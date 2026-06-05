5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу средневековой Барселоны, где страсти кипели на каждом углу. Увидите Еврейский квартал, Кафедральный собор и знаменитую Рамблу.Узнаете о тайнах и алхимии, легендах о

драконах и любви, а также о футбольных традициях и знаменитых личностях Каталонии. Прогулка включает посещение театра Лисеу, стены поцелуев и улицы Авиньо, где Пикассо черпал вдохновение. Истории о любви и интригах оживят ваш маршрут по Старой Барселоне

Описание экскурсии

Страсти Средневековья

Петляя по узким улочкам Старого города, вы зайдете в Еврейский квартал, где прикоснетесь к тайнам и алхимии средневековой Барселоны. У подножья Кафедрального собора я расскажу, кого любила одна из покровительниц города, Святая Евлалия, и с кем она сейчас «в ссоре». А также вы узнаете, кто победил дракона и подарил розу принцессе, положив начало красивой каталонской традиции.

Мистика, интриги, футбол

На прогулке по знаменитой Рамбле я покажу дома, где в 19 веке разыгрывались любовные драмы, и не только в оперном театре Лисеу, который и сам окутан мистическими историями про любовь и ненависть. Вы побываете у стены поцелуев и узнаете, почему футбольные болельщики так любят фонтан Каналетас. Пройдете по бывшей улице порока Авиньо и, вероятно, удивитесь, узнав кого на самом деле изобразил Пикассо на картине «Авиньонские девы». Кроме того, у меня припасено для вас несколько исторических сплетен, например, что связывало великих жителей Каталонии Сальвадора Дали с Гарсией Лорка и кто разбил сердце всемирно известного тенора Хосе Каррераса. А еще я расскажу, что на самом деле любят пить и есть каталонцы (спойлер: не сангрию и паэлью).

Организационные детали

При желании в программу могут быть включены и другие районы Старой Барселоны (стоимость уточняйте в переписке).