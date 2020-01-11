8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа

Обзорная авто-экскурсия и трансфер для пассажиров круизных лайнеров

Наталья
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Наталья – ваш гид
Если вы в городе всего на несколько часов, это время стоит потратить увлекательно и с пользой: на прогулке вы увидите шедевры Гауди, аутентичные кварталы и другие ключевые достопримечательности.

Полюбуетесь столицей с высоты птичьего полёта и узнаете о прошлом и настоящем оживлённой и яркой Барселоны.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в порту
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У этой экскурсии8 отзывов
5
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа

Что вас ожидает

А из нашего окна столица Каталонии видна
Из порта мы заберём вас на комфортабельном трансфере и поедем в самое сердце столицы: аутентичные кварталы и нескучные достопримечательности — всё это вы увидите под рассказы о жизни города.

По дороге рассмотрите исполинский памятник Христофору Колумбу, проедете мимо старого рыбацкого квартала — Барселонетты и доберётесь до знаменитой церкви города — Саграды Фамилии. Чтобы постичь всё величие шедевра каталонского зодчества, у вас будет час: я расскажу, как строился грандиозный собор, и покажу фасад со всех ракурсов.

После — в окно автомобиля вы увидите модернистский госпиталь Сан-Пау, занимающий целый квартал. Проедете мимо Триумфальной арки и окажетесь в Пасео-де-Грасиа — на главном проспекте Барселоны, где собраны архитектурные шедевры Гауди и других зодчих 19 века. Мы промчимся вдоль оригинальных построек и обсудим любопытные факты об их строительстве.

Вид на город с легендарного холма
Осмотреть столицу Каталонии свысока — наша вторая, но не менее важная задача: гора Монтжуик поможет в этом. Панорама города до конца сформирует представление о нём и оставит испанский след в вашей русской душе :)

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в порту.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья. Я приехала сюда, влюбленная в Барселону, больше десяти лет назад — и до сих пор не перестаю любить этот город. Я ваш инсайдер в Барселоне. Человек, который сможет показать не только великолепный город, но и его окрестности: легко, ненавязчиво и без суеты. Я расскажу обо всех тонкостях барселонской жизни и сделаю так, чтобы ваш отпуск прошел идеально! В вашем распоряжении комфортабельный автомобиль вместительностью до 6 человек и шикарные города Испании!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 января 2020
Нам очень понравилась Барселона с Натальей. Было интересно, не утомительно, а главное - Наталья очень позитивный человек, заражающий любовью к своему городу.
9 января 2020
На новогодних каникулах решили выбраться со своими подростками в Барселону, это первая наша поездка сюда. Конечно же без обзорной экскурсии не обойтись! Время пролетело незаметно, Наталья супер, просто заслушиваешься, интересно и увлекательно, посетили основные достопримечательности и получили достаточно информативную картинку о Барселоне! Какие то вещи, о которых Наталья нам рассказала не найти в книгах, интернете и путеводителях. В следующий раз обязательно продолжим изучать Испанию только с ней!
8 января 2020
Восхитительный тур по городу провела Наталья. Все очень организованно. Наталья профессиональный гид и это чувствуется сразу. Все четко и без запинок.
И хотя с нами произошел не очень приятный инцидент, Наталья вошла в наше положение, приостановила экскурсию, а потом через пару часов продолжила повествование. А рассказать в Барселоне есть про что. Было очень интересно и познавательно. После тура мы уже спокойно ориентировались в городе.
Как итог, эта экскурсия. идеальный выбор для знакомства в Барселоной.
25 октября 2019
Были транзитом в Барселоне несколько часов. Наталья забрала нас с аэропорта и провела замечательную экскурсию. За несколько часов благодаря Наталье мы успели полюбить Барселону, увидеть самые замечательные места и узнать очень много нового о городе и стране. Всем рекомендую данную экскурсию. Наталье большое спасибо за экскурсию.
16 октября 2019
Отличная Экскурсия! Благодарим да индивидуальный подход, подбор маршрута исключительно из наших предпочтений. Особое спасибо за детальную историю символов Саграды 🙏
4 октября 2019
Наталия, нет слов. Великолепно!
11 сентября 2019
Спасибо большое за проведённую экскурсию по Барселоне. Наталья увлечённо и интересно рассказывала не только о местных достопримечательностях , но и затрагивала историю Каталонии и недавние политические события . Наталья великолепный рассказчик, с чувством юмора. Особенно запомнился рассказ о творениях великого Гауди Несмотря на дождливую погоду от встречи с Барселоной остались самые радужные воспоминания !
21 июля 2019
Все отлично

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