5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Авторский тур по Старой Барселоне — всё о любви!

Познакомиться с Готическим и Еврейским кварталами через истории о любви в её самом широком смысле

Марина
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Марина – ваш гид
На экскурсии вы обнаружите, что горячая каталонская кровь и любовь к своему городу проявились во всем: в архитектурных элементах, памятниках и даже граффити.

Через средневековые драмы и мифы о драконах, легенды улицы пороков и алхимию, страсть к футболу и «тапасам» я расскажу вдохновляющую историю Любви и Барселоны.
От 70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Каталонии
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Авторский тур по Старой Барселоне — всё о любви!
Авторский тур по Старой Барселоне — всё о любви!

Что вас ожидает

Страсти Средневековья
Петляя по узким улочкам Старого города, вы зайдете в Еврейский квартал, где прикоснетесь к тайнам и алхимии средневековой Барселоны. У подножья кафедрального собора я расскажу, кого любила одна из покровительниц города, Святая Евлалия, и с кем она сейчас «в ссоре». А также вы узнаете, кто победил дракона и подарил розу принцессе, положив начало красивой каталонской традиции.

Мистика, интриги, футбол
На прогулке по знаменитой Рамбле я покажу дома, где в 19 веке разыгрывались любовные драмы, и не только в оперном театре Лисеу, который и сам окутан мистическими историями про любовь и ненависть. Вы побываете у стены поцелуев и узнаете, почему футбольные болельщики так любят фонтан Каналетас. Пройдете по бывшей улице порока Авиньо и, вероятно, удивитесь, узнав кого на самом деле изобразил Пикассо на картине «Авиньонские девы». Кроме того, у меня припасено для вас несколько исторических сплетен, например, что связывало великих жителей Каталонии Сальвадора Дали с Гарсией Лорка и кто разбил сердце всемирно известного тенора Хосе Каррераса. А еще я расскажу, что на самом деле любят пить и есть каталонцы (спойлер: не сангрию и паэлью).

Организационные детали

  • При желании, в программу могут быть включены и другие районы Старой Барселоны, с увеличением продолжительности прогулки.
  • Дополнительных расходов по пути, за исключением личных трат, не предусмотрено.
Авторский тур по Старой Барселоне — всё о любви!
Авторский тур по Старой Барселоне — всё о любви!
Авторский тур по Старой Барселоне — всё о любви!
Авторский тур по Старой Барселоне — всё о любви!
Авторский тур по Старой Барселоне — всё о любви!
Авторский тур по Старой Барселоне — всё о любви!
Авторский тур по Старой Барселоне — всё о любви!
Авторский тур по Старой Барселоне — всё о любви!
Авторский тур по Старой Барселоне — всё о любви!
Авторский тур по Старой Барселоне — всё о любви!
Авторский тур по Старой Барселоне — всё о любви!
Авторский тур по Старой Барселоне — всё о любви!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Меня зовут Марина и по образованию я искусствовед. Я люблю находить интересное в повседневных вещах, получать максимальное удовольствие от жизни и делиться своей радостью с окружающими. На моих экскурсиях не бывает скучно, потому что в своих рассказах я стараюсь разбавлять сухие исторические факты историями живых людей и легендами, которых в Барселоне огромное количество. Я предпочитаю живое общение в малой группе. Мои экскурсии всегда проходят как прогулки добрых друзей, я гибко подхожу к потребностям путешественников, поэтому программа тура никогда не бывает одинаковой у разных групп. Каждый день я продолжаю совершенствоваться, и в поисках новых историй изучаю музейные и библиотечные архивы города. Я люблю Барселону и хочу делиться своей любовью с вами!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Отличная прогулка по прекрасному городу с очаровательным гидом, влюбленным в этот город
Мы сознательно брали "тематическую" экскурсию и остались полностью довольны прогулкой. Случилась сбалансированная комбинация истории, архитектуры, городских легенд и местных привычек. Может нам просто повезло и мы попали "в унисон", но скорее всего рассказ был тонко адаптирован под конкретных слушателей - Марина расспросила вначале, что нам интереснее )
Марина говорит увлекательно и непрерывно, но не стесняйтесь ее перебивать вопросами .Тогда вылезает много неожиданных бонусов : от искусствоведческих комментариев по граффити до спонтанных дегустаций локальных вермутов. Но и исторические комментарии (при всей моей дотошности и неплохих общих познаниях по истории) были точны и познавательны.
Мы легко перебрали заявленный "бюджет" времени и готовы были продолжать, если бы не вечерняя музыкальная программа ...
Скорее всего вернемся в следующий приезд в Барселону - нам были обещаны две "тайные" экскурсии, еще не описанные в Трипстере. Марина, ничего, что я "сдаю секреты", правда ведь?
15 февраля 2020
Мы уже бывали в Барселоне несколько раз и все основные достопримечательности, посещаемые групповыми экскурсиями мы видели. Нам хотелось узнать что то новое и необычное о Барселоне и поэтому экскурсия, которую организовала для нас Марина полностью соответствовала нашим пожеланиям. Мы увидели абсолютно новую Барселону, услышали интересные рассказы о средневековой истории города. Побродили по его узким улочкам, где редко бывают толпы туристов, где каждый дом имеет свою неповторимую историю. Экскурсия длилась три часа, которые пролетели мгновенно. Марина прекрасный рассказчик и гид, построила свою экскурсию оптимально с точки зрения логистическая. Мало ходишь, но многое увидишь и узнаешь. Особенно такой маршрут будет актуален в летнее время, когда на улице довольно жарко, а ты передвигаешься все время в тени и прохладе. Марина, большое спасибо и удачи вам.
Анастасия
12 января 2020
Большое спасибо за увлекательную экскурсию по Барселоне!
19 августа 2019
Потрясающая экскурсия! Марина-превосходный рассказчик! Огромный объем информации передает легко, ненавязчиво, с юмором, переплетая исторические факты и даты с легендами и местными байками. Мы с сестрой увидели Барселону с новой, неожиданной стороны. И эта Барселона нам очень ПОНРАВИЛАСЬ! Огромное спасибо!!! От нашей прогулки с Мариной осталось приятное послевкусие, как от бокала хорошего испанского вина! А Барселона в наших сердцах теперь навсегда!
30 июня 2019
Замечательная экскурсия, интересная и захватывающая. хочется еще раз вернуться и пройти по улочкам старого города вместе с гидом Мариной. Рекомендую тем кто в первый раз начать знакомство с городом именно с этой экскурсией.
Еще раз огромное спасибо и успехов Вам.

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