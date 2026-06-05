5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви

Индивидуальная экскурсия по узким улочкам Старой Барселоны. Узнайте о средневековых драмах, легендах и любви к городу. Откройте для себя настоящую Барселону
На этой индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу средневековой Барселоны, где страсти кипели на каждом углу. Увидите Еврейский квартал, Кафедральный собор и знаменитую Рамблу.

Узнаете о тайнах и алхимии, легендах о
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драконах и любви, а также о футбольных традициях и знаменитых личностях Каталонии.

Прогулка включает посещение театра Лисеу, стены поцелуев и улицы Авиньо, где Пикассо черпал вдохновение. Истории о любви и интригах оживят ваш маршрут по Старой Барселоне

5
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏰 Уникальные исторические факты
  • 💃 Атмосфера страсти и любви
  • ⚽ Футбольные легенды
  • 🎨 Искусство и культура
Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви

Что можно увидеть

  • Еврейский квартал
  • Кафедральный собор
  • Рамбла
  • Театр Лисеу
  • Фонтан Каналетас
  • Улица Авиньо

Описание экскурсии

Страсти Средневековья

Петляя по узким улочкам Старого города, вы зайдете в Еврейский квартал, где прикоснетесь к тайнам и алхимии средневековой Барселоны. У подножья Кафедрального собора я расскажу, кого любила одна из покровительниц города, Святая Евлалия, и с кем она сейчас «в ссоре». А также вы узнаете, кто победил дракона и подарил розу принцессе, положив начало красивой каталонской традиции.

Мистика, интриги, футбол

На прогулке по знаменитой Рамбле я покажу дома, где в 19 веке разыгрывались любовные драмы, и не только в оперном театре Лисеу, который и сам окутан мистическими историями про любовь и ненависть. Вы побываете у стены поцелуев и узнаете, почему футбольные болельщики так любят фонтан Каналетас. Пройдете по бывшей улице порока Авиньо и, вероятно, удивитесь, узнав кого на самом деле изобразил Пикассо на картине «Авиньонские девы». Кроме того, у меня припасено для вас несколько исторических сплетен, например, что связывало великих жителей Каталонии Сальвадора Дали с Гарсией Лорка и кто разбил сердце всемирно известного тенора Хосе Каррераса. А еще я расскажу, что на самом деле любят пить и есть каталонцы (спойлер: не сангрию и паэлью).

Организационные детали

При желании в программу могут быть включены и другие районы Старой Барселоны (стоимость уточняйте в переписке).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 254 туристов
Меня зовут Марина и по образованию я искусствовед. Я люблю находить интересное в повседневных вещах, получать максимальное удовольствие от жизни и делиться своей радостью с окружающими. На моих экскурсиях не
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бывает скучно, потому что в своих рассказах я стараюсь разбавлять сухие исторические факты историями живых людей и легендами, которых в Барселоне огромное количество. Я предпочитаю живое общение в малой группе. Мои экскурсии всегда проходят как прогулки добрых друзей, я гибко подхожу к потребностям путешественников, поэтому программа тура никогда не бывает одинаковой у разных групп. Каждый день я продолжаю совершенствоваться, и в поисках новых историй изучаю музейные и библиотечные архивы города. Я люблю Барселону и хочу делиться своей любовью с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
Т
Прогулка была прекрасной, интересной, познавательной! Марина эрудированный и приятный человек. Спасибо большое за экскурсию!
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Olga
Только недавно закончили экскурсию с Мариной. Остались очень довольны. Автор прекрасно владеет материалом, а исторические факты подаются в доступной и интересной форме. Рекомендую Марину как отличного профессионала своего дела. Спасибо большое, получили огромное удовольствие.
Только недавно закончили экскурсию с Мариной. Остались очень довольны. Автор прекрасно владеет материалом, а исторические факты
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Александр
Все прошло просто волшебно) Обязательно, по приезду в город повторно, напишем Марине и пойдем ещё на экскурсию!
Все прошло просто волшебно) Обязательно, по приезду в город повторно, напишем Марине и пойдем ещё на экскурсию!
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С
Марина - замечательный экскурсовод. Она отлично знает и любит Барселону и с большим желанием делится знаниями и заражает своей любовью. Мы обязательно вернемся в Барселону и встретимся с Мариной: ей есть что нам рассказать
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Валерия
В последние годы я предпочитаю прогулки с гидами, особенно, когда времени мало, а успеть хочется очень много. Гидов выбираю, ориентируясь на наличие профильного образования (если искусствовед или историк, то супер),
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и на описание тура, насколько небанально все изложено. И вишенка на торте – это харизма гида.

Рада, что мои критерии отбора помогли нам встретиться с Мариной и насладиться Барселоной по полной программе: ублажить глаза увиденным, усладить уши услышанным и получить гастрономический восторг от съеденного.

Теперь Барселона – это просто кладезь секретов, которые хочется раскрывать дальше и дальше, читая и углубляясь в историю и культуру города. Жизнь кроется в деталях, про которые Марина очень щедро рассказывает. Отдельное спасибо за открытие каталонской кухни, а главное – вермута, замечательного напитка, который никогда раньше не пила и не рассматривала всерьез! И прекрасные вермутерии, по которым Марина обещала организовать отдельный тур. Так что поводов вернуться просто масса.

Не буду рассказывать всех тайн, чтобы не спойлерить. Приезжайте, хватайте в охапку Марину, и наслаждайтесь!

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Т
Отличная прогулка по прекрасному городу с очаровательным гидом, влюбленным в этот город Мы сознательно брали "тематическую" экскурсию и остались полностью довольны прогулкой. Случилась сбалансированная комбинация истории, архитектуры, городских легенд и
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местных привычек. Может нам просто повезло и мы попали "в унисон", но скорее всего рассказ был тонко адаптирован под конкретных слушателей - Марина расспросила вначале, что нам интереснее)
Марина говорит увлекательно и непрерывно, но не стесняйтесь ее перебивать вопросами. Тогда вылезает много неожиданных бонусов: от искусствоведческих комментариев по граффити до спонтанных дегустаций локальных вермутов. Но и исторические комментарии (при всей моей дотошности и неплохих общих познаниях по истории) были точны и познавательны.
Мы легко перебрали заявленный "бюджет" времени и готовы были продолжать, если бы не вечерняя музыкальная программа … Скорее всего вернемся в следующий приезд в Барселону - нам были обещаны две "тайные" экскурсии, еще не описанные в Трипстере. Марина, ничего, что я "сдаю секреты", правда ведь?

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