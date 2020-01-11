8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

А из нашего окна столица Каталонии видна

Из порта мы заберём вас на комфортабельном трансфере и поедем в самое сердце столицы: аутентичные кварталы и нескучные достопримечательности — всё это вы увидите под рассказы о жизни города.

По дороге рассмотрите исполинский памятник Христофору Колумбу, проедете мимо старого рыбацкого квартала — Барселонетты и доберётесь до знаменитой церкви города — Саграды Фамилии. Чтобы постичь всё величие шедевра каталонского зодчества, у вас будет час: я расскажу, как строился грандиозный собор, и покажу фасад со всех ракурсов.

После — в окно автомобиля вы увидите модернистский госпиталь Сан-Пау, занимающий целый квартал. Проедете мимо Триумфальной арки и окажетесь в Пасео-де-Грасиа — на главном проспекте Барселоны, где собраны архитектурные шедевры Гауди и других зодчих 19 века. Мы промчимся вдоль оригинальных построек и обсудим любопытные факты об их строительстве.

Вид на город с легендарного холма

Осмотреть столицу Каталонии свысока — наша вторая, но не менее важная задача: гора Монтжуик поможет в этом. Панорама города до конца сформирует представление о нём и оставит испанский след в вашей русской душе :)