отвечал на все интересующие нас вопросы, как связанные с посещаемым местом, так и организацией нашего быта. Что очень важно, он был погружен в беседу с нами, чувствовал, что для нас действительно интересно и раскрывал эти моменты более детально! Некоторые его фразы стали для нас крылатыми))) Теперь хлеб для нас - это очень сексуально))) Если Барселона и ее окрестности, то только с Кириллом!
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Е
Екатерина
Отличная, легкая экскурсия! Кирил проводит экскурсию легко и просто, подходит всем!
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Наталья
Кирилл - прекрасный гид, душевный человек и кладезь полезной информации. Мы провели чудесный день с Вами! Спасибо большое!
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А
Анна
Очень понравилась экскурсия! комфортный автомобиль, знающий Кирилл, спасибо большое
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