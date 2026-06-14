30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пять районов Барселоны за три часа

Познакомьтесь с самыми яркими районами Барселоны за три часа. Узнайте о каталонском модерне, истории Арагона и реликвиях готического храма
В программе собраны самые яркие фрагменты центральных районов Барселоны.

Туристы познакомятся с принципами каталонского модерна на примере легендарного Дома Бальо, услышат истории о графах и королях Арагона, откроют прошлое злачных улиц
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изгоев и узнают о реликвиях блистательного готического храма.

Прогулка начнется с роскошного квартала Эшампле, где на главной улице Барселоны - Пасео де Грасия - можно узнать о царившем здесь аристократическом духе и его материальном воплощении.

В Равале, одном из самых неоднозначных районов, речь пойдет о жизни начала прошлого века, его жителях и заведениях.

В Готическом квартале, на знаменитой улице Лас Рамблас, туристы ощутят темперамент одной из самых ярких артерий Испании. В Борне откроется происхождение названия парка Цитадель и витража одного из барселонских храмов.

Экскурсия завершается у Большого Королевского дворца, где можно услышать легенды о графах и правителях Арагоны

5
91 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный маршрут по пяти районам
  • 🏛 Знакомство с каталонским модерном
  • 🏰 Истории о графах и королях Арагона
  • 🐱 Загадка желания у Кота Ботеро
  • 🌊 Прогулка по набережной Барселонеты
  • 🍽 Рекомендации лучших ресторанов
Пять районов Барселоны за три часа
Пять районов Барселоны за три часа
Пять районов Барселоны за три часа

Что можно увидеть

  • Дом Бальо
  • Кот Ботеро
  • Лас Рамблас
  • Готический собор Св. Евлалии
  • Большой Королевский дворец
  • Парк Цитадель

Описание экскурсии

Элитный Эшампле

Прогулка начнётся с роскошного квартала, где на главной улице Барселоны — Пасео де Грасия — я расскажу о царившем здесь аристократическом духе и его материальном воплощении: домах, дворцах и ресторанах, где обитали самые богатые и влиятельные люди города. Здесь же вы познакомитесь с особенностями каталонского модерна. Основы архитектурной гордости всей страны вы разберёте на примере Дома Бальо, яркого творения непревзойдённого Гауди, услышите историю создания проекта и узнаете о символике использованных элементов. При желании можно будет ненадолго задержаться здесь — не только чтобы полюбоваться архитектурой, но и попробовать самый вкусный горячий шоколад в городе.

Скандальный Раваль

В этом неоднозначном районе поговорим о том, что за жизнь здесь кипела в начале прошлого века, кто селился на его улицах, какими заведениями славился квартал и почему долгое время он считался самым опасным в городе. По пути вы также увидите знаменитый рынок Бокерия — один из самых ярких и атмосферных уголков города, полный красок, ароматов и кулинарных соблазнов.

Готический квартал — средневековое сердце Барселоны

На знаменитой улице Лас Рамблас, разделяющей Раваль и Готический квартал, вы ощутите темперамент одной из самых ярких артерий Испании, с буйством фруктов, сочными платанами, живыми статуями и сувенирными лавками. А оказавшись в самом сердце средневековой Барселоны, узнаете, сколько раз район менял название, познакомитесь с историей строительства, архитектурой и реликвиями готического собора Св. Евлалии. И, кроме того, возле Большого Королевского дворца услышите легенды о графах и правителях Арагоны.

Модный Борн

Следующий пункт программы — изысканный квартал, где вы откроете происхождение названия парка Цитадель, любимого места отдыха жителей, узнаете, где находится район-призрак, и правда ли, что витраж одного из барселонских храмов украшает герб футбольного клуба Барселоны. По дороге найдёте самую короткую и самую узкую улицу в городе. И узнаете, какие мероприятия проходили в этой части Старого города в Средние века.

Пляжная Барселонета

Завершится экскурсия в квартале, выросшем из рыбацкого поселка 18 века в современный развлекательный сегмент города. Здесь я покажу вам самую неизвестную работу Гауди — скромную и незаметную. Она редко попадает в путеводители, но точно удивит своей историей. А ещё подскажу, где попробовать лучшие блюда из морепродуктов — в местах, куда с удовольствием ходят сами барселонцы. В финале мы окажемся в Старом порту — месте, где волны встречаются с историей: когда-то отсюда уходили торговые суда, а сегодня здесь царит оживлённая, но по-прежнему морская атмосфера с корабельными мачтами, пальмами и ароматом соли в воздухе.

Организационные детали

  • Прогулка не предполагает дополнительных расходов
  • Экскурсию можно и провести и для большего количества путешественников — стоимость €20 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле дома Бальо на Пасео-де-Грасия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1273 туристов
Hola! Привет из каталонской столицы! Меня зовут Ксения, и я влюбилась в Барселону с первого взгляда. Я исходила её вдоль и поперёк, изучила историю города и все любимые места барселонцев. И мне очень хочется поделиться своими знаниями и эмоциями. Фотография — моя вторая страсть, мне уже не терпится увидеть ваши улыбки через свой объектив!)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
90
4
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3
2
1
А
Хочу выразить благодарность Ксении за наше знакомство с Барселоной! Три часа пролетели на одном дыхании. Мы узнали много интересного о жизни каталонцев, истории города, его традициях и особенностях. Экскурсия была
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увлекательной, познавательной и очень комфортной. Спасибо за интересную подачу материала, доброжелательность и любовь к своему делу!

P.S. Ксения, на обратном пути мы снова вернулись на Рамблу, сыграли в мгновенную лотерею и выиграли 5 евро. Похоже, Барселона решила оставить нам ещё один приятный подарок на память! 😊

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Victoria
Огромное спасибо Ксении за чудесную экскурсию по Барселоне. смогли прочувствовать тот самый местный вайб благодаря историям и рекомендациям мест к посещению. Благодаря Ксении стало понятно, что запланировали слишком короткий визит и нужно вернуться сюда снова. спасибо!!!
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Айя
очень понравилась экскурсия с Ксенией. очень понравилось, как она старалась показать нам что-то новое, когда узнала что где то мы уже были и плавно меняла маршрут, чтобы нам было не скучно. экскурсия прошла на ура!
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Арина
Сегодня были на экскурсии с Ксенией, мы были с 3 детьми (3 года, 9 и 13 лет). Ксения замечательный рассказчик: экскурсия длилась 3 часа, все очень живенько, интересно и познавательно,
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она знает ответы на все вопросы и знает много легенд, это было интересно детям и добавляет городу атмосферу и загадочность! Экскурсия очень обширная, мы первый день в Барселоне и теперь имеем общее представление об истории города. Ксения, огромное спасибо, всем понравилось!

Сегодня были на экскурсии с Ксенией, мы были с 3 детьми (3 года, 9 и 13
Сегодня были на экскурсии с Ксенией, мы были с 3 детьми (3 года, 9 и 13
Сегодня были на экскурсии с Ксенией, мы были с 3 детьми (3 года, 9 и 13
Сегодня были на экскурсии с Ксенией, мы были с 3 детьми (3 года, 9 и 13
Сегодня были на экскурсии с Ксенией, мы были с 3 детьми (3 года, 9 и 13
Сегодня были на экскурсии с Ксенией, мы были с 3 детьми (3 года, 9 и 13
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Е
Спасибо огромное. Нам очень все понравилось:)
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И
Спасибо Ксении за насыщенную экскурсию. Я была с детьми 12 и 20 лет - всем нам было очень интересно. Три часа пролетели незаметно. Чувствовалась глубина знаний у экскурсовод, получали ответы на все вопросы. Однозначно рекомендую!
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