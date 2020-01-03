27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Готический квартал — сердце средневековой Барселоны. Здесь жили аристократы и служители церкви, ремесленники и интеллигенты. Большинство зданий квартала было построено в Средние века. Кривые улочки Готики до сих пор хранят легенды о графах Барселоны, великих сражениях и святых мучениках.
А вот в Равале издревна селились те, кому не находилось места в городе — убийцы, воры и мошенники. Здесь располагались самые шумные бары и дешевые бордели Барселоны. Погулять в Равале любили и моряки, чьи корабли приходили в порт. К началу XX века заглядывать сюда боялись даже полицейские! Но не беспокойтесь, сейчас в Равале безопасно. Хотя старинные дома могут многое рассказать о его темном прошлом!
Борн же оставался пристанищем «людей моря» — рыбаков и матросов. Именно здесь в Средние века проходили рыцарские турниры и устраивались самые веселые городские праздники. Борн и сейчас остается одним из самых изысканных районов старой Барселоны.
Программа
За время нашей прогулки мы посетим самые главные достопримечательности трех районов:
В Равале — выпьем воды из фонтана Каналетас, посетим знаменитый средневековый госпиталь Санта Крю, зайдем в самый шикарный бар, завсегдатаем которого был Пабло Пикассо, потрем усы гигантского кота Ботеро и увидим один из шедевров Антонио Гауди.
В Готике — нас ждет роскошный Кафедральный Собор и 13 гусей, которые живут в его дворике, затем мы прогуляемся по площади у Королевского Дворца, посидим на знаменитой лестнице, по которой ходил Христофор Колумб и увидим самый старый дом Барселоны.
В Борне мы зайдем в удивительный собор Санта Мария дель Мар, построенный в XIV веке, увидим мемориал погибшим защитникам города, прогуляемся по знаменитому Пассео дель Борн и дойдем до парка Сюитадейа, в котором раньше находилась военная крепость.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Hola! Меня зовут Мила. Я живу в Барселоне и с радостью покажу этот прекрасный город вам!) По образованию я историк-музыковед, а по профессии — журналист. Однажды приехав в Барселону на пару дней я поняла, что именно здесь хочу остаться навсегда — и моя мечта сбылась! Барселона такая разная, что каждый найдет в ней что-то для себя. На ее улицах органично уживаются стены древних римлян и средневековые дворцы, шедевры Антонио Гауди и современное искусство. Я расскажу вам об истории Барселоны, ее культуре и традициях, поведаю древние легенды и современные байки. Я много общаюсь с местными жителями и изучаю каталонскую культуру, поэтому вы узнаете обо всем «из первых рук»! Bienvenido!
Великолепная экскурсия! Обязательно берите! Очень грамотно, четко, не скучно. Все выстроилось в голове мгновенно: и исторически и территориально. Экскурсия с местным профессиональным гидом позволяет погрузиться в город , узнать его без спешки и метаний ). Огромное спасибо Миле. Совершенно точно буду рекомендовать всем своим друзьям, когда поедут в Барселону.
Людмила
12 декабря 2019
Отличная пешая экскурсия! Отличный гид Мила, профессионал своего дела! За время экскурсии узнали много нового, несмотря на то, что в Барселоне были не в первый раз. Рекомендую данную экскурсию с экскурсоводом Милой.
Тамара
17 ноября 2019
Три часа экскурсии пролетели. Мила погрузила нас в историю невероятного города, поражающего воображение. давшего миру так много, показала связь его истории с культурой, архитектурой, с современностью . Было очень увлекательно и интересно. Маршрут продуман и логичен. Мила прекрасный профессионал, интересный рассказчик и обаятельный человек. К сожалению, мы уже не имеем возможности провести с ней ещё одну экскурсию, но обязательно воспользуемся рекомендациями. Спасибо, Мила, и всего наилучшего.
Владимир
2 ноября 2019
Мила- замечательный гид, любит Барселону и свою работу. Спасибо ей)
Игорь
25 ноября 2018
. Спасибо Миле за отличную и познавательную экскурсию.
Анастасия
5 ноября 2018
Очень интересная экскурсия, спасибо большое гиду Миле! Проведет по самым интересным местам, покажет и расскажет абсолютно все. Мы остались в восторге!
Yaakov
16 августа 2018
Мы провели с Милой два замечательных дня - на экскурсиях по трем районам Барселоны и шедеврам Гауди. С первых минут Мила смогла «заразить» нас своей любовью к Барселоне.
Хочется отметить её профессионализм, великолепное знание истории, отлично поставленный голос и увлекательную подачу материала. Рекомендуем.
Наталья
22 июля 2018
В Барселону приехали в конце июня на 3 дня и решили в первый день осмотреть историческую часть города в сопровождении гида. В Барселоне я сама была уже 2 раза и центр города знала достаточно хорошо. Но в этот раз я была с ребёнком 7 лет и друзьями и мы решили заказать через Трипстер экскурсию “Многоликая Барселона”.
Экскурсия прошла на одном дыхании. Наш экскурсовод Мила оказалась очень приятным человеком. Интересно., познавательно прошла экскурсия. Мила показала исторический центр города с посещением старых улочек, площадей, домов , при этом рассказывая интересные факты и легенды. Так как с нами были дети 7 и 9 лет , то было не просто рассказывать одни исторические факты, и Мила старалась изложить для детей историю в легендах. Всем понравилась экскурсия , которая длилась 3,5 часа, и рекомендуем экскурсию с Милой для знакомства с Барселоной. Спасибо ей большое !
Мадина
1 июля 2018
Сегодня были на экскурсии, 3 часа пролетели незаметно, т. к. было очень интересно! Мила непринужденно рассказывает, рады, что именно Мила помогла нам познакомиться со старой частью города. Во время экскурсии узнали многое о быте местных жителей. Мила также порекомендовала отличный ресторан, куда мы ещё не раз пойдём. Всем однозначно рекомендуем!)
Аркадий
4 июня 2018
Огромное спасибо Миле ! Она не только прекрасный рассказчик, но и очень позитивный человек.
Рекомендую всем , в том числе семьям с маленькими детьми. Узнал много нового, хотя бывал в Барселоне неоднократно.
Чтобы узнать о Барселоне как можно больше за один день, вам нужно присоединиться ко мне на этой экскурсии! За несколько часов я покажу вам самые интересные достопримечательности города, расскажу их историю и поведаю древние легенды.
Горные пейзажи, завораживающие виды на город и знаменитый мужской бенедиктинский монастырь XI века
Если вы приехали в Барселону, то обязательно должны посетить Святую гору Монсеррат. Поверьте — причин для этого много! Монсеррат — это уникальный горный массив, аналогов которому нет во всем мире! Именно здесь располагается старейший бенедиктинский монастырь, которому совсем скоро исполнится 1000 (!) лет!. А в главной базилике Монсеррата хранится Черная Мадонна — святыня каталонских католиков, которая исполняет желания.
Увидеть новое лицо города на прогулке в свете ночных фонарей
«У Барселоны не одно, а целых два лица», — часто говорят жители города. И вы убедитесь в этой на нашей ночной прогулке! Днем Барселона — шумная, нарядная, пестрая и солнечная. Но с заходом солнца всё меняется! Ночная Барселона полна тайн, загадок и мистики. В свете ночных фонарей всё смотрится по-другому, а улицы и здания словно оживают.
О судьбе и таланте великого архитектора на пешей экскурсии по его знаменитым творениям
Долгие годы современники Антонио Гауди вели спор — кто же он: гений или сумасшедший? Каждая работа скандального архитектора была настолько экстравагантна, что вызывала массу жарких споров и дискуссий. Барселонцы называли дома Гауди «чудовищами», «каменоломнями» и даже требовали их немедленно снести! Сейчас постройки Антонио Гауди признаны шедеврами. За несколько часов мы посмотрим на самые важные его творения.
Прогулка по знаменитым местам одного из самых красивых районов Барселоны
Если бы камни в Барселоне могли говорить, то они рассказали бы много интересного о своих жителях — древних лаиетанах и римлянах, вестготах и маврах, о Королевстве Арагон и свободолюбивой Каталонии. Кривые улочки Готического квартала хранят множество легенд, а теплый морской воздух пропитан зловещими тайнами, которые вы узнаете во время экскурсии.
Погулять по Старому городу, уловить колоритный дух на его улицах и восхититься творениями Гауди
Поверьте, даже если вы в Барселоне в 10 раз, вы всё равно откроете для себя что-то новое на прогулке. Этот город не стоит на месте, даже местные не берутся утверждать, что знают его на все 100%. Я покажу вам самые яркие символы города и поделюсь его секретными местами, достойными внимания. Вперёд за непередаваемой атмосферой столицы Каталонии!
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
Каждую субботу в 20 часов приглашаю вас на прогулку по Готическом кварталу Барселоны. Наверняка, вы мы много раз слышали об этом месте и может даже успели самостоятельно по нему побродить. Я же не только покажу вам древние и средневековые достопримечательности района, но и расскажу захватывающие и трагические легенды и истории, которые сильно изменят ваше представление о Барселоне и помогут глубже прочувствовать этот уникальный город!
Услышать, как возникла столица, восхититься любимыми местами богемы и узнать об испанской кухне всё
Эта встреча, как кубик Рубика, сложит для вас разные стороны жизни Барселоны в одну гармоничную и стройную картину! Я проведу вас по легендарным районам, увлеку рассказами о дворцах, колониальных сокровищах, дружбе монашек и проституток, кровожадной таверне — и о многом другом, что имело место на улицах города. А также познакомлю с творческой стороной моей яркой столицы.
Увлекательное путешествие по Готическому кварталу и бульвару Рамбла для взрослых и детей
Даже если вы тысячу раз гуляли в Барселоне самостоятельно, в тысячу первый раз стоит отправится на прогулку с гидом! Со мной вы не только увидите старинные кварталы, ставшие туристической меккой, но и узнаете об их яркой и богатой истории, живущей в красивых сказках, исключительно правдивых легендах и «душераздирающих» фактах. Вы откроете тайну барселонских драконов, потрете нос волшебному равальскому коту, заглянете на кофе к местным монашкам и отведаете лучших в городе круассанов.
Знакомство со знаковыми городскими памятниками и малоизвестными историческими фактами
Барселона — это настоящее сокровище, город контрастов, где древность переплетается с модерном, где можно наслаждаться морем, а через час уже любоваться горными пейзажами. Здесь есть всё, что нужно для счастья! Если вы хотите получить свой собственный незабываемый опыт, открыть Барселону, которую не показывают обычным туристам, то приглашаю вас на свою прогулку.
Обойти главные достопримечательности, услышать интересные истории и погрузиться в местный колорит
Вы осмотрите знаменитую Площадь Каталонии, пройдетесь по легендарному бульвару Лас Рамблас, заглянете на рынок Бокерия, в аутентичный район Борн и Готический квартал. Колоритные улочки, атмосферные дворики и захватывающие факты из истории города поджидают за каждым углом. Идемте гулять!