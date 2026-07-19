33 отзыва оставили туристы

Монастырь Монтсеррат — самое загадочное место региона. Я поделюсь секретами этого необычного сооружения: вы услышите легенду о Черной Мадонне и узнаете, как с религиозной обителью связан один из первых правителей Барселоны. Проникнетесь историей и мифами горы Монтсеррат и полюбуетесь Каталонией с высоты.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Черная Мадонна и летопись монастыря

Дева Монтсерратская, или, как любовно называют ее каталонцы, Смугляночка — реликвия, которую жаждут увидеть тысячи паломников со всего света. Я расскажу, как, согласно легенде, местные обнаружили фигурку Черной Мадонны и после решили построить здесь религиозное сооружение. Вы услышите, как поет хор мальчиков, учащихся в школе при монастыре. Обязательно загадаете желание, ведь Дева Монтсерратская исполняет сокровенные мечты. Тысячелетняя история обители, тайна человека по имени Жоан Гаро и связь монастыря с одним из первых правителей Барселоны — вы узнаете увлекательнейшие детали о судьбе сооружения.

Гора Монтсеррат и захватывающие каталонские виды

По священной тропе мы поднимемся к кресту Святого Михаила. Вас поразит необычный рельеф горы, а я расскажу, какие причудливые названия для её скал придумали каталонцы. Объясню, как переводится с местного Монтсеррат, и мы обсудим, кого, кроме Антонио Гауди, вдохновляла на творчество знаменитая гора. А под занавес прогулки на вершине сказочной горы вы полюбуетесь видом на прекрасную Каталонию.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Наше путешествие пройдёт на комфортабельном минивэне. Есть детские автокресла.

Дорога из Барселоны в Монтсеррат занимает примерно один час

Что входит в стоимость, а что — нет

Транспортные расходы включены в стоимость

Билеты в монастырь Монтсерра оплачиваются отдельно — €8-23 с чел. Пожалуйста, бронируйте экскурсию заранее, чтобы гарантировать наличие билетов на нужную дату

Хор мальчиков — €12 с чел. (+ билет для гида)

Дополнительные расходы (по желанию): напитки и обед, фуникулер для поднятия на вершину — €9 чел.

Дополнительная опция

Экскурсию также можно провести для большего количества человек. Стоимость составит €390 за 4-8 человек. Подробности уточняйте в переписке до оформления заказа.