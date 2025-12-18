Описание экскурсииЭто не просто прогулка — это вызов. Вы окажетесь на территории, где сосуществуют маргиналы и меценаты, мечтатели и беженцы, абсент и искусство. Граффити, абсурд, ароматы восточных специй и отголоски империи — всё это Раваль. Это район, где туристам советуют быть осторожными. Но именно здесь вы найдёте настоящую Барселону — не открытку, а организм. Мы исследуем, как здесь уживаются авангардные музеи, бары, мусульманские лавки и следы испанских монархов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Каталонии
- Рамбла
- Рынок Бокерия
- Бывший госпиталь Санта Креу
- Книжный магазин «Централь»
- MACBA
- Кот Ботеро
- Крепостная стена
- Паматник Христофору Колумбу
- Театр Лисеу
- Дворец Гуэль
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Тапас
- Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площаль Каталонии
Завершение: Памятник Христофору Колумбу
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
