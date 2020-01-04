6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Бунтарский район Раваль, творческий Борн и неизведанные уголки старейшего квартала Готика

Марина
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Марина – ваш гид
Путешествуете в одиночку или хотите открыть новые грани каталонской столицы? Тогда я приглашаю вас на душевную и запоминающуюся прогулку! Со мной вы побываете в скрытых уголках квартала Раваль и Готики.

Устроите шопинг в Борне и выберете лучшие сувениры.

Необычные факты и локации помогут прочувствовать характер Барселоны.
От 75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Каталонии
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Дружеская прогулка по Барселоне
Дружеская прогулка по Барселоне

Что вас ожидает

Раваль: прекрасный и ужасный
Наша прогулка начнётся в районе, где больше восьми веков живут неформалы и монахини, художники, богачи и маргиналы. Я покажу жилище барселонской вампирши и расскажу, как она заработала состояние. Приведу вас в тенистый дворик бывшего Дома милосердия, где находится неизвестное туристам летнее кафе. Вы узнаете историю этого места, а после отыщете самое большое зеркало города. В винтажных магазинчиках я помогу вам выбрать платье, а в секретном бутике селекционных духов — интересный аромат. На знаменитом рынке Бокерия научу отличать настоящий хамон от реплик, а тапас от пинчеса. Здесь же вы познакомитесь с сеньором Хуанито, который больше 80 лет трудится в семейном кафе.

Готика: старейший район каталонской столицы
Аутентичные торговые лавки с богатой судьбой ждут вас в Готике. Вы прикоснётесь к истории магазина лекарственных трав, которому больше двухсот лет. Побываете в месте, где создали первые в мире дизайнерские эспадрильи, в антикварной лавке у Королевской площади и средневековом магазине свечей. Конечно, мы поговорим и о самом квартале. Я поясню, почему сооружения Готики похожи на театральные декорации, вы услышите о жителях района и проникнетесь духом старой Барселоны.

Борн: творческое сердце современного города
Художественные галереи, мастерские, бутики дизайнерских украшений — в Борне царит атмосфера творчества. Здесь мы отправимся в мой любимый винтажный магазин, где цены варьируются от 5 до 15 евро! Вы сможете купить подарок себе или близким, а после, если захотите, я приведу вас туда, где продают необычные украшения в стиле минимализм, или мы отправимся в галерею.

В завершение, предлагаю насладиться пирожными, которые не только таят во рту, но и выглядят как произведения искусства. За чашкой кофе с десертом я расскажу о нравах местных жителей. Вы услышите, как практичные каталонцы позаимствовали идею с бесплатной закуской к вину у андалузцев и стали на этом зарабатывать. Кроме того, я поделюсь занимательными легендами об алхимике, черепе с кинжалом, призраке оперы Лисеу и зловещей улице инквизиции.

Организационные детали

  • Кофе и пирожные в пределах 5 евро входят в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед — 5-10 евро с человека, шопинг — в зависимости от ваших предпочтений.
  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
  • В конце прогулки я поделюсь рассылкой лучших мест Барселоны.
Дружеская прогулка по Барселоне
Дружеская прогулка по Барселоне
Дружеская прогулка по Барселоне
Дружеская прогулка по Барселоне
Дружеская прогулка по Барселоне
Дружеская прогулка по Барселоне
Дружеская прогулка по Барселоне
Дружеская прогулка по Барселоне
Дружеская прогулка по Барселоне
Дружеская прогулка по Барселоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Меня зовут Марина и по образованию я искусствовед. Я люблю находить интересное в повседневных вещах, получать максимальное удовольствие от жизни и делиться своей радостью с окружающими. На моих экскурсиях не бывает скучно, потому что в своих рассказах я стараюсь разбавлять сухие исторические факты историями живых людей и легендами, которых в Барселоне огромное количество. Я предпочитаю живое общение в малой группе. Мои экскурсии всегда проходят как прогулки добрых друзей, я гибко подхожу к потребностям путешественников, поэтому программа тура никогда не бывает одинаковой у разных групп. Каждый день я продолжаю совершенствоваться, и в поисках новых историй изучаю музейные и библиотечные архивы города. Я люблю Барселону и хочу делиться своей любовью с вами!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 января 2020
Марина, огромное спасибо. Время пролетело незаметно. Познавательно и не стандартно..
1 января 2020
Прогулка получилась именно дружеской! Как будто встретили подругу, с которой давно не виделись. Марина провела нас по историческому центру города - по её любимым местам, так как Марина влюблена в Барселону и мы теперь тоже! За 3 часа (даже дольше, потому что не хотели расставаться))) мы побывали в 3 кварталах города, познакомились с достопримечательностями и пямятными местами,. Посетили католический костёл Санта Мария дель Мар, который оставил несгладимый след в памяти - до мурашек от величия и атмосферы в нём. Зашли на рынок- очень впечатлил своей самобытностью и вкусностями - хамон, сыры и др...всё можно попробовать! Заходили в кафе погреться - 31 декабря вечером прохладно (+5). Рассказ Марины сопровождался интересными историческими фактами и информацией о жизни испанцев в разные времена, в том числе, и в наши дни. Марина посоветовала куда можно сходить и что посмотреть в городе. Хорошо, что именно в первый день нашей поездки в Барселону мы познакомились с Мариной, которая с душой открыла для нас этот прекрасный город во всём его многообразии!!! Благодарим Марину за прекрасный и столь информативный, душевный вечер! Рекомендуем!
Michael
1 ноября 2019
Три часа с Мариной пролетели как миг. Очень не хотелось ее отпускать. Так интересно узнать о жизни в Барселоне "от первого лица". Мы увидели три района в центре, очень разных и самобытных. Немного не хватило структуры, может быть стоило выстроить места и достопримечательности в какой-то временной цепочке, или найти что-то общее. Ребенок (12 лет) немного заскучал в конце, но это была его обычная реакция на экскурсии. Но это, по большому счету, мои придирки. Все прошло просто замечательно! Мы задержались из-за проблем с поездом. Но смогли легко связаться с гидом по телефону, и Марина нас дождалась в условленном месте.
18 сентября 2019
Очень интересная и содержательная экскурсия, советую всем начинать с неё знакомство с Барселоной
15 августа 2019
Очень понравилось. Действительно дружеская прогулка. Побывали во многих красивых местах города, узнали много нового об истории Барселоны, ее архитектуре. Все не спеша, с приятной беседой. Огромное спасибо нашему гиду Марине за прекрасно проведенное время. Рекомендуем. Константин и Татьяна.
Gulchekhra
13 августа 2019
Марина - замечательный гид и обаятельный человек. Подстраиваясь под настроение и интересы клиента, рассказала много интересного, показала очень милые «нетуристические» места, терпеливо помогла с покупкой сувениров и просто стала подругой за два дня общения. Марина, ещё раз спасибо Вам большое! Всем рекомендую! P.S. Магазин Хамона, который Вы мне подсказали, просто чудо:)))

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