24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы пройдем с вами дорогой, по которой ходили древние римляне, увидим их кладбище и колонны языческого храма Августа. А затем погрузимся в жутковатый мир Средневековья. Я расскажу, почему в дворике Кафедрального собора живут 13 белых гусей и какая трагедия произошла в стенах церкви Сан Филипп Нери. Мы посидим на ступеньках Королевского Дворца, по которым в XV веке ходил Христофор Колумб, и увидим площадь, на которой Великая Инквизиция сжигала еретиков и ведьм.
Затем вы окажетесь на Королевской площади и своими глазами увидите Дворец Гуэля — шедевр архитектора Антонио Гауди. Мы выпьем кофе в баре, завсегдатаями которого были Сальвадор Дали, Эрнест Хемингуэй и Пабло Пикассо. И окунемся в пестрый мир улицы Рамблы, с ее ресторанчиками, кондитерскими, цветочными лавками и живыми скульптурами.
Я расскажу вам удивительные истории, которые происходили в этих местах в разные времена. Обещаю, скучно не будет!
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Hola! Меня зовут Мила. Я живу в Барселоне и с радостью покажу этот прекрасный город вам!) По образованию я историк-музыковед, а по профессии — журналист. Однажды приехав в Барселону на пару дней я поняла, что именно здесь хочу остаться навсегда — и моя мечта сбылась! Барселона такая разная, что каждый найдет в ней что-то для себя. На ее улицах органично уживаются стены древних римлян и средневековые дворцы, шедевры Антонио Гауди и современное искусство. Я расскажу вам об истории Барселоны, ее культуре и традициях, поведаю древние легенды и современные байки. Я много общаюсь с местными жителями и изучаю каталонскую культуру, поэтому вы узнаете обо всем «из первых рук»! Bienvenido!
Чтобы узнать о Барселоне как можно больше за один день, вам нужно присоединиться ко мне на этой экскурсии! За несколько часов я покажу вам самые интересные достопримечательности города, расскажу их историю и поведаю древние легенды.
Горные пейзажи, завораживающие виды на город и знаменитый мужской бенедиктинский монастырь XI века
Если вы приехали в Барселону, то обязательно должны посетить Святую гору Монсеррат. Поверьте — причин для этого много! Монсеррат — это уникальный горный массив, аналогов которому нет во всем мире! Именно здесь располагается старейший бенедиктинский монастырь, которому совсем скоро исполнится 1000 (!) лет!. А в главной базилике Монсеррата хранится Черная Мадонна — святыня каталонских католиков, которая исполняет желания.
Увидеть новое лицо города на прогулке в свете ночных фонарей
«У Барселоны не одно, а целых два лица», — часто говорят жители города. И вы убедитесь в этой на нашей ночной прогулке! Днем Барселона — шумная, нарядная, пестрая и солнечная. Но с заходом солнца всё меняется! Ночная Барселона полна тайн, загадок и мистики. В свете ночных фонарей всё смотрится по-другому, а улицы и здания словно оживают.
Легенды и мифы трех самых удивительных районов города
Три квартала — Готика, Раваль и Борн — хранят невероятное количество историй и привлекают путешественников со всего света. Я расскажу вам легенды и мифы, связанные с этими удивительными местами, в которых правда и вымысел давно переплелись в причудливо-фантастический клубок! Обещаю — скучно не будет!
О судьбе и таланте великого архитектора на пешей экскурсии по его знаменитым творениям
Долгие годы современники Антонио Гауди вели спор — кто же он: гений или сумасшедший? Каждая работа скандального архитектора была настолько экстравагантна, что вызывала массу жарких споров и дискуссий. Барселонцы называли дома Гауди «чудовищами», «каменоломнями» и даже требовали их немедленно снести! Сейчас постройки Антонио Гауди признаны шедеврами. За несколько часов мы посмотрим на самые важные его творения.
Погулять по Старому городу, уловить колоритный дух на его улицах и восхититься творениями Гауди
Поверьте, даже если вы в Барселоне в 10 раз, вы всё равно откроете для себя что-то новое на прогулке. Этот город не стоит на месте, даже местные не берутся утверждать, что знают его на все 100%. Я покажу вам самые яркие символы города и поделюсь его секретными местами, достойными внимания. Вперёд за непередаваемой атмосферой столицы Каталонии!
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
Каждую субботу в 20 часов приглашаю вас на прогулку по Готическом кварталу Барселоны. Наверняка, вы мы много раз слышали об этом месте и может даже успели самостоятельно по нему побродить. Я же не только покажу вам древние и средневековые достопримечательности района, но и расскажу захватывающие и трагические легенды и истории, которые сильно изменят ваше представление о Барселоне и помогут глубже прочувствовать этот уникальный город!
Услышать, как возникла столица, восхититься любимыми местами богемы и узнать об испанской кухне всё
Эта встреча, как кубик Рубика, сложит для вас разные стороны жизни Барселоны в одну гармоничную и стройную картину! Я проведу вас по легендарным районам, увлеку рассказами о дворцах, колониальных сокровищах, дружбе монашек и проституток, кровожадной таверне — и о многом другом, что имело место на улицах города. А также познакомлю с творческой стороной моей яркой столицы.
Увлекательное путешествие по Готическому кварталу и бульвару Рамбла для взрослых и детей
Даже если вы тысячу раз гуляли в Барселоне самостоятельно, в тысячу первый раз стоит отправится на прогулку с гидом! Со мной вы не только увидите старинные кварталы, ставшие туристической меккой, но и узнаете об их яркой и богатой истории, живущей в красивых сказках, исключительно правдивых легендах и «душераздирающих» фактах. Вы откроете тайну барселонских драконов, потрете нос волшебному равальскому коту, заглянете на кофе к местным монашкам и отведаете лучших в городе круассанов.
Знакомство со знаковыми городскими памятниками и малоизвестными историческими фактами
Барселона — это настоящее сокровище, город контрастов, где древность переплетается с модерном, где можно наслаждаться морем, а через час уже любоваться горными пейзажами. Здесь есть всё, что нужно для счастья! Если вы хотите получить свой собственный незабываемый опыт, открыть Барселону, которую не показывают обычным туристам, то приглашаю вас на свою прогулку.
Обойти главные достопримечательности, услышать интересные истории и погрузиться в местный колорит
Вы осмотрите знаменитую Площадь Каталонии, пройдетесь по легендарному бульвару Лас Рамблас, заглянете на рынок Бокерия, в аутентичный район Борн и Готический квартал. Колоритные улочки, атмосферные дворики и захватывающие факты из истории города поджидают за каждым углом. Идемте гулять!