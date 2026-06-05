5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Узнаете о тайнах и алхимии, легендах о
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏰 Уникальные исторические факты
- 💃 Атмосфера страсти и любви
- ⚽ Футбольные легенды
- 🎨 Искусство и культура
Что можно увидеть
- Еврейский квартал
- Кафедральный собор
- Рамбла
- Театр Лисеу
- Фонтан Каналетас
- Улица Авиньо
Описание экскурсии
Страсти Средневековья
Петляя по узким улочкам Старого города, вы зайдете в Еврейский квартал, где прикоснетесь к тайнам и алхимии средневековой Барселоны. У подножья Кафедрального собора я расскажу, кого любила одна из покровительниц города, Святая Евлалия, и с кем она сейчас «в ссоре». А также вы узнаете, кто победил дракона и подарил розу принцессе, положив начало красивой каталонской традиции.
Мистика, интриги, футбол
На прогулке по знаменитой Рамбле я покажу дома, где в 19 веке разыгрывались любовные драмы, и не только в оперном театре Лисеу, который и сам окутан мистическими историями про любовь и ненависть. Вы побываете у стены поцелуев и узнаете, почему футбольные болельщики так любят фонтан Каналетас. Пройдете по бывшей улице порока Авиньо и, вероятно, удивитесь, узнав кого на самом деле изобразил Пикассо на картине «Авиньонские девы». Кроме того, у меня припасено для вас несколько исторических сплетен, например, что связывало великих жителей Каталонии Сальвадора Дали с Гарсией Лорка и кто разбил сердце всемирно известного тенора Хосе Каррераса. А еще я расскажу, что на самом деле любят пить и есть каталонцы (спойлер: не сангрию и паэлью).
Организационные детали
При желании в программу могут быть включены и другие районы Старой Барселоны (стоимость уточняйте в переписке).