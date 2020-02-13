6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильное путешествие к одному из главнейших символов Каталонии

Victoria
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Victoria – ваш гид
Мы поедем на один из главнейших символов Каталонии — пик Сант-Жерони на горе Монтсеррат! Здесь расположен бенедиктинский монастырь — духовный и религиозный центр Каталонии, привлекающий паломников-католиков со всего мира.

Мы увидим все, что есть на Монсеррате и подробно поговорим про монастырь, я расскажу историю этих мест.
299 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Монтсеррат на автомобиле
Монтсеррат на автомобиле

Золотой пилой маленькие ангелы выпилили эти скалы для того, чтобы построить вам дворец. (Хуан Вердагер) Недалеко от Барселоны, в центральной части Каталонии, возвышается величественный, причудливых форм массив Монтсеррат, самая высокая вершина которого — пик Сант-Жерони — находится на высоте 1236 метров над уровнем моря. Удивительные формы скал горного массива, от которых трудно оторвать взгляд, — результат длительной геологической эволюции.

Программа

«Ла Моренета» (Смуглянка), как фамильярно называют Святую Деву из-за темного цвета ее лика, — это резная деревянная фигура конца XII-начала XIII вв. Священный образ воплощает для христианина «невесту» из ветхозаветной «Песни песней», которая «смугла и красива». Во время нашей экскурсии мы прикоснемся рукой к Смуглянке и загадаем самое заветное желание. Поставим свечку и помолимся в тишине. Постоим в середине огромного медальона и зарядимся положительной энергией. Продегустируем местные ликеры за 1,50 евро.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включен трансфер на автомобиле из Барселоны.
  • Возможны дополнительные расходы при посещении рынка сыров и меда, но тут уже все зависит от вашего выбора.
Монтсеррат на автомобиле
Монтсеррат на автомобиле

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Victoria
Victoria
Впервые я побывала в Испании в 1995 году. С тех пор каждое лето, как магнитом, меня тянуло в эту замечательную страну. В 2001 году с дипломом переводчика английского языка навсегда переехала из Минска в Каталонию, где окончила школу по туризму и работала в этой сфере. Кроме полученного образования моим главным «наставником» была и есть моя мама Галина, которая уже 20 лет работает в туризмe. Сегодня развиваем наш семейный бизнес. С радостью открою вам Барселону — загадочную, но в то же время предсказуемую, всегда манящую и никому до конца неизвестную. Помимо трансфера, экскурсий и поиска отелей помогу с покупкой билетов на футбол и в Барселоне, и в Мадриде. Влюбленная в Барселону каждой клеточкой и с каждым днем всё больше, я обещаю поделиться своей любовью и с вами!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 февраля 2020
Были на экскурсии с Викторией. Все очень понравилось! Доходчиво, непринужденно, с большой любовью к Каталонии и непосредственно к предмету экскурсии. Комфортный автомобиль, прекрасный гид, удивительный монастырь и сама гора Монсеррат с умопомрачительными видами. А ещё мы попали на хор мальчиков (до слез) , ну и, конечно, попросили Чёрную Мадонну об исполнении желаний. Рекомендуем!!!
31 января 2020
Заказывали экскурсию на Монтсеррат у Виктории. Все прошло замечательно. Виктория нас встретила на комфортабельном автомобиле. По дороге рассказала много всего интересного. А потом по канатной дороге мы поднялись на Монтсеррат. Послушали историю и легенды появления этого живописного места. Посетили базилику, полюбовались прекрасными видами. Пять часов экскурсии прошли незаметно.
Ирина
27 января 2020
Очень понравилась организация экскурсии, Виктория душевный знающий гид. Спокойно, умиротворенно насладились видами Монсеррат и загадали желания) рекомендую очень и эту экскурсию и гида Викторию.
31 декабря 2019
Нам очень понравилась экскурсия. Высокий уровень знаний и навыков, гид гибко реагирует на особенности клиента. Рекомендуем гида - профи!
9 июня 2019
Нам очень понравилась экскурсия, приветливый и аккуратный водитель. Виктория-замечательный гид, организовала посещение монастыря без очереди, очень интересно и содержательно рассказывала, знает много исторических фактов. Всегда была готова помочь, приятная в общении.
Спасибо огромное! Мы великолепно провели время, надеемся, что обратимся к Виктории еще не раз. 09/06 Екатерина
18 апреля 2019
Экскурсия на Монтсеррат на автомобиле была великолепной! Замечательный гид забрала нас из отеля и на комфортной машине мы отправились в Монстсеррат. Удивительное место, потрясающий рассказ, ангельское пение хора мальчиков, прекрасная и дружная атмосфера. Море впечатлений и позитива! Всем рекомендую!

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