24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Если бы камни в Барселоне могли говорить, то они рассказали бы много интересного о своих жителях — древних лаиетанах и римлянах, вестготах и маврах, о Королевстве Арагон и свободолюбивой Каталонии. Кривые улочки Готического квартала хранят множество легенд, а теплый морской воздух пропитан зловещими тайнами, которые вы узнаете во время экскурсии.

Программа

Мы пройдем с вами дорогой, по которой ходили древние римляне, увидим их кладбище и колонны языческого храма Августа. А затем погрузимся в жутковатый мир Средневековья. Я расскажу, почему в дворике Кафедрального собора живут 13 белых гусей и какая трагедия произошла в стенах церкви Сан Филипп Нери. Мы посидим на ступеньках Королевского Дворца, по которым в XV веке ходил Христофор Колумб, и увидим площадь, на которой Великая Инквизиция сжигала еретиков и ведьм.

Затем вы окажетесь на Королевской площади и своими глазами увидите Дворец Гуэля — шедевр архитектора Антонио Гауди. Мы выпьем кофе в баре, завсегдатаями которого были Сальвадор Дали, Эрнест Хемингуэй и Пабло Пикассо. И окунемся в пестрый мир улицы Рамблы, с ее ресторанчиками, кондитерскими, цветочными лавками и живыми скульптурами.

Я расскажу вам удивительные истории, которые происходили в этих местах в разные времена. Обещаю, скучно не будет!