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Полет над Барселоной (30 минут)

Евгения З.
Евгения З. – Гид из Барселоны
Совершите незабываемый полет над Барселоной и ее живописными пригородами, который подарит вам невероятные ощущения легкости и свободы.

За полчаса в воздухе вы сполна насладитесь панорамными видами Каталонии и Средиземного моря 🌊, а при благоприятных условиях – исполните свою детскую мечту и самостоятельно поуправляете самолетом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €319 за экскурсию

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Полет над Барселоной (30 минут)
Полет над Барселоной (30 минут)

Что вы увидите

  • Аэропорт «Сабадель»
  • Бадалона
  • Монгат
  • Матаро
Полет длится 30 минут

Маршрут полета:

    Аэропорт "Сабадель" - Бадалона - Монгат - Матаро - Аэропорт "Сабадель"

    Безопасность наших полетов:

      1. Все наши пилоты профессиональны, имеют соответствующие квалификации, и своевременно проходят медицинские комиссии; К полётам допускаются пилоты, совершившие более 250 часов налёта. Полеты выполняются не только квалифицированными пилотами, но и инструкторами авиашкол и даже лётчиками-испытателями!
      2. Все самолёты своевременно проходят обслуживание у сертифицированных техников, проходят осмотр техническими специалистами и пилотами в начале каждого лётного дня, а так же перед каждым вылетом;
      3. Полёты проводятся авиашколами, где уделяется пристальное внимание безопасности, полетов, а также техническим состоянием самолётов и вертолётов;
      4. При плохих погодных условиях мы переносим полёты, так как заботимся о твоей безопасности и эмоциях.
      5. Пилот может дать тебе поуправлять самолётом, но только на безопасном участке и только под его полным контролем.
      6. Мы категорически против алкоголя. Поэтому на борт гостей в нетрезвом виде не пускаем. И даже если тебе будет страшно — покурить во время полёта не получится
      Что входит
      • 30-минутный полет в кабине самолета
      Что не входит
      • Трансфер до аэродрома (можно заказать отдельно)
      Начало и место завершения
      🚩 Аэродром Sabadell
      Полет над Барселоной (30 минут)
      Полет над Барселоной (30 минут)

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Евгения З.
      Евгения З.
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