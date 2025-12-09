Описание экскурсии
- Откройте для себя скрытые уголки и местные достопримечательности, которые большинство туристов упускают из виду.
- Прогуляйтесь по средневековым переулкам и аутентичным площадям.
- Почувствуйте атмосферу старейшего района города. Исследуйте самые живописные и популярные в Instagram уголки города. Узнайте интересные факты и историю города от гида. Посетите Барселону и окрестные улицы для фотосессий – Кафедральный собор, самую старую площадь города, Мост желаний и квартал где снимались многие фильмы и клипы. Погрузитесь в сердце Старого города Барселоны и раскройте его скрытые тайны во время этой пешеходной экскурсии по знаменитому Готическому кварталу. Вместе со мной вы прогуляетесь по узким средневековым улочкам, полюбуетесь многовековой готической и римской архитектурой и исследуете очаровательные, скрытые от посторонних глаз площади, наполненные историей. По пути вы услышите увлекательные истории, мифы и легенды, которые оживят прошлое Барселоны — от Древнего Рима до Средневековья и более поздних эпох. Экскурсия подходит как для тех кто впервые в городе, так и для тех кто здесь живет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный собор
- Готика
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барселона
Завершение: Площадь Святого Хайме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
