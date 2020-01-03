27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Три квартала — Готика, Раваль и Борн — хранят невероятное количество историй и привлекают путешественников со всего света. Я расскажу вам легенды и мифы, связанные с этими удивительными местами, в которых правда и вымысел давно переплелись в причудливо-фантастический клубок! Обещаю — скучно не будет!

Три квартала

Готический квартал — сердце средневековой Барселоны. Здесь жили аристократы и служители церкви, ремесленники и интеллигенты. Большинство зданий квартала было построено в Средние века. Кривые улочки Готики до сих пор хранят легенды о графах Барселоны, великих сражениях и святых мучениках.

А вот в Равале издревна селились те, кому не находилось места в городе — убийцы, воры и мошенники. Здесь располагались самые шумные бары и дешевые бордели Барселоны. Погулять в Равале любили и моряки, чьи корабли приходили в порт. К началу XX века заглядывать сюда боялись даже полицейские! Но не беспокойтесь, сейчас в Равале безопасно. Хотя старинные дома могут многое рассказать о его темном прошлом!

Борн же оставался пристанищем «людей моря» — рыбаков и матросов. Именно здесь в Средние века проходили рыцарские турниры и устраивались самые веселые городские праздники. Борн и сейчас остается одним из самых изысканных районов старой Барселоны.

Программа

За время нашей прогулки мы посетим самые главные достопримечательности трех районов: