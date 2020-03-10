2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Найти ключ к сердцу города и узнать каталонцев на прогулке по Готическому кварталу и району Борн

Наталия
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Наталия – ваш гид
Я с радостью помогу вам прочувствовать атмосферу столицы Каталонии — и кстати, объясню, кто такие каталонцы.

На фоне зданий Готического квартала и Эль Борна, любуясь городом с высоты и открывая его вкусы, вы услышите истории о жителях прошлого и настоящего, поймете, как они воспринимают Барселону, и узнаете ее без скучных лекций.
€85
73 за экскурсию
скидка15%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Каталунии
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Барселона — любовь моя и твоя
Барселона — любовь моя и твоя

Что вас ожидает

Центр Барселоны шаг за шагом, камень за камнем
Никуда не спеша, мы отправимся на прогулку по Старому городу. Вы полюбуетесь гармоничными линиями Кафедрального собора, «поплутаете» по улочкам Готического квартала и изысканного района Борн, услышите необычную историю строительства собора у моря и откроете тайну Колумба. Я покажу вам несколько менее известных милых церквушек, а когда на город начнет опускаться вечер, — отведу на башню, откуда видно Барселону с высоты птичьего полета.

Барселона и барселонцы
Чтобы вы увидели город таким, какой он есть, я наполню прогулку живыми сюжетами. Никаких унылых фактов, незапоминающихся дат и долгих описаний! Мы поговорим о том, почему 85-летней сеньоре Мари Хосе из дома напротив собора не нравятся туристы; о том, почему моряк Луис Пера не попал на корабль, открывающий первую экспедицию Колумба; о том, чем же каталонцы отличаются от испанцев. Отдельной темой станет национальная кухня. Вы узнаете, что такое настоящая паэлья и паэлья в Барселоне, разберетесь с понятием «тапас» и попробуете традиционную сладость «чуррос».

Организационные детали

Чуррос включены в стоимость экскурсии. Отдельно оплачивается подъем на башню (2€).

Барселона — любовь моя и твоя
Барселона — любовь моя и твоя
Барселона — любовь моя и твоя
Барселона — любовь моя и твоя
Барселона — любовь моя и твоя
Барселона — любовь моя и твоя
Барселона — любовь моя и твоя
Барселона — любовь моя и твоя
Барселона — любовь моя и твоя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталунии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталия
Наталия
Я историк по образованию и любительница приключений по натуре. Вот уже 18 лет живу в яркой, веселой и загадочной Барселоне. Имею опыт организации индивидуальных туров и развлекательных мероприятий. Хочу поделиться с вами красотой и секретами этого древнего города необычным образом.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Интересный маршрут исключительно по старой Барселоне (готической). Много познавательного узнали от гида и о памятниках архитектуры, и о некоторых значимых домах, мимо которых сами прошли бы, не обращая внимания. Особенно понравились рассказы о жизни обычных испанцев, их особенностях, нравах и пр. Наталия давно-давно живет в Испании, поэтому всю информацию получаете из первых рук, "глазами очевидца". Гиду огромное спасибо.
4 декабря 2019
Наталья прекрасно провела экскурсию, рассказала об исторических фактах, показала самые интересные места центра города, посоветовала, когда и какие места лучше всего посетить, помогла нам погрузиться в атмосферу города за один вечер. Также ответила на все наши вопросы, касательно особенностей страны и жизни в городе. Экскурсия проходила в вечернее время, поэтому атмосфера маленьких улочек была особенно таинственной и колоритной, а дегустация чурос дополнила экскурсию еще и гастрономическим наслаждением. Мы в восторге, спасибо огромное!

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