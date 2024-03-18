3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузиться в жизнь курортной столицы каталонской богемы
Всего полчаса от Барселоны — и вы в одном из самых престижных курортов Каталонии! На прогулке по Ситжесу вы познакомитесь с аутентичными домиками рыбаков, роскошными модернистскими виллами, белоснежными пляжами и уютными улочками, впадающими в изумрудное море. Узнаете, как развивался будущий город искусств и услышите городские легенды. А ещё отведаете вкуснейшие пинчос и каталонский вермут (он выше всяких похвал!).
Некогда небольшой рыбацкий поселок стал одним из лучших курортов Каталонии. В порту я расскажу о его прошлом и по аутентичным домикам помогу воссоздать прежний облик Ситжеса. Поговорим о праздниках и буднях местных жителей, о первом рынке и силосных ямах, подаривших городу название. Вы узнаете, где жил каталонский Айвазовский и прятались Дали с Галой, что происходило на улице Греха и откуда отправлялись в Америку искатели счастья. А современный статус Ситжеса я представлю вам в районе, где проходят важные саммиты, экономические форумы и фестиваль фантастического кино.
Город искусств
Пройдясь вдоль моря до городского кладбища, вы откроете настоящий музей под открытым небом, где я познакомлю вас с работами лучших каталонских скульпторов начала 20 века. Возле дома-музея поговорим о ярком художнике-постимпрессионисте Сантьяго Русиньоле. На набережной Сан-Себастьян вы осмотрите особняки так называемых ситжезанских индейцев, подаривших Каталонии новое архитектурное направление – модернизм. А также узнаете о происхождении памятника Эль Греко и одной из визитных карточек города – лестницы Ла Пунта.
Религиозные памятники
Возле церквей Св. Варфоломея и Св. Феклы поговорим о покровителях города и грандиозном мероприятии, которое ежегодно устраивают в их честь. Вы узнаете, как на протяжении веков графы делили Ситжес с церковью, и почему местные жители всегда предпочитали светскую власть церковной. А на туристическом паровозике доедете до храма Nuestra Señora del Vinyet, где услышите историю о волшебной виноградной лозе.
Вкусы Ситжеса
По пути вы сделаете кофейную паузу на террасе с видом на изумрудное море. А ещё вы попробуете вкуснейшие пинчос и настоящий каталонский вермут. В завершение прогулки я помогу выбрать приятное заведение с прекрасной кухней, в особенности, морской (как вариант – ресторан, в котором периодически бывает Лео Месси).
Организационные детали
Мы встретимся на железнодорожной станции Сантс или в вашем отеле и доберемся до Ситжеса на пригородном поезде – время в пути около 40 минут. Либо вы сможете приехать из Барселоны самостоятельно
Также возможна организация трансфера – стоимость уточняйте, пожалуйста, при бронировании
Дополнительные расходы: билеты на пригородный поезд – 4,60 в одну сторону, а также стоимость выбранных вами блюд и напитков в барах и ресторанах Ситжеса
После экскурсии вы также получите в подарок фоторепортаж от гида
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ближайшей к вам жд станции Барселоны или на перроне в г. Ситжес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 3458 туристов
Добрый день, друзья! Я — журналист по образованию, «барселонолюб» и «барселоновед» по призванию. Вот уже десять лет я живу в этом городе, дышу им и, самое главное, ни на что читать дальшеуменьшить
его не поменяю, даже свой отпуск я провожу исключительно здесь, так что отправиться на экскурсию со мной можно в любое время года! Мой муж — испанец и коренной барселонец, моя дочь — русская «испанка», мой сын — наполовину испанец, так что смогу познакомить вас не только со своей любимой Барселоной, но и со всеми тонкостями и нюансами местной жизни! Я открою вам «другую» Барселону, расскажу истории, о которых «молчат» аудиогиды и покажу места, в которые не заезжают туристические автобусы. Погуляем?
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Жанна
Очарованы испанским городком Сиджес под Барселоной! Невероятная атмосфера, красивые пляжи и уютные улочки создали незабываемые впечатления. Спасибо гиду Елене - она знает каждую улицу и показала нам все самые замечательные места городка. Благодаря ей мы смогли по-настоящему окунуться в атмосферу этого удивительного места. Сюда хочется возвращать вновь и вновь!
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Ирина
Было увлекательно и очень красиво. Город чудесный, гулять одно удовольствие. Елена рассказывает о нем со знанием дела, про историю и современность. Так увлекательно, что представляешь все эти события, праздники, важные читать дальшеуменьшить
моменты и хочется непременно вернуться, провести здесь каникулы, попасть на праздник, когда все улицы выкладывают цветами или местные жители наряжаются мертвецами.)) Понравился и Ситжес, и экскурсия в Лениной подаче. Она ответила нам на все вопросы, рассказала про Гауди и Каталонию, подсказала как куда лучше доехать, и что и где посмотреть, забронировала замечательный ресторан на берегу и сориентировала в меню на испанском. В следующий приезд с радостью возьмем у нее еще экскурсию по Барселоне!
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Yuriy
Отличная экскурсия. Елена встретила нас у дома, поэтому покупка билетов на метро и поезд не было проблемой. Легкая дорога на пригородном поезде. Экскурсия была не утомительная, город очень красивый, с читать дальшеуменьшить
интересной историей. Елена заказала столик в ресторане на набережной, еда отличная, скатерть и смена тарелок присутствует. После экскурсии мы прошли вдоль пляжа и легко вернулись на поезде в центр Барселоны. Прекрасно проведенный день! Елена сделала много фотографий всей нашей семьи. Рекомендую Елену.
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Елена
Елена очень приятный собеседник и прекрасный гид. Увидели и узнали много интересного) Сиджес очень милый и красивый городок. Елене спасибо за отличный день! Всем рекомендую!
+2
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Y
Yulia
Поездка в Сиджес с гидом Еленой стала одним из самых ярких впечатлений моего путешествия! Елена потрясающий профессионал. Её глубокие знания истории, культуры и местных традиций сделали экскурсию не просто информативной, читать дальшеуменьшить
а живой, насыщенной и очень увлекательной. Она показала мне лучшие уголки Сиджеса. Живописные пляжи, уютные улочки, великолепные архитектурные памятники и скрытые жемчужины, о которых в путеводителях редко рассказывают. Особенно поразило умение Елены сочетать исторические факты с интересными историями из жизни горожан и собственного опыта, благодаря чему экскурсия превратилась в увлекательное путешествие сквозь время и культуру. Благодаря Елене я почувствовала настоящий дух Сиджеса, его уникальность и очарование.
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Е
Елена
Весь день мы с Еленой гуляли по небольшому, необычному и очень живописному Ситжесу - одному из самых лучших курортных городков Испании с богатой историей. Прогулка оставила незабываемые воспоминания. Елена показала Ситжес, читать дальшеуменьшить
который потрясает красотой морских пейзажей, прекрасными пляжами, интересной публикой, комфортной тишиной, невероятного цвета морем, скалистыми берегами, старыми и узенькими улочками, синими ставнями и белыми стенами домиков, отличной кухней с потрясающей паэльей и прохладной сангрией… можно перечислять ещё очень долго)… Лучше увидеть это своими глазами, выбрать Елену, которая располагает к себе с первых минут общения, а к концу дня уже становится неслучайным человеком, и получить незабываемые впечатления от прогулки по уютному Ситжесу. Спасибо Елене, что подарила Ситжес. Показала его прошлое и его настоящее. Выбирайте для для своих прогулок Ситжес и Елену!
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