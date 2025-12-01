Это пешая прогулка по уютным, в основном пешеходным улочкам Старого города.
Мы будем неторопливо гулять, останавливаться в интересных точках, заглядывать во дворы, делать паузы на фото и отдых.
Здесь снимали фильмы, здесь гуляют местные художники и студенты, а по вечерам старинные балконы наполняются звуками гитары и фламенко. Эта экскурсия — отличный выбор для любителей истории, архитектуры, атмосферы и фотопрогулок.
Описание экскурсии
Погружение в атмосферу прошлого, где каждый камень хранит тайну. В Готическом квартале гармонично соседствуют разные эпохи: узкие средневековые улочки, которые не менялись веками; кладка древнеримских стен, спрятанная во дворах; вкрапления ренессансных и неоклассических фасадов и, конечно, жемчужина квартала — Кафедральный собор Святой Евлалии, возвышающийся над лабиринтом Старого города. В ходе ознакомительной экскурсии от профессионального гида вы узнаете:
- почему квартал стали называть «готическим» только в XX веке;
- где находятся настоящие фрагменты римского Барсино;
- в каких дворах можно найти атмосферу, будто вы в фильме о Средневековье;
кто скрывался в узких улочках квартала и какие легенды они хранят. Готический квартал Барселоны Прогуливаясь по Готическому кварталу, вы словно переноситесь в другой век — а то и в несколько сразу. Это не просто старый район Барселоны — это её историческое сердце, место, где началась история города и до сих пор чувствуется дыхание прошлого. Важная информация:.
- Рекомендуется: удобная обувь для прогулок, одежда по погоде, летом — головной убор, вода, солнцезащитные очки, зимой — тёплая куртка.
- Экскурсия подходит для людей разного возраста и уровня подготовки. Сообщите заранее о детях, пожилых, или предпочтениях спокойного темпа, чтобы я адаптировал маршрут и ритм. Экскурсия подходит для семей с детьми.
- Предупредите о людях с ограниченной подвижностью, колясками, чтобы я предложила удобный и безопасный маршрут.
Ежедневно в интервале с 09:00 до 16:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты (при желании посетить достопримечательности)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
