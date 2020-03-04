30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Элитный Эшампле

Прогулка начнется с роскошного квартала, где на главной улице Барселоны — Пасео де Грасия — я расскажу о царившем здесь аристократическом духе и его материальном воплощении: домах, дворцах и ресторанах, где обитали самые богатые и влиятельные люди города. Здесь же вы познакомитесь с особенностями каталонского модерна. Основы архитектурной гордости всей страны вы разберете на примере Дома Бальо, яркого творения непревзойденного Гауди, услышите историю создания проекта и узнаете о символике использованных элементов.

Скандальный Раваль

В этом неоднозначном районе поговорим о том, что за жизнь здесь кипела в начале прошлого века, кто селился на его улицах, какими заведениями славился квартал и почему долгое время он считался самым опасным в городе. И, конечно, вы познакомитесь с его главным символом — гротескной статуей Кота Ботеро, возле которого, по местной традиции, сможете загадать желание.

Готический квартал — средневековое сердце Барселоны

На знаменитой улице Лас Рамблас, разделяющей Раваль и Готический квартал, вы ощутите темперамент одной из самых ярких артерий Испании, с буйством фруктов, сочными платанами, живыми статуями и сувенирными лавками. А оказавшись в самом сердце средневековой Барселоны, узнаете, сколько раз район менял название, отыщете старейший камень города, познакомитесь с историей строительства, архитектурой и реликвиями готического собора Св. Евлалии. И, кроме того, возле Большого Королевского дворца услышите легенды о графах и правителях Арагоны.

Модный Борн

Следующий пункт программы — изысканный квартал, где вы откроете происхождение названия парка Цитадель, любимого места отдыха жителей, узнаете, где находится район-призрак, и правда ли, что витраж одного из барселонских храмов украшает герб футбольного клуба Барселоны. По дороге найдете самую короткую и самую узкую улицу в городе. И узнаете, какие мероприятия проходили в этой части Старого города в Средние века.

Пляжная Барселонета

Завершится экскурсия в квартале, выросшем из рыбацкого поселка 18 века в современный развлекательный сегмент города. На прогулке по набережной я расскажу о неслучайном принципе проектирования улиц под особым углом и подскажу отличные заведения, где можно отведать блюда из морепродуктов с видом на бескрайние просторы Средиземного моря.