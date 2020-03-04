30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Пять районов Барселоны за три часа

Эшампле, Раваль, Готический квартал, Борн и Барселонета — раскрыть все карты каталонской столицы!

Ксения
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Ксения – ваш гид
В программе собраны самые яркие фрагменты центральных районов Барселоны.

Вы познакомитесь с принципами каталонского модерна на примере легендарного Дома Бальо, услышите истории о графах и королях Арагона, откроете прошлое злачных улиц изгоев и узнаете о реликвиях блистательного готического храма.
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча возле Дома Бальо
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У этой экскурсии30 отзывов
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Пять районов Барселоны за три часа
Пять районов Барселоны за три часа

Что вас ожидает

Элитный Эшампле
Прогулка начнется с роскошного квартала, где на главной улице Барселоны — Пасео де Грасия — я расскажу о царившем здесь аристократическом духе и его материальном воплощении: домах, дворцах и ресторанах, где обитали самые богатые и влиятельные люди города. Здесь же вы познакомитесь с особенностями каталонского модерна. Основы архитектурной гордости всей страны вы разберете на примере Дома Бальо, яркого творения непревзойденного Гауди, услышите историю создания проекта и узнаете о символике использованных элементов.

Скандальный Раваль
В этом неоднозначном районе поговорим о том, что за жизнь здесь кипела в начале прошлого века, кто селился на его улицах, какими заведениями славился квартал и почему долгое время он считался самым опасным в городе. И, конечно, вы познакомитесь с его главным символом — гротескной статуей Кота Ботеро, возле которого, по местной традиции, сможете загадать желание.

Готический квартал — средневековое сердце Барселоны
На знаменитой улице Лас Рамблас, разделяющей Раваль и Готический квартал, вы ощутите темперамент одной из самых ярких артерий Испании, с буйством фруктов, сочными платанами, живыми статуями и сувенирными лавками. А оказавшись в самом сердце средневековой Барселоны, узнаете, сколько раз район менял название, отыщете старейший камень города, познакомитесь с историей строительства, архитектурой и реликвиями готического собора Св. Евлалии. И, кроме того, возле Большого Королевского дворца услышите легенды о графах и правителях Арагоны.

Модный Борн
Следующий пункт программы — изысканный квартал, где вы откроете происхождение названия парка Цитадель, любимого места отдыха жителей, узнаете, где находится район-призрак, и правда ли, что витраж одного из барселонских храмов украшает герб футбольного клуба Барселоны. По дороге найдете самую короткую и самую узкую улицу в городе. И узнаете, какие мероприятия проходили в этой части Старого города в Средние века.

Пляжная Барселонета
Завершится экскурсия в квартале, выросшем из рыбацкого поселка 18 века в современный развлекательный сегмент города. На прогулке по набережной я расскажу о неслучайном принципе проектирования улиц под особым углом и подскажу отличные заведения, где можно отведать блюда из морепродуктов с видом на бескрайние просторы Средиземного моря.

Организационные детали

  • Прогулка не предполагает дополнительных расходов.
  • Экскурсию можно и провести и для большего количества путешественников — стоимость 20€ за участника.
Пять районов Барселоны за три часа
Пять районов Барселоны за три часа
Пять районов Барселоны за три часа
Пять районов Барселоны за три часа
Пять районов Барселоны за три часа
Пять районов Барселоны за три часа
Пять районов Барселоны за три часа
Пять районов Барселоны за три часа
Пять районов Барселоны за три часа
Пять районов Барселоны за три часа
Пять районов Барселоны за три часа
Пять районов Барселоны за три часа
Пять районов Барселоны за три часа
Пять районов Барселоны за три часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле Дома Бальо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ксения
Ксения
Hola! Привет из каталонской столицы! Меня зовут Ксения, и я влюбилась в Барселону с первого взгляда. Я исходила ее вдоль и поперек, изучила историю города и все любимые места барселонцев. И мне очень хочется поделиться своими знаниями и эмоциями. Фотография — моя вторая страсть, мне уже не терпится увидеть ваши улыбки через свой объектив!)
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30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Ксения прекрасный гид, рассказывает интересно и увлекательно. Рекомендую!
3 марта 2020
Ксения очень хорошо подготовлена, доброжелательна и внимательно. Рассказывает очень интересно. Рекомендуем!
Кроме этого, уже после экскурсии, на другой день, готова предоставлять информацию- что очень приятно! Спасибо большое!
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2 марта 2020
Ксения замечательный рассказчик, знает и любит город! Экскурсия прошла весело и непринужденно! Для тех кто впервые как мы в Барселоне просто отличный вариант, познакомились со всеми районами города и уже потом самим можно изучать понравившиеся места! Советую без сомнения осматривать город с Ксенией, уверена останетесь довольны как и мы!
Алина
2 марта 2020
Замечательная экскурсия, очень понравилась. Рекомендую туристам, которые первый раз в Барселоне.
26 февраля 2020
Огромное спасибо Ксении! Очень интересно, время пролетело как один миг!
Были с подростком, даже он слушал!
17 февраля 2020
Отличная экскурсия! Особенно, если у вас мало времени на Барселону
11 февраля 2020
Все понравилось, рекомендую!
9 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия с Ксенией: большое количество информации подается интересно, просто, увлекательно, последовательно. За три часа вместе с Ксенией мы узнали историю Барселоны и Каталонии, познакомились с известными и знаменитыми людьми, нравами и традициями этой земли. Большое спасибо. Ксении удачи и успехов.
3 февраля 2020
Самые лучшие впечатления от прогулки с Ксенией! Интересная подача, маршрут! Три часа пролетают незаметно! Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную экскурсию🥰 рекомендую всем, особенно тем, кто приехал впервые в этот славный город!
2 февраля 2020
Ксения - очень приятый рассказчик и собеседник. Не смотря на то, что мы опоздали, она нас терпеливо дождалась и ни коим образом не высказала недовольства. Экскурсия прошла на одном дыхании, материал очень хорошо преподнесен, маршрут идеальный. На следующий день гуляли по всем местам сами, уже с заложенным Ксенией багажом знаний. Спасибо большое за профессионализм и интересные рассказы об удивительной Барселоне! Всем рекомендуем!
Ещё 20 отзывов

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