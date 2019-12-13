24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по знаменитым местам одного из самых красивых районов Барселоны

Мила
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Мила – ваш гид
Если бы камни в Барселоне могли говорить, то они рассказали бы много интересного о своих жителях — древних лаиетанах и римлянах, вестготах и маврах, о Королевстве Арагон и свободолюбивой Каталонии.

Кривые улочки Готического квартала хранят множество легенд, а теплый морской воздух пропитан зловещими тайнами, которые вы узнаете во время экскурсии.
91 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии24 отзыва
5
Таинственные лабиринты готического квартала
Таинственные лабиринты готического квартала

Программа

Мы пройдем с вами дорогой, по которой ходили древние римляне, увидим их кладбище и колонны языческого храма Августа. А затем погрузимся в жутковатый мир Средневековья. Я расскажу, почему в дворике Кафедрального собора живут 13 белых гусей и какая трагедия произошла в стенах церкви Сан Филипп Нери. Мы посидим на ступеньках Королевского Дворца, по которым в XV веке ходил Христофор Колумб, и увидим площадь, на которой Великая Инквизиция сжигала еретиков и ведьм.

Затем вы окажетесь на Королевской площади и своими глазами увидите Дворец Гуэля — шедевр архитектора Антонио Гауди. Мы выпьем кофе в баре, завсегдатаями которого были Сальвадор Дали, Эрнест Хемингуэй и Пабло Пикассо. И окунемся в пестрый мир улицы Рамблы, с ее ресторанчиками, кондитерскими, цветочными лавками и живыми скульптурами.

Я расскажу вам удивительные истории, которые происходили в этих местах в разные времена. Обещаю, скучно не будет!

Таинственные лабиринты готического квартала
Таинственные лабиринты готического квартала
Таинственные лабиринты готического квартала
Таинственные лабиринты готического квартала

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мила
Мила
Hola! Меня зовут Мила. Я живу в Барселоне и с радостью покажу этот прекрасный город вам!) По образованию я историк-музыковед, а по профессии — журналист. Однажды приехав в Барселону на пару дней я поняла, что именно здесь хочу остаться навсегда — и моя мечта сбылась! Барселона такая разная, что каждый найдет в ней что-то для себя. На ее улицах органично уживаются стены древних римлян и средневековые дворцы, шедевры Антонио Гауди и современное искусство. Я расскажу вам об истории Барселоны, ее культуре и традициях, поведаю древние легенды и современные байки. Я много общаюсь с местными жителями и изучаю каталонскую культуру, поэтому вы узнаете обо всем «из первых рук»! Bienvenido!
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 декабря 2019
Экскурсия прошла на одном дыхании, интересно и в прекрасном настроении. Спасибо
27 мая 2019
22 мая были с мужем на экскурсии "Таинственные лабиринты готического квартала". Экскурсия очень понравилась, много информации, приятный экскурсовод, рекомендую!
15 января 2019
Все отлично
Михаил
2 января 2019
Отличная экскурсия! На одном дыхании! Мила выше всяких похвал! Время прошло незаметно, чувствуется, что человек знает и любит город и готов делиться своим высхищением Барселоной! СПАСИБО!!!
8 октября 2018
Спасибо, Мила. Хорошая экскурсия. Оптимальное сочетание информативности и жизненных историй.
2 октября 2018
Замечательная экскурсия! Мила отличный гид с интересной подачей материала. С удовольствием пойдём к ней на другую экскурсию в следующий раз!
30 августа 2018
Экскурсия очень понравилась. Интересно, динамично, с чувством юмора. Миле большое спасибо!
19 июня 2018
Отличная экскурсия, великолепный гид.
Дети в восторге.
Всем рекомендую
11 июня 2018
Замечательная экскурсия, очень компетентный гид. рекомендую всем.
30 апреля 2018
Очень понравилась экскурсовод Мила и маршрут экскурсии. Динамично и познавательно. Всем рекомендую.
Ещё 14 отзывов

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