2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по Старому городу Барселоны, Готическому кварталу и Эль Борну. Узнайте истории жителей, попробуйте чуррос и поднимитесь на башню с видом на город
Эта индивидуальная экскурсия поможет вам прочувствовать атмосферу Барселоны и понять, кто такие каталонцы.
На фоне зданий Готического квартала и Эль Борна, любуясь городом с высоты и открывая его вкусы, вы услышите читать дальшеуменьшить
истории о жителях прошлого и настоящего. Узнаете, как они воспринимают Барселону, и поймете её без скучных лекций. Поговорим о национальной кухне, попробуем настоящую паэлью и чуррос. Чуррос включены в стоимость экскурсии, подъем на башню оплачивается отдельно
Никуда не спеша, мы отправимся на прогулку по Старому городу. Вы полюбуетесь гармоничными линиями Кафедрального собора, «поплутаете» по улочкам Готического квартала и изысканного района Борн, услышите необычную историю строительства собора у моря и откроете тайну Колумба. Я покажу вам несколько менее известных милых церквушек, а когда на город начнет опускаться вечер, — отведу на башню, откуда видно Барселону с высоты птичьего полета.
Барселона и барселонцы
Чтобы вы увидели город таким, какой он есть, я наполню прогулку живыми сюжетами. Никаких унылых фактов, незапоминающихся дат и долгих описаний! Мы поговорим о том, почему 85-летней сеньоре Мари Хосе из дома напротив собора не нравятся туристы; о том, почему моряк Луис Пера не попал на корабль, открывающий первую экспедицию Колумба; о том, чем же каталонцы отличаются от испанцев. Отдельной темой станет национальная кухня. Вы узнаете, что такое настоящая паэлья и паэлья в Барселоне, разберетесь с понятием «тапас» и попробуете традиционную сладость «чуррос».
Организационные детали
Чуррос включены в стоимость экскурсии. Отдельно оплачивается подъем на башню (2€).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталунии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 339 туристов
Я историк по образованию и любительница приключений по натуре. Вот уже 18 лет живу в яркой, веселой и загадочной Барселоне. Имею опыт организации индивидуальных туров и развлекательных мероприятий. Хочу поделиться с вами красотой и секретами этого древнего города необычным образом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Aнна
От всей души хочу порекомендовать экскурсию с Натальей! Наталья - это кладезь знаний! Мы с мужем под большим впечатлением! Узнали так много и полюбили Барселону ещё больше! Экскурсия была лёгкой, вкусной, с юмором, с огромным количеством исторических фактом, говорили о современной Барселоне, узнали множество совершенно неожиданных историй. Это лучшая экскурсия в моей жизни!!!! Наталия, сердечное спасибо!!!! ❤️
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Екатерина
Наталия не просто хороший гид, а очень интересный гид!!!! Показала нам интересные не пафосные улочки, рассказала о жизни в Каталонии, Барселоне!!! Очень рекомендуем, не навязчивая, но очень интересная экскурсия!!!
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М
Маргарита
Провели прекрасный вечер с Натальей. Ощущение, что просто душевно беседовали с образованным, хорошо знающим город историком. Нет скуки и « затертости» привычных каждодневных оборотов экскурсии, а, наоборот, хотелось впитать в читать дальшеуменьшить
себя каждое слово описания Барселоны, моменты истории, характер живущих горожан. Кроме того, очень интересен был рассказ о других регионах Испании, о быте местных жителей, традициях и тд. Бонусом нам было световое шоу вечером на храме Саграда Фамилия. И здесь Наталья очень интересно и страстно рассказала о великом Гауди, о фасадах собора, об истории строительства. Очень довольны встречей с Натальей, всем рекомендуем!
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Дарья
Наталья прекрасно провела экскурсию, рассказала об исторических фактах, показала самые интересные места центра города, посоветовала, когда и какие места лучше всего посетить, помогла нам погрузиться в атмосферу города за один читать дальшеуменьшить
вечер. Также ответила на все наши вопросы, касательно особенностей страны и жизни в городе. Экскурсия проходила в вечернее время, поэтому атмосфера маленьких улочек была особенно таинственной и колоритной, а дегустация чурос дополнила экскурсию еще и гастрономическим наслаждением. Мы в восторге, спасибо огромное!
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O
Olga
Хотим поблагодарить Наталью за замечательную экскурсию по старой Барселоне. Экскурсия получилась душевной, детям понравилось и нам было познавательно и интересно. Мы провели время с удовольствием и узнали много интересного. Спасибо.
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A
Aleksandr
Интересный маршрут исключительно по старой Барселоне (готической). Много познавательного узнали от гида и о памятниках архитектуры, и о некоторых значимых домах, мимо которых сами прошли бы, не обращая внимания. Особенно понравились рассказы о жизни обычных испанцев, их особенностях, нравах и пр. Наталия давно-давно живет в Испании, поэтому всю информацию получаете из первых рук,"глазами очевидца". Гиду огромное спасибо.
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