27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия по Барселоне предлагает уникальную возможность узнать легенды и мифы старинных кварталов Готики и Борна.
Прогулка по знаменитым улицам и площадям, посещение исторических соборов и дворцов, а также удивительные виды с террасы дома Архидьякона создадут незабываемые впечатления. В ходе экскурсии можно сделать фотосессию в самых живописных местах маршрута
Прогулка по знаменитым улицам и площадям, посещение исторических соборов и дворцов, а также удивительные виды с террасы дома Архидьякона создадут незабываемые впечатления. В ходе экскурсии можно сделать фотосессию в самых живописных местах маршрута
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические факты
- 📸 Возможность фотосессии
- 🕌 Посещение знаменитых соборов
- 🚶♂️ Прогулка по историческим улицам
- 🌆 Виды с террасы дома Архидьякона
Что можно увидеть
- Римский некрополь
- Кафедральный собор
- Королевский дворец
- Еврейский квартал
- Санта Мария дель Мар
- Пассео дель Борн
- Парк Сюитадейа
Описание экскурсии
На прогулке мы:
- Пройдём по знаменитому бульвару Рамбла и увидим Римский некрополь
- Посетим роскошный кафедральный собор и увидим 13 гусей, которые живут в его дворике
- Прогуляемся по площади у Королевского дворца
- Посидим на знаменитой лестнице, по которой ходил Христофор Колумб
- Увидим самый старый дом Барселоны
- Зайдём в еврейский квартал с домами 12 века, которые до сих пор помнят страшные погромы
- Заглянем во дворец, где располагалась испанская инквизиция
- Поднимемся на террасу дома Архидьякона и насладимся видом на Кафедраль
- Зайдём в удивительный собор Санта Мария дель Мар, построенный в 14 веке
- Рассмотрим мемориал погибшим защитникам города
- Пройдём по знаменитому Пассео дель Борн до парка Сюитадейа, в котором раньше находилась военная крепость
Организационные детали
Во время экскурсии я могу провести для вас фотосессию (индивидуальную, семейную или лав-стори) в самых красивых местах нашего маршрута. Это удлинит программу примерно на час. В течение недели вы получите 30+ фотографий с цветокоррекцией и ретушью в стиле лайфстайл (примеры можно посмотреть в галерее). Подробности — в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2903 туристов
По образованию я музыковед, по профессии — журналист. Попав в Барселону в 2012 году, поняла, что хочу жить только тут, и спустя год переехала. В Барселоне я получила диплом гида
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это было очень интересно и захватывающе! Даже дождь нам не помешал! Спасибо Миле, вернемся еще
Вам был полезен этот отзыв?
Н
В Барселону приехали в конце июня на 3 дня и решили в первый день осмотреть историческую часть города в сопровождении гида. В Барселоне я сама была уже 2 раза и
Вам был полезен этот отзыв?
С
Эта экскурсия была подарком. Мила встретила нас точно в назначенное время. Экскурсия супер! Мила старается вести ее в форме диалога, за что ей большой плюс, может по-желанию отклониться от стандартного
Вам был полезен этот отзыв?
Мила чудесный и замечательный экскурсовод. Очень пунктуальная и ответственная. Хорошо проработанные экскурсии но при этом гибкий подход к пожеланиям и маршруту (учитывая наши предпочтения и особенности).
Удачно выбранное время прогулки позволило
Удачно выбранное время прогулки позволило
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия получилась у нас по кварталам Барселоны! За что - спасибо Миле! Хотели обзорную, но поздно решили, вот выбрали оптимальную из того, что было возможно. И не пожалели! Очень
Вам был полезен этот отзыв?
Три часа экскурсии пролетели. Мила погрузила нас в историю невероятного города, поражающего воображение. давшего миру так много, показала связь его истории с культурой, архитектурой, с современностью. Было очень увлекательно и
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии на «Легенды старой Барселоны. Готика и Борн»
Мини-группа
до 7 чел.
Тайны Старой Барселоны: Готический квартал и Борн
Начало: Гид будет ожидать вас на Улице Порталь-де-л’Анхель...
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
11 авг в 18:00
13 авг в 18:00
€39 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Секреты Барселоны: тайны, загадки, легенды, мифы и предания
Начало: Каррер Портал дель Анхель, под большим градусником
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€95 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Барселона: Легенды и тайны Старого Города
Начало: Барселона, Хард-Рок кафе на Площади Каталонии
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Дружеская прогулка по Барселоне
Познакомьтесь с неизведанными уголками Барселоны: от винтажных магазинов до исторических лавок в компании местного гида
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €150 за человека
от €240 за экскурсию