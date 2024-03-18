3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Всего полчаса от Барселоны — и вы в одном из самых престижных курортов Каталонии! На прогулке по Ситжесу вы познакомитесь с аутентичными домиками рыбаков, роскошными модернистскими виллами, белоснежными пляжами и уютными улочками, впадающими в изумрудное море. Узнаете, как развивался будущий город искусств и услышите городские легенды. А ещё отведаете вкуснейшие пинчос и каталонский вермут (он выше всяких похвал!).

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История жемчужины побережья Costa Dorada

Некогда небольшой рыбацкий поселок стал одним из лучших курортов Каталонии. В порту я расскажу о его прошлом и по аутентичным домикам помогу воссоздать прежний облик Ситжеса. Поговорим о праздниках и буднях местных жителей, о первом рынке и силосных ямах, подаривших городу название. Вы узнаете, где жил каталонский Айвазовский и прятались Дали с Галой, что происходило на улице Греха и откуда отправлялись в Америку искатели счастья. А современный статус Ситжеса я представлю вам в районе, где проходят важные саммиты, экономические форумы и фестиваль фантастического кино.

Город искусств

Пройдясь вдоль моря до городского кладбища, вы откроете настоящий музей под открытым небом, где я познакомлю вас с работами лучших каталонских скульпторов начала 20 века. Возле дома-музея поговорим о ярком художнике-постимпрессионисте Сантьяго Русиньоле. На набережной Сан-Себастьян вы осмотрите особняки так называемых ситжезанских индейцев, подаривших Каталонии новое архитектурное направление – модернизм. А также узнаете о происхождении памятника Эль Греко и одной из визитных карточек города – лестницы Ла Пунта.

Религиозные памятники

Возле церквей Св. Варфоломея и Св. Феклы поговорим о покровителях города и грандиозном мероприятии, которое ежегодно устраивают в их честь. Вы узнаете, как на протяжении веков графы делили Ситжес с церковью, и почему местные жители всегда предпочитали светскую власть церковной. А на туристическом паровозике доедете до храма Nuestra Señora del Vinyet, где услышите историю о волшебной виноградной лозе.

Вкусы Ситжеса

По пути вы сделаете кофейную паузу на террасе с видом на изумрудное море. А ещё вы попробуете вкуснейшие пинчос и настоящий каталонский вермут. В завершение прогулки я помогу выбрать приятное заведение с прекрасной кухней, в особенности, морской (как вариант – ресторан, в котором периодически бывает Лео Месси).

Организационные детали