6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Раваль: прекрасный и ужасный

Наша прогулка начнётся в районе, где больше восьми веков живут неформалы и монахини, художники, богачи и маргиналы. Я покажу жилище барселонской вампирши и расскажу, как она заработала состояние. Приведу вас в тенистый дворик бывшего Дома милосердия, где находится неизвестное туристам летнее кафе. Вы узнаете историю этого места, а после отыщете самое большое зеркало города. В винтажных магазинчиках я помогу вам выбрать платье, а в секретном бутике селекционных духов — интересный аромат. На знаменитом рынке Бокерия научу отличать настоящий хамон от реплик, а тапас от пинчеса. Здесь же вы познакомитесь с сеньором Хуанито, который больше 80 лет трудится в семейном кафе.

Готика: старейший район каталонской столицы

Аутентичные торговые лавки с богатой судьбой ждут вас в Готике. Вы прикоснётесь к истории магазина лекарственных трав, которому больше двухсот лет. Побываете в месте, где создали первые в мире дизайнерские эспадрильи, в антикварной лавке у Королевской площади и средневековом магазине свечей. Конечно, мы поговорим и о самом квартале. Я поясню, почему сооружения Готики похожи на театральные декорации, вы услышите о жителях района и проникнетесь духом старой Барселоны.

Борн: творческое сердце современного города

Художественные галереи, мастерские, бутики дизайнерских украшений — в Борне царит атмосфера творчества. Здесь мы отправимся в мой любимый винтажный магазин, где цены варьируются от 5 до 15 евро! Вы сможете купить подарок себе или близким, а после, если захотите, я приведу вас туда, где продают необычные украшения в стиле минимализм, или мы отправимся в галерею.

В завершение, предлагаю насладиться пирожными, которые не только таят во рту, но и выглядят как произведения искусства. За чашкой кофе с десертом я расскажу о нравах местных жителей. Вы услышите, как практичные каталонцы позаимствовали идею с бесплатной закуской к вину у андалузцев и стали на этом зарабатывать. Кроме того, я поделюсь занимательными легендами об алхимике, черепе с кинжалом, призраке оперы Лисеу и зловещей улице инквизиции.