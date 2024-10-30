27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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центр города знала достаточно хорошо. Но в этот раз я была с ребёнком 7 лет и друзьями и мы решили заказать через Трипстер экскурсию “Многоликая Барселона”.

Экскурсия прошла на одном дыхании. Наш экскурсовод Мила оказалась очень приятным человеком. Интересно., познавательно прошла экскурсия. Мила показала исторический центр города с посещением старых улочек, площадей, домов, при этом рассказывая интересные факты и легенды. Так как с нами были дети 7 и 9 лет, то было не просто рассказывать одни исторические факты, и Мила старалась изложить для детей историю в легендах. Всем понравилась экскурсия, которая длилась 3,5 часа, и рекомендуем экскурсию с Милой для знакомства с Барселоной. Спасибо ей большое!