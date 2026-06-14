30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

изгоев и узнают о реликвиях блистательного готического храма. Прогулка начнется с роскошного квартала Эшампле, где на главной улице Барселоны - Пасео де Грасия - можно узнать о царившем здесь аристократическом духе и его материальном воплощении. В Равале, одном из самых неоднозначных районов, речь пойдет о жизни начала прошлого века, его жителях и заведениях. В Готическом квартале, на знаменитой улице Лас Рамблас, туристы ощутят темперамент одной из самых ярких артерий Испании. В Борне откроется происхождение названия парка Цитадель и витража одного из барселонских храмов. Экскурсия завершается у Большого Королевского дворца, где можно услышать легенды о графах и правителях Арагоны

Описание экскурсии

Элитный Эшампле

Прогулка начнётся с роскошного квартала, где на главной улице Барселоны — Пасео де Грасия — я расскажу о царившем здесь аристократическом духе и его материальном воплощении: домах, дворцах и ресторанах, где обитали самые богатые и влиятельные люди города. Здесь же вы познакомитесь с особенностями каталонского модерна. Основы архитектурной гордости всей страны вы разберёте на примере Дома Бальо, яркого творения непревзойдённого Гауди, услышите историю создания проекта и узнаете о символике использованных элементов. При желании можно будет ненадолго задержаться здесь — не только чтобы полюбоваться архитектурой, но и попробовать самый вкусный горячий шоколад в городе.

Скандальный Раваль

В этом неоднозначном районе поговорим о том, что за жизнь здесь кипела в начале прошлого века, кто селился на его улицах, какими заведениями славился квартал и почему долгое время он считался самым опасным в городе. По пути вы также увидите знаменитый рынок Бокерия — один из самых ярких и атмосферных уголков города, полный красок, ароматов и кулинарных соблазнов.

Готический квартал — средневековое сердце Барселоны

На знаменитой улице Лас Рамблас, разделяющей Раваль и Готический квартал, вы ощутите темперамент одной из самых ярких артерий Испании, с буйством фруктов, сочными платанами, живыми статуями и сувенирными лавками. А оказавшись в самом сердце средневековой Барселоны, узнаете, сколько раз район менял название, познакомитесь с историей строительства, архитектурой и реликвиями готического собора Св. Евлалии. И, кроме того, возле Большого Королевского дворца услышите легенды о графах и правителях Арагоны.

Модный Борн

Следующий пункт программы — изысканный квартал, где вы откроете происхождение названия парка Цитадель, любимого места отдыха жителей, узнаете, где находится район-призрак, и правда ли, что витраж одного из барселонских храмов украшает герб футбольного клуба Барселоны. По дороге найдёте самую короткую и самую узкую улицу в городе. И узнаете, какие мероприятия проходили в этой части Старого города в Средние века.

Пляжная Барселонета

Завершится экскурсия в квартале, выросшем из рыбацкого поселка 18 века в современный развлекательный сегмент города. Здесь я покажу вам самую неизвестную работу Гауди — скромную и незаметную. Она редко попадает в путеводители, но точно удивит своей историей. А ещё подскажу, где попробовать лучшие блюда из морепродуктов — в местах, куда с удовольствием ходят сами барселонцы. В финале мы окажемся в Старом порту — месте, где волны встречаются с историей: когда-то отсюда уходили торговые суда, а сегодня здесь царит оживлённая, но по-прежнему морская атмосфера с корабельными мачтами, пальмами и ароматом соли в воздухе.

Организационные детали