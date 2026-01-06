6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Из Барселоны - в горы Монтсеррата к знаменитому монастырю и Чёрной Мадонне

Впечатляющие виды. Благодать и умиротворение
Мы поедем к одному из главных символов Каталонии — пику Сант-Жерони на горе Монтсеррат.

Здесь расположен бенедиктинский монастырь — духовный и религиозный центр, куда стремятся католические паломники со всего мира. Я подробно расскажу об истории этих мест и покажу всё самое интересное на Монтсеррате.
5
18 отзывов
Из Барселоны - в горы Монтсеррата к знаменитому монастырю и Чёрной Мадонне
Из Барселоны - в горы Монтсеррата к знаменитому монастырю и Чёрной Мадонне
Из Барселоны - в горы Монтсеррата к знаменитому монастырю и Чёрной Мадонне

Описание экскурсии

Золотой пилой маленькие ангелы выпилили эти скалы для того, чтобы построить вам дворец
Хуан Вердагер

Что вас ожидает

Величественный горный массив Монтсеррат

Недалеко от Барселоны в центральной части Каталонии возвышаются горы причудливых форм. Мы поднимемся на самый высокий пик на высоте 1236 метров над уровнем моря. Я расскажу, как образовались эти скалы и какие легенды связаны с этим необычным местом.

«Ла Моренета» — Смуглянка

Из-за тёмного цвета лика именно так называют эту резную деревянную фигуру 12–13 веков. Священный образ воплощает для христианина невесту из ветхозаветной «Песни песней», которая «смугла и красива».

  • Вы прикоснётесь к загадочной реликвии и загадаете самое заветное желание
  • Мы постоим в середине огромного медальона
  • Если повезёт, услышим хор мальчиков
  • При желании вы поставите свечку, попробуете местные ликёры, сыр и мёд на рынке

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер на автомобиле из Барселоны
  • Экскурсию проведу я или гид Галина Бронская

Дополнительные расходы из расчёта на человека

  • Входной билет к Черной Мадонне — €11
  • Канатная дорога в обе стороны — €14
  • Хор мальчиков (по желанию) — €11
  • Самостоятельные покупки на рынке сыров и меда

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 882 туристов
Впервые я побывала в Испании в 1995 году. С тех пор каждое лето, как магнитом, меня тянуло в эту замечательную страну. В 2001 году с дипломом переводчика английского языка я
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навсегда переехала из Минска в Каталонию, где окончила школу по туризму и работала в этой сфере. Кроме полученного образования моим главным наставником была и есть моя мама Галина, которая всю жизнь работает в туризмe. Сегодня мы развиваем наш семейный бизнес. С радостью открою вам Барселону — загадочную, но в то же время предсказуемую, всегда манящую и никому до конца неизвестную. Помимо трансфера, экскурсий и поиска отелей помогу с покупкой билетов на футбол и в Барселоне, и в Мадриде. Влюбленная в Барселону каждой клеточкой — и с каждым днем всё больше — я обещаю поделиться своей любовью и с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
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1
Сергей
Экскурсию вела Галина. Очень интересно рассказывала. По времени всё идеально распланировано. Всё рассказала и всё показала. Огромное спасибо. Возможно, в следующий раз, я бы поехал ещё вверх на фуникулере от вокзала.
Экскурсию вела Галина. Очень интересно рассказывала. По времени всё идеально распланировано. Всё рассказала и всё показала.
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Н
Добрый день всем, несмотря на то, что экскурсию в Монсерат нам провела не Виктория,а Татьяна это нам совершенно не испортило впечатление, Татьяна вела неспешный рассказ с очень интересными фактами из
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истории Испании. Рассказала нам много легенд и историй из современной жизни. Все по времени было четко расчитано, везде успели. Татьяна это экскурсовод для тех, кто не очень любит загружать себя датами, а побольше получить запоминающиеся впечатления. Рекомендую. Водитель тоже был чудесный и с ним было ехать совершенно безопасно, несмотря на сложную дорогу. Наталья

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Наталья
Конечно, вот обновлённый текст:

Огромная благодарность гиду Галине за индивидуальную экскурсию на Монсеррат! Это было по-настоящему особенное путешествие. Галина рассказывала очень увлекательно, поэтому время пролетело совершенно незаметно. Благодаря ей я узнала
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о Монсеррате гораздо больше, чем могла себе представить, и увидела это удивительное место совсем с другой стороны. Особенно приятно было, что всё было очень внимательно организовано — отдельное спасибо за комфортный трансфер от гостиницы до Монсеррат и обратно, причём за рулём была сама Галина. Это добавило ещё больше уюта и спокойствия в поездке. От экскурсии остались только самые приятные впечатления и воспоминания. Спасибо огромное за заботу, тепло и отличную атмосферу!

Конечно, вот обновлённый текст:
Конечно, вот обновлённый текст:
Конечно, вот обновлённый текст:
Конечно, вот обновлённый текст:
Конечно, вот обновлённый текст:
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Полина
Добрый день! Хочу выразить благодарность Виктории и Галине за эту волшебную и необычную экскурсию!!!! Это по истине космическое место!!! Галина подробно рассказала всю предысторию о месте и о Мадонне!!! Мы
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посетили храм, подошли к самой Мадонне, услышали хор мальчиков!!!
Это просто невероятное и космическое место!!! Место силы, энергии, заряда и полной перезагрузки!!! Обязательно еще вернусь сюда и с радостью опять с Галиной!!! Всем советую данную экскурсию и мастера своего дела - гида Галину!!!!

Добрый день! Хочу выразить благодарность Виктории и Галине за эту волшебную и необычную экскурсию!!!! Это по
Добрый день! Хочу выразить благодарность Виктории и Галине за эту волшебную и необычную экскурсию!!!! Это по
Добрый день! Хочу выразить благодарность Виктории и Галине за эту волшебную и необычную экскурсию!!!! Это по
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В
Очень понравилась экскурсия! Отдельное спасибо гиду, все легко и просто!
Очень понравилась экскурсия! Отдельное спасибо гиду, все легко и просто!
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Юлиана
Спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию в столь мощное место! Всем очень понравилось и взрослым, и детям!
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