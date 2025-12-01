Погружение в атмосферу прошлого, где каждый камень хранит тайну. В Готическом квартале гармонично соседствуют разные эпохи: узкие средневековые улочки, которые не менялись веками; кладка древнеримских стен, спрятанная во дворах; вкрапления ренессансных и неоклассических фасадов и, конечно, жемчужина квартала — Кафедральный собор Святой Евлалии, возвышающийся над лабиринтом Старого города. В ходе ознакомительной экскурсии от профессионального гида вы узнаете:

почему квартал стали называть «готическим» только в XX веке;

где находятся настоящие фрагменты римского Барсино;

в каких дворах можно найти атмосферу, будто вы в фильме о Средневековье;

кто скрывался в узких улочках квартала и какие легенды они хранят. Готический квартал Барселоны Прогуливаясь по Готическому кварталу, вы словно переноситесь в другой век — а то и в несколько сразу. Это не просто старый район Барселоны — это её историческое сердце, место, где началась история города и до сих пор чувствуется дыхание прошлого. Важная информация:.

