6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы поедем к одному из главных символов Каталонии — пику Сант-Жерони на горе Монтсеррат. Здесь расположен бенедиктинский монастырь — духовный и религиозный центр, куда стремятся католические паломники со всего мира. Я подробно расскажу об истории этих мест и покажу всё самое интересное на Монтсеррате.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Золотой пилой маленькие ангелы выпилили эти скалы для того, чтобы построить вам дворец

Хуан Вердагер

Что вас ожидает

Величественный горный массив Монтсеррат

Недалеко от Барселоны в центральной части Каталонии возвышаются горы причудливых форм. Мы поднимемся на самый высокий пик на высоте 1236 метров над уровнем моря. Я расскажу, как образовались эти скалы и какие легенды связаны с этим необычным местом.

«Ла Моренета» — Смуглянка

Из-за тёмного цвета лика именно так называют эту резную деревянную фигуру 12–13 веков. Священный образ воплощает для христианина невесту из ветхозаветной «Песни песней», которая «смугла и красива».

Вы прикоснётесь к загадочной реликвии и загадаете самое заветное желание

Мы постоим в середине огромного медальона

Если повезёт, услышим хор мальчиков

При желании вы поставите свечку, попробуете местные ликёры, сыр и мёд на рынке

Организационные детали

В стоимость включен трансфер на автомобиле из Барселоны

Экскурсию проведу я или гид Галина Бронская

Дополнительные расходы из расчёта на человека