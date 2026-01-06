6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы поедем к одному из главных символов Каталонии — пику Сант-Жерони на горе Монтсеррат.
Здесь расположен бенедиктинский монастырь — духовный и религиозный центр, куда стремятся католические паломники со всего мира. Я подробно расскажу об истории этих мест и покажу всё самое интересное на Монтсеррате.
Здесь расположен бенедиктинский монастырь — духовный и религиозный центр, куда стремятся католические паломники со всего мира. Я подробно расскажу об истории этих мест и покажу всё самое интересное на Монтсеррате.
Описание экскурсии
Золотой пилой маленькие ангелы выпилили эти скалы для того, чтобы построить вам дворец
Хуан Вердагер
Что вас ожидает
Величественный горный массив Монтсеррат
Недалеко от Барселоны в центральной части Каталонии возвышаются горы причудливых форм. Мы поднимемся на самый высокий пик на высоте 1236 метров над уровнем моря. Я расскажу, как образовались эти скалы и какие легенды связаны с этим необычным местом.
«Ла Моренета» — Смуглянка
Из-за тёмного цвета лика именно так называют эту резную деревянную фигуру 12–13 веков. Священный образ воплощает для христианина невесту из ветхозаветной «Песни песней», которая «смугла и красива».
- Вы прикоснётесь к загадочной реликвии и загадаете самое заветное желание
- Мы постоим в середине огромного медальона
- Если повезёт, услышим хор мальчиков
- При желании вы поставите свечку, попробуете местные ликёры, сыр и мёд на рынке
Организационные детали
- В стоимость включен трансфер на автомобиле из Барселоны
- Экскурсию проведу я или гид Галина Бронская
Дополнительные расходы из расчёта на человека
- Входной билет к Черной Мадонне — €11
- Канатная дорога в обе стороны — €14
- Хор мальчиков (по желанию) — €11
- Самостоятельные покупки на рынке сыров и меда
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 882 туристов
Впервые я побывала в Испании в 1995 году. С тех пор каждое лето, как магнитом, меня тянуло в эту замечательную страну. В 2001 году с дипломом переводчика английского языка я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсию вела Галина. Очень интересно рассказывала. По времени всё идеально распланировано. Всё рассказала и всё показала. Огромное спасибо. Возможно, в следующий раз, я бы поехал ещё вверх на фуникулере от вокзала.
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Н
Добрый день всем, несмотря на то, что экскурсию в Монсерат нам провела не Виктория,а Татьяна это нам совершенно не испортило впечатление, Татьяна вела неспешный рассказ с очень интересными фактами из
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Конечно, вот обновлённый текст:
Огромная благодарность гиду Галине за индивидуальную экскурсию на Монсеррат! Это было по-настоящему особенное путешествие. Галина рассказывала очень увлекательно, поэтому время пролетело совершенно незаметно. Благодаря ей я узнала
Огромная благодарность гиду Галине за индивидуальную экскурсию на Монсеррат! Это было по-настоящему особенное путешествие. Галина рассказывала очень увлекательно, поэтому время пролетело совершенно незаметно. Благодаря ей я узнала
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Добрый день! Хочу выразить благодарность Виктории и Галине за эту волшебную и необычную экскурсию!!!! Это по истине космическое место!!! Галина подробно рассказала всю предысторию о месте и о Мадонне!!! Мы
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В
Очень понравилась экскурсия! Отдельное спасибо гиду, все легко и просто!
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Спасибо Татьяне за прекрасную экскурсию в столь мощное место! Всем очень понравилось и взрослым, и детям!
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