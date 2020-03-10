2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Центр Барселоны шаг за шагом, камень за камнем
Никуда не спеша, мы отправимся на прогулку по Старому городу. Вы полюбуетесь гармоничными линиями Кафедрального собора, «поплутаете» по улочкам Готического квартала и изысканного района Борн, услышите необычную историю строительства собора у моря и откроете тайну Колумба. Я покажу вам несколько менее известных милых церквушек, а когда на город начнет опускаться вечер, — отведу на башню, откуда видно Барселону с высоты птичьего полета.
Барселона и барселонцы
Чтобы вы увидели город таким, какой он есть, я наполню прогулку живыми сюжетами. Никаких унылых фактов, незапоминающихся дат и долгих описаний! Мы поговорим о том, почему 85-летней сеньоре Мари Хосе из дома напротив собора не нравятся туристы; о том, почему моряк Луис Пера не попал на корабль, открывающий первую экспедицию Колумба; о том, чем же каталонцы отличаются от испанцев. Отдельной темой станет национальная кухня. Вы узнаете, что такое настоящая паэлья и паэлья в Барселоне, разберетесь с понятием «тапас» и попробуете традиционную сладость «чуррос».
Чуррос включены в стоимость экскурсии. Отдельно оплачивается подъем на башню (2€).