27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Легенды старой Барселоны. Готика и Борн

Путешествие в сердце средневековой Барселоны: откройте тайны Готики и Борна, насладитесь историей и атмосферой города
Индивидуальная экскурсия по Барселоне предлагает уникальную возможность узнать легенды и мифы старинных кварталов Готики и Борна.

Прогулка по знаменитым улицам и площадям, посещение исторических соборов и дворцов, а также удивительные виды с террасы дома Архидьякона создадут незабываемые впечатления. В ходе экскурсии можно сделать фотосессию в самых живописных местах маршрута
5
34 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические факты
  • 📸 Возможность фотосессии
  • 🕌 Посещение знаменитых соборов
  • 🚶‍♂️ Прогулка по историческим улицам
  • 🌆 Виды с террасы дома Архидьякона
Легенды старой Барселоны. Готика и Борн
Легенды старой Барселоны. Готика и Борн
Легенды старой Барселоны. Готика и Борн

Что можно увидеть

  • Римский некрополь
  • Кафедральный собор
  • Королевский дворец
  • Еврейский квартал
  • Санта Мария дель Мар
  • Пассео дель Борн
  • Парк Сюитадейа

Описание экскурсии

На прогулке мы:

  • Пройдём по знаменитому бульвару Рамбла и увидим Римский некрополь
  • Посетим роскошный кафедральный собор и увидим 13 гусей, которые живут в его дворике
  • Прогуляемся по площади у Королевского дворца
  • Посидим на знаменитой лестнице, по которой ходил Христофор Колумб
  • Увидим самый старый дом Барселоны
  • Зайдём в еврейский квартал с домами 12 века, которые до сих пор помнят страшные погромы
  • Заглянем во дворец, где располагалась испанская инквизиция
  • Поднимемся на террасу дома Архидьякона и насладимся видом на Кафедраль
  • Зайдём в удивительный собор Санта Мария дель Мар, построенный в 14 веке
  • Рассмотрим мемориал погибшим защитникам города
  • Пройдём по знаменитому Пассео дель Борн до парка Сюитадейа, в котором раньше находилась военная крепость

Организационные детали

Во время экскурсии я могу провести для вас фотосессию (индивидуальную, семейную или лав-стори) в самых красивых местах нашего маршрута. Это удлинит программу примерно на час. В течение недели вы получите 30+ фотографий с цветокоррекцией и ретушью в стиле лайфстайл (примеры можно посмотреть в галерее). Подробности — в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2903 туристов
По образованию я музыковед, по профессии — журналист. Попав в Барселону в 2012 году, поняла, что хочу жить только тут, и спустя год переехала. В Барселоне я получила диплом гида
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Высшей школы туризма Каталонии и стала официальным гидом Кафедрального собора. Благодаря природному любопытству обожаю раскапывать интересные факты и необычные подробности. В моих экскурсиях нет скучных дат, а историю города я рассказываю через истории людей, которые в нём жили. А ещё я профессиональный фотограф и с радостью проведу для вас съёмку прямо во время экскурсии или отдельно. Со мной вы полюбите Барселону!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
1
3
2
1
Наталья
Это было очень интересно и захватывающе! Даже дождь нам не помешал! Спасибо Миле, вернемся еще
Это было очень интересно и захватывающе! Даже дождь нам не помешал! Спасибо Миле, вернемся еще
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Н
В Барселону приехали в конце июня на 3 дня и решили в первый день осмотреть историческую часть города в сопровождении гида. В Барселоне я сама была уже 2 раза и
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центр города знала достаточно хорошо. Но в этот раз я была с ребёнком 7 лет и друзьями и мы решили заказать через Трипстер экскурсию “Многоликая Барселона”.
Экскурсия прошла на одном дыхании. Наш экскурсовод Мила оказалась очень приятным человеком. Интересно., познавательно прошла экскурсия. Мила показала исторический центр города с посещением старых улочек, площадей, домов, при этом рассказывая интересные факты и легенды. Так как с нами были дети 7 и 9 лет, то было не просто рассказывать одни исторические факты, и Мила старалась изложить для детей историю в легендах. Всем понравилась экскурсия, которая длилась 3,5 часа, и рекомендуем экскурсию с Милой для знакомства с Барселоной. Спасибо ей большое!

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С
Эта экскурсия была подарком. Мила встретила нас точно в назначенное время. Экскурсия супер! Мила старается вести ее в форме диалога, за что ей большой плюс, может по-желанию отклониться от стандартного
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маршрута. Сама экскурсия познавательная и очень интересная, позволяет обратить внимание на те вещи, которые мы бы сами никогда не увидели, а также понять атмосферу и историю Барселоны в разные времена. Только положительные эмоции, мы в восторге!
Также после экскурсии были даны очень полезные советы на наши вопросы, а также в тот же вечер высланы инструкции о том как самостоятельно добраться до нужных достопримечательностей за пределами города. За что ей отдельное огромное спасибо!

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Андрей
Мила чудесный и замечательный экскурсовод. Очень пунктуальная и ответственная. Хорошо проработанные экскурсии но при этом гибкий подход к пожеланиям и маршруту (учитывая наши предпочтения и особенности).

Удачно выбранное время прогулки позволило
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все прекрасно изучить и сориентироваться на местности. Если у вас несколько дней в Барселоне рекомендуем начать именно с этой экскурсии - после нее в центре будете чувствовать себя как дома.

Отдельно и большое спасибо Миле за чудесный легкий характер и непринужденную манеру рассказывать интересные вещи о прекрасном городе. Мы очень впечатлились:)

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Елена
Отличная экскурсия получилась у нас по кварталам Барселоны! За что - спасибо Миле! Хотели обзорную, но поздно решили, вот выбрали оптимальную из того, что было возможно. И не пожалели! Очень
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познавательно, легко, интересно! Конечно, эти районы отражают историю Барселоны в большом объеме, поэтому мы смогли составить общее представление! Мила очень увлекательно рассказывает и с дополнительным материалом (фотографии, картинки)! В спокойном темпе мы получили от прогулки-экскурсии все, что хотели))))) Рекомендую Барселону и Милу как экскурсовода по этому чудесному городу!

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Тамара
Три часа экскурсии пролетели. Мила погрузила нас в историю невероятного города, поражающего воображение. давшего миру так много, показала связь его истории с культурой, архитектурой, с современностью. Было очень увлекательно и
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интересно. Маршрут продуман и логичен. Мила прекрасный профессионал, интересный рассказчик и обаятельный человек. К сожалению, мы уже не имеем возможности провести с ней ещё одну экскурсию, но обязательно воспользуемся рекомендациями. Спасибо, Мила, и всего наилучшего.

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