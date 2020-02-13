6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Золотой пилой маленькие ангелы выпилили эти скалы для того, чтобы построить вам дворец. (Хуан Вердагер) Недалеко от Барселоны, в центральной части Каталонии, возвышается величественный, причудливых форм массив Монтсеррат, самая высокая вершина которого — пик Сант-Жерони — находится на высоте 1236 метров над уровнем моря. Удивительные формы скал горного массива, от которых трудно оторвать взгляд, — результат длительной геологической эволюции.

Программа

«Ла Моренета» (Смуглянка), как фамильярно называют Святую Деву из-за темного цвета ее лика, — это резная деревянная фигура конца XII-начала XIII вв. Священный образ воплощает для христианина «невесту» из ветхозаветной «Песни песней», которая «смугла и красива». Во время нашей экскурсии мы прикоснемся рукой к Смуглянке и загадаем самое заветное желание. Поставим свечку и помолимся в тишине. Постоим в середине огромного медальона и зарядимся положительной энергией. Продегустируем местные ликеры за 1,50 евро.